A U.S. helicopter flies near the U.S. Embassy in Kabul, Afghanistan, Sunday, Aug. 15, 2021.

Afghanistan: Das Ende der Besatzung

Von Nancy Lindisfarne und Jonathan Neale

20. August 2021

Die Niederlage der Taliban gegen die Vereinigten Staaten ist ein Wendepunkt in der Weltgeschichte. Die Macht des amerikanischen Imperiums ist geschwächt, und der Krieg gegen den Terror ist politisch besiegt. Dies ist der Anfang vom Ende des amerikanischen Jahrhunderts.

In Großbritannien und den Vereinigten Staaten wird eine Menge Unsinn über Afghanistan geschrieben. Hinter diesem Unsinn verbergen sich meist einige wichtige Wahrheiten.

Erstens: Die Taliban haben die Vereinigten Staaten besiegt.

Zweitens: Die Taliban haben gewonnen, weil sie mehr Unterstützung in der Bevölkerung haben.

Drittens: Das liegt nicht daran, dass die meisten Afghanen die Taliban lieben. Es liegt daran, dass die amerikanische Besatzung unerträglich grausam und korrupt war.

Viertens ist der Krieg gegen den Terror auch in den Vereinigten Staaten politisch besiegt worden. Die Mehrheit der Amerikaner ist jetzt für den Abzug aus Afghanistan und gegen weitere Kriege im Ausland.

Fünftens: Dies ist ein Wendepunkt in der Weltgeschichte. Die größte Militärmacht der Welt wurde von den Menschen in einem kleinen, bitterarmen Land besiegt. Dies wird die Macht des amerikanischen Imperiums überall auf der Welt schwächen.

Sechstens wurde die Rhetorik der Rettung der afghanischen Frauen weithin benutzt, um die Besatzung zu rechtfertigen, und viele Feministinnen in Afghanistan haben sich auf die Seite der Besatzer gestellt. Das Ergebnis ist eine Tragödie für den Feminismus.

In diesem Artikel werden diese Punkte erläutert. Da es sich um einen kurzen Artikel handelt, behaupten wir mehr, als wir beweisen. Aber wir haben viel über Geschlecht, Politik und Krieg in Afghanistan geschrieben, seit wir dort vor fast fünfzig Jahren als Anthropologen Feldforschung betrieben haben. Am Ende dieses Artikels finden Sie Links zu vielen dieser Arbeiten, so dass Sie unsere Argumente im Detail nachlesen können.[1]

Ein militärischer Sieg

Dies ist ein militärischer und politischer Sieg für die Taliban. Es ist ein militärischer Sieg, weil die Taliban den Krieg gewonnen haben. Seit mindestens zwei Jahren verlieren die afghanischen Regierungstruppen – die nationale Armee und die Polizei – jeden Monat mehr Tote und Verwundete, als sie rekrutieren. Diese Kräfte schrumpfen also.

In den letzten zehn Jahren haben die Taliban die Kontrolle über immer mehr Dörfer und einige Städte übernommen. In den letzten zwölf Tagen haben sie alle Städte eingenommen.

Das war kein blitzartiger Vorstoß durch die Städte und dann weiter nach Kabul. Die Leute, die die Städte eingenommen haben, waren schon lange in der Nähe, in den Dörfern, und haben auf diesen Moment gewartet. Entscheidend ist, dass die Taliban im gesamten Norden ständig Tadschiken, Usbeken und Araber rekrutiert haben.

Dies ist auch ein politischer Sieg für die Taliban. Kein Guerillaaufstand der Welt kann solche Siege ohne die Unterstützung der Bevölkerung erringen.

Aber vielleicht ist Unterstützung nicht das richtige Wort. Vielmehr mussten sich die Afghanen für eine Seite entscheiden. Und mehr Afghanen haben sich auf die Seite der Taliban gestellt als auf die der amerikanischen Besatzer. Nicht alle, aber mehr von ihnen.

Es haben sich auch mehr Afghanen für die Taliban entschieden als für die afghanische Regierung von Präsident Ashraf Ghani. Auch hier sind es nicht alle, aber mehr als Ghani unterstützen. Und mehr Afghanen haben sich auf die Seite der Taliban gestellt als auf die Seite der alten Warlords. Die Niederlage von Dostum in Sheberghan und von Ismail Khan in Herat ist ein schlagender Beweis dafür.

Die Taliban von 2001 waren überwiegend Paschtunen, und ihre Politik war paschtunisch-chauvinistisch. Im Jahr 2021 haben Taliban-Kämpfer vieler Ethnien die Macht in usbekisch und tadschikisch dominierten Gebieten übernommen.

Eine wichtige Ausnahme bilden die von den Hazara dominierten Gebiete in den zentralen Bergen. Wir kommen auf diese Ausnahme zurück.

Natürlich haben sich nicht alle Afghanen auf die Seite der Taliban geschlagen. Dies ist ein Krieg gegen ausländische Invasoren, aber es ist auch ein Bürgerkrieg. Viele haben für die Amerikaner, die Regierung oder die Warlords gekämpft. Viele andere haben mit beiden Seiten Kompromisse geschlossen, um zu überleben. Und viele andere waren sich nicht sicher, für welche Seite sie sich entscheiden sollten, und warten mit einer unterschiedlichen Mischung aus Angst und Hoffnung darauf, was passieren wird.

Da es sich um eine militärische Niederlage für die amerikanische Macht handelt, sind Aufrufe an Biden, dies oder jenes zu tun, einfach nur dumm. Wenn die amerikanischen Truppen in Afghanistan geblieben wären, hätten sie sich ergeben oder sterben müssen. Das wäre eine noch schlimmere Demütigung für die amerikanische Macht als das aktuelle Debakel. Biden hatte, wie schon Trump vor ihm, keine andere Wahl.

Warum so viele Afghanen die Taliban gewählt haben

Die Tatsache, dass sich mehr Menschen für die Taliban entschieden haben, bedeutet nicht, dass die meisten Afghanen unbedingt die Taliban unterstützen. Es bedeutet, dass sie sich angesichts der begrenzten Wahlmöglichkeiten für die Taliban entschieden haben. Und warum?

Die kurze Antwort lautet, dass die Taliban die einzige wichtige politische Organisation sind, die gegen die amerikanische Besatzung kämpft, und dass die meisten Afghanen diese Besatzung inzwischen hassen.

Das war nicht immer so. Die USA schickten erstmals einen Monat nach dem 11. September Bombenflugzeuge und einige Truppen nach Afghanistan. Die USA wurden von den Kräften der Nordallianz unterstützt, einer Koalition nicht-paschtunischer Kriegsherren im Norden des Landes. Doch die Soldaten und Anführer der Allianz waren nicht wirklich bereit, an der Seite der Amerikaner zu kämpfen. Angesichts der langen Geschichte des afghanischen Widerstands gegen ausländische Invasionen, zuletzt gegen die russische Besatzung von 1980 bis 1987, wäre das einfach zu beschämend.

Auf der anderen Seite war aber auch fast niemand bereit, für die Verteidigung der damals herrschenden Taliban-Regierung zu kämpfen. Die Truppen der Nordallianz und die Taliban standen sich in einem Scheinkrieg gegenüber. Dann begannen die USA, die Briten und ihre ausländischen Verbündeten zu bombardieren.

Das pakistanische Militär und die Geheimdienste handelten ein Ende der Pattsituation aus. Die Vereinigten Staaten durften die Macht in Kabul übernehmen und einen Präsidenten ihrer Wahl einsetzen. Im Gegenzug durften die Taliban-Führer und ihre Anhänger nach Hause in ihre Dörfer oder ins Exil jenseits der Grenze in Pakistan gehen.

Diese Einigung wurde damals in den USA und in Europa aus offensichtlichen Gründen nicht groß bekannt gemacht, aber wir haben darüber berichtet, und sie wurde in Afghanistan allgemein verstanden.

Der beste Beweis für diese Verhandlungslösung ist das, was danach geschah. Zwei Jahre lang gab es keinen Widerstand gegen die amerikanische Besatzung. Keiner, in keinem Dorf. Viele Tausende ehemaliger Taliban blieben in diesen Dörfern.

Dies ist eine außergewöhnliche Tatsache. Denken Sie an den Kontrast zum Irak, wo es vom ersten Tag der Besetzung 2003 an weit verbreiteten Widerstand gab. Oder denken Sie an die russische Invasion in Afghanistan im Jahr 1979, die auf den gleichen Widerstand stieß.

Der Grund dafür war nicht nur, dass die Taliban nicht kämpften. Es lag daran, dass die einfachen Menschen, selbst im Kernland der Taliban im Süden, zu hoffen wagten, dass die amerikanische Besatzung Afghanistan Frieden bringen und die Wirtschaft entwickeln würde, um die schreckliche Armut zu beenden.

Der Frieden war entscheidend. Bis 2001 waren die Afghanen dreiundzwanzig Jahre lang im Krieg gefangen gewesen, zunächst in einem Bürgerkrieg zwischen Kommunisten und Islamisten, dann in einem Krieg zwischen Islamisten und sowjetischen Invasoren, dann in einem Krieg zwischen islamistischen Warlords und schließlich in einem Krieg im Norden des Landes zwischen islamistischen Warlords und den Taliban.

Dreiundzwanzig Jahre Krieg bedeuteten Tod, Verstümmelung, Exil und Flüchtlingslager, Armut, so viele Arten von Leid und endlose Angst und Unruhe. Das vielleicht beste Buch darüber, wie sich das anfühlte, ist Klaits und Gulmanadova-Klaits, Love and War in Afghanistan (2005). Die Menschen sehnten sich verzweifelt nach Frieden. Im Jahr 2001 hielten sogar Taliban-Anhänger einen schlechten Frieden für besser als einen guten Krieg.

Außerdem waren die Vereinigten Staaten märchenhaft reich. Die Afghanen glaubten, die Besetzung könne zu einer Entwicklung führen, die sie aus der Armut befreien würde.

Die Afghanen warteten ab. Die USA lieferten Krieg, nicht Frieden.

Das US-amerikanische und das britische Militär besetzten Stützpunkte in den Dörfern und Kleinstädten des Taliban-Kernlandes, den hauptsächlich von Paschtunen bewohnten Gebieten im Süden und Osten. Diese Einheiten wurden nie über die informelle Einigung informiert, die zwischen den Amerikanern und den Taliban ausgehandelt worden war. Man konnte es ihnen nicht sagen, weil das die Regierung von Präsident Bush beschämen würde. Die US-Einheiten sahen es daher als ihre Aufgabe an, die verbliebenen “Bösewichte”, die offensichtlich noch da waren, auszurotten.

Nächtliche Razzien brachen Türen auf, demütigten und verängstigten Familien und verschleppten Männer, die gefoltert werden sollten, um Informationen über andere Bösewichte zu erhalten. Hier und an anderen schwarzen Orten auf der ganzen Welt entwickelten das amerikanische Militär und die Geheimdienste die neuen Foltermethoden, die die Welt kurz darauf in Abu Ghraib, dem amerikanischen Gefängnis im Irak, zu sehen bekam.

Einige der inhaftierten Männer waren Taliban, die nicht gekämpft hatten. Andere waren einfach Menschen, die von lokalen Feinden, die ihr Land begehrten oder einen Groll hegten, an die Amerikaner verraten wurden.

Der amerikanische Soldat Johnny Rico beschreibt in seinen Memoiren Blood Makes the Grass Grow Green, was dann geschah. Empörte Verwandte und Dorfbewohner schossen in der Dunkelheit ein paar Mal auf die Amerikaner. Das amerikanische Militär trat weitere Türen ein und folterte weitere Männer. Die Dorfbewohner feuerten noch mehr Schüsse ab. Die Amerikaner forderten Luftangriffe an, und ihre Bomben töteten eine Familie nach der anderen.

Der Krieg kehrte in den Süden und Osten des Landes zurück.

Ungleichheit und Korruption nahmen zu.

Die Afghanen hatten auf eine Entwicklung gehofft, die sowohl den Reichen als auch den Armen zugute kommen würde. Es schien so naheliegend und so einfach zu sein. Aber sie verstanden die amerikanische Auslandspolitik nicht. Und sie verstanden nicht, wie sehr sich die 1 % in den Vereinigten Staaten der zunehmenden Ungleichheit in ihrem eigenen Land verschrieben haben.

Also floss amerikanisches Geld nach Afghanistan. Aber es ging an die Leute in der neuen Regierung unter Hamid Karsai. Es ging an die Leute, die mit den Amerikanern und den Besatzungstruppen anderer Nationen zusammenarbeiten. Und es ging an die Kriegsherren und ihre Gefolgsleute, die tief in den internationalen Opium- und Heroinhandel verstrickt waren, der von der CIA und dem pakistanischen Militär gefördert wurde. Es ging an die Leute, die das Glück hatten, luxuriöse, gut verteidigte Häuser in Kabul zu besitzen, die sie an ausländische Mitarbeiter vermieten konnten. Es ging an die Männer und Frauen, die in den vom Ausland finanzierten NROs arbeiteten.

Natürlich gab es in diesen Gruppen Überschneidungen.

Die Afghanen hatten sich seit langem an Korruption gewöhnt. Sie erwarteten sie und hassten sie zugleich. Aber dieses Mal war das Ausmaß beispiellos. Und in den Augen der armen und mittleren Einkommensbevölkerung schien all der obszöne neue Reichtum, ganz gleich wie er erwirtschaftet wurde, Korruption zu sein.

In den letzten zehn Jahren haben die Taliban im ganzen Land zwei Dinge angeboten. Erstens, dass sie nicht korrupt sind, da sie auch vor 2001 nicht korrupt im Amt waren. Sie sind die einzige politische Kraft im Lande, auf die dies jemals zutraf.

Entscheidend ist, dass die Taliban in den von ihnen kontrollierten ländlichen Gebieten ein ehrliches Justizsystem betrieben haben. Ihr Ruf ist so gut, dass sich viele Menschen, die in den Städten in Zivilprozesse verwickelt sind, darauf geeinigt haben, dass beide Parteien sich an Taliban-Richter auf dem Land wenden. Dies ermöglicht ihnen eine schnelle, billige und faire Rechtsprechung ohne hohe Bestechungsgelder. Da das Urteil gerecht war, können beide Parteien damit leben.

Für die Menschen in den von den Taliban kontrollierten Gebieten war die faire Justiz auch ein Schutz vor Ungleichheit. Wenn die Reichen die Richter bestechen können, können sie mit den Armen machen, was sie wollen. Land war der entscheidende Punkt. Reiche und mächtige Männer, Warlords und Regierungsbeamte konnten sich das Land von Kleinbauern aneignen, stehlen oder betrügen und die noch ärmeren Pächter unterdrücken. Aber die Taliban-Richter, das war allen klar, waren bereit, für die Armen zu entscheiden.

Der Hass auf Korruption, Ungleichheit und die Besatzung verschmolzen miteinander.

20 Jahre danach

2001, als die Taliban nach dem 11. September 2001 von den Amerikanern besiegt wurden, ist nun zwanzig Jahre her. In zwanzig Jahren Krieg und Krise vollziehen sich enorme Veränderungen in politischen Massenbewegungen. Die Taliban haben gelernt und sich verändert. Wie könnte es anders sein. Viele Afghanen und viele ausländische Experten haben sich dazu geäußert. Giustozzi hat den nützlichen Begriff “Neo-Taliban” verwendet[2].

Dieser Wandel, wie er öffentlich dargestellt wird, hat mehrere Aspekte. Die Taliban haben erkannt, dass der paschtunische Chauvinismus eine große Schwäche war. Sie betonen nun, dass sie Muslime sind, Brüder aller anderen Muslime, und dass sie die Unterstützung von Muslimen vieler ethnischer Gruppen wollen und haben.

In den letzten Jahren haben sich die Taliban-Kräfte jedoch bitter gespalten. Eine Minderheit von Taliban-Kämpfern und -Anhängern hat sich mit dem Islamischen Staat verbündet. Der Unterschied ist, dass der Islamische Staat Terroranschläge auf Schiiten, Sikhs und Christen verübt. Die Taliban in Pakistan tun das Gleiche, ebenso wie das kleine Haqqani-Netzwerk, das vom pakistanischen Geheimdienst unterstützt wird. Aber die Mehrheit der Taliban hat alle diese Angriffe zuverlässig verurteilt.

Wir werden später auf diese Spaltung zurückkommen, da sie Auswirkungen auf das weitere Geschehen hat.

Die neuen Taliban haben auch betont, dass sie sich für die Rechte der Frauen einsetzen. Sie sagen, sie begrüßen Musik und Videos und haben die schärfsten und puritanischsten Seiten ihrer früheren Herrschaft abgemildert. Und sie sagen jetzt immer wieder, dass sie in Frieden regieren wollen, ohne Rache an den Menschen der alten Ordnung.

Wie viel davon Propaganda und wie viel Wahrheit ist, ist schwer zu sagen. Was als Nächstes geschieht, hängt außerdem stark von der Entwicklung der Wirtschaft und von den Aktionen ausländischer Mächte ab. Doch dazu später mehr. Wir wollen damit sagen, dass die Afghanen Gründe haben, die Taliban den Amerikanern, den Warlords und der Regierung von Ashraf Ghani vorzuziehen.

Was ist mit der Rettung der afghanischen Frauen?

Viele Leser werden jetzt eindringlich fragen: Was ist mit den afghanischen Frauen? Die Antwort ist nicht einfach.

Wir müssen zunächst in die 1970er Jahre zurückgehen. Überall auf der Welt sind bestimmte Systeme der geschlechtsspezifischen Ungleichheit mit einem bestimmten System der Klassenungleichheit verwoben. Das war in Afghanistan nicht anders.

Nancy führte Anfang der 1970er Jahre eine anthropologische Feldforschung mit paschtunischen Frauen und Männern im Norden des Landes durch. Sie lebten von Landwirtschaft und Viehzucht. Nancys späteres Buch, Bartered Brides: Politics and Marriage in a Tribal Society (Politik und Heirat in einer Stammesgesellschaft) erklärt die Zusammenhänge zwischen Klasse, Geschlecht und ethnischen Unterschieden zu jener Zeit. Und wenn Sie wissen wollen, was diese Frauen selbst über ihr Leben, ihre Sorgen und Freuden dachten, haben Nancy und ihr früherer Partner Richard Tapper kürzlich “Afghan Village Voices” veröffentlicht, eine Übersetzung vieler Tonbänder, die Frauen und Männer vor Ort für sie gemacht haben.

Diese Realität war komplex, bitter, bedrückend und voller Liebe. In dieser Hinsicht unterscheidet sie sich nicht von der Komplexität von Sexismus und Klassenunterschieden in den Vereinigten Staaten. Doch die Tragödie des nächsten halben Jahrhunderts sollte vieles davon ändern. Dieses lange Leiden brachte den besonderen Sexismus der Taliban hervor, der nicht automatisch ein Produkt der afghanischen Tradition ist.

Die Geschichte dieser neuen Wendung beginnt im Jahr 1978. Damals begann der Bürgerkrieg zwischen der kommunistischen Regierung und dem islamistischen Widerstand der Mudschaheddin. Die Islamisten gewannen, so dass die Sowjetunion Ende 1979 einmarschierte, um die kommunistische Regierung zu unterstützen. Es folgten sieben Jahre brutaler Krieg zwischen den Sowjets und den Mudschaheddin. Im Jahr 1987 zogen die sowjetischen Truppen besiegt ab.

Als wir in den frühen 1970er Jahren in Afghanistan lebten, gehörten die Kommunisten zu den besten Menschen. Sie wurden von drei Leidenschaften angetrieben. Sie wollten das Land entwickeln. Sie wollten die Macht der Großgrundbesitzer brechen und das Land unter sich aufteilen. Und sie wollten die Gleichberechtigung der Frauen.

Doch 1978 hatten die Kommunisten durch einen Militärputsch unter Führung fortschrittlicher Offiziere die Macht übernommen. Sie hatten nicht die politische Unterstützung der Mehrheit der Dorfbewohner in einem überwiegend ländlichen Land gewonnen. Das Ergebnis war, dass die einzige Möglichkeit, mit dem islamistischen Widerstand auf dem Land umzugehen, Verhaftung, Folter und Bombardierung waren. Je mehr die kommunistisch geführte Armee solche Grausamkeiten anwandte, desto mehr wuchs der Aufstand.

Dann marschierte die Sowjetunion ein, um die Kommunisten zu unterstützen. Ihre Hauptwaffe war die Bombardierung aus der Luft, und große Teile des Landes wurden zu Freiflächen. Zwischen einer halben und einer Million Afghanen wurden getötet. Mindestens eine weitere Million wurde für immer verstümmelt. Zwischen sechs und acht Millionen wurden ins Exil in den Iran und nach Pakistan getrieben, und weitere Millionen wurden zu Binnenflüchtlingen. Und das alles in einem Land mit nur fünfundzwanzig Millionen Einwohnern.

Als die Kommunisten an die Macht kamen, versuchten sie als Erstes, eine Landreform durchzuführen und Gesetze für die Rechte der Frauen zu erlassen. Als die Russen einmarschierten, schlug sich die Mehrheit der Kommunisten auf deren Seite. Viele dieser Kommunisten waren Frauen. Das Ergebnis war, dass der Name des Feminismus mit der Unterstützung von Folter und Massakern beschmutzt wurde.

Stellen Sie sich vor, die Vereinigten Staaten würden von einer fremden Macht überfallen, die zwischen zwölf und vierundzwanzig Millionen Amerikaner tötete, Menschen in jeder Stadt folterte und 100 Millionen Amerikaner ins Exil trieb. Stellen Sie sich außerdem vor, dass fast alle Feministinnen in den Vereinigten Staaten die Invasoren unterstützt haben. Was glauben Sie, wie die meisten Amerikaner nach dieser Erfahrung über eine zweite Invasion durch eine andere ausländische Macht oder über den Feminismus denken würden?

Was meinen Sie, was die meisten afghanischen Frauen von einer weiteren Invasion, diesmal durch die Amerikaner, halten, die mit der Notwendigkeit der Rettung afghanischer Frauen begründet wird? Vergessen Sie nicht, dass die Statistiken über die Toten, die Verstümmelten und die Flüchtlinge unter der sowjetischen Besatzung keine abstrakten Zahlen waren. Es waren lebende Frauen und ihre Söhne und Töchter, Ehemänner, Brüder und Schwestern, Mütter und Väter.

Als die Sowjetunion besiegt abzog, atmeten die meisten Menschen erleichtert auf. Doch dann wurden die lokalen Anführer des Mudschaheddin-Widerstands gegen die Kommunisten und die Invasoren zu lokalen Kriegsherren und bekämpften sich gegenseitig um die Beute des Sieges. Die Mehrheit der Afghanen hatte die Mudschaheddin unterstützt, doch nun waren sie von der Habgier, der Korruption und dem endlosen sinnlosen Krieg angewidert.

Der Klassen- und Flüchtlingshintergrund der Taliban

Im Herbst 1994 erreichten die Taliban Kandahar, eine mehrheitlich paschtunische Stadt und die größte im Süden Afghanistans. Die Taliban waren mit nichts in der afghanischen Geschichte zu vergleichen. Sie waren das Ergebnis von zwei Innovationen des 20. Jahrhunderts, nämlich der Bombardierung aus der Luft und den Flüchtlingslagern in Pakistan. Sie gehörten einer anderen sozialen Schicht an als die Eliten, die Afghanistan regiert hatten.

Die Kommunisten waren die Söhne und Töchter des städtischen Mittelstandes und der Bauern auf dem Lande, die über genügend Land verfügten, um es ihr Eigen zu nennen. Sie wurden von Menschen angeführt, die die einzige Universität des Landes in Kabul besucht hatten. Sie wollten die Macht der Großgrundbesitzer brechen und das Land modernisieren.

Die Islamisten, die die Kommunisten bekämpften, waren Männer aus ähnlichen Schichten und meist ehemalige Studenten derselben Universität. Auch sie wollten das Land modernisieren, aber auf eine andere Art und Weise. Und sie orientierten sich an den Ideen der Muslimbruderschaft und der Al-Azhar-Universität in Kairo.

Das Wort Taliban steht für Studenten einer islamischen Schule, nicht für eine staatliche Schule oder eine Universität. Die Kämpfer der Taliban, die 1994 in Kandahar einmarschierten, waren junge Männer, die in den freien islamischen Schulen in den Flüchtlingslagern in Pakistan studiert hatten. Sie waren Kinder gewesen, die nichts hatten.

Die Führer der Taliban waren Dorfmullahs aus Afghanistan. Sie hatten nicht die elitären Verbindungen wie viele der Imame der städtischen Moscheen. Dorfmullahs konnten lesen, und sie genossen bei den anderen Dorfbewohnern ein gewisses Ansehen. Aber ihr sozialer Status lag weit unter dem eines Grundbesitzers oder eines Schulabgängers in einem Regierungsamt.

Die Taliban wurden von einem Komitee aus zwölf Männern angeführt. Alle zwölf hatten im Krieg durch sowjetische Bomben eine Hand, einen Fuß oder ein Auge verloren. Die Taliban waren unter anderem die Partei der armen und mittelmäßigen paschtunischen Dorfbewohner.[3]

Zwanzig Jahre Krieg hatten Kandahar in einen rechtsfreien Raum verwandelt, der der Gnade der sich bekriegenden Milizen ausgeliefert war. Der Wendepunkt kam, als die Taliban einen lokalen Kommandanten verfolgten, der einen Jungen und zwei (möglicherweise drei) Frauen vergewaltigt hatte. Die Taliban fingen ihn und hängten ihn auf. Was ihre Intervention so bemerkenswert machte, war nicht nur ihre Entschlossenheit, den mörderischen Kämpfen ein Ende zu setzen und den Menschen ihre Würde und Sicherheit zurückzugeben, sondern auch ihre Abscheu gegenüber der Heuchelei der anderen Islamisten.

Die Taliban wurden von Anfang an von den Saudis, den Amerikanern und dem pakistanischen Militär finanziert. Washington wollte ein friedliches Land, das Öl- und Gaspipelines aus Zentralasien aufnehmen konnte. Die Taliban zeichneten sich dadurch aus, dass sie keine Ausnahmen von den Verboten zuließen, die sie durchsetzen wollten, und dass sie die Regeln mit aller Härte durchsetzten.

Viele Afghanen waren dankbar für die Rückkehr zur Ordnung und ein Mindestmaß an Sicherheit, aber die Taliban waren sektiererisch und unfähig, das Land zu kontrollieren, und 1996 zogen die Amerikaner ihre Unterstützung zurück. Damit lösten sie eine neue, tödliche Form der Islamophobie gegen die Taliban aus.

Fast über Nacht galten die afghanischen Frauen als hilflos und unterdrückt, während die afghanischen Männer – alias die Taliban – als fanatische Wilde, Pädophile und sadistische Patriarchen verschrien wurden, also kaum als Menschen.

Vier Jahre lang vor dem 11. September wurden die Taliban von den Amerikanern ins Visier genommen, während Feministinnen und andere für den Schutz der afghanischen Frauen eintraten. Als die amerikanischen Bombenangriffe begannen, sollte jeder verstehen, dass die afghanischen Frauen Hilfe brauchten. Was konnte da schon schief gehen?

9/11 und der amerikanische Krieg

Die Bombardierung begann am 7. Oktober. Innerhalb weniger Tage wurden die Taliban in den Untergrund gedrängt – oder sie wurden buchstäblich kastriert, wie ein Foto auf der Titelseite der Daily Mail verkündete. Die veröffentlichten Bilder des Krieges waren in ihrer Gewalttätigkeit und ihrem Sadismus wirklich schockierend. Viele Menschen in Europa waren entsetzt über das Ausmaß der Bombardierungen und die völlige Rücksichtslosigkeit gegenüber dem Leben der Afghanen[4].

Doch in den Vereinigten Staaten bedeutete die Mischung aus Rachegefühlen und Patriotismus in jenem Herbst, dass abweichende Stimmen selten und meist unhörbar waren. Fragen Sie sich, wie Saba Mahmood es damals tat: “Warum wurden die Kriegsbedingungen (Migration, Militarisierung) und der Hunger (unter den Mudschaheddin) als weniger schädlich für Frauen angesehen als der Mangel an Bildung, Beschäftigung und vor allem – in der Medienkampagne – westlicher Kleidung (unter den Taliban)?”[5]

Und dann fragen Sie noch schärfer: Wie konnten Sie die afghanischen Frauen “retten”, indem Sie eine Zivilbevölkerung bombardierten, zu der neben den Frauen selbst auch ihre Kinder, ihre Ehemänner, Väter und Brüder gehörten? Mit dieser Frage hätte die Diskussion beendet werden müssen, aber das wurde sie nicht.

Der ungeheuerlichste Ausdruck feministischer Islamophobie kam etwas mehr als einen Monat nach Beginn des Krieges. Ein höchst ungleicher Rachefeldzug macht in den Augen der Welt keinen guten Eindruck, also ist es besser, etwas zu tun, das tugendhaft aussieht. In Erwartung des amerikanischen Thanksgiving-Festes am 17. November 2001 beklagte Laura Bush, die Frau des Präsidenten, lautstark die Notlage der verschleierten afghanischen Frauen. Cherie Blair, die Frau des britischen Premierministers, schloss sich ihr einige Tage später an. Die Ehefrauen dieser reichen Kriegstreiber nutzten das ganze Gewicht des orientalistischen Paradigmas, um den Opfern die Schuld zu geben und einen Krieg gegen einige der ärmsten Menschen der Welt zu rechtfertigen. Und die “Rettung der afghanischen Frauen” wurde zum ständigen Ruf vieler liberaler Feministinnen, um den amerikanischen Krieg zu rechtfertigen[6].

Mit der Wahl Obamas im Jahr 2008 wurde der Chor der Islamophobie unter amerikanischen Liberalen hegemonial. In diesem Jahr löste sich die amerikanische Antikriegsallianz auf, um Obamas Wahlkampf zu unterstützen. Die Demokraten und jene Feministinnen, die Obamas kriegslüsterne Außenministerin Hillary Clinton unterstützten, konnten die Wahrheit nicht akzeptieren, dass sowohl Afghanistan als auch der Irak Kriege für Öl waren[7].

Sie hatten nur eine einzige Rechtfertigung für die endlosen Ölkriege – das Leid der afghanischen Frauen. Der feministische Dreh war ein cleverer Trick. Sie schloss Vergleiche zwischen der zweifellos sexistischen Herrschaft der Taliban und dem Sexismus in den Vereinigten Staaten aus. Weitaus schockierender ist, dass die feministische Sichtweise die hässlichen Wahrheiten über einen äußerst ungleichen Krieg zähmte und effektiv verdrängte. Und sie trennte diese fiktiven “zu rettenden Frauen” von den Zehntausenden tatsächlichen afghanischen Frauen, Männern und Kindern, die durch die amerikanischen Bomben getötet, verwundet, verwaist oder obdachlos und hungrig geworden waren.

Viele unserer Freunde und Familienmitglieder in Amerika sind Feministinnen, die vieles von dieser Propaganda aufrichtig geglaubt haben. Aber sie wurden aufgefordert, ein Netz von Lügen zu unterstützen, eine Perversion des Feminismus. Es war der Feminismus der Invasoren und der korrupten Regierungselite. Es war der Feminismus der Folterer und der Drohnen.

Wir glauben, dass ein anderer Feminismus möglich ist.

Aber es bleibt wahr, dass die Taliban zutiefst sexistisch sind. Die Frauenfeindlichkeit hat in Afghanistan einen Sieg errungen. Aber es hätte nicht so kommen müssen.

Die Kommunisten, die sich den Grausamkeiten der sowjetischen Invasoren anschlossen, hatten den Feminismus in Afghanistan mindestens eine Generation lang diskreditiert. Doch dann marschierten die Vereinigten Staaten ein, und eine neue Generation afghanischer Berufstätiger stellte sich auf die Seite der neuen Invasoren, um die Rechte der Frauen zu erkämpfen. Auch ihr Traum endete in Kollaboration, Schande und Blut. Einige von ihnen waren natürlich Karrieristen, die im Tausch gegen Geld Plattitüden von sich gaben. Aber viele andere waren von einem ehrlichen und selbstlosen Traum beseelt. Ihr Scheitern ist tragisch.

Stereotypen und Verwirrungen

Außerhalb Afghanistans herrscht große Verwirrung über die in den letzten fünfundzwanzig Jahren entstandenen Stereotypen über die Taliban. Aber denken Sie genau nach, wenn Sie das Klischee hören, dass sie feudal, brutal und primitiv sind. Es sind Menschen mit Laptops, die seit vierzehn Jahren mit den Amerikanern in Katar verhandeln.

Die Taliban sind nicht das Produkt des Mittelalters. Sie sind das Produkt einiger der schlimmsten Zeiten des späten zwanzigsten und frühen einundzwanzigsten Jahrhunderts. Wenn sie in gewisser Weise auf eine vermeintlich bessere Zeit zurückblicken, ist das nicht überraschend. Aber das Leben unter Luftangriffen, in Flüchtlingslagern, im Kommunismus, im Krieg gegen den Terror, in verschärften Verhören, im Klimawandel, in der Internetpolitik und in der Ungleichheitsspirale des Neoliberalismus hat sie geprägt. Sie leben, wie alle anderen auch, im Jetzt.

Ihre Wurzeln in einer Stammesgesellschaft können ebenfalls verwirrend sein. Aber wie Richard Tapper dargelegt hat, sind Stämme keine atavistischen Institutionen. Sie sind die Art und Weise, wie die Bauern in diesem Teil der Welt ihre Verflechtung mit dem Staat organisieren. Und in der Geschichte Afghanistans ging es nie nur um konkurrierende ethnische Gruppen, sondern vielmehr um komplexe Bündnisse zwischen den Gruppen und Spaltungen innerhalb der Gruppen[8].

In der Linken gibt es eine Reihe von Vorurteilen, die manche Leute zu der Frage veranlassen, wie die Taliban auf der Seite der Armen stehen und antiimperialistisch sein können, wenn sie nicht “fortschrittlich” sind. Lassen wir einmal beiseite, dass das Wort “progressiv” wenig aussagt. Natürlich stehen die Taliban dem Sozialismus und dem Kommunismus ablehnend gegenüber. Sie selbst oder ihre Eltern und Großeltern wurden von Sozialisten und Kommunisten getötet und gefoltert. Außerdem ist jede Bewegung, die einen zwanzigjährigen Guerillakrieg geführt und ein großes Imperium besiegt hat, antiimperialistisch, oder die Worte haben keine Bedeutung.

Die Realität ist, wie sie ist. Die Taliban sind eine Bewegung armer Bauern, die gegen eine imperiale Besatzung kämpfen, zutiefst frauenfeindlich sind, von vielen Frauen unterstützt werden, manchmal rassistisch und sektiererisch sind und manchmal nicht. Das ist ein Bündel von Widersprüchen, die die Geschichte hervorgebracht hat.

Eine weitere Quelle der Verwirrung ist die Klassenpolitik der Taliban. Wie kann es sein, dass sie auf der Seite der Armen stehen, wie es offensichtlich der Fall ist, und dennoch so erbittert gegen den Sozialismus sind? Die Antwort ist, dass die Erfahrung der russischen Besatzung die Möglichkeit sozialistischer Formulierungen über die Klasse zunichte gemacht hat. Aber sie hat nichts an der Realität der Klasse geändert. Niemand hat jemals eine Massenbewegung unter den armen Bauern aufgebaut, die die Macht übernommen hat, ohne als auf der Seite der Armen zu stehen.

Die Taliban sprechen nicht in der Sprache der Klasse, sondern in der Sprache von Gerechtigkeit und Korruption. Diese Worte beschreiben dieselbe Seite.

All dies bedeutet nicht, dass die Taliban unbedingt im Interesse der Armen regieren werden. Wir haben im letzten Jahrhundert und darüber hinaus genug Bauernaufstände gesehen, die an die Macht kamen, nur um dann von städtischen Eliten regiert zu werden. Und nichts von alledem sollte davon ablenken, dass die Taliban Diktatoren und keine Demokraten sein wollen.

Ein historischer Wandel in Amerika

Der Fall von Kabul bedeutet eine entscheidende Niederlage für die amerikanische Macht in der Welt. Er markiert aber auch eine tiefgreifende Abkehr der Amerikaner vom amerikanischen Imperium oder macht sie zumindest deutlich.

Ein Beleg dafür sind die Meinungsumfragen. Im Jahr 2001, unmittelbar nach dem 11. September, befürworteten zwischen 85 % und 90 % der Amerikaner die Invasion in Afghanistan. Die Zahlen sind stetig gesunken. Im letzten Monat befürworteten 62 % der Amerikaner Bidens Plan für einen vollständigen Rückzug, 29 % waren dagegen.

Diese Ablehnung des Krieges ist sowohl auf der rechten als auch auf der linken Seite verbreitet. Die Basis der Arbeiterklasse der Republikanischen Partei und Trump sind gegen ausländische Kriege. Viele Soldaten und Militärfamilien kommen aus den ländlichen Gebieten und dem Süden, wo Trump stark ist. Sie sind gegen weitere Kriege, denn sie und ihre Lieben haben gedient, sind gestorben und verwundet worden.

Der Patriotismus des rechten Flügels in Amerika ist heute pro-militärisch, aber das bedeutet pro-Soldat, nicht pro-Krieg. Wenn sie sagen “Make America Great Again”, meinen sie, dass Amerika für die Amerikaner jetzt nicht großartig ist, und nicht, dass die USA sich mehr in der Welt engagieren sollten.

Auch bei den Demokraten ist die Basis der Arbeiterklasse gegen die Kriege.

Es gibt Leute, die weitere militärische Interventionen unterstützen. Das sind die Obama-Demokraten, die Romney-Republikaner, die Generäle, viele liberale und konservative Fachleute und fast alle Mitglieder der Washingtoner Elite. Aber das amerikanische Volk als Ganzes und insbesondere die Arbeiterklasse, die Schwarzen, Braunen und Weißen, haben sich gegen das amerikanische Imperium gewandt.

Nach dem Fall von Saigon war die amerikanische Regierung für die nächsten fünfzehn Jahre nicht in der Lage, größere militärische Interventionen durchzuführen. Nach dem Fall von Kabul wird es wohl noch länger dauern.

Die internationalen Folgen

Seit 1918, also seit 103 Jahren, sind die Vereinigten Staaten die mächtigste Nation der Welt. Es gab konkurrierende Mächte – zuerst Deutschland, dann die Sowjetunion und jetzt China. Aber die USA waren immer dominant. Dieses “amerikanische Jahrhundert” neigt sich nun dem Ende zu.

Der langfristige Grund dafür ist der wirtschaftliche Aufstieg Chinas und der relative wirtschaftliche Niedergang der Vereinigten Staaten. Aber die Covid-Pandemie und die Niederlage in Afghanistan machen die letzten zwei Jahre zu einem Wendepunkt.

Die Covid-Pandemie hat die institutionelle Inkompetenz der herrschenden Klasse und der Regierung der Vereinigten Staaten offenbart. Das System hat beim Schutz des Volkes versagt. Dieses chaotische und beschämende Versagen ist für die Menschen auf der ganzen Welt offensichtlich.

Und dann ist da noch Afghanistan. Gemessen an den Ausgaben und der Ausrüstung sind die Vereinigten Staaten die dominierende Militärmacht in der Welt. Diese Macht wurde von armen Menschen in Sandalen in einem kleinen Land besiegt, die nichts als Ausdauer und Mut haben.

Der Sieg der Taliban wird auch Islamisten verschiedenster Couleur in Syrien, Jemen, Somalia, Pakistan, Usbekistan, Turkmenistan, Tadschikistan und Mali Mut machen. Aber er wird noch viel mehr zutreffen.

Sowohl das Scheitern von Covid als auch die Niederlage in Afghanistan werden die weiche Macht der USA schwächen. Aber Afghanistan ist auch eine Niederlage für die harte Macht. Die Stärke des informellen Imperiums der Vereinigten Staaten stützt sich seit einem Jahrhundert auf drei verschiedene Säulen. Die eine ist die größte Volkswirtschaft der Welt und die Beherrschung des globalen Finanzsystems. Die zweite ist der Ruf, in vielen Kreisen für Demokratie, Kompetenz und kulturelle Führerschaft bekannt zu sein. Die dritte war, dass die Vereinigten Staaten im Falle eines Versagens der Soft Power einmarschieren würden, um Diktaturen zu unterstützen und ihre Feinde zu bestrafen.

Diese militärische Macht ist nun verschwunden. Keine Regierung wird glauben, dass die USA sie vor einem fremden Eindringling oder vor ihrem eigenen Volk retten können. Die Drohnentötungen werden weitergehen und großes Leid verursachen. Aber Drohnen allein werden nirgendwo militärisch entscheidend sein.

Dies ist der Anfang vom Ende des amerikanischen Jahrhunderts.

Wie geht es jetzt weiter?

Keiner weiß, was in den nächsten Jahren in Afghanistan geschehen wird. Aber wir können einige der Faktoren erkennen, die Druck ausüben.

Der erste und hoffnungsvollste ist die tiefe Sehnsucht nach Frieden in den Herzen der Afghanen. Sie haben nun dreiundvierzig Jahre Krieg erlebt. Denken Sie daran, wie nur fünf oder zehn Jahre Bürgerkrieg und Invasion so viele Länder gezeichnet haben. Denken Sie jetzt an dreiundvierzig Jahre.

Kabul, Kandahar und Mazar, die drei wichtigsten Städte, sind alle ohne jegliche Gewalt gefallen. Das liegt daran, dass die Taliban, wie sie immer wieder sagen, ein Land in Frieden wollen und nicht auf Rache aus sind. Es liegt aber auch daran, dass die Menschen, die die Taliban nicht unterstützen, ja die sie hassen, sich ebenfalls entschieden haben, nicht zu kämpfen.

Die Taliban-Führer sind sich darüber im Klaren, dass sie für Frieden sorgen müssen.

Dafür ist es auch wichtig, dass die Taliban weiterhin für eine gerechte Justiz sorgen. Ihre Bilanz ist gut. Aber die Verlockungen und der Druck der Regierung haben schon viele soziale Bewegungen in vielen Ländern vor ihnen korrumpiert.

Auch ein wirtschaftlicher Zusammenbruch ist durchaus möglich. Afghanistan ist ein armes und trockenes Land, in dem weniger als 5 % des Bodens bewirtschaftet werden können. In den letzten zwanzig Jahren sind die Städte immens angewachsen. Dieses Wachstum war abhängig vom Geld, das durch die Besatzung und in geringerem Maße durch den Opiumanbau floss. Ohne umfangreiche ausländische Hilfe von irgendwoher wird der wirtschaftliche Zusammenbruch drohen.

Weil die Taliban das wissen, haben sie den Vereinigten Staaten ausdrücklich ein Angebot gemacht. Die Amerikaner werden Hilfe leisten, und im Gegenzug werden die Taliban Terroristen, die Anschläge wie den 11. September verüben könnten, keine Heimat bieten. Sowohl die Trump- als auch die Biden-Administration haben dieses Angebot angenommen. Aber es ist keineswegs sicher, dass die USA dieses Versprechen einhalten werden.

Es ist durchaus möglich, dass es noch schlimmer kommt. Frühere US-Regierungen haben den Irak, den Iran, Kuba und Vietnam für ihre Widersetzlichkeit mit lang anhaltenden und zerstörerischen Wirtschaftssanktionen bestraft. In den USA werden viele Stimmen für solche Sanktionen laut werden, um afghanische Kinder im Namen der Menschenrechte verhungern zu lassen.

Außerdem besteht die Gefahr einer internationalen Einmischung, wenn verschiedene Mächte unterschiedliche politische oder ethnische Kräfte in Afghanistan unterstützen. Die Vereinigten Staaten, Indien, Pakistan, Saudi-Arabien, Iran, China, Russland und Usbekistan werden alle in Versuchung geraten. Das hat es schon einmal gegeben, und in einer Situation des wirtschaftlichen Zusammenbruchs könnte es zu Stellvertreterkriegen kommen.

Im Moment wollen die Regierungen des Irans, Russlands und Pakistans jedoch eindeutig Frieden in Afghanistan.

Auch die Taliban haben versprochen, nicht mit Grausamkeit zu regieren. Das ist jedoch leichter gesagt als getan. Was glauben Sie, was die armen Soldaten aus den Dörfern tun werden, wenn sie mit Familien konfrontiert werden, die durch Korruption und Kriminalität ein großes Vermögen angehäuft haben?

Und dann ist da noch das Klima. Im Jahr 1971 verwüstete eine Dürre und Hungersnot im Norden und im Zentrum des Landes Herden, Ernten und Leben. Dies war das erste Anzeichen für die Auswirkungen des Klimawandels in der Region, der in den letzten fünfzig Jahren weitere Dürren nach sich zog. Mittel- und langfristig werden Landwirtschaft und Viehzucht noch prekärer werden.[9]

All diese Gefahren sind real. Aber der oft aufschlussreiche Sicherheitsexperte Antonio Giustozzi kennt die Denkweise sowohl der Taliban als auch ausländischer Regierungen und der Taliban. Sein Artikel in The Guardian vom 16. August war hoffnungsvoll. Er beendete ihn:

Da die meisten Nachbarländer Stabilität in Afghanistan wollen, ist es zumindest vorläufig unwahrscheinlich, dass etwaige Risse in der neuen Koalitionsregierung von externen Akteuren ausgenutzt werden, um Risse zu erzeugen. Auch die Verlierer des Jahres 2021 werden kaum jemanden finden, der bereit oder in der Lage ist, sie beim Aufbau einer Art von Widerstand zu unterstützen. Solange der neuen Koalitionsregierung wichtige Verbündete der Nachbarn angehören, ist dies der Beginn einer neuen Phase in der Geschichte Afghanistans.[10]

Was können Sie tun? Flüchtlinge willkommen heißen.

Viele Menschen im Westen fragen sich jetzt: “Was können wir tun, um afghanischen Frauen zu helfen?” Manchmal wird bei dieser Frage davon ausgegangen, dass die meisten afghanischen Frauen die Taliban ablehnen und die meisten afghanischen Männer sie unterstützen. Das ist Unsinn. Es ist fast unmöglich, sich eine Gesellschaft vorzustellen, in der dies der Fall wäre.

Aber es gibt hier eine engere Frage. Konkret: Wie können sie den afghanischen Feministinnen helfen?

Das ist eine berechtigte und vernünftige Frage. Die Antwort ist, sich zu organisieren, um ihnen Flugtickets zu kaufen und ihnen Zuflucht in Europa und Nordamerika zu gewähren.

Aber nicht nur Feministinnen werden Asyl brauchen. Zehntausende von Menschen, die für die Besatzung gearbeitet haben, suchen verzweifelt nach Asyl, zusammen mit ihren Familien. Das gilt auch für eine größere Anzahl von Menschen, die für die afghanische Regierung gearbeitet haben.

Einige dieser Menschen sind bewundernswert, andere sind korrupte Monster, viele liegen dazwischen, und viele sind einfach nur Kinder. Aber es gibt hier ein moralisches Gebot. Die Vereinigten Staaten und die NATO-Länder haben zwanzig Jahre lang unermessliches Leid verursacht. Das Mindeste, das Allerwenigste, was sie tun sollten, ist, die Menschen zu retten, deren Leben sie zerstört haben.

Es gibt hier auch noch eine andere moralische Frage. Was viele Afghanen in den letzten vierzig Jahren gelernt haben, ist auch in den letzten zehn Jahren der Qualen in Syrien deutlich geworden. Es ist nur allzu leicht, die Zufälle des Hintergrunds und der persönlichen Geschichte zu verstehen, die Menschen dazu bringen, das zu tun, was sie tun. Die Bescheidenheit zwingt uns, die junge kommunistische Frau, die gebildete Feministin, die für eine NRO arbeitet, den Selbstmordattentäter, den amerikanischen Marinesoldaten, den Dorfmullah, den Taliban-Kämpfer, die trauernde Mutter eines durch amerikanische Bomben getöteten Kindes, den Sikh-Geldwechsler, den Polizisten, den armen Bauern, der Opium anbaut, zu betrachten und zu sagen: “Ich bin nur von Gottes Gnaden hier.

Das Versagen der amerikanischen und der britischen Regierung bei der Rettung der Menschen, die für sie gearbeitet haben, ist sowohl beschämend als auch entlarvend. Es handelt sich nicht wirklich um ein Versagen, sondern um eine Entscheidung. Der Rassismus gegen die Einwanderung hat bei Johnson und Biden stärker gewogen als die Schulden der Menschheit.

Kampagnen zur Aufnahme von Afghanen sind immer noch möglich. Natürlich wird ein solch starkes moralisches Argument bei jeder Gelegenheit auf Rassismus und Islamophobie stoßen. Aber in der letzten Woche haben sowohl die deutsche als auch die niederländische Regierung jegliche Abschiebung von Afghanen ausgesetzt.

Jeder Politiker, egal wo, der sich für die afghanischen Frauen einsetzt, muss immer wieder aufgefordert werden, die Grenzen für alle Afghanen zu öffnen.

Und dann ist da noch die Frage, was mit den Hazaras passieren könnte. Wie wir bereits sagten, sind die Taliban nicht mehr nur eine paschtunische Bewegung, sondern haben sich nationalisiert und viele Tadschiken und Usbeken rekrutiert. Und auch, so heißt es, einige Hazaras. Aber nicht viele.

Die Hazaras sind das Volk, das traditionell in den zentralen Bergen lebt. Viele wanderten auch in Städte wie Mazar und Kabul aus, wo sie als Träger und in anderen schlecht bezahlten Jobs arbeiteten. Sie machen etwa 15 % der afghanischen Bevölkerung aus. Die Wurzeln der Feindschaft zwischen Paschtunen und Hazaras liegen zum Teil in langjährigen Streitigkeiten über Land und Weiderechte.

In jüngster Zeit spielt aber auch eine Rolle, dass die Hazaras Schiiten sind, während fast alle anderen Afghanen Sunniten sind.

Die erbitterten Konflikte zwischen Sunniten und Schiiten im Irak haben zu einer Spaltung in der militanten islamistischen Tradition geführt. Diese Spaltung ist kompliziert, aber wichtig und bedarf einer kleinen Erklärung.

Sowohl im Irak als auch in Syrien hat der Islamische Staat Massaker an Schiiten verübt, so wie schiitische Milizen in beiden Ländern Sunniten massakriert haben.

Die traditionelleren Al-Qaida-Netzwerke haben sich nach wie vor entschieden gegen Angriffe auf Schiiten ausgesprochen und sich für die Solidarität zwischen den Muslimen eingesetzt. Es wird oft darauf hingewiesen, dass Osama Bin Ladens Mutter selbst Schiitin war – eigentlich eine Alawitin aus Syrien. Aber die Notwendigkeit der Einheit war wichtiger. Dies war der Hauptgrund für die Spaltung zwischen Al-Qaida und dem Islamischen Staat.

In Afghanistan haben sich auch die Taliban für die islamische Einheit stark gemacht. Die sexuelle Ausbeutung von Frauen durch den Islamischen Staat ist auch den Werten der Taliban zutiefst zuwider, die zutiefst sexistisch, aber puritanisch und bescheiden sind. Seit vielen Jahren haben die afghanischen Taliban alle Terroranschläge auf Schiiten, Christen und Sikhs öffentlich verurteilt.

Dennoch finden diese Anschläge statt. Die Ideen des Islamischen Staates haben einen besonderen Einfluss auf die pakistanischen Taliban ausgeübt. Die afghanischen Taliban sind eine Organisation. Die pakistanischen Taliban sind ein lockereres Netzwerk, das nicht von den Afghanen kontrolliert wird. Sie haben wiederholt Bombenanschläge gegen Schiiten und Christen in Pakistan verübt.

Der Islamische Staat und das Haqqani-Netzwerk haben die jüngsten rassistischen Bombenanschläge auf Hazaras und Sikhs in Kabul verübt. Die Taliban-Führung hat alle diese Anschläge verurteilt.

Aber die Situation ist in Bewegung. Der Islamische Staat in Afghanistan ist eine von den Taliban abgespaltene Minderheit, die hauptsächlich in der Provinz Ningrahar im Osten des Landes ansässig ist. Sie sind erbittert gegen die Schiiten. Das gilt auch für das Haqqani-Netzwerk, eine seit langem bestehende Mudschaheddin-Gruppe, die weitgehend vom pakistanischen Militärgeheimdienst kontrolliert wird. In der gegenwärtigen Konstellation wurde das Haqqani-Netzwerk jedoch in die Taliban-Organisation integriert, und ihr Anführer ist einer der Anführer der Taliban.

Aber niemand kann sicher sein, was die Zukunft bringt. Im Jahr 1995 verhinderte ein Aufstand von Hazara-Arbeitern in Mazar, dass die Taliban die Kontrolle über den Norden erlangten. Die Widerstandstraditionen der Hazara reichen jedoch viel tiefer und weiter zurück als das.

Auch die Hazara-Flüchtlinge in den Nachbarländern könnten jetzt in Gefahr sein. Die iranische Regierung verbündet sich mit den Taliban und fleht sie an, friedlich zu sein. Sie tun dies, weil sich bereits etwa drei Millionen afghanische Flüchtlinge im Iran befinden. Die meisten von ihnen sind schon seit Jahren dort, die meisten sind arme städtische Arbeiter und ihre Familien, und die Mehrheit sind Hazaras. Vor kurzem hat die iranische Regierung, die sich selbst in einer verzweifelten wirtschaftlichen Lage befindet, damit begonnen, Afghanen zurück nach Afghanistan abzuschieben.

Auch in Pakistan gibt es etwa eine Million Hazara-Flüchtlinge. In der Region um Quetta sind in den letzten Jahren mehr als 5.000 von ihnen bei sektiererischen Attentaten und Massakern getötet worden. Die pakistanische Polizei und Armee unternimmt nichts. Da die pakistanische Armee und der pakistanische Geheimdienst seit langem die afghanischen Taliban unterstützen, sind diese Menschen jetzt noch stärker gefährdet.

Was sollten Sie außerhalb Afghanistans tun? Wie die meisten Afghanen sollten Sie für den Frieden beten. Und sich den Protesten für offene Grenzen anschließen.

Das letzte Wort überlassen wir Graham Knight. Sein Sohn, Sergeant Ben Knight von der britischen Royal Air Force, wurde 2006 in Afghanistan getötet. Diese Woche erklärte Graham Knight gegenüber der Press Association, dass die britische Regierung schnell hätte handeln müssen, um Zivilisten zu retten:

“Wir sind nicht überrascht, dass die Taliban die Macht übernommen haben, denn als die Amerikaner und Briten sagten, sie würden abziehen, wussten wir, dass dies passieren würde. Die Taliban haben ihre Absicht sehr deutlich gemacht, dass sie einmarschieren würden, sobald wir abziehen.

Was die Frage anbelangt, ob Menschenleben durch einen Krieg verloren gingen, der nicht zu gewinnen war, so glaube ich, dass sie es waren. Ich denke, das Problem war, dass wir gegen Menschen kämpften, die in diesem Land heimisch waren. Wir kämpften nicht gegen Terroristen, sondern gegen Menschen, die dort lebten und unsere Anwesenheit nicht mochten.”[11]

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf der Website annebonnypirate.org von Nancy Lindisfarne und Jonathan Neale am 17. August 2021 veröffentlicht. Übersetzt mit Deepl.com

Nancy Lindisfarne

Nancy Lindisfarne lehrte viele Jahre lang Anthropologie an der School of Oriental and African Studies. Sie ist die Autorin von Bartered Brides: Politics, Gender and Marriage in an Afghan Tribal Society (Politik, Geschlecht und Ehe in einer afghanischen Stammesgesellschaft), die Kurzgeschichtensammlung Dancing in Damascus (Tanz in Damaskus) und die Mitherausgeberin von Dislocating Masculinity and Masculinities under Neoliberalism. Ihr Buch mit Richard Tapper, Afghan Village Voices, wurde 2020 veröffentlicht.

Jonathan Neale

Jonathan Neale schreibt Romane, Theaterstücke, Geschichte und Politik, darunter A Peoples History of the Vietnam War; What’s Wrong with America; und Tigers of the Snow, eine Geschichte der Sherpa-Bergsteiger. Sein Buch Fight the Fire: Green New Deals and Global Climate Jobs wurde im Februar 2021 veröffentlicht.

