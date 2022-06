Ärztliche Anweisung: Assange nicht ausliefern von Ärzte für Assange

Dieser “Ärztlichen Anweisung kann man sich nur anschließen

Ärztliche Anweisung: Assange nicht ausliefern

Mehr als 300 Ärzte für Assange haben an Innenministerin Priti Patel geschrieben, um Großbritannien nicht “zum Komplizen bei der Zeitlupen-Hinrichtung” von Julian Assange zu machen.

Von Ärzte für Assange / Consortium News

13. Juni 2022

Vor der Entscheidung des britischen Innenministers, ob Julian Assange an die Vereinigten Staaten ausgeliefert werden soll, hat eine Gruppe von mehr als 300 Ärzten aus 35 Ländern Priti Patel mitgeteilt, dass die Genehmigung seiner Auslieferung “medizinisch und ethisch inakzeptabel” wäre.

In einem offenen Brief, der am Freitag, den 10. Juni, an die Innenministerin geschickt und in Kopie an den britischen Premierminister Boris Johnson, den Lordkanzler und Justizminister Robert Buckland, den australischen Premierminister Anthony Albanese und die australische Außenministerin Penny Wong geschickt wurde, weisen die Ärzte auf die Tatsache hin, dass Assange im Oktober 2021 einen “Mini-Schlaganfall” erlitt. Sie merken an:

“Wie vorauszusehen war, hat sich der Gesundheitszustand von Herrn Assange in Ihrem Gewahrsam seitdem weiter verschlechtert. Im Oktober 2021 erlitt Herr Assange einen ‘Mini-Schlaganfall’… Diese dramatische Verschlechterung des Gesundheitszustandes von Herrn Assange wurde in seinem Auslieferungsverfahren bisher nicht berücksichtigt. Die vom High Court akzeptierten Zusicherungen der USA, die die Grundlage für eine Auslieferungsgenehmigung bilden würden, beruhen daher auf veralteten medizinischen Informationen und sind damit obsolet.”

Die Ärzte werfen vor, dass jede Auslieferung unter diesen Umständen fahrlässig wäre. Sie schreiben:

“Unter Bedingungen, in denen das britische Rechtssystem es versäumt hat, den aktuellen Gesundheitszustand von Herrn Assange zu berücksichtigen, kann keine gültige Entscheidung über seine Auslieferung getroffen werden, weder von Ihnen noch von jemand anderem. Sollte er unter diesen Umständen in den USA zu Schaden kommen, sind Sie, Herr Innenminister, derjenige, der die Verantwortung für dieses fahrlässige Ergebnis tragen wird.”

In ihrem Schreiben erinnert die Gruppe die Innenministerin daran, dass sie ihr erstmals am Freitag, den 22. November 2019, geschrieben und ihre ernsten Bedenken über den sich verschlechternden Gesundheitszustand von Julian Assange zum Ausdruck gebracht hat.

Diese Bedenken wurden später durch die Aussagen von Sachverständigen vor Gericht während des Auslieferungsverfahrens von Assange bestätigt, was dazu führte, dass der ursprüngliche Richter seine Auslieferung aus gesundheitlichen Gründen ablehnte. Diese Entscheidung wurde später von einem höheren Gericht aufgehoben, das die Entscheidung an Priti Patel verwies, da die USA versichert hatten, dass Julian Assange nicht unmenschlich behandelt werden würde.

Die Ärzte schreiben:

“Die anschließenden ‘Zusicherungen’ der Regierung der Vereinigten Staaten, dass Herr Assange nicht unmenschlich behandelt werden würde, sind wertlos, wenn man bedenkt, dass sie Herrn Assange als Vergeltung für seinen Journalismus im öffentlichen Interesse verfolgt, verfolgt und ermordet haben.”

Sie schließen:

“Herr Innenminister, machen Sie sich, Ihre Regierung und Ihr Land mit Ihrer Entscheidung über die Auslieferung nicht mitschuldig an der Hinrichtung dieses preisgekrönten Journalisten, des wohl bekanntesten Verlegers unserer Zeit, in Zeitlupe. Liefern Sie Julian Assange nicht aus, sondern lassen Sie ihn frei.”

Julian Assange befindet sich weiterhin im Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh und wartet auf die Entscheidung von Priti Patel, die jeden Tag erwartet wird.

Ärzte für Assange

Wir sind eine Gruppe von Ärzten aus der ganzen Welt, die sich im Oktober 2019 zusammengeschlossen hat, um unsere ernste Besorgnis über den Gesundheitszustand von Julian Assange zu äußern und die Verletzung seines Rechts auf Freiheit von Folter, seines Rechts auf Gesundheit und seines Rechts auf ärztliche Schweigepflicht zu verurteilen. Übersetzt mit Deepl.com

