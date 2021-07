Das jüdische Staatsterrorregime wird seinem Ruf gerecht! Während auch das neue Bennett Regime Zahlungen an Palästinenser wegen “Terrorhilfe” einfriert”, beschließt das zionistische Regime “terroristisch-rassistische Gesetze”. Alles weil die Palästinenserbehörde weiter Gelder an Familien von Häftlingen und getöteten Attentätern überweist. Das sogenannte Sicherheitskabinett billigte am Sonntag einen entsprechenden Vorschlag des Verteidigungsministers Benny Gantz. Allerdings sind und befanden sich diese Palästinenser im legalen Widerstand gegen die illegale Besatzung, dass aber verschweigt das “Kriegsverbrecherregime” geflissentlich!

Marriage law vote proves that even ‘left’ Zionism is racism This week, Israel’s Parliament the Knesset failed to pass an extension to Israel’s racist marriage law. The law bars the spouses of Palestinian citizens of Israel from receiving citizenship. This means that Palestinians from Haifa, Acre or Jaffa are effectively banned from marrying Palestinians from the West Bank and Gaza and Arabs from a series of other “enemy” states.

Bild: Thousands of Israelis celebrate the country’s new government, ending the 12-year reign of Premier Benjamin Netanyahu at Rabin Square in Tel Aviv, Israel on June 13, 2021 [Eyad Tawil‎ / Anadolu Agency]



Abstimmung über das Ehegesetz beweist, dass auch “linker” Zionismus Rassismus ist

Von Asa Winstanley

10. Juli 2021

Diese Woche scheiterte das israelische Parlament, die Knesset, bei der Verabschiedung einer Erweiterung des rassistischen israelischen Ehegesetzes.

Das Gesetz verbietet den Ehepartnern von palästinensischen Bürgern Israels, die Staatsbürgerschaft zu erhalten.

Das bedeutet, dass es Palästinensern aus Haifa, Akko oder Jaffa effektiv verboten ist, Palästinenser aus dem Westjordanland und Gaza sowie Araber aus einer Reihe anderer “feindlicher” Staaten zu heiraten.

Ich sage “effektiv”, da sie technisch gesehen zwar heiraten könnten, aber dann gezwungen wären, getrennt zu leben, da Palästinensern in der Westbank und im Gazastreifen durch eine ganze Reihe anderer rassistischer Gesetze verboten ist, in “Israel selbst” zu leben.

Das Gesetz gilt nicht für Ehen von jüdischen israelischen Bürgern mit jüdischen israelischen Siedlern im Westjordanland. Es ist unbestreitbar ein rassistisches Gesetz, das die Araber diskriminiert.

Es wurde 2003 als angebliches “Notstandsgesetz” eingeführt, aber bis jetzt wurde es jedes Jahr ohne Fehler erneuert. Das bedeutet allerdings, dass die Knesset jedes Jahr darüber abstimmen muss, damit das Gesetz in Kraft bleibt.

Aber was diese Woche geschah, war kein plötzlicher radikaler Sinneswandel der israelischen Gesetzgeber. Es war vielmehr eine Frage des Opportunismus der neuen Opposition, angeführt von Benjamin Netanjahu, dem letzten Premierminister. Die Abstimmung über die Verlängerung des Gesetzes scheiterte mit dem knappsten aller möglichen Ergebnisse, 59 zu 59.

Lesen Sie: Israelisches Knessetmitglied ruft zur Tötung von Menschen in Mischehen auf

Netanjahu und seine politischen Verbündeten in der Opposition unterstützen das Gesetz prinzipiell und haben in der Vergangenheit schon oft für seine Verlängerung gestimmt. Sie versuchten einfach, die zerbrechliche neue Koalitionsregierung unter der Führung von Naftali Bennett (ein weiterer rechtsextremer Rassist und ehemaliger Koalitionspartner Netanjahus) in Verlegenheit zu bringen.

Nur eine winzige Minderheit von sechs Knesset-Gesetzgebern stimmte aus Prinzip gegen das Gesetz. Dies waren Palästinenser von der Fraktion der Gemeinsamen Liste.

In einer kruden Erinnerung daran, dass aller Zionismus Rassismus ist – und nicht nur der rechte Zionismus, der von Demagogen wie Netanyahu und Bennett gefördert wird – stimmte sogar die angeblich “linke” Meretz-Partei für die Verlängerung des rassistischen Ehegesetzes.

Meretz ist Teil der neuen Koalitionsregierung, die von dem rechtsextremen Rassisten Bennett angeführt wird, also gab es ein Element des politischen Opportunismus bei der Abstimmung von Meretz zugunsten des rassistischen Gesetzes. Aber hauptsächlich war es ideologisch: Meretz ist eine zionistische Partei, also stimmte sie für ein zionistisches Gesetz.

Einer ihrer Parlamentsabgeordneten, Yair Golan, wetterte gegen die Opposition in der Knesset.

Er beschuldigte Netanjahu und seine ultrarechten Verbündeten in der Opposition (wie den Führer der Kahanistischen Partei Itamar Ben-Gvir), im “antizionistischen, antinationalistischen Lager” zu sein und “die zionistische Vision zu verraten”.

Als pensionierter hochrangiger Militäroffizier sprach Golan in offen rassistischen Begriffen davon, dass die Opposition angeblich “israelische Bürger in einem Meer von Palästinensern ertränken” wolle. Irgendein Linker. Es war ein Satz, der genauso gut aus dem Mund von Katie Hopkins oder Tommy Robinson hätte kommen können.

Und es war nicht nur Meretz.

Arise Israel, eine Aktivistengruppe, die zu den Anführern der lang anhaltenden Anti-Netanjahu-Proteste gehörte, peitschte die Opposition ebenfalls mit rassistischen Begriffen aus. Das ist die Folge des Zionismus: die Institutionalisierung von Rassismus in einer ganzen Gesellschaft auf jeder Ebene.

Als die Gruppe ein Video des Oppositionspolitikers Bezalel Smotrich, eines weiteren Kahanisten, sah, in dem er erklärte, dass er sich weigere, mit der Regierung über das rassistische Ehegesetz abzustimmen, reagierte sie auf Twitter und beschuldigte ihn: “Gegen den Staat Israel und gegen die Sicherheit des Staates Israel zu stimmen … Schande über Sie.”

Als ich die Geschichte von Assaf Kaplan, dem israelischen Spion, der von der Arbeitspartei angeheuert wurde, um ihre Social-Media-“Zuhör”-Kampagne zu leiten, aufdeckte, fiel es den Zionisten schwer, eine Verteidigung zu finden. Das hielt sie aber nicht davon ab, es zu versuchen, mit einer schwachen Beschreibung von Kaplan als “Anti-Netanjahu-Protestler”.

Irrelevant. Wie ihr Verhalten in Israel diese Woche zeigt, ist die zionistische “Linke” genauso rassistisch wie die zionistische Rechte. Israels neuer Präsident Isaac Herzog ist ein weiteres Beispiel dafür.

Der gescheiterte Führer der israelischen Arbeitspartei hat nun die hauptsächlich zeremonielle Rolle inne. Er wird im Westen als vernünftiger Zentrist gepriesen.

Aber das ist derselbe Kerl, der sagte, dass Juden, die Nicht-Juden heiraten, eine “tatsächliche Plage” sind, der früher ein Spion in Israels gewalttätiger Cybercrime- und Erpressungs-Operation Unit 8200 war und der eine offen rassistische Wahlwerbung schaltete, in der seine Genossen schwärmten, dass er “die arabische Mentalität versteht”, weil er “die Araber” durch “den Anblick eines Gewehrs” gesehen hat. Übersetzt mit Deepl.com

Progressives Israel!

Greenpeace Magazin | Israel friert Zahlungen an Palästinenser wegen “Terrorhilfe” ein Tel Aviv (dpa) – Auch Israels neue Regierung will Zahlungen an die Palästinenser zurückhalten, weil die Palästinenserbehörde weiter Gelder an Familien von Häftlingen und getöteten Attentätern überweist. Das sogenannte Sicherheitskabinett billigte am Sonntag einen entsprechenden Vorschlag des Verteidigungsministers Benny Gantz.

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...