Afro-Palästinenser sehen sich “doppelter Belästigung und doppeltem Rassismus” ausgesetzt Von Anjuman Rahman

17.April 2022

Nisreen Salem ist eine Afro-Palästinenserin aus Ägypten, die wegen ihrer Hautfarbe und ihrer Haare fast ihr ganzes junges Leben lang verspottet worden ist. Die 25-Jährige ist eine von mindestens 400 Afro-Palästinensern aus Nigeria, Ägypten, dem Tschad, dem Senegal und dem Sudan, die innerhalb der Mauern der besetzten Jerusalemer Altstadt leben, die an das Gelände der Al-Aqsa-Moschee grenzt.

“Am schwierigsten war es, als ich anfing, alles an mir zu hassen, weil ich überall, wo ich hinkam, von Palästinensern und Juden mit dem Finger gezeigt und verbal angegriffen wurde”, sagte sie mir. “Wir werden doppelt schikaniert und sind doppelt rassistisch, weil wir Palästinenser sind und weil wir schwarz sind.”

Israelische Soldaten “beschimpfen” die schwarzen Palästinenser ständig und verhören sie, wenn sie vorbeigehen. “So wachsen die meisten Menschen in meiner Gemeinde auf.”

Als Fotojournalistin machte sich Salem am 18. Oktober letzten Jahres auf den Weg, um die gewalttätigen Razzien der israelischen Streitkräfte am Damaskustor in der Altstadt zu filmen, das für viele Palästinenser ein beliebter Treffpunkt ist. Dieser Tag ist ihr besonders in Erinnerung geblieben, nicht wegen der Razzia selbst, auch nicht wegen der darauf folgenden Tränengas- und Schallbombenangriffe, sondern wegen dem, was ihr danach widerfuhr.

Sie war allein und berichtete über die Ereignisse, als sie an einem Militärkontrollpunkt von mehreren israelischen Soldaten angesprochen wurde. Sie griffen sie nach einem kurzen Verhör an.

“Ich habe einige Videos für meine Arbeit aufgenommen, und die israelischen Soldaten kennen jeden Journalisten am Damaskustor und in Jerusalem, so dass sie uns bei Zusammenstößen schnell identifizieren können. Sie kennen uns alle sehr gut, sogar unsere Namen, weshalb ich glaube, dass sie im Voraus beschlossen hatten, mich zu verhaften.”

Während ihrer Verhaftung schrien die Soldaten rassistische Beschimpfungen wie “Sklavin” und traten und schlugen sie, bis sie vor Angst und Schmerz wie betäubt war. Noch immer sichtlich traumatisiert, erklärte sie, wie sie getreten wurde. “Viele der Soldaten standen über mir und ich war schockiert. Ich war wie erstarrt, weil ich nicht wusste, was ich tun sollte. Während der Untersuchung beschuldigten sie mich, die Soldaten getreten zu haben, obwohl das nicht der Fall war. Dann wollten sie wissen, für wen ich arbeite, und beschuldigten mich erneut, Fotos verschickt und politische Spielchen gespielt zu haben.

Salem wurde nach ihrem Verhör 13 Stunden lang festgehalten. “Das größte Problem, wenn man in einem israelischen Gefängnis sitzt, ist, dass man nicht weiß, was draußen passiert, man weiß nicht, ob es morgens oder abends ist. Es war, als ob die Zeit stehen geblieben wäre. Das Essen, das sie mir gaben, war unrein, und obwohl ich meine Periode hatte, verbannten sie mich aus dem Badezimmer. Es waren die härtesten 13 Stunden meines Lebens.”

Sie ist überzeugt, dass der Angriff und das Verhör dazu dienten, sie davon abzuhalten, die israelischen Übergriffe auf Palästinenser zu dokumentieren. Unter den palästinensischen Journalisten ist sie bei weitem nicht die einzige, die auf diese Weise angegriffen wurde.

Der Journalismus ist eine Säule der Demokratie, die in der Lage sein sollte, die Machthaber zur Rechenschaft zu ziehen. Es ist daher nicht überraschend, dass Israel extreme Maßnahmen ergreift, um eine genaue Berichterstattung über die von seinen Sicherheitskräften in den besetzten palästinensischen Gebieten begangenen Rechtsverletzungen und Verbrechen zu verhindern.

“Ich kannte die Risiken, die man als Journalistin eingeht. Es ist gefährlich hier, und die palästinensische Gesellschaft verurteilt auch Frauen, die Journalisten werden. Frauen, so wird uns gesagt, sollten vorrangig heiraten und Kinder bekommen. Aber Frauen können beides unter einen Hut bringen: Karriere und Familie.

Sie lernte die Einstellung der Gesellschaft gegenüber Journalistinnen kennen, nachdem sie ihren Abschluss an der Birzeit-Universität nördlich von Ramallah gemacht hatte. Ihre Mutter, sagt sie, sei sowohl ängstlich als auch stolz auf ihre Ambitionen und Leistungen. “Ich bin daran gewöhnt, dass die Gesellschaft alles zu einem Problem für mich macht, aber ich habe gelernt, Vertrauen in meine Entscheidungen und in mich selbst zu haben.”

Wenn man als Mitglied einer rassischen Minderheit aufwächst, sind Gefühle der Isolation und Ausgrenzung nur allzu häufig. Solche Gefühle teilen auch andere schwarze Palästinenser.

Zu ihren frühesten Erinnerungen gehört der Rassismus sowohl von Palästinensern als auch von Israelis. Als sie als Kind draußen spielte, so erzählt sie, zeigten Kinder auf sie und fragten sie, warum ihre Haut so dunkel sei. “Sie ist schwarz wegen der Sonne”, erklärte ihre Mutter. Oder: “Sie ist schwarz, weil Gott sie an einen sehr heißen Ort gebracht hat”.

Das wirkte sich sehr negativ auf ihr Selbstvertrauen aus. Erst als ich anfing, Bücher zu lesen und etwas über die Geschichte der Afro-Palästinenser zu lernen, gewann ich an Selbstvertrauen und lernte, mich und meine Kultur zu lieben.”

Im Laufe der Jahre hat sie jedoch einen Wandel in der Haltung gegenüber Afro-Palästinensern festgestellt; es gibt mehr Toleranz und weniger Rassismus. “Die Dinge ändern sich langsam. In der Vergangenheit wollten viele Palästinenser nicht in unserer Gemeinschaft heiraten, nur weil wir schwarz sind. Sie haben dieses Bild im Kopf, dass schwarze Menschen Sklaven sind. Sogar unsere Zöpfe bedeuten für sie Sklaverei, und deshalb haben unsere Leute versucht, ihre Haare zu ändern.

Die heutige Generation der Afro-Palästinenser ist anders, glaubt sie, weil es das Internet gibt. “Wir können im Internet stöbern und uns mit anderen austauschen, die wie wir aussehen und unsere Einzigartigkeit schätzen. Das Internet hat mir geholfen, mich selbst und andere zu lieben und zu akzeptieren, die ganz anders sind als die Mehrheit. Und ich kann alles, was ich lerne, mit meinen Freunden und Gleichaltrigen teilen, die mit der schwarzen Erfahrung und Geschichte in Palästina nicht vertraut sind.

Ihr Streben nach Journalismus wurde zum Teil durch diesen Antrieb inspiriert. “Die Mainstream-Nachrichten und die sozialen Medien über Palästinenser sind voll von Bildern von Menschen mit heller Haut und braunen – sogar blonden und roten – Haaren, und als ich in den sozialen Medien über mich selbst berichtete, waren die Leute schockiert.

Deshalb, so schloss sie, wolle sie die Journalistin sein, die über die Vielfalt der Palästinenser berichtet und sie zeigt. “Das wird auch die Afro-Palästinenser einschließen, bis jeder von meiner Gemeinschaft in der Nähe der Al-Aqsa-Moschee weiß.” Übersetzt mit Deepl.com

