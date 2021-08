So schnell kann das gehen, wenn alles vertuscht werden soll. Aber auch die Israel-Lobby, wird merken, dass ihr langer Arm, der bis nach Facebook reicht, die Wahrheit nicht verheimlichen kann und der Tag der Gerechtigkeit wird kommen.

“Minderheiten müssen gehört werden und dürfen nicht zum Schweigen gebracht werden, so wie ich zum Schweigen gebracht wurde”.

Fired for a Facebook post, doctor seeks justice As bombs rained down on the besieged Gaza Strip in May, countless individuals took to social media to express their outrage over the latest slew of atrocities perpetrated by the Israeli military, “the most moral army in the world.”

Bild:A child sits in the rubble of her home, destroyed in an Israeli air strike in May. In the US, online outrage at Israeli actions in Gaza has, apparently, become a sackable offense. Ashraf Amra APA images

Ärztin, die wegen eines Facebook-Posts gefeuert wurde, sucht Gerechtigkeit

Von Omar Zahzah

4. August 2021

Als im Mai Bomben auf den belagerten Gazastreifen regneten, brachten unzählige Menschen in den sozialen Medien ihre Empörung über die jüngsten Gräueltaten des israelischen Militärs, der “moralischsten Armee der Welt”, zum Ausdruck. Die Grausamkeit dieser Angriffe schien nur noch von der Wahllosigkeit der angegriffenen Infrastruktur übertroffen zu werden: Wohnhäuser, das einzige COVID-19-Testzentrum, ein Büro von AP. Die Empörung über die Geschehnisse war im Internet weit verbreitet. Doch in einigen Fällen hatte diese Empörung auch materielle Auswirkungen.

Am 26. Mai brachte Dr. Fidaa Wishah, eine erfahrene palästinensisch-amerikanische Kinderärztin aus Gaza, die jetzt in Phoenix, Arizona, lebt, auf ihrer persönlichen Facebook-Seite ihre Empörung über die Ungerechtigkeit zum Ausdruck, die sich in Echtzeit abspielte. Für Wishah war dies weit mehr als eine abstrakte ethische Frage, wie sie am Telefon erklärte. “Der letzte Angriff auf Gaza war schmerzhaft für mich, weil ich dort noch Familie habe … meine Mutter, ihre Schwester hat fünf Kinder. Sie zeigten mir das Haus, das bombardiert worden war … Sie sagte mir: ‘Hoffentlich überleben wir die Nacht.’ Sie sagte mir, dass sie im Hausflur bleiben würden, weil das der sicherste Ort für sie sei.

Wishahs Facebook-Account ist privat, aber sie hatte alle ihre palästinenserbezogenen Beiträge öffentlich gemacht, um “meiner Stimme Gehör zu verschaffen”, erklärte sie gegenüber The Electronic Intifada. Zum Zeitpunkt des Postings war Wishah Ärztin im Phoenix Children’s Hospital, eine Position, die sie seit zwei Jahren innehatte. Während ihrer Zeit dort genoss Wishah ein hohes Maß an Respekt in der Gemeinschaft. Ein Familienmitglied eines Patienten des Phoenix Children’s Hospital, das anonym bleiben wollte, sagte: “Wenn man sieht, was [Wishah] alles im Leben getan hat, was sie über ihre Sache hinaus für die Gemeinschaft getan hat … das ist genau das, was wir bei einem Arzt brauchen.” Doch im Gegensatz zu vielen anderen, die ihren Beitrag veröffentlichen und dann weiterleben konnten, geriet Wishah schnell ins Visier eines Twitter-Accounts, der sich der Verleumdung und Belästigung von freimütigen Palästinensern und ihren Verbündeten verschrieben hat.



Antisemitismus – Das Konto gehört zu StopAntisemitism.org, das ähnlich wie die Canary Mission zu funktionieren scheint. Angeblich handelt es sich um eine US-amerikanische Organisation, die behauptet, den Antisemitismus in Amerika zu bekämpfen, doch scheint es ihr vor allem darum zu gehen, Kritik an Israel und dem Zionismus zu stigmatisieren. Auf der Homepage sind sowohl israelische als auch US-amerikanische Flaggen zu sehen, was darauf hindeutet, dass es hier um mehr als nur die USA geht. Die Gruppe hat auch ein so weitreichendes Verständnis von Antisemitismus, dass sie den CEO von Ben & Jerry’s für einen “Bigotten” hält, weil das Unternehmen beschlossen hat, seine Produkte nicht mehr in den besetzten Gebieten zu verkaufen. Darüber hinaus wirbt sie für eine bizarr ästhetisierte Rubrik “Antisemit der Woche”, in der Personen wie der Komiker Trevor Noah, der Völkerrechtsexperte Richard Falk und der Autor und Sohn eines prominenten israelischen Militärgenerals, Miko Peled, aufgeführt sind, die sie als “Feind im Inneren” bezeichnet.

Bei Wishah bemängelte StopAntisemitism.org die letzten Zeilen ihres Beitrags: “Ein Staat, der auf Gräueltaten, Unmenschlichkeit, Rassismus und Kannibalismus basiert, hält sich nicht lange! Hey #israel … dein Ende kommt schneller als du denkst.” Der Account von Phoenix Children wurde am 21. Juni in einem Tweet markiert, in dem behauptet wurde, dass Wishah “das Ende des jüdischen Staates” gefordert habe und dass “diese hasserfüllte Frau moralisch und ethisch nicht in der Nähe jüdischer Kinder sein sollte!”



HORRIFYING- eine Kinderärztin bei @PhxChildrens ruft zum Ende des jüdischen Staates auf und verbreitet obszöne Lügen über Israel, einschließlich dass sie andere Menschen essen (Kannibalismus).Diese hasserfüllte Frau ist moralisch und ethisch nicht geeignet, in der Nähe jüdischer Kinder zu sein! pic.twitter.com/y9KN4FnNlW – StopAntisemitism.org (@StopAntisemites) June 21, 2021

Wishah erklärte gegenüber The Electronic Intifada, dass sie sich auf das Ende Israels als Apartheidstaat bezog – “die Geschichte hat gezeigt, dass Apartheidstaaten niemals Bestand haben können” – und dass der Verweis auf “Kannibalismus” – offensichtlich – bildlich und nicht wörtlich gemeint war. Jeder, der den gesamten Facebook-Beitrag von Dr. Wishah liest und nicht nur einzelne Zeilen herauspickt, wird erkennen, dass dies ganz offensichtlich der Fall ist. Aber Gruppen wie StopAntisemitism.org und andere verlassen sich auf ein Verfahren, das Tom Pessah als “Antisemitisierung” bezeichnet hat. Pessah schreibt: “Unsere Gegner stellten sicher, dass sie die von uns verwendeten Ausdrücke in bekannte antisemitische Tropen ‘übersetzten’, um uns zu verleumden.”

Hinter den antipalästinensischen Online-Accounts verbirgt sich eine unerbittliche und bösartige Kampagne, die darauf abzielt, Menschen zum Schweigen zu bringen, indem sie sie fälschlicherweise als Rassisten darstellen, und sie stellvertretend zu sanktionieren, indem sie Arbeitgeber zu einer raschen Kündigung drängen.

Wie Steven Salaita in einem aktuellen und informativen Aufsatz zum Thema zionistische Verleumdungskampagnen feststellt, kann eine solche künstliche Empörung sehr effektiv sein, weil sie an die schlimmsten Empfindlichkeiten der unternehmerischen Professionalität appelliert, die Konformität und Compliance über die Notwendigkeit stellt, Ungerechtigkeit zu bekämpfen. Im Jahr 2014 wurde Salaita selbst von der University of Illinois in Urbana-Champaign gefeuert, weil er in Tweets die israelische Bombardierung des Gazastreifens kritisiert hatte.



Unbefriedigende Bilanz – Im Fall von Wishah antwortete Phoenix Children’s am 23. Juni auf StopAntisemitism.org, dass Wishah nach einer “gründlichen Überprüfung” “nicht mehr bei Phoenix Children’s tätig ist”.

“Was mir passiert ist, war schockierend. Das Krankenhaus hat sich nicht an mich gewandt, hat keine Fragen gestellt. Ich denke, dass ihre Entscheidung unter Druck getroffen wurde”, sagte Wishah. David Chami, ein Anwalt von Wishah, der bei der Equal Employment Opportunity Commission (Kommission für Chancengleichheit am Arbeitsplatz) Beschwerde gegen ihre Kündigung eingereicht hat, ist sich sicher, dass sie Recht bekommen wird. “Ich bin zuversichtlich, dass die Beweise zeigen werden, dass das Phoenix Children’s Hospital Dr. Wishahs Arbeitsverhältnis gekündigt hat, weil sie eine palästinensisch-amerikanische Frau ist, die es gewagt hat, die israelische Regierung zu hinterfragen. Wishah sei in all den Jahren ihrer Tätigkeit als Ärztin noch nie der Diskriminierung eines Patienten beschuldigt worden, fügte Chami hinzu.

Und während Phoenix Children’s es für angebracht hält, seine angeblich antirassistische Gutgläubigkeit zur Schau zu stellen, indem es eine Palästinenserin aus Gaza ohne jeden Anschein eines ordnungsgemäßen Verfahrens entlässt, wird das tatsächliche Engagement des Krankenhauses für den Antirassismus schon seit geraumer Zeit in Frage gestellt.

Amy Meglio, eine Organisatorin der Neighborhood Organized Crisis Assistance und des Grassroots Law Project, sagte gegenüber The Electronic Intifada, dass sie Unterschriften gesammelt hätten, um gegen die rassistische “Vorzugsbehandlung” zu protestieren, aber das Krankenhaus habe sich nicht bewegt.

“Ein besorgter Angestellter des PCH wandte sich im Juni 2020 an mich und einen anderen Aktivisten mit der Frage, ob wir helfen könnten, der Tatsache Nachdruck zu verleihen, dass es eine Vorzugsbehandlung für weiße Patienten und keine Vertretung der Führungskräfte in den Gremien des PCH gibt. Als wir mit Gemeindemitgliedern sprachen, äußerten so viele BIPOC-Eltern ihre Besorgnis und ihre schlechten Erfahrungen aus der Vergangenheit, dass sie alle den Brief unterschrieben, den PCH jedoch ignorierte. Sie [Phoenix Children’s] haben weder auf den Brief noch auf eine der von uns online gesendeten Nachrichten geantwortet.

Die Petition spiegelt die weit verbreitete Besorgnis in der Gemeinde über den Umgang des Krankenhauses mit Rassismus wider. Das anonyme Familienmitglied erklärte gegenüber The Electronic Intifada: “Als Elternteil möchte ich wissen, wie ein Krankenhaus mit diesen Problemen umgeht. Wie kann ich sicher sein, dass man sich um die Kinder kümmert, wenn man sich nicht mit Rassismus auseinandersetzt? Sie scheinen das Gefühl zu haben, dass sie der Gemeinschaft gegenüber keine Rechenschaft ablegen müssen.”

Einige äußerten auch Bedenken, dass die Unaufmerksamkeit von Phoenix Children gegenüber strukturellem Rassismus mit widersprüchlichen Zugehörigkeiten zusammenhängt. Robert Delgado zum Beispiel ist ehemaliger Vorsitzender und immer noch im Vorstand von Phoenix Children’s und gleichzeitig CEO des Unternehmens Hensley Beverage.

Am 3. Juni 2020 gab die Hensley Beverage Company eine verspätete Erklärung über den Aktivismus nach der Ermordung von George Floyd ab, in der sie zwar Diskriminierung anprangerte, aber offenbar ihre Besorgnis darüber zum Ausdruck bringen wollte, dass die Proteste in “Gewalt” ausarten.

Die Facebook-Aktivitäten von George F. Getz, dem Vorstandsvorsitzenden von Phoenix Children’s, lassen auf eine Trump-freundliche Haltung schließen – nicht gerade beruhigend für diejenigen, die sich für eine antirassistische Praxis engagieren wollen, wenn Trump wiederholt zum Einsatz von Polizei- und Militärgewalt gegen Aktivisten aufgerufen hat, die die weiße Vorherrschaft anprangern. Am 29. August 2020 teilte Getz beispielsweise ein Instagram-Video von Oregonians For America, in dem im Wesentlichen behauptet wird, dass es eine weit verbreitete Verschwörung gegen die Wiederwahl von Donald Trump gibt, weil er sich gegen den “Globalismus” wendet. Von April 2018 bis Januar 2020 spendete Getz außerdem Beträge zwischen 1.000 und 5.000 US-Dollar an einzelne rechtsgerichtete politische Kandidaten wie die US-Senatoren Lindsey Graham und Martha McSally sowie an den PAC WinRed.

Als Phoenix Children’s schließlich auf die Bedenken der Gemeinschaft hinsichtlich des strukturellen Rassismus einging, geschah dies in Form eines lauen und unverbindlichen Kommuniqués von Präsident und CEO Robert Meyer, in dem es hieß, dass sich die Beachtung des Rassismus in der Behauptung widerspiegele, dass alle Menschen den gleichen Zugang zu medizinischer Versorgung verdienten, und dass das Krankenhaus “erstklassige pädiatrische Führungskräfte” einstelle.

Meglio erklärte gegenüber The Electronic Intifada, dass “es angesichts der rein weißen C-Suite und der völligen Missachtung der Forderungen schwarzer, brauner und indigener Eltern nach Vertretung und Unterstützung im Jahr 2020 keine Überraschung ist, dass jede Person, die sich für das Leben von Schwarzen und Braunen einsetzt, mit Vergeltungsmaßnahmen und Kündigungen belegt wird.”



Politischer Rassismus – Was mit Wishah geschah, hat mit Rassismus zu tun. 1987 verwendete Helen Samhan den Begriff “politischer Rassismus”, um darauf hinzuweisen, wie eine standardmäßige, israelfreundliche Haltung innerhalb von Institutionen den strukturellen Rassismus gegen Palästinenser, arabische Amerikaner und farbige Menschen unreflektiert zulässt.

Diejenigen, die den Zionismus und die Enteignung der Palästinenser in Frage stellen, so Samhan, können entlassen, schikaniert, ins Visier genommen und generell aus der Öffentlichkeit ausgeschlossen werden, und zwar auf verschiedene Arten, die ihre Rechte völlig unbedacht verletzen, weil der Schutz des Zionismus (und des größeren imperialistischen Status quo, der die “besondere Beziehung” der USA zu Israel unterstützt) viel wichtiger ist als die Rechte und die Würde der Palästinenser und ihrer Verbündeten.

Aufgrund des “politischen Rassismus” können marginalisierte Völker ohne Frage entlassen werden. Die Entmenschlichung der Palästinenser und derjenigen, die die palästinensische Sache unterstützen, ist so allgegenwärtig und notwendig, um die Unterstützung der USA für Israel aufrechtzuerhalten, dass diese schockierende diskriminierende Behandlung im Mainstream nicht einmal als Rassismus anerkannt wird.

In einem kürzlich erschienenen Artikel für Jewish Currents stützt sich Peter Beinart auf die Argumente von Mezna Qato, einer palästinensischen Historikerin des Nahen Ostens an der Universität Cambridge, und auf die Arbeit von Palestine Legal, einer Rechtsorganisation, die sich auf die Verteidigung der Rechte von Aktivisten für Palästina konzentriert. Er argumentiert, dass ein Rahmen für “Antipalästinismus” erforderlich ist, um die besonderen Formen der Unterdrückung zu beschreiben, denen Palästinenser und ihre Verbündeten ausgesetzt sind, weil sie den Zionismus herausfordern.

All dies ist Teil eines konzertierten Prozesses, der darauf abzielt, Kritik an Israel teuer zu machen und Einzelpersonen davon abzuhalten, sich für die Rechte der Palästinenser einzusetzen. Laut Zoha Khalili, einer Anwältin bei Palestine Legal, versuchen solche antipalästinensischen Kampagnen auf mehreren Ebenen abzulenken, indem sie Einzelne in die Defensive oder vielleicht sogar ganz aus der Öffentlichkeit drängen und gleichzeitig versuchen, ihre Mitstreiter einzuschüchtern.

“Unabhängig von ihrer Form – Social-Media-Konten, Apps, Websites, Plakate, Nachrichtenartikel oder sogar mündlich verbreitete Gerüchte – versuchen antipalästinensische Verleumdungskampagnen, Israel vor der Rechenschaftspflicht abzuschirmen, indem sie Einzelpersonen innerhalb der Bewegung für palästinensische Befreiung einen persönlichen Preis abverlangen.”

In der Zwischenzeit werden die Ereignisse in Palästina ausgeklammert. “Die Öffentlichkeit wird dazu gebracht, sich auf eine Epidemie verletzender Worte zu konzentrieren, anstatt auf den Tod, die Zerstörung und die Ungerechtigkeit, die eine halbe Welt entfernt stattfinden.

Das anonyme Familienmitglied erklärte gegenüber The Electronic Intifada, dass sie Phoenix Children’s inzwischen verlassen und sich nach einer anderen Betreuung für ihre Kinder umgesehen haben, weil das, was Wishah passiert ist, das Fass zum Überlaufen gebracht hat. “Als Mensch bin ich so angewidert, dass sie ihre Familie und ihren Charakter auf diese Weise verleumden konnten”.



Wishah ist wütend, aber entschlossen, Wiedergutmachung zu leisten. “Ich denke, es sollte etwas geändert werden. Ich weiß nicht, ob das zu meiner Zeit oder zur Zeit meiner Kinder der Fall sein wird, aber ich denke, Minderheiten müssen gehört werden und dürfen nicht zum Schweigen gebracht werden, so wie ich zum Schweigen gebracht wurde.” Übersetzt mit Deepl.com

