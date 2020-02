Wann wird man endlich solche Aussagen über Israel-Lobbyisten in Deutschland hören?

AIPAC is a ‚hate group‘ ‚weaponizing anti-Semitism‘, says US Congresswoman The American Israel Public Affairs Committee, better known as AIPAC, has been condemned as a „hate group“ by US Congresswoman Betty McCollum. The Democratic representative for Minnesota denounced the pro-Israeli group in a scathing response to an advert which she described was „weaponizing anti-Semitism“ to „incite followers“ of the lobby group to attack her and other Democratic colleagues.

AIPAC ist eine „Hassgruppe“, die „Antisemitismus zur Waffe macht“, sagt die US-Kongressabgeordnete Betty Mc Cullom

13. Februar 2020

Das American Israel Public Affairs Committee, besser bekannt als AIPAC, wurde von der US-Kongressabgeordneten Betty McCollum als „Hass-Gruppe“ verurteilt. Die Vertreterin der Demokraten in Minnesota prangerte die pro-israelische Gruppe in einer vernichtenden Antwort auf eine Werbung an, die sie als „Bewaffnung des Antisemitismus“ bezeichnete, um „Anhänger“ der Lobbygruppe zum Angriff auf sie und andere demokratische Kollegen anzustiften.

McCollum zeigte sich empört darüber, dass ihr Bild auf die umstrittene AIPAC-Werbung geklebt wurde, die die Demokraten wegen ihrer Unterstützung der Palästinenser als „Antisemiten“ bezeichnete. „Die Radikalen in der Demokratischen Partei drängen dem amerikanischen Volk ihre antisemitische und anti-israelische Politik auf“, hatte die Lobbygruppe auf Facebook gesagt. „Amerika sollte niemals seinen einzigen demokratischen Verbündeten im Nahen Osten im Stich lassen“. Sie forderte ihre Unterstützer auf, einen Protestbrief zu unterzeichnen und Israel nicht „im Stich zu lassen“.

„Die Entscheidung des AIPAC, mein Bild in bezahlten Facebook-Werbeanzeigen zu verwenden, die Antisemitismus zur Waffe machen, um Anhänger anzuspornen, indem sie mich, meine Kollegen und meine Arbeit zur Förderung der Menschenrechte für palästinensische Kinder, die in israelischen Militärgefängnissen inhaftiert sind, angreifen, ist eine Hassrede“, sagte McCollum in ihrer Antwort auf die Anzeige.

Die Erklärung drückte die Bestürzung über eine Petition aus, die mit dem Zusatz in Verbindung steht, der McCollum und ihre demokratischen Kollegen als „unheimlicher“ als die Daesh-Terrorgruppe beschrieb. Die AIPAC-Petition, die mit ihrer Werbung in Verbindung steht, die darauf abzielt, Anhänger zu mobilisieren, erklärte: „Es ist von entscheidender Bedeutung, dass wir unsere israelischen Verbündeten schützen, besonders da sie sich Bedrohungen durch den Iran, die Hamas, die Hisbollah, das ISIS und – vielleicht noch unheimlicher – direkt hier im US-Kongress ausgesetzt sehen“.

„Dies ist kein Aufruf zum Handeln, es ist eine Aufstachelung“, sagte McCollum. „Die gewählten Vertreter im Kongress sind „unheimlicher“ als ISIS?“, fügte der 65-Jährige ungläubig hinzu.

McCollum glaubt, dass sie wegen eines von ihr gesponserten Gesetzes, das palästinensische Kinder vor israelischer Folter schützen soll, im Visier des AIPAC steht. „Das AIPAC möchte seine Anhänger glauben lassen, dass mein Gesetz, H.R. 2407, das palästinensische Kinder vor Verhören, Missbrauch und sogar Folter in israelischen Militärgefängnissen schützen soll, eine noch unheilvollere Bedrohung darstellt als das ISIS“, sagte McCollum. „Dies ist keine leere politische Rhetorik. Es ist Hassrede.“

Er versprach, sich nicht von AIPACs hasserfüllter Anzeige zu bedrängen, sagte McCollum: „Ich werde nicht vor meinem Engagement für Frieden, Gerechtigkeit, Gleichheit und Menschenrechte für Palästinenser und Israelis zurückschrecken. Ich möchte, dass Juden, Muslime, Christen und alle Menschen sicher sind und Hoffnung und Möglichkeiten finden können – in den USA, in Israel und in Palästina.

McCollum Statement: Hate Speech Makes AIPAC a Hate Group As a Member of Congress and the vice-chair of the House Defense Appropriations Subcommittee, I believe defending human rights and freedom are foundational to our national security and our democracy. But the struggle to advance human rights and promote human dignity inevitably results in confronting entrenched forces determined to dehumanize, debase, and demonize individuals or entire populations to maintain dominance and an unjust status quo.

Als Mitglied des Kongresses und stellvertretender Vorsitzender des Unterausschusses für Verteidigungsmittel des Repräsentantenhauses bin ich der Meinung, dass die Verteidigung der Menschenrechte und der Freiheit die Grundlage unserer nationalen Sicherheit und unserer Demokratie ist. Aber der Kampf für die Förderung der Menschenrechte und der Menschenwürde führt unweigerlich dazu, dass wir uns mit fest verwurzelten Kräften auseinandersetzen müssen, die entschlossen sind, Einzelpersonen oder ganze Bevölkerungen zu entmenschlichen, zu entwürdigen und zu verteufeln, um die Dominanz und einen ungerechten Status quo aufrechtzuerhalten. Hass wird als Waffe eingesetzt, um Andersdenkende anzuspornen und zum Schweigen zu bringen. Leider ist dies meine jüngste Erfahrung mit dem AIPAC – dem American Israel Public Affairs Committee.

Die Entscheidung des AIPAC, mein Bild in bezahlten Facebook-Werbeanzeigen zu verwenden, die Antisemitismus als Waffe einsetzen, um Anhänger anzustacheln, indem sie mich, meine Kollegen und meine Arbeit zur Förderung der Menschenrechte für palästinensische Kinder, die in israelischen Militärgefängnissen inhaftiert sind, angreifen, ist eine Hassrede. Aber das ist noch nicht alles. Nach Angaben der Jewish Telegraphic Agency hieß es in einer AIPAC-Petition, die mit ihren Anzeigen zur Mobilisierung von Anhängern verknüpft war: „Es ist entscheidend, dass wir unsere israelischen Verbündeten schützen, besonders da sie sich Bedrohungen durch den Iran, die Hamas, die Hisbollah, das ISIS und – vielleicht noch unheimlicher – direkt hier im US-Kongress ausgesetzt sehen.



Dies ist keine Aufforderung zum Handeln, sondern eine Aufstachelung. – Gewählte Vertreter im Kongress „unheimlicher“ als ISIS? Letztes Jahr traf ich in meinem Büro mit AIPAC-Vertretern aus Minnesota zusammen. Setzen sich Kräfte „unheimlicher“ als ISIS hin und treffen sich mit den Befürwortern des AIPAC?

Das AIPAC möchte seinen Anhängern weismachen, dass mein Gesetzesentwurf, H.R. 2407, zum Schutz palästinensischer Kinder vor Verhören, Missbrauch und sogar Folter in israelischen Militärgefängnissen eine noch unheimlichere Bedrohung darstellt als ISIS. Dies ist keine leere politische Rhetorik. Es ist Hassrede.

Die Sprache des AIPAC soll eine politische Debatte verteufeln, nicht aufwerten. Abscheuliche Angriffe wie dieser mögen in der Trump-Ära alltäglich sein, aber sie sollten niemals normalisiert werden. Hassreden sind absichtlich destruktiv und entmenschlichend, weshalb sie von Gruppen, die von der Unterdrückung profitieren wollen, als Waffe eingesetzt werden.

Ich werde nicht vor meinem Engagement für Frieden, Gerechtigkeit, Gleichheit und Menschenrechte für Palästinenser und Israelis zurückschrecken. Ich möchte, dass Juden, Muslime, Christen und alle Menschen sicher und geborgen sind und Hoffnung und Chancen finden können – in den USA, in Israel und in Palästina.



AIPAC behauptet, eine überparteiliche Organisation zu sein, aber der Gebrauch von Hassreden macht sie tatsächlich zu einer Hassgruppe. Durch die Instrumentalisierung von Antisemitismus und Hass, um die Debatte zum Schweigen zu bringen, verspottet das AIPAC die Demokraten und verspottet unsere Grundwerte.

Ich hoffe, dass die Demokraten verstehen, was auf dem Spiel steht, und dass sie Stellung beziehen, denn die Arbeit für Frieden, Menschenrechte und Gerechtigkeit ist nicht schlecht, sondern rechtschaffen. #StopAIPACsHate

