Afghanistan: Die Taliban an der Macht Michael Lüders

Dieses aktuelle Video von Michael Lüders, einem der wichtigsten Nahostkenner, möchte ich ihnen nicht vorenthalten. Es lohnt sich die Zeit zu nehmen und sich die etwa 45 Minuten anzusehen. Wie Lüders, die Lage und Situation in Afghanistan einschätzt und über das Versagen der Bundesregierung denkt. Michael Lüders ist einer der kompetentesten Nahostkenner. Wie Lüders über die Geschichte des Landes referiert ist wichtig, fesselnd und lehrreich. In diesem Zusammenhang möchte ich auch unbedingt noch an das neueste Buch von Michael Lüders erinnern, “Die scheinheilige Supermacht”.

Evelyn Hecht-Galinski

Afghanistan: Die Taliban an der Macht Sehr interessantes Interview zu Afghnaistan, mit Michael Lüders vom 16.August auf SWR2 US-Interventionen in Afghanistan und Vietnam: „Die Ähnlichkeit ist auf den ersten Blick frappierend” Die dramatischen Bilder aus Afghanistan wecken Erinnerungen an den Vietnam-Krieg. Die Flucht der US-Amerikaner aus Saigon 1975 ähnele der heutigen aber nur auf dem ersten Blick, sagt der Journalist und Nahostexperte Michael Lüders im Gespräch mit SWR2: „Trotzdem sind die Verhältnisse in Vietnam 1975 und in Afghanistan 2021 gänzlich unterschiedlich”.

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...