Sealed Off and Forgotten: What You Should Know about Israel’s ‚Firing Zones‘ in the West Bank This makes the story of Masafer Yatta a microcosm of the tragic and larger story of all Palestinians. It is also a reflection of the sinister nature of Israeli colonialism and military occupation, where occupied Palestinians lose their land, their water, their freedom of movement and eventually, even the most basic medical care.

Abgeschottet und vergessen: Was Sie über Israels“Feuerzonen“ in der Westbank wissen sollten.

Von Ramzy Baroud

Eine scheinbar gewöhnliche Geschichte, die am 7. Januar in der israelischen Zeitung Haaretz veröffentlicht wurde, wirft Licht auf ein lange vergessenes, aber entscheidendes Thema: Israels so genannte „Feuerzonen“ in der Westbank.

„Israel hat das einzige Fahrzeug beschlagnahmt, das einem medizinischen Team zur Verfügung steht, das 1.500 Palästinensern, die in einer israelischen Militärschießzone in der Westbank leben, Hilfe leistet“, so Haaretz.

Die palästinensische Gemeinde, der der einzige Zugang zu medizinischer Versorgung verwehrt wurde, ist Masafer Yatta, ein winziges palästinensisches Dorf in den Hügeln von Südhebron.

Masafer Yatta, das in vollständiger und völliger Isolation vom Rest der besetzten Westbank existiert, befindet sich in der „Area C“, die den größeren territorialen Teil, etwa 60%, der Westbank ausmacht. Dies bedeutet, dass das Dorf, zusammen mit vielen palästinensischen Städten, Dörfern und kleinen, isolierten Gemeinden, unter vollständiger israelischer Militärkontrolle steht.

Lassen Sie sich nicht von der verwirrenden Logik der Osloer Abkommen täuschen; alle Palästinenser in allen Teilen des besetzten Westjordanlandes, Ost-Jerusalems und des belagerten Gazastreifens stehen ebenfalls unter israelischer Militärkontrolle.

Doch leider ist der Grad der Kontrolle für Masafer Yatta und die Bewohner der ‚Area C‘ so erdrückend, dass jeder Aspekt des palästinensischen Lebens – Bewegungsfreiheit, Bildung, Zugang zu sauberem Wasser usw. – von einem komplexen System israelischer Militärverordnungen kontrolliert wird, die keinerlei Rücksicht auf das Wohlergehen der belagerten Gemeinden nehmen.

Es ist daher nicht überraschend, dass das einzige Fahrzeug von Masafer Yatta, ein verzweifelter Versuch, eine mobile Klinik zu bauen, auch in der Vergangenheit beschlagnahmt und erst zurückgeholt wurde, nachdem die verarmten Bewohner gezwungen waren, eine Geldstrafe an israelische Soldaten zu zahlen.

Es gibt keine militärische Logik in der Welt, die die Sperrung des medizinischen Zugangs zu einer isolierten Gemeinschaft rational rechtfertigen könnte, insbesondere wenn eine Besatzungsmacht wie Israel gemäß der Vierten Genfer Konvention gesetzlich verpflichtet ist, den medizinischen Zugang zu Zivilisten, die in einem besetzten Gebiet leben, zu gewährleisten.

Es ist nur natürlich, dass sich Masafer Yatta, wie alle Palästinenser in ‚Area C‘ und der größeren Westbank, von der internationalen Gemeinschaft und ihrer eigenen Quisling-Führung vernachlässigt – und regelrecht verraten – fühlt.

Aber es gibt noch mehr, was Masafer Yatta noch einzigartiger macht und ihn für die unglückliche Bezeichnung als Bantustan innerhalb eines Bantustans qualifiziert, da er in einem weitaus komplexeren Kontrollsystem lebt, als das, das dem schwarzen Südafrika während der Ära des Apartheidregimes auferlegt wurde.

Bald nachdem Israel das Westjordanland, Ostjerusalem und den Gazastreifen besetzt hatte, entwickelte es eine langfristige Strategie, die auf die dauerhafte Kontrolle der neu besetzten Gebiete abzielte. Während es einige Gebiete für die zukünftige Umsiedlung seiner eigenen Bürger – die jetzt die extremistische illegale jüdische Siedlerpopulation im Westjordanland bilden – auswies, legte es auch große Teile der besetzten Gebiete als Sicherheits- und Pufferzonen fest.

Weitaus weniger bekannt ist, dass das israelische Militär in den 1970er Jahren etwa 18% der Westbank als “ Schusswaffenzonen “ erklärt hat.

Diese “firing zones” waren angeblich als Trainingsgelände für die Soldaten der israelischen Besatzungsarmee gedacht – obwohl die in diesen Regionen gefangenen Palästinenser oft berichten, dass innerhalb der “ Feuerzonen “ wenig oder keine militärische Ausbildung stattfindet.

Nach Angaben des Büros für die Koordinierung der humanitären Angelegenheiten der Vereinten Nationen (OCHA) in Palästina gibt es etwa 5.000 Palästinenser, die auf 38 Gemeinden verteilt sind, die noch immer unter den schlimmsten Bedingungen in den so genannten “ Schießgebieten “ leben.

Die Besatzung von 1967 führte zu einer massiven Welle ethnischer Säuberungen, die zur Zwangsumsiedlung von etwa 300.000 Palästinensern aus dem neu eroberten Gebiet führte. Viele der verwundbaren Gemeinschaften, die ethnisch gesäubert wurden, schlossen palästinensische Beduinen ein, die weiterhin den Preis für Israels koloniale Entwürfe im Jordantal, den Hügeln von Süd-Hebron und anderen Teilen des besetzten Palästina zahlen.

Diese Verwundbarkeit wird noch dadurch verstärkt, dass die Palästinensische Autonomiebehörde (PA) wenig Rücksicht auf die Palästinenser nimmt, die in ‚Gebiet C‘ leben, die allein dem israelischen Druck standhalten und sich ihm widersetzen müssen, wobei sie oft auf Israels eigenes ungerechtes Rechtssystem zurückgreifen, um einige ihrer Grundrechte zurückzugewinnen.

Die Osloer Abkommen, die 1993 zwischen der palästinensischen Führung und der israelischen Regierung unterzeichnet wurden, teilten das Westjordanland in drei Regionen auf: Gebiet A“, das theoretisch unter der autonomen palästinensischen Kontrolle steht und 17,7 % der Gesamtgröße des Westjordanlandes ausmacht; Gebiet B“, das zu 21 % unter der gemeinsamen Kontrolle von Israel und PA steht, und Gebiet C“, das den Rest des Westjordanlandes umfasst und unter der totalen israelischen Kontrolle steht.

Diese Vereinbarung war als vorübergehend gedacht und sollte 1999 nach Abschluss der „Endstatusverhandlungen“ und der Unterzeichnung eines umfassenden Friedensabkommens abgeschlossen werden. Stattdessen wurde sie zum Status quo ante.

So unglücklich die Palästinenser, die in der „Area C“ leben, sind diejenigen, die in der “ Schießzone“ innerhalb der „Area C“ leben, am meisten betroffen. Laut den Vereinten Nationen umfasst ihre Not „die Beschlagnahmung von Eigentum, die Gewalt der Siedler, die Schikanen durch Soldaten, Zugangs- und Bewegungsbeschränkungen und/oder Wasserknappheit“.

Erwartungsgemäß entstanden im Laufe der Jahre viele illegale jüdische Siedlungen in diesen „Feuerzonen“, ein klares Indiz dafür, dass diese Gebiete keinerlei militärischen Zweck haben, sondern eine israelische juristische Rechtfertigung dafür sein sollten, fast ein Fünftel der Westbank für die zukünftige koloniale Expansion zu konfiszieren.

Im Laufe der Jahre hat Israel alle verbliebenen Palästinenser in diesen “ Beschussgebieten “ ethnisch gesäubert und nur 5.000 zurückgelassen, die wahrscheinlich das gleiche Schicksal erleiden werden, sollte die israelische Besatzung auf dem gleichen gewaltsamen Weg weitergehen.

Das macht die Geschichte von Masafer Yatta zu einem Mikrokosmos der tragischen und größeren Geschichte aller Palästinenser. Sie spiegelt auch die düstere Natur des israelischen Kolonialismus und der militärischen Besatzung wider, bei der die besetzten Palästinenser ihr Land, ihr Wasser, ihre Bewegungsfreiheit und schließlich sogar die grundlegendste medizinische Versorgung verlieren.

Diese harten „Bedingungen tragen zu einer Zwangsumgebung bei, die Druck auf die palästinensischen Gemeinden aus diesen Gebieten ausübt“, so die Vereinten Nationen. Übersetzt mit Deepl.com

Mit anderen Worten: ethnische Säuberung, die von Anfang an das strategische Ziel Israels war.



