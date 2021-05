https://www.middleeasteye.net/opinion/israel-palestine-aqsa-sheikh-jarrah-sowing-new-uprising

Al-Aqsa-Anschläge: Wie Israel die Saat für einen neuen Aufstand sät

Von David Hearst

11. Mai 2021

Vor zehn Jahren ging ich einen gefliesten Weg im Viertel Sheikh Jarrah entlang und wurde in einen Raum geführt, in dem eine alte Frau inmitten eines Stapels von Kisten und gepackten Koffern saß.

Was hielt Rifqa al-Kurd dort, inmitten ihrer Kisten sitzend? Sie gab nur ein Wort zur Antwort: ‘Sumud’, was grob übersetzt so viel wie Standhaftigkeit bedeutet.

Das erste, was mir an Rifqa al-Kurd auffiel, war die brennende Intensität ihrer Augen. Sie erzählte mir, dass sie in Kartons lebte, weil sie jeden Moment damit rechnete, dass die Polizei sie aus dem Haus werfen würde und die Siedler einziehen würden. Wenn das passiere, erklärte sie, wolle sie nicht, dass ihre Kleidung auf die Straße geworfen werde. Daher die gepackten Taschen.

Sie hatte das schon einmal durchgemacht, als sie 1948 aus ihrem Haus in Haifa vertrieben wurde. Was hielt sie dort, zwischen ihren Kisten sitzend? Sie gab eine Antwort mit einem Wort: “Sumud”, was grob übersetzt so viel wie Standhaftigkeit bedeutet.

Rifqa starb letztes Jahr, immer noch in dem Haus, das ihr von der jordanischen Regierung und der UNWRA zur Verfügung gestellt worden war. Ihr Sohn Nabil erklärte mir, wie Siedler in einen von ihm errichteten Anbau eingezogen waren, den die Stadtverwaltung für illegal hielt.

Nabil, inzwischen etwas ergraut, hat den Platz seiner Mutter eingenommen und steht vor ihrem Haus mit der Nummer 13 an einer Mauer, die mit der Aufschrift “Wir werden nicht gehen” auf Arabisch beschmiert ist. Seine Tochter und Rifqas Enkelin, Mona al-Kurd, filmte das Video, das seitdem viral gegangen ist, von jüdischen Siedlern mit dickem Brooklyn-Akzent, die sich in ihr Haus drängen: “Wenn ich dein Haus nicht stehle, wird es jemand anderes stehlen”, sagte einer.

Noch lange nicht vorbei

Als ich die Familie al-Kurd traf und über Rifqa schrieb, nahm niemand auch nur die geringste Notiz von ihr oder Sheikh Jarrah. Ich musste meinem Redakteur erklären, wo Sheikh Jarrah war, und selbst dann glaube ich nicht, dass er es verstanden hat. Der Arabische Frühling war die einzige Geschichte in der Stadt, und nicht zum ersten Mal wurde den Palästinensern gesagt, ihr Konflikt sei eine alte Nachricht.

Heute ist Sheikh Jarrah Gegenstand von Erklärungen der UN, des US-Außenministeriums und von Politikern des gesamten Spektrums in Großbritannien. Es finden Demonstrationen in Downing Street, Chicago und Berlin statt. Und Mona al-Kurd hat ein globales Online-Publikum. So kann ich persönlich eine Tatsache über die letzten paar Tage des Chaos in Sheikh Jarrah, der Al-Aqsa-Moschee und dem Damaskustor bestätigen: Israel ist noch lange nicht fertig mit dem Palästinenserkonflikt.

Letztes Jahr verkündete Israels national-religiöse Rechte, dass es diesen Konflikt gewonnen habe und dass die Palästinenser das Anständige tun und mit einer weißen Fahne herauskommen sollten. Die Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt Israels durch den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump verwandelte die Eröffnung der US-Botschaft teils in einen evangelikalen Gottesdienst, teils in eine Siegesparade. “Was für ein glorreicher Tag für Israel. Wir sind in Jerusalem und wir sind hier, um zu bleiben”, verkündete Jared Kushner bei der Eröffnungsfeier. In Gaza wurden am selben Tag, als Kushner krähte, mehr als 50 Menschen von israelischen Streitkräften getötet.

Dann kamen die sogenannten Abraham-Abkommen, als die Vereinigten Arabischen Emirate und Bahrain die Beziehungen zu Israel normalisierten.

In einem Meinungsartikel in der New York Times und als Antwort auf den verstorbenen Saeb Erekat, den palästinensischen Chefunterhändler, schrieb Israels damaliger UN-Botschafter Danny Danon: “Was ist falsch an einer palästinensischen Kapitulation? …Ein nationaler Selbstmord des gegenwärtigen politischen und kulturellen Ethos der Palästinenser ist genau das, was für den Frieden notwendig ist.”

Aber wenn der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu damals dachte, er könne den palästinensischen Staat begraben, indem er sich mit den Emiraten oder Bahrainern einlässt, indem er den Sudan von der Terrorliste streichen lässt oder Washington dazu bringt, die marokkanische Souveränität über die Westsahara anzuerkennen, dann muss er jetzt feststellen, wie wenig das bedeutet, wie wenig seine neu erworbenen arabischen Vermögenswerte in Wirklichkeit wert sind.

Genug ist genug

Diese arabischen Führer haben keine Glaubwürdigkeit bei ihrem eigenen Volk, noch weniger bei den Palästinensern. Je etwas anderes gedacht zu haben, war Netanyahus große Illusion. Eine neue Generation von Palästinensern erhebt sich unter seiner Nase, die keine Menge an Stinkwasser, Tränengas und Schallgranaten aufhalten wird. Es gibt eine Mona al-Kurd an jeder Straßenecke.

Arabische Führer haben keine Glaubwürdigkeit bei ihrem eigenen Volk, noch weniger bei den Palästinensern. Je etwas anderes gedacht zu haben, war Netanjahus große Illusion.

Wie sind sie dahin gekommen? Wer hat sie aufgezogen? Wer hat sie aufgehetzt?

Die Soldaten, die sie nachts verhaften; die Gerichte, die entschieden haben, dass die Siedler die wahren Besitzer ihrer Häuser sind, oder die die Abrissbefehle ausstellen; die Stadtverwaltung, die sie ausführt; die City of David Foundation, El Ad, die territoriale Ansprüche durch Archäologie und Wohnungen für Siedler in Silwan vorantreibt; die Mobs rechtsextremer jüdischer Jugendlicher, die schreien: “Tod den Arabern”; oder der stellvertretende Bürgermeister der Stadt, Arieh King, der einem palästinensischen Aktivisten sagte, es sei schade, dass man ihm nicht in den Kopf geschossen habe.

Diese Erziehung zum Hass ist das Ergebnis einer wirklich multidisziplinären Anstrengung der verschiedenen Institutionen Israels und auf allen Ebenen. Es ist ihr ganzes Leben lang weitergegangen. Jetzt sagt diese Generation: “Genug ist genug.” Für sie spielt es keine Rolle, wie oft die israelische Polizei Schallgranaten auf Sanitäter wirft, die Verletzte behandeln, auf Gläubige in der Al-Aqsa-Moschee oder auf Frauen und Kinder in den Straßen der Altstadt.

Sie kehren Nacht für Nacht nach Al-Aqsa zurück. Ohne dass ein Stein geworfen wird, beweist ihre Anwesenheit, dass Ost-Jerusalem unter Besatzung steht und dies immer so bleiben wird, bis es von der israelischen Kontrolle befreit wird. Aber es werden Steine geworfen werden und vieles andere mehr. Es gab große Demonstrationen im Westjordanland und eine Salve von Raketen, die aus Gaza abgefeuert wurden. Am Dienstag wurden 25 Palästinenser, darunter neun Kinder, bei israelischen Luftangriffen auf die Enklave getötet. Auch zwei israelische Frauen kamen ums Leben.

Wenn der palästinensische Präsident Mahmoud Abbas redet und sich verhält wie ein Kaninchen, das im Scheinwerferlicht gefangen ist, angesichts eines Volkes, über das er jegliche Autorität verloren hat, so gilt das nicht für die Palästinenser im Westjordanland und im Gazastreifen.

Hunderte von Palästinensern wurden bei dem Angriff der israelischen Sicherheitskräfte am Montag verletzt (Reuters)

Egal wie oft die israelische Polizei die Moschee räumt, und sie hat es jetzt zweimal getan, sie wird sich wieder mit palästinensischen Gläubigen füllen (Reuters)

Wesentliche Merkmale

Es gibt drei Merkmale, die diesem Protest zusätzliche Potenz verleihen und die das israelische Sicherheitsestablishment alarmieren sollten. Die erste ist, dass als direktes Ergebnis der jüngsten Welle der Normalisierung mit Israel kein Palästinenser die Illusion hat, dass ein arabischer Staat auch nur rhetorisch zu seiner Rettung kommen wird.

Jerusalem ist bereit zu explodieren – die Welt kann nicht sagen, sie sei nicht gewarnt worden

Das war in früheren Intifadas nicht der Fall. Es gibt keine ehrlichen Makler mehr. Die Palästinenser wissen, dass sie auf sich allein gestellt sind, und jeder kann sich nur auf die Ressourcen verlassen, die ihm zur Verfügung stehen.

Das zweite ist, dass im Gegensatz zu früheren Aufständen jeder Palästinenser involviert ist. Von 1948, Jerusalem, der Westbank, Gaza und der Diaspora. Die Proteste in al-Aqsa ziehen sowohl Christen als auch Muslime an, säkulare als auch religiöse, nationalistische als auch islamistische. Sie kommen sowohl aus Haifa und Jaffa als auch aus Jerusalem.

Wenn die Busse, die sie transportieren, auf der Autobahn angehalten werden, kommen Jerusalemer und holen sie mit ihren Autos ab. Sie haben einen unterschiedlichen Status nach israelischem Recht. Einige haben israelische Pässe und sind Staatsbürger, andere haben eine Aufenthaltsgenehmigung für Jerusalem. Israel hat all die Arbeit, die es in die Strategie des Teilens und Herrschens gesteckt hat, zunichte gemacht. Es hat sie alle geeint.

Alle fühlen das gleiche Feuer und drücken die gleiche Leidenschaft aus. Alle nennen sich Palästinenser. Jeder Einzelne von ihnen weiß, was auf dem Spiel steht.

Der dritte und entscheidende Unterschied ist, dass diese Bewegung auf Al-Aqsa und Jerusalem zentriert ist. Egal wie oft die Polizei die Moschee räumt, und das hat sie nun schon dreimal getan, sie wird sich wieder mit Palästinensern füllen, die entschlossener sind, sie zu schützen, indem sie in die Fußstapfen derer treten, die verletzt oder verhaftet wurden.

Ein neuer Aufstand

Jerusalem als Ort zu wählen, um im letzten Jahr das Ende des Konflikts zu verkünden, war der grundlegendste Fehler, den Netanyahu und die Siedler hätten machen können. Natürlich können sie ein Maximum an Gewalt anwenden und haben dies auch getan, aber sie werden lernen, den Nutzen dieses Vorgehens in Frage zu stellen.

Indem Israel Ostjerusalem zum Mittelpunkt der nächsten Siedlungsrunde machte und dies offen und unverfroren rechtfertigte, entzündete es eine Flamme, die in der gesamten muslimischen Welt nur wachsen kann

Indem sie Ost-Jerusalem zum Mittelpunkt der nächsten Siedlungsrunde machten und dies offen und schamlos rechtfertigten, haben sie eine Flamme entfacht, die in der gesamten muslimischen Welt nur wachsen kann. Und es ist eine Flamme, die sie nicht kontrollieren können. Niemand drückte dies am Montag heftiger und wortgewandter aus als Um Samir Abdellatif, ein älterer Bewohner eines der 28 von Räumung bedrohten Häuser in Sheikh Jarrah.

In einem Interview mit Al Jazeera am Montag sagte Um Samir, sie wisse, dass die arabische Welt nichts für sie tun könne. “Aber wir stützen uns auf niemanden, denn wir werden uns mit unseren eigenen Händen gegen die Besatzung wehren. So Gott will, werden wir bis zum letzten Augenblick unseres Lebens Widerstand leisten.

“Mein Herz brennt vor lauter Heuchelei und Behauptungen, dass diese Ländereien ihnen gehören. Und sie wissen mit jeder Faser ihres Wesens, dass das, was sie sagen, Lügen sind. Das ist Zionismus, das hat nichts mit dem Judentum zu tun. Die Leute sagen, dass wir gegen das Judentum kämpfen, aber das tun wir nicht, wir haben immer gute Beziehungen zu Christen und Juden, wir waren immer gut zueinander. Aber wir lehnen die Besatzung ab, lehnen sie ab, lehnen sie total ab.”

So ist die Saat für einen neuen Aufstand gesät.

David Hearst ist Mitbegründer und Chefredakteur von Middle East Eye. Er ist ein Kommentator und Redner über die Region und Analyst für Saudi-Arabien. Er war der führende Auslandsautor des Guardian und war Korrespondent in Russland, Europa und Belfast. Er kam zum Guardian von The Scotsman, wo er Ausbildungskorrespondent war. Übersetzt mit Deepl.com

