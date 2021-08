Bild:Taliban leaders inside the presidential palace [Screen grab/ Al Jazeera]

Afghanistan steht auch für den Bankrott des internationalen Systems, in dem wir alle leben.

Von Jeff Halper

18.August 2021

Die Tragödie von Afghanistan steht natürlich für sich allein. Wir können uns immer wieder mit den Einzelheiten befassen, warum der Zusammenbruch passiert ist oder die Taliban “gewonnen” haben – von der Banalität, dass militärische Gewalt nichts löst und nur zu mehr Ungerechtigkeit, Instabilität und Entmachtung der Bevölkerung führt, vor allem, wenn sie von ausländischen Mächten ausgeübt wird, die eigene Interessen verfolgen, bis hin zu einem Ansatz von oben nach unten, der die Korrupten bereichert und die Menschen, die Infrastruktur, die Wirtschaft und die Stärkung eines funktionierenden Staates ignoriert.

Aghanistan steht aber auch für den Bankrott des internationalen Systems, in dem wir alle leben. Die Wahrheit ist, dass wir alle in einem Weltsystem gefangen sind, das von einem Raubtierkapitalismus beherrscht wird, dessen andere Komponenten – Länder, Staaten, lokale und regionale Märkte, Nahrungsmittel, Lebensgrundlagen und Lebensweisen, die den Menschen vor Ort und in der Region wirklich etwas bedeuten – unter den Interessen der Konzerne begraben wurden, und, schlimmer noch, wir sind alle in dem unausweichlichen wirtschaftlichen Determinismus der neoliberalen Globalisierung gefangen, der jede Opposition dezimiert.

Nichts von dem, was ich sage, ist neu. Es gibt tausend Bücher, die dies dokumentieren. Was fehlt, ist eine wirksame globale Basisbewegung, die mit einem alternativen globalen System und einer Strategie ausgestattet ist, die in der Lage ist, diejenigen zu mobilisieren, die noch Widerstand leisten können, und diejenigen zu befreien, die das nicht können.



Und genau hier haben wir versagt. Wir – Akademiker und “Aktivisten” (ich hasse dieses Wort, vielleicht sollten wir “Revolutionäre” wiederbeleben? — haben kein umfassendes alternatives Weltsystem formuliert und ihm nicht einmal einen Namen gegeben. Sozialismus? Öko-Sozialismus? Revolutionärer Humanismus?

Wir sind der Konzernwelt gegenüber deutlich im Nachteil, die Milliarden dafür ausgibt, uns allen die Vorteile und die Freundlichkeit der Welt zu vermitteln, die sie uns beschert hat, von einem lächelnden Ronald McDonald über das Reality-TV bis hin zu all unseren elektronischen Spielzeugen, Autos, Geräten und Reisen. Es ist eine Welt, die uns in einer leeren Existenz gefangen hält und dadurch das Bedürfnis nach solchen Ablenkungen weckt, und eine Welt, die 85 % der Weltbevölkerung ausschließt, die als “überschüssige Menschheit” gilt (und zu der zunehmend auch die junge Mittelschicht des globalen Nordens gehört). Doch in Ermangelung einer überzeugenden Alternative setzt sich der Neoliberalismus durch. Ein Großteil unseres Gefühls der Hilflosigkeit und Unausweichlichkeit rührt daher, dass wir von einem System umzingelt sind, das uns erdrückt und über das wir keine Kontrolle haben.

In der Tat haben die antikolonialen Führer der Dritten Welt in den 1940er, 50er und 60er Jahren große Fortschritte auf dem Weg zu einer gerechteren, egalitären und nachhaltigen Weltordnung gemacht. Wie in Adom Getachews Buch “Worldmaking After Empire” dargelegt, sahen sie in regionalen Föderationen anstelle von Staaten den nachhaltigsten Weg zur Entwicklung ihrer Wirtschaft und regionalen Souveränität, in einer ultimativen globalen Föderation regionaler Föderationen (wie der Bewegung der Blockfreien Staaten) und in der Schaffung einer Neuen Internationalen Wirtschaftsordnung (NIEC), die die exklusivistische Hierarchie der Weltwirtschaft in Frage stellt. Sie hatten Recht, aber wie Vijay Prashad dokumentiert, wurden sie durch die Entführung der UNO durch die fünf ständigen Mitglieder des Sicherheitsrats und die Demontage des Dritte-Welt-Projekts durch die G-7 in den 1970er Jahren, als das atlantische neoliberale Projekt begann, besiegt. Wir sollten ihre Ideen jedoch wieder aufgreifen, nicht als Geschichte, sondern als politische Grundlage, auf der wir aufbauen können. Das Potenzial für einen Systemwechsel ist immer noch vorhanden. Wenn der Wille vorhanden ist, könnte der BRICS-MINT-Länderblock – Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika, ergänzt durch Mexiko, Indonesien, Nigeria und die Türkei – die G-7-Volkswirtschaften bei weitem übertreffen. China und Indien scheinen sich jedoch als staatskapitalistische Mächte wohler zu fühlen als als Gegenhegemonen.

In diesem Sinne stellen die Taliban, so grausam, engstirnig und despotisch sie auch sein mögen, den Versuch dar, ein alternatives globales System auf religiöser Grundlage zu errichten – ein globales Emirat – und sie haben eine weltweite Vision, Organisation und Strategie, um dieses Ziel zu verfolgen. Das ist natürlich nicht das System, das wir uns vorstellen, aber es ist ein Beispiel für eine effektive systemische revolutionäre Revolte gegen das vorherrschende System, das es verdient, auf seinen Erfolg hin untersucht zu werden.

Wir müssen unsere intellektuellen Kräfte für ein globales Programm zur Formulierung und Artikulation eines neuen Weltsystems bündeln, das die Vielfalt der Welt voll zum Ausdruck bringt und die Menschen ermächtigt. Ich weiß nicht, ob es eine solche Initiative gibt. Es gibt tausend Denkfabriken und akademische Zentren, die sich mit solchen Fragen beschäftigen, aber sie produzieren nur für Regierungen, Unternehmen oder die geschlossene Welt des Elfenbeinturms. Die “Aktivisten” hingegen sind so sehr mit lokalen und regionalen Fragen beschäftigt, dass sie das große Ganze übersehen.

Nicht, dass diese Themen nicht wichtig wären oder nicht in ein umfassendes Ganzes integriert werden müssten, aber die praktische Arbeit von Aktivisten, so politisch sie auch sein mag (oder auch nicht), muss von einer globalen Analyse, einem größeren Bild, einem Plan und einer globalen Strategie zu dessen Verwirklichung begleitet werden. Ein sinnvoller Wandel kann nicht innerhalb eines unterdrückerischen Systems stattfinden. Wir haben uns von dem populären Slogan “Global denken, lokal handeln” in die Irre führen lassen. Er hat unsere Energien in lokale Aktionen gelenkt und das Globale den Unternehmen, Regierungen, Militärs – und den Taliban und amerikanischen Evangelikalen überlassen. Der Slogan sollte lauten: “Think Glocal, Act Glocal” (Lokal denken, lokal handeln).

Letztendlich haben wir eine gewaltige Aufgabe vor uns: das kapitalistische System, das die Welt in den letzten 500 Jahren zerstört hat und sich in seiner letzten, tödlichen Phase der Zerstörung des Planeten befindet, zu demontieren und durch etwas Nachhaltiges, Menschliches und Integratives zu ersetzen. Nur eine akademische und aktivistische Allianz kann die Alternativen hervorbringen, die wir brauchen. Wenn jemand von einer solchen Initiative weiß, lassen Sie es mich bitte wissen. In der Zwischenzeit: Solidarität mit dem afghanischen Volk. Übersetzt mit Deepl.com

