Bild: The AIPAC logo is displayed during the policy conference in Washington, D.C., U.S., on Monday, March 25, 2019 [Andrew Harrer/Bloomberg via Getty Images]

AIPAC ruft die Palästinensische Autonomiebehörde auf, Journalisten zu misshandeln, vernachlässigt aber Israels Angriffe

Von Maya Abuali

Nutzer haben auf Twitter die Heuchelei des AIPAC hervorgehoben, indem sie die PA für die Verhaftung und Einschüchterung von Journalisten anprangerten

8. Juli 2021

Twitter-Nutzer riefen das American Israel Public Affairs Committee (AIPAC) auf, weil es die Palästinensische Autonomiebehörde (PA) für Angriffe auf Journalisten und palästinensische Zivilisten, die gegen ihre Regierung im Westjordanland protestieren, verurteilt hatte. Die Benutzer konzentrierten sich auf die Heuchelei des AIPAC, weil es die Aufmerksamkeit auf die Gewaltanwendung der PA gegen Demonstranten und Journalisten lenkte, ohne Israel für genau dieselben Aktionen anzuerkennen.

AIPAC ist eine selbsternannte überparteiliche amerikanische Organisation, die sich für die Zementierung der Alliiertenschaft zwischen Amerika und dem Besatzungsstaat einsetzt. Die Organisation betreibt Lobbyarbeit im Kongress der Vereinigten Staaten zu Themen und Gesetzen, die Israel betreffen.

In einer der Werbe-E-Mails, die AIPAC an seine Abonnenten verschickt, machte sie auf den Angriff der Sicherheitskräfte der PA auf Journalisten in Ramallah aufmerksam. Die Reporter berichteten über die Proteste, die nach dem Tod des palästinensischen Aktivisten Nizar Banat ausgebrochen waren. Banat war ein offener Kritiker der Palästinensischen Autonomiebehörde, der in deren Gewahrsam starb.

“Während der viertägigen Demonstrationen in der Westbank hat die Palästinensische Autonomiebehörde Medien und Zivilisten, die gegen ihre Regierung protestieren, angegriffen und eingeschüchtert”, heißt es in der abonnierten E-Mail.

Seit seiner Gründung hat es AIPAC versäumt, die von der israelischen Regierung begangenen Gräueltaten anzuerkennen, einschließlich der Anwendung von Einschüchterungstaktiken gegen Journalisten und Zivilisten, die gegen die Besatzung protestieren.

Einige Nutzer riefen das AIPAC wegen seiner eklatanten Voreingenommenheit und Heuchelei auf, da es nur die PA für ihre Handlungen anprangerte, die in ihrer Grausamkeit denen der israelischen Besatzungstruppen ähneln.

Andere rügten die E-Mail weiter, indem sie erklärten, dass die Palästinensische Autonomiebehörde unter der vollständigen Kontrolle der israelischen Regierung steht.

Mairav Zonszein, der die E-Mail von der pro-israelischen Organisation gepostet hat, betonte, dass Palästinenser unter Besatzung gar kein Recht haben, zu protestieren, obwohl Israelis dies friedlich tun können.

AIPAC hat Israel noch nicht für seine Bombardierung eines Medienturms in Gaza angeprangert, der während der 11-tägigen Bombardierung des Streifens im Mai platt gemacht wurde. Das Gebäude beherbergte mehrere internationale Medienbüros, die von Sendern wie Al Jazeera und der Associated Press genutzt wurden.

Ein Nutzer reagierte mit einem Clip, der den Besitzer des Medienturms zeigt, wie er einen israelischen Offizier anfleht, die Journalisten ihre Ausrüstung abholen zu lassen, bevor das Gebäude bombardiert wird. Übersetzt mit Deepl.com

