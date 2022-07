Ich danke meinem Freund Joseph Massad für diese eindrucksvolle historische Einordnung und Lektion für Israel, anlässlich des 60. Jahrestages der Befreiung Algeriens.

Evelyn Hecht-Galinski

“Kolonialisierung Am 60. Jahrestag der algerischen Unabhängigkeit dient der Sieg des Volkes gegen koloniale Unterdrückung als wichtige historische Lektion für Israel”

Bild: Junge Algerier paradieren am 2. Juli 1962, einen Tag nach dem Selbstbestimmungsreferendum über die Unabhängigkeit ihres Landes, vor den Fakultäten in Algier, schwenken algerische Flaggen und feiern. (AFP/Datei)

Algerien, Israel und die letzte europäische Siedlerkolonie in der arabischen Welt

Von Joseph Massad

19. Juli 2022

Algerische UnabhängigkeitVergangene Woche feierte Algerien 60 Jahre Unabhängigkeit von mehr als einem Jahrhundert französischer Siedlerkolonialisierung. Frankreichs völkermörderischer Krieg gegen das algerische Volk kostete nach algerischen Schätzungen über 1,5 Millionen Tote und Verwundete.Die Franzosen stellten ihre Eroberung Algeriens als "Rückkehr" zum Römischen Reich und als Rückgewinnung römischer Gebiete dar. Bis 1962 lebten in Algerien mehr als eine Million französische Kolonisten – ein Neuntel der algerischen Bevölkerung. Von den fünf europäischen Siedlerkolonien, die in arabischen Ländern gegründet wurden, waren Anfang der 1960er Jahre nur noch Algerien und Palästina kolonisiert. Charles de Gaulle äußerte privat die Sorge, dass Frankreich nicht in der Lage sein würde, "10 Millionen Muslime zu absorbieren, aus denen bald 20 und dann 40 Millionen werden würden", falls die algerische Unabhängigkeit nicht gewährt würde. Er befürchtete, dass Frankreich aufhören würde, das zu sein, was es ist, "ein europäisches Volk der weißen Rasse, der griechischen und lateinischen Kultur und der christlichen Religion", und dass die Kirchen durch Moscheen ersetzt werden würden. Er hatte bereits einen gaullistischen Abgeordneten gewarnt: "Siehst du dich unsere Töchter mit Arabern verheiraten?" Die Unabhängigkeit würde Gleichheit zwischen den Kolonisten und den einheimischen Algeriern bringen, aber die kolonialen Siedler wollten nichts davon wissen. Sie waren entsetzt über die Aussicht auf Gleichheit und den Verlust ihrer kolonialen und rassischen Privilegien und zogen es vor, nach Frankreich zurückzukehren, wo sie ihre weißen Privilegien behalten würden. Von den fünf europäischen Siedlerkolonien, die seit dem 19. Jahrhundert in arabischen Ländern errichtet wurden, darunter Tunesien, Libyen und Marokko, waren Anfang der 1960er Jahre nur noch Algerien und Palästina kolonisiert.

Eine Siedlerkolonie wenigerAls Algerien 1962 befreit wurde, jubelte die arabische Öffentlichkeit: eine weitere europäische Siedlerkolonie ist gefallen, eine kommt noch! Italiens Siedlerkolonie Libyen war die erste, die während des Zweiten Weltkriegs fiel. 1911 waren die Italiener in die osmanischen Gebiete “Tarablus al-Gharb” (von den Italienern in “Tripolitanien” umbenannt), Barqa (in “Cyrenaica” umbenannt) und Fezzan eingedrungen und begannen, das Gebiet in Anlehnung an den Geographen Federico Minutilli mit dem antiken griechisch-römischen Namen “Libia” zu bezeichnen. Italien annektierte “Libyen” sofort und begann mit der Ansiedlung von Kolonisten.

Warum die Unabhängigkeit Algeriens ein Wunder war

Mehr lesen ” Wie die Franzosen stellten auch die Italiener ihre Kolonisierung als eine “Rückkehr” in die alten Länder des Römischen Reiches dar. Libyen wurde als Italiens “viertes Ufer” bezeichnet. Unter der faschistischen Herrschaft beschleunigte sich die Kolonisierung, und bis 1940 stieg die Zahl der Kolonisten auf über 110.000 – 12 Prozent der Bevölkerung. Als die Alliierten die Italiener besiegten, hatten sie bereits die Zerstörung von Städten und Dörfern im großen Stil bewirkt, ganz zu schweigen von Hungersnöten und der Ausbreitung von Krankheiten, die zusammen mit dem Massenmord an den widerständigen Libyern bis zu zwei Drittel der libyschen Bevölkerung auslöschten. Am Ende des Krieges blieben etwa 50 000 italienische Kolonisten zurück. Libyen wurde 1951 offiziell unabhängig. Der neue Rechtsstatus der Kolonisten verlangte von ihnen, sich bis 1960 für die italienische oder libysche Staatsbürgerschaft zu entscheiden. Da sie die Gleichberechtigung und den Verlust ihrer rassischen und kolonialen Privilegien entschieden ablehnten, verließ die Mehrheit das Land. Diejenigen, die blieben, kehrten bis 1970 nach Italien zurück. Tunesien erlangte seine Unabhängigkeit 1956, fünf Jahre nach Libyen, nach einer Kombination aus antikolonialem Guerillakrieg und Verhandlungen. Tunesien wurde 1881 von Frankreich besetzt, und Zehntausende von Kolonisten strömten ins Land. Bis 1956 gab es 180 450 französische und 66 909 italienische Kolonisten. Mindestens die Hälfte der Kolonisten war zu diesem Zeitpunkt in Tunesien geboren. Doch bis 1957 hatte die Hälfte der französischen Kolonisten das Land verlassen. Da sie sich erneut weigerten, die Gleichstellung mit den einheimischen Tunesiern zu akzeptieren, begannen die Kolonisten, das Land rasch zu verlassen. Im Jahr 1970 waren es nur noch 18 000 französische und 7000 italienische Kolonisten, von denen die meisten in den nächsten Jahren das Land verlassen sollten. Marokko, in das die Franzosen 1907 einmarschiert waren und das sie besetzt hatten, erlangte im März 1956, im selben Monat wie Tunesien, nach einem langen antikolonialen Kampf die Unabhängigkeit.



Ein enges BündnisAls die beiden letzten europäischen Siedlerkolonialmächte in der arabischen Welt schlossen Frankreich und Israel ein enges Bündnis, um den Erhalt ihrer Siedlerkolonien zu koordinieren.Wie Frankreich und Italien behaupteten auch die europäischen jüdischen Zionisten, Nachfahren der alten palästinensischen Hebräer zu sein und lediglich in ihr altes Land “zurückzukehren”. Israel, das 1948 durch die Vertreibung der Mehrheit des palästinensischen Volkes eine jüdische Mehrheit errichtete, stimmte gegen die UN-Resolution von 1952, mit der das Selbstbestimmungsrecht Tunesiens und Marokkos anerkannt wurde. Im Jahr 1952 lebten in Marokko 539.000 Europäer. Im nächsten Jahrzehnt begannen die Kolonisten, ihre Privilegien zu verlieren. Die meisten lehnten die Gleichberechtigung ab und kehrten nach Frankreich zurück, wo ihre rassischen Privilegien gewahrt blieben.Ein enges BündnisWie Frankreich und Italien behaupteten auch die europäischen jüdischen Zionisten, Nachfahren der alten palästinensischen Hebräer zu sein und lediglich in ihr altes Land “zurückzukehren”. Israel, das 1948 durch die Vertreibung der Mehrheit des palästinensischen Volkes eine jüdische Mehrheit errichtete, stimmte gegen die UN-Resolution von 1952, mit der das Selbstbestimmungsrecht Tunesiens und Marokkos anerkannt wurde. Frankreichs Militärbündnis mit Israel und seine Feindseligkeit gegenüber dem ägyptischen Präsidenten Gamal Abdel Nasser nahmen zu, insbesondere als der ägyptische Führer als treibende Kraft hinter der algerischen Nationalen Befreiungsfront (FLN) identifiziert wurde.

Nasser Ben Bella

Der ägyptische Präsident Gamal Abdel Nasser bei seinem Besuch in Algerien am 3. Mai 1963 und der algerische Präsident Ahmed Ben Bella winken der Menge vom Deck der Jacht Raïs aus zu (AFP) Hinzu kam der Antisowjetismus der französischen Regierungssozialisten, denn Nasser hatte sich 1955 der UdSSR angenähert, nachdem er von der Eisenhower-Regierung abgewiesen worden war, die ihre guten Beziehungen von Nassers Normalisierung mit Israel abhängig machte. Der sozialistische panarabische Nationalismus wurde von den Franzosen als reaktionär und als Bestreben, den “islamischen” Ruhm wiederherzustellen, gegeißelt. Im Gegensatz dazu wurde der panjüdische europäische Zionismus, der den “jüdischen” Ruhm der palästinensischen Hebräer wiederherstellen wollte, die als Vorfahren der europäischen Konvertiten zum Judentum angesehen wurden, als fortschrittlich und sozialistisch dargestellt. So wurde zum Beispiel die aschkenasisch-jüdische Siedler-Kolonie-Institution des Kibbuz nicht als Beispiel für den Sozialismus der Herrenrasse, sondern als fortschrittliche Alternative zum Stalinismus angesehen. Zu dieser Zeit lieferte Frankreich Israel moderne Mystère IV-Kampfjets, die 1956 gegen Ägypten eingesetzt wurden.

Das französisch-israelische BündnisTrotz der laufenden Geheimverhandlungen zwischen den Franzosen und der FLN-Führung in Kairo führte das französische Militär am 22. Oktober 1956 den zweiten Akt der Luftpiraterie in der Geschichte durch. Sie fingen über Algerien ein Flugzeug ab, das die politischen Führer der FLN von Marokko nach Tunis brachte, darunter auch Ben Bella, der zu einem solchen Geheimtreffen unterwegs war. Die fünf gefangenen FLN-Führer wurden erst 1962 freigelassen. Die Franzosen übernahmen Flugzeugentführungen von ihren Verbündeten, denn der erste Akt der Luftpiraterie war die Entführung eines Zivilflugzeugs der Syrian Airways durch Israel im Dezember 1954. Die israelischen Entführer zwangen das Flugzeug zum Flughafen Lydda und nahmen die Passagiere als Geiseln, um die Freilassung von fünf israelischen Kriegsgefangenen in Syrien zu fordern – eine Praxis, die die Israelis noch jahrzehntelang beherrschten. Französische Generäle erklärten, dass ihr Bündnis mit Israel Teil des Kampfes gegen die Algerier und gegen Nasser war. Vor diesem Hintergrund startete Frankreich 1956 gemeinsam mit den Briten und den Israelis seine Invasion in Ägypten, ein Abenteuer, das mit einer Niederlage endete und Nassers Popularität nur noch steigerte.

Frantz Fanon, der sich der FLN angeschlossen hatte, erklärte die Beweggründe Frankreichs: “Die Suez-Expedition sollte die algerische Revolution auf ihrem Höhepunkt treffen. Ägypten, das beschuldigt wurde, den Kampf des algerischen Volkes zu lenken, wurde verbrecherisch bombardiert.” Die frühe Allianz Frankreichs mit Israel wurde 1952 mit der Eröffnung der französischen Botschaft in Tel Aviv intensiviert. Die Tatsache, dass die beiden Länder die einzigen europäischen Siedlerkolonien auf arabischem Boden blieben, war für ihre Berechnungen ausschlaggebend. Französische Generäle erklärten, dass ihr Bündnis mit Israel Teil des Kampfes gegen die Algerier und gegen Nasser war. Ein Großteil der Informationen, die Frankreich über ägyptische Waffenlieferungen an die FLN erhielt, stammte aus Israel, was es Frankreich im Oktober 1956 ermöglichte, das unter sudanesischer Flagge fahrende Schiff Athos, das Waffen für die FLN transportierte, in internationalen Gewässern vor der Küste Marokkos zu beschlagnahmen. Die Allianz war so stark, dass Israel sogar an gemeinsamen Militärmanövern mit Frankreich auf algerischem Gebiet teilnahm. Nach seiner 13-monatigen Amtszeit als französischer Generalgouverneur in Algerien half Jacques Soustelle im November 1956 bei der Gründung und Leitung der pro-israelischen Lobbygruppe Alliance France-Israel. Dies geschah nach der dreiteiligen Invasion in Ägypten. In der Zwischenzeit setzte sich der Großrabbiner Frankreichs bei der New York Times im Namen der Franzosen gegen die algerische Unabhängigkeit ein und erhielt “von einem hochrangigen Redakteur der New York Times das Versprechen, die französische Linie während der UN-Debatten weiterhin treu zu unterstützen.” 1958 forderte Soustelle nicht nur Israel, sondern die jüdischen Gemeinden weltweit auf, die französische koloniale Apartheid in Algerien zu unterstützen: “Wir glauben, dass angesichts des Einflusses, den nicht nur Israel, sondern vor allem die jüdischen Gemeinden in der ganzen Welt auf die internationale Meinung ausüben, dieses Bündnis für uns glückliche Ergebnisse bringen würde.” Soustelle schloss sich 1960 der terroristischen bewaffneten Siedler-Geheimorganisation (OAS) an, um gegen die algerische Unabhängigkeit zu kämpfen.

Übernahme der israelischen TaktikDie Allianz lieferte den Israelis nicht nur Waffen und militärische Ausbildung, sondern ermöglichte es den Franzosen auch, israelische Taktiken zu erlernen, darunter die israelische Praxis der “Konvoibombardierung”, die die Franzosen in Algerien anwandten. Französische Offiziere wurden nach Israel entsandt, um Techniken der psychologischen Kriegsführung zu erlernen. General Maurice Challe, Oberbefehlshaber der französischen Streitkräfte in Algerien (1958-1960), bestand darauf, dass die Israelis “vollendete Künstler” im Umgang mit den Palästinensern seien. Challe hoffte, den rassistischen Kibbuz als Modell für sein Befriedungsprogramm in Algerien nutzen zu können, doch die Unabhängigkeit verhinderte die Verwirklichung seines Plans. Israelische Studienmissionen gingen nach Algerien, um zu lernen, wie die Franzosen Hubschrauber zur Bekämpfung der algerischen Guerilla einsetzten. Challe war wie andere israelfreundliche Generäle an dem gescheiterten Siedlerputsch vom April 1961 gegen die französische Regierung beteiligt und wurde vor ein Militärgericht gestellt. Nach Aussagen von mindestens einem Teilnehmer des gescheiterten Putsches erwarteten die Putschisten Unterstützung aus “Portugal, Südafrika, Südamerika [sic] und vielleicht Israel”.

Die OAS gab ihren traditionellen Antisemitismus auf, um eine antimuslimische Volksfront aufzubauen. Die OAS-Mitglieder argumentierten, dass die Gewährung der Unabhängigkeit Algeriens Teil einer internationalen Verschwörung sei, um “den Staat Israel zu erdrosseln”, was einen Beigeschmack von Antisemitismus habe. Der israelische Premierminister David Ben-Gurion ließ es sich nicht nehmen, den Franzosen 1958 mitzuteilen, dass man den algerischen Arabern, “egal wie assimiliert” sie seien, nicht trauen dürfe. Einige algerische Juden, die Israel ablehnten, trugen finanziell zum Befreiungskampf ihres Landes bei und schlossen sich dessen Reihen an. Unzufrieden mit ihrer Isolation als letzte europäische Siedlerkolonie in der arabischen Welt, leisteten die Israelis den französischen Kolonisten logistische Unterstützung, darunter auch Soustelle, der von Ben-Gurion unterstützt und von wohlhabenden, rechtsgerichteten, pro-israelischen amerikanischen Juden finanziert wurde, die gegen De Gaulle und die algerische Unabhängigkeit waren. Einige algerische Juden, die gegen Israel waren, trugen finanziell zum Befreiungskampf ihres Landes bei und schlossen sich ihm an, darunter Ärzte und Anwälte. Die antikolonialen algerischen Juden begrüßten die offiziellen Erklärungen der FLN, die sich 1956 an die Führer der jüdischen Gemeinden richteten und ihre Zugehörigkeit zur algerischen Nation erklärten. Kleine Gruppen algerischer Juden bekräftigten daraufhin, dass sie mit ihren muslimischen Mitbürgern eins seien und die Befreiung von ganzem Herzen unterstützten.

Algerische Fußballfans

Algerische Fans schwenken die palästinensische Flagge mit der Aufschrift “Der Pokal ist ein Geschenk des algerischen Volkes an unsere Familie in Palästina” während des Endspiels des FIFA Arab Cup am 18. Dezember 2021 (AFP)Andere Gruppen hingegen bildeten algerisch-jüdische Kommandos und organisierten sich in Oran gegen algerische Muslime. Sie strebten eine Teilung der Kolonie entlang “rassischer” Linien an. Angeblich wurden sie in ihrem Bestreben von der israelischen Regierungspolitik inspiriert. Mindestens ein algerischer Jude, der sich der OAS angeschlossen hatte, wurde von Israel in das israelische Spionagenetz aufgenommen, und zwar einer der OAS-Führer, Jean Ghenassia, der Kontakte zu israelischen Agenten unterhielt, wofür er später von den Franzosen belangt wurde.