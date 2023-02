“Die Palästinenser sind nicht die einzigen, die von der offiziellen US-Heuchelei betroffen sind; jeder, der es wagt, für Palästina einzutreten oder Gerechtigkeit für das palästinensische Volk zu fordern, ist eine Zielscheibe. Dauerhafter Frieden und Gerechtigkeit in einem Land, das jahrzehntelang unter Siedlerkolonialismus und Imperialismus gelitten hat – und dies immer noch tut -, spielen immer die zweite Geige gegenüber Israels korruptem “Sicherheits- und Selbstverteidigungs”-Narrativ. Auf diese Weise belohnt die Welt, angeführt von den USA und anderen westlichen Ländern, Israel für seine Verbrechen. “

Israelische Sicherheitskräfte ergreifen Maßnahmen, während israelische Streitkräfte das Haus eines Palästinensers abreißen [Mostafa Alkharouf – Anadolu Agency]

Israel für seine Verbrechen belohnen

von Mohammad Makram Balawi

6. Februar 2023

Als der palästinensische Junge Muhammad Aliwat, 13, aus Silwan im besetzten Jerusalem kürzlich auf eine Gruppe von fünf israelischen Siedlern schoss, verwundete er zwei von ihnen, von denen einer ein Fallschirmjäger außer Dienst war. Ein Siedler schoss auf den Jungen zurück und verletzte ihn schwer. Berichten zufolge postete der Junge, bevor er einen Bus zu dem Ort des Vorfalls nahm, auf Facebook: “Mama, bitte sei nicht böse auf mich”. Die israelischen Streitkräfte verhafteten die Mutter, den Vater und den Bruder des Jungen, zerstörten die Möbel der Familie und versiegelten ihr Haus, wahrscheinlich in der Absicht, es irgendwann in der Zukunft abzureißen.

Aus der Sicht der Mainstream-Medien ist es natürlich nicht nötig, den Namen des Jungen zu erwähnen oder seinen sozialen Hintergrund zu erforschen; es ist nicht nötig zu fragen, warum er getan hat, was er getan hat, und es ist nicht nötig, den Kontext des Vorfalls zu beleuchten. In den Augen der Medien sind Palästinenser von Natur aus böse. Die jahrzehntelange israelische Besatzung wird nie verantwortlich gemacht, ebenso wenig wie der systematische Rassismus oder die Apartheidpolitik, die von großen Menschenrechtsorganisationen verurteilt wird.

Nach dem verdrehten Pro-Israel-Narrativ sind Palästinenser entweder Terroristen oder potenzielle Terroristen, selbst wenn sie Kinder sind. Sie wachsen heran und könnten nach 20 Jahren deinen Sohn töten, wie der rechtsextreme israelische Finanzminister Bezalel Smotrich 2016 twitterte, um seine Frau zu unterstützen, die sich dagegen wehrte, ein Entbindungszimmer im Krankenhaus mit einer Palästinenserin zu teilen. Jeder Versuch, irgendeinen Zusammenhang zu erklären, wird als “Antisemitismus” oder Rechtfertigung von Terrorismus abgetan und entsprechend verurteilt. Die Unterstützung der USA für Israel wird als selbstverständlich angesehen; es ist keine Überraschung mehr, wenn der Pressesprecher des Pentagon, Pat Ryder, sagt: “Wir stehen in engem Kontakt mit unseren israelischen Partnern und stehen angesichts dieses Angriffs fest an ihrer Seite.”

Die radikalste Regierung in der Geschichte Israels verwandelt das besetzte Palästina in ein Schlachtfeld und setzt damit einen langen Zyklus der Gewalt in Gang. Sie heizt einen Religionskrieg an, indem sie die Heiligkeit der Al-Aqsa-Moschee schändet und im letzten Monat 35 Palästinenser getötet hat. Palästinensische Gefangene werden ins Visier genommen, und der Besatzungsstaat plant, den Palästinensern die israelische Staatsbürgerschaft zu entziehen, was man sich nicht ausdenken kann. In der Zwischenzeit geht die ethnische Säuberung in den besetzten Gebieten weiter; Dutzende palästinensische Familien haben ihre Häuser abreißen lassen.

Während all dies geschieht, ebnen die USA den Weg für Israel in der arabischen Welt. Der israelische Außenminister ist im Sudan empfangen worden. Abdel Fattah Al-Burhan, der Chef der Militärjunta, die das Land derzeit regiert, traf mit Eli Cohen zusammen, der am vergangenen Donnerstag bekannt gab, dass die beiden den Text eines Friedensabkommens fertiggestellt haben, das “später in diesem Jahr” unterzeichnet werden soll. Wenn dies geschieht, wird der Sudan dem von den USA unterstützten Abraham-Abkommen beitreten, mit dem Israel in die arabische Welt integriert werden soll.

Israelische Delegation besucht Sudan, um Normalisierungsabkommen zu besprechen

Ebenfalls am Donnerstag eröffnete der Chef einer anderen Militärjunta, der tschadische Präsident Mahamat Idriss Deby Itno, offiziell die Botschaft seines Landes in Tel Aviv. “Wir stärken unsere gemeinsamen Interessen und unsere Freundschaft und streben nach Frieden, Sicherheit und Wohlstand”, sagte der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu bei der Eröffnungsveranstaltung. Es ist derselbe Netanjahu, der sich weigert, mit den Palästinensern im Rahmen des maroden “Friedensprozesses” Frieden zu schließen.

Als sich ein Mitglied des bahrainischen Parlaments darüber beschwerte, dass die nationale Fluggesellschaft Gulf Air mit finanziellen Verlusten nach Tel Aviv fliegt, weil niemand in Bahrain sich mit dem “zionistischen Gebilde” normalisieren und nach Israel fliegen will, bat der Parlamentspräsident darum, den Begriff “zionistisches Gebilde” aus dem offiziellen Protokoll zu streichen. Dies hat nicht nur einige Abgeordnete beunruhigt, die ihm vorwarfen, dies nach einem Nicken des Rechtsberaters, der ein Ausländer ist, zu tun, sondern auch das Ausmaß des Drucks der USA auf arabische Länder, ihre Türen für Israel zu öffnen, deutlich gemacht.

In Amerika selbst haben die Republikaner im Repräsentantenhaus dafür gestimmt, die demokratische Abgeordnete Ilhan Omar aus Minnesota aus dem Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten zu entfernen, weil sie sich in der Vergangenheit über Israel geäußert hatte und Bedenken hinsichtlich ihrer Objektivität hatte. Omar geriet erstmals 2019 wegen Äußerungen über den Besatzungsstaat unter Beschuss, als sie sagte: “Ich möchte fragen, warum es für mich in Ordnung ist, über den Einfluss der NRA [National Rifle Association], der fossilen Brennstoffindustrie oder Big Pharma zu sprechen, aber nicht über eine mächtige Lobbygruppe, die die Politik beeinflusst?” Dies war eine Anspielung auf die mächtigste Pro-Israel-Lobby in den USA, das American Israel Public Affairs Committee (AIPAC), das seine Aufgabe wie folgt definiert: “Die US-Regierung zu ermutigen und zu überzeugen, spezifische politische Maßnahmen zu ergreifen, die eine starke, dauerhafte und für beide Seiten vorteilhafte Beziehung zu unserem Verbündeten Israel schaffen.” Die AIPAC ist auf ihrer offiziellen Website stolz darauf, “das größte pro-israelische politische Aktionskomitee des Landes zu sein, das im Jahr 2022 365 Kandidaten mit mehr als 17 Millionen Dollar an direkter Unterstützung durch die AIPAC unterstützt hat” – “Stand with those who stand with Israel”, heißt es dort.

Die Palästinenser sind nicht die einzigen, die von der offiziellen US-Heuchelei betroffen sind; jeder, der es wagt, für Palästina einzutreten oder Gerechtigkeit für das palästinensische Volk zu fordern, ist eine Zielscheibe. Dauerhafter Frieden und Gerechtigkeit in einem Land, das jahrzehntelang unter Siedlerkolonialismus und Imperialismus gelitten hat – und dies immer noch tut -, spielen immer die zweite Geige gegenüber Israels korruptem “Sicherheits- und Selbstverteidigungs”-Narrativ. Auf diese Weise belohnt die Welt, angeführt von den USA und anderen westlichen Ländern, Israel für seine Verbrechen. Übersetzt mit Deepl.com

