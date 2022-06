Ägypten, Israel und EU vereinbaren Gasexporte nach Europa

Dieser Deal ist eine weitere Schande der EU und ihrer Präsidentin. Geht es eigentlich noch verlogener? Frau von der “Lügen” hat ihrem Namen wieder einmal alle Ehre gemacht! Abhängig von Menschenrechtsverletzenden Folter und Besatzerstaaten.



Evelyn Hecht-Galinski

Egypt, Israel, and the EU, on Wednesday, signed a memorandum of understanding in Cairo to export Israeli gas to Europe, Anadolu News Agency reports. Israeli Energy Minister, Karine Elharrar, shared a video on her Twitter account of the signing of the trilateral deal.