Al-Quds-Tag 2021: Zeigen Sie Flagge in Solidarität mit Palästina und dem Al-Quds Tag, besonders während der Pandemie

Ich solidarisiere mich mit dem Kampf für Gerechtigkeit gegen Ungerechtigkeit, daher unterstütze ich den A-Quds-Tag für die Freiheit Palästinas. Schaut man akteull nach Jerusalem und was dort gegen die palästinensische Bevölkerung an blutigen Massakern geschieht. Hunderte von Palästinensern wurden am Freitagabend in der ganzen Stadt Jerusalem verletzt und Dutzende mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden, als israelische Streitkräfte das Gelände der Al-Aqsa-Moschee stürmten und die Proteste gegen die bevorstehende Vertreibung von Palästinensern in Sheikh Jarrah weiter niederschlugen.

Der Höhepunkt der Gewalt fand innerhalb des Geländes der Al-Aqsa-Moschee statt, wo sich zehntausende palästinensische Gläubige in der Al-Aqsa-Moschee und im umliegenden Hof zum Abendgebet am letzten Freitag des Ramadan versammelt hatten.