Bild: The Bundestag 3 for Palestine — Judith Bernstein, Amir Ali, and Christoph Glanz (Photo: bt3p.org)

Aktivisten klagen gegen das Anti-BDS-Gesetz in Deutschland

Von Hebh Jamal

August 19, 2021

Der Bundestag 3 für Palästina klagt vor Gericht gegen das deutsche Anti-BDS-Gesetz: “Wir wenden uns ausnahmslos gegen jede Form von Rassismus, Diskriminierung und Unterdrückung: Das muss auch für die Palästinenser gelten.”

Am 17. Mai 2019 hat der Deutsche Bundestag mit breiter Mehrheit den Antrag “Der BDS-Bewegung entschlossen entgegentreten – Antisemitismus bekämpfen” (PDF) verabschiedet, der die Boykott-, Divestment- und Sanktionsbewegung als antisemitisch verurteilt und fordert, dass staatliche Stellen und Kommunen Organisationen, die sich zu BDS bekennen, weder finanziell unterstützen noch öffentlichen Raum oder irgendeine Form der Zusammenarbeit gewähren dürfen.

BDS definiert sich selbst als eine “integrative, antirassistische Menschenrechtsbewegung, die sich gegen alle Formen der Diskriminierung wendet, einschließlich Antisemitismus und Islamophobie”. Ihr Ziel ist es, Unternehmen und Institutionen ins Visier zu nehmen, die als mitschuldig an den Verstößen des Staates Israel gegen das Völkerrecht gelten.

Durch seine bedingungslose Unterstützung Israels hat Deutschland die friedliche Bewegung jedoch als antisemitisch verurteilt – was von einigen Kommentatoren als Versuch erklärt wurde, seine eigene zutiefst antisemitische Geschichte zu sühnen. “Das deutsche Establishment verfestigt seine Komplizenschaft mit Israels Verbrechen der militärischen Besatzung, während es verzweifelt versucht, es vor der Rechenschaftspflicht gegenüber dem internationalen Recht zu schützen”, erklärte die offizielle BDS-Bewegung auf Twitter.

Aber eine Gruppe jüdischer, palästinensischer und deutscher Aktivisten fordert das deutsche Parlament heraus. Judith Bernsein, Amir Ali und Christoph Glanz haben sich zum Bundestag 3 für Palästina (BT3P) zusammengeschlossen, einer Gruppe, die den Bundestag vor Gericht anfechten will, in der Hoffnung, den Anti-BDS-Beschluss aufzuheben. “Was uns Kläger eint”, so die Gruppe, “ist unsere bedingungslose Unterstützung und unser Engagement für die Menschenrechte. Wir lehnen ausnahmslos alle Formen von Rassismus, Diskriminierung und Unterdrückung ab, und das muss auch für die Palästinenser gelten.”

Der sie vertretende Rechtsanwalt Ahmed Abed erklärte, der Anti-BDS-Beschluss des Bundestages verletze das Recht seiner Mandanten auf freie Meinungsäußerung und sei nicht mit dem deutschen Grundgesetz und der Europäischen Menschenrechtscharta vereinbar.

Der Internationale Pakt über bürgerliche und politische Rechte, der von Deutschland am 17. Dezember 1973 ratifiziert wurde, enthält mehrere Artikel, die “alle Formen der Meinungsäußerung und die Mittel zu ihrer Verbreitung” schützen, einschließlich politischer Diskurse, Kommentare zu eigenen öffentlichen Angelegenheiten und das Eintreten für Menschenrechte, zu denen auch Boykottbewegungen gehören. Daher werden Boykotte nach den internationalen Menschenrechtsvorschriften seit langem als legitime Form der politischen Meinungsäußerung verstanden.

In der Realität gibt es jedoch keinen formalen Schutz für Israel-Kritiker. “In Deutschland muss jeder, der es wagt, für die palästinensischen Menschenrechte einzutreten, damit rechnen, auf vielen Ebenen angegriffen zu werden, z.B. durch Verleumdungen, öffentliche Anprangerungen durch Politiker und juristische Auseinandersetzungen”, so BT3P gegenüber Mondoweiss.

Die BT3P-Kläger selbst waren wegen ihrer pro-palästinensischen Solidarität heftiger Kritik und Verleumdungskampagnen ausgesetzt. Der Kläger Amir Ali wurde daran gehindert, einen Veranstaltungsort für seine Organisation Palestine Speaks zu buchen. Nachdem er an einer pro-palästinensischen Demonstration teilgenommen hatte, bei der er verbal und körperlich angegriffen wurde, war Christoph Glanz das Ziel einer Pro-Israel-Kampagne, die darauf abzielte, ihn von seinem Posten als Gymnasiallehrer zu entlassen. Judith Bernstein, die in West-Jerusalem geboren wurde, wollte der jüdischen Opfer des Holocausts gedenken, doch wurde ihr ein Veranstaltungsort verweigert, weil sie mit ihrer Organisation, die den palästinensisch-jüdischen Dialog fördert, in Verbindung steht.

“Es stimmt zwar, dass wir von dieser McCarthy’schen Entscheidung direkt betroffen sind, aber es geht nicht nur um uns drei. Die Anti-BDS-Entscheidung ist eine abscheuliche Tirade des rassistischen Hasses gegen die Palästinenser selbst und die Verfechter der palästinensischen Menschenrechte. Sie setzt Menschenrechtsaktivismus fälschlicherweise mit rassistischem Hass gleich und setzt den Widerstand gegen die von Israel begangenen Verbrechen fälschlicherweise mit Antisemitismus gleich”, so BT3P.

Ein Satz zum Schutz der Meinungsfreiheit und der freien Meinungsäußerung wurde Berichten zufolge aus einem Entwurf der Resolution gestrichen, was Aktivisten zu der Annahme veranlasst, dass diese Entscheidung nur dazu dient, palästinensische Befürworter, die der israelischen Apartheid kritisch gegenüberstehen, zum Schweigen zu bringen. Der angeblich gestrichene Satz lautete, dass der “kritische Umgang mit der israelischen Regierungspolitik durch die Meinungs-, Presse- und Meinungsfreiheit in Deutschland geschützt ist.”

Die Entschließung hat auch Auswirkungen auf viele andere Bereiche der Gesellschaft wie Künstler, Wissenschaftler und Schriftsteller. Da viele Kunstsparten in Deutschland öffentlich gefördert werden, verweigert die Resolution nicht nur BDS-Veranstaltungen die öffentliche Förderung, sondern auch Veranstaltungen mit Teilnehmern, die im Verdacht stehen, den Boykott zu unterstützen, unabhängig davon, ob BDS Teil des Programms ist. Die Hyperpolitisierung der palästinensischen Identität gibt lokalen Politikern das Recht, zu beurteilen, ob eine Veranstaltung angemessen oder antisemitisch ist, unabhängig davon, ob sie politisch gewollt war.

In einem öffentlichen Brief stuften führende in Deutschland lebende Künstler die Anti-BDS-Resolution als “gefährlich” ein, da sie dazu benutzt werde, “marginalisierte Positionen zu verzerren, zu verleumden und zum Schweigen zu bringen”, insbesondere solche, die die Rechte der Palästinenser verteidigen oder die israelische Besatzung kritisch sehen. Sie erklären, dass die Resolution “ein repressives Klima geschaffen hat, in dem Kulturschaffende routinemäßig aufgefordert werden, als Voraussetzung für die Arbeit in Deutschland formell auf BDS zu verzichten.”

Im Jahr 2017 sagte Berlins Bürgermeister Michael Müller, er werde sich persönlich dafür einsetzen, dass Vertreter der BDS-Bewegung keine Gelder von der Stadt erhalten oder ihre öffentlichen Räume nutzen dürfen, und behauptete, pro-palästinensische Unterstützer würden “unerträgliche Methoden aus der Nazizeit” anwenden.

Ein weiteres Beispiel für die jüngsten Repressionen sind drei in Berlin ansässige BDS-Aktivisten, gegen die der Staat Strafanzeige erstattet hat. Die jüdischen Israelis Stavit Sinai und Ronnie Barkan sowie der Palästinenser Majed Abusalama wurden wegen Hausfriedensbruchs und Körperverletzung angeklagt, nachdem sie im Juni 2017 friedlich gegen eine öffentliche Anti-BDS-Rede des Knessetmitglieds Aliza Lavie protestiert hatten. Lavie war eine der Befürworterinnen des Krieges gegen den Gazastreifen 2014, bei dem über 2.000 Palästinenser, darunter 547 Kinder, getötet wurden.

In einem Interview mit Aljazeera sagte Abusalama, die gegen sie erhobene Anklage sei ein klares Zeichen dafür, dass es “einen Ausdruck israelischer Apartheid in Deutschland” gebe und dass sich Palästinenser und pro-palästinensische Befürworter gleichermaßen in dem Land bedroht und unsicher fühlen.

Die historische Klage von BT3P wendet sich gegen den deutschen Schutz der israelischen Agenda, um die BDS-Bewegung und palästinensische Aktivisten zum Schweigen zu bringen. Sie glauben, dass jetzt der perfekte Zeitpunkt ist, um die Wahrnehmung Israels in Deutschland endlich zu ändern. “Unsere demokratischen Freiheiten sind in unserer Verfassung verankert, daher ist diese Anti-BDS-Resolution das perfekte Ziel”, erklären sie.

Bisher hat die Gruppe jeden einzelnen Fall gegen palästinensische Diskriminierung gewonnen, den sie auf lokaler Ebene vor Gericht gebracht hat, und sie plant, mit der Bundestagsresolution dasselbe zu tun. Sie werden nicht aufhören, bis “BDS in Deutschland offiziell als Menschenrechtsbewegung anerkannt ist und auf allen Ebenen des öffentlichen Lebens frei agieren kann”, sagen sie.

BT3P glaubt, dass sie nicht nur auf der richtigen Seite der Geschichte stehen, sondern dass die systematische Behinderung von BDS, einer Menschenrechtskampagne, eines Tages in der Geschichte “von der deutschen Öffentlichkeit als Äquivalent zur Unterstützung des südafrikanischen Apartheidstaates und der Diffamierung und Kriminalisierung der dortigen Befreiungsbewegung gesehen werden wird.” Übersetzt mit Deepl.com

