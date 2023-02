Ali Abunimah “Reclaiming the memory of all those who died in the Nazi Holocaust”

Großen Dank an Ali Abunimah für seine interessante Reportage

"Das Gedenken an all jene zurückfordern, die im Nazi-Holocaust gestorben sind"

Ein Überlebender des deutsch geführten Völkermords in Europa während des Zweiten Weltkriegs trat aus der britischen Labour-Partei aus, nachdem ihm der Ausschluss angedroht worden war, weil er auf einer von einer linken Gruppe organisierten Online-Veranstaltung zum Holocaust-Gedenken sprechen sollte.

Zusammen mit Stephen Kapos sprach ich auf der Veranstaltung “Reclaiming the memory of all those who died in the Nazi Holocaust”, die am 27. Januar vom Socialist Labour Network ausgerichtet wurde.

Die anderen Redner waren Suzanne Weiss, die den Holocaust überlebte, weil sie von Bauern auf dem französischen Land vor den Nazis und ihren französischen Kollaborateuren versteckt wurde. Die Mutter von Weiss überlebte jedoch nicht. Sie wurde in Auschwitz ermordet.

Zu den Rednern und Organisatoren gehörte auch Tony Greenstein, der kürzlich im The Electronic Intifada Podcast über sein neues Buch Zionism During the Holocaust: The Weaponization of Memory in the Service of State and Nation. (Sehr empfehlenswert!)

Adrian Richard Marsh hielt einen Vortrag über die Roma und Sinti, die Opfer der Nazi-Vernichtung wurden.

Sie können die gesamte Diskussion, die von Esther Giles moderiert wurde und mit meinem 10-minütigen Vortrag begann, im Video oben auf dieser Seite verfolgen. Auf Wunsch mehrerer Teilnehmer habe ich den leicht bearbeiteten Text meines Vortrags unten eingefügt.

Das Hauptthema meiner Ausführungen ist, dass der Holocaust – ahistorisch und rückwirkend – zum Grundstein der Europäischen Union gemacht wurde.

Diese Neuschreibung der EU-Geschichte erfolgt parallel zur Entführung der Erinnerung an all jene, die ermordet wurden, um die Errichtung der zionistischen Siedlerkolonie in Palästina, die Vertreibung der einheimischen Palästinenser und die fortgesetzte Besetzung, den Siedlerkolonialismus und die Apartheid durch Israel mit voller Unterstützung Europas zu rechtfertigen.

Ich behaupte, dass diese Gleichung abgelehnt werden muss.



Zionistische Kollaboration mit den Nazis

Stephen Kapos wurde 1937 in Budapest, Ungarn, geboren. Während der Nazi-Besatzung wurde sein Vater in die Konzentrationslager Belsen und Theresienstadt deportiert, während er, seine Mutter und seine Geschwister mit falschen Papieren untertauchten.

Eine halbe Million ungarischer Juden entkam nicht. Sie wurden von den Nazis ermordet, die dabei unter anderem von Rezső Kasztner, dem Führer der zionistischen Arbeiterbewegung in Ungarn, unterstützt wurden.

Obwohl der Zionismus damals unter den Juden in Ungarn eine Minderheit war, spielte die zionistische Politik der Kollaboration eine wichtige Rolle bei der Unterstützung der Nazis bei der Ausrottung der ungarischen Juden.

Kasztner wusste, dass die Nazis planten, die ungarischen Juden zu deportieren und zu ermorden. Er schloss jedoch einen geheimen Vertrag mit den Nazis ab, wonach er helfen würde, einen Aufstand der zum Tode verurteilten ungarischen Juden zu verhindern.

Im Gegenzug sollte er eine Gruppe prominenter Juden und Mitglieder der Familie Kasztner auswählen dürfen, die das Land in einem Zug sicher verlassen sollten.

In der Zwischenzeit täuschten Kasztner und seine Agenten den jüdischen Gemeinden vor, dass die Züge, in die sie von den Nazis gesetzt wurden, sie in ein anderes Land bringen würden.

Ausschlussdrohung der Labour Party

Nur wenige Tage vor unserer Podiumsdiskussion am 27. Januar erhielt Kapos eine E-Mail von einem Funktionär der Labour Party, in der ihm gedroht wurde, dass ihm der Ausschluss drohe, wenn er an der Gedenkveranstaltung teilnehme, da das Socialist Labour Network vom regierenden Nationalen Exekutivausschuss der Labour Party verboten worden sei.

Kapos schrieb zurück: “Als kindlicher Überlebender und einer der immer weniger werdenden noch lebenden direkten Zeugen des Holocaust fühle ich mich verpflichtet, Zeugnis abzulegen und auf jeder Plattform, die mich einlädt, und vor jedem Publikum, das bereit ist zuzuhören, darüber zu sprechen.”

“Ich habe persönliche Erfahrungen mit dem Kasztner-Projekt in Ungarn, das von der zionistischen Ideologie angetrieben wurde”, erklärte Kapos. “Mein Vater war ein Opfer von Kasztners Plan und landete in den Konzentrationslagern Belsen und Theresienstadt. Ich selbst war kurzzeitig in einem von Kasztner geführten Internierungslager in Budapest interniert”.

“Die Verteidigung der Palästinenser, die unter einer brutalen Besatzung leben, ist mir sehr wichtig, insbesondere als Holocaust-Überlebender”, fügte Kapos, der Mitglied der Palästina-Solidaritätskampagne ist, hinzu. “Die Palästinenser leben unter einem System der Apartheid, das von Amnesty International und anderen großen Menschenrechtsorganisationen anerkannt wird.”

Da er sich nicht zum Schweigen zwingen lassen wollte, trat Kapos aus der Labour Party aus.

“Ihr Versuch, mich am Holocaust-Gedenktag effektiv daran zu hindern, über den Holocaust zu sprechen, war für mich der letzte Strohhalm”, schrieb Kapos.

Unter dem Labour-Vorsitzenden Keir Starmer, der erklärt hat, dass er den Zionismus “ohne Einschränkung” unterstützt, ist die Hexenjagd auf linke Parteimitglieder, insbesondere auf Unterstützer der palästinensischen Rechte, eskaliert.

Eine unverhältnismäßig große Zahl derjenigen, gegen die im Rahmen von Starmers Kampagne zur angeblichen Bekämpfung des Antisemitismus ermittelt wird, die suspendiert oder ausgeschlossen werden, sind selbst Juden.

Text meines Vortrags

Hier ist der Text meiner Ausführungen während des Webinars am 27. Januar. Er ist leicht bearbeitet und enthält einige Bemerkungen, die ich aus Zeitgründen im Webinar ausgelassen habe:

Als ich im späten 20. Jahrhundert in Belgien aufwuchs, wurde mir beigebracht, dass der von Deutschen geführte Völkermord der europäischen Christen an den europäischen Juden eine einzigartige Gräueltat war.

Abgesehen von der Frage, ob der europäische Völkermord unter der Führung der Nazis von den europäischen und amerikanischen Völkermorden an den indigenen Völkern in Amerika, Afrika und Asien zu unterscheiden ist, hatte man das Gefühl, dass die Lehren, die man aus dem europäischen Holocaust ziehen kann, universell sind: Niemand sollte jemals wieder, egal wo, aus rassischen Gründen verfolgt und ausgerottet werden.

Ich kann mich nicht daran erinnern, dass der Holocaust damals, als ich in Brüssel lebte, als das bestimmende und begründende Ereignis des heutigen Europas dargestellt wurde.

So erklärte Katharina von Schnurbein, die Antisemitismus-Koordinatorin der EU, vor kurzem: “Nie wieder ist ein feierlicher Schwur, auf dem die EU aufgebaut ist”.

Ähnliche Behauptungen wurden auch von anderen EU-Beamten aufgestellt.

Im Jahr 2020 erklärte Ursula von der Leyen, die Präsidentin der Europäischen Kommission: “Der Holocaust war eine europäische Tragödie, ein Wendepunkt in unserer Geschichte, und sein Erbe ist in die DNA der EU eingewoben”.

“Das Gedenken an die Shoah ist kein Selbstzweck”, fügte sie hinzu. “Es ist ein Eckpfeiler der europäischen Werte.”

Die Behauptung, der Holocaust sei irgendwie der Anstoß für die politische und wirtschaftliche Integration Europas gewesen, ist jedoch nicht richtig.

Was zur EU wurde, basierte auf der Idee, dass die wirtschaftliche Integration, insbesondere zwischen Frankreich und Deutschland, eine gegenseitige Abhängigkeit schaffen und verhindern würde, dass auf dem europäischen Kontinent erneut ein Krieg ausbricht – zumindest zwischen den westeuropäischen Staaten.

Dies wird in der Schuman-Erklärung von 1950 deutlich, in der die europäische Integration zum ersten Mal formell vorgeschlagen wurde.

In dieser Erklärung wird der Holocaust mit keinem Wort erwähnt.

Auch Jean Monnet, einer der Begründer der späteren EU, erwähnt den Holocaust nicht in seinen wichtigsten Reden, in denen er die Ideen des europäischen Projekts darlegt.

Auch in den Römischen Verträgen von 1957, mit denen die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft – die später erweitert und in Europäische Union umbenannt werden sollte – gegründet wurde, wird der Holocaust nicht erwähnt.

Um Monnets Vision zu verwirklichen, waren die ersten europäischen Institutionen mehr als glücklich darüber, tatsächliche Nazis zu integrieren.

Zu den ersten Richtern und Spitzenbeamten des Europäischen Gerichtshofs gehörten beispielsweise ehemalige Beamte der faschistischen Regime von Hitler und Mussolini.

Der Historiker Perry Anderson stellt beispielsweise fest, dass der deutsche Richter am Gerichtshof, Otto Riese, ein überzeugter Nazi war, der seine offizielle Mitgliedschaft in Hitlers Partei bis 1945 beibehielt.

Karl Roemer, ein Generalstaatsanwalt am Gericht, verbrachte den Krieg damit, Unternehmen und Banken für Hitlers Regime im von den Nazis besetzten Frankreich zu leiten.

Nach dem Krieg diente Roemer als Verteidiger von Angehörigen der Waffen-SS, die des Massakers an Hunderten von Männern, Frauen und Kindern im französischen Dorf Oradour angeklagt waren.

Ein weiterer Generalanwalt des Europäischen Gerichtshofs war Maurice Lagrange, der als hochrangiges Mitglied des kollaborierenden Vichy-Regimes in Frankreich laut Anderson “für die Koordinierung der ersten Verfolgungswelle gegen die französischen Juden verantwortlich war”.

Anderson hat kommentiert: “Dass Figuren wie diese den ersten europäischen Gerichtshof schmückten, spiegelte natürlich den politischen Schulterschluss nach dem Beginn des Kalten Krieges wider, als es nicht mehr um die Untaten der faschistischen Vergangenheit, sondern um die Bedrohung durch die kommunistische Gegenwart ging.”

Und es ist inzwischen erwiesen, dass das westdeutsche Justizministerium bis in die 1970er Jahre von ehemaligen Mitgliedern der Nazipartei dominiert wurde.

Dies sind nur einige Beispiele dafür, wie Hitleranhänger in die von den USA geführte Ordnung des Kalten Krieges in Westeuropa integriert wurden.

Es ist daher Revisionismus zu behaupten, dass die Reue über den Holocaust etwas mit der Gründung der Europäischen Union zu tun hatte.

Natürlich ist es gut und notwendig, dass sich die Europäer zu ihrer Geschichte des Völkermords bekennen, aber die Erhebung des Holocaust zu einer Art Grundstein für die EU geschieht parallel zur völligen Entführung der Erinnerung an all jene, die ermordet wurden, als Rechtfertigung für die Errichtung der zionistischen Siedlerkolonie in Palästina, die Vertreibung der einheimischen Palästinenser und die fortwährende Ausübung von Besatzung, Siedlerkolonialismus und Apartheid durch Israel mit voller Unterstützung Europas.

Hier kann ich es nicht besser ausdrücken als Professor Joseph Massad von der Columbia University, der im vergangenen März schrieb:

Seit dem Zweiten Weltkrieg und der Gründung Israels im Jahr 1948 sind die palästinensisch-arabische Geschichte und die jüdische Geschichte untrennbar miteinander verbunden. Die israelischen Zionisten haben sich Ereignisse der jüdischen Geschichte, einschließlich des Holocaust, zu propagandistischen Zwecken angeeignet, um ihr “Recht” auf Palästina geltend zu machen – ein Land, auf das sie bereits ein halbes Jahrhundert vor dem Völkermord einen verdächtigen kolonialen Anspruch erhoben hatten.

Indem sich Israel den Holocaust zu eigen macht, behauptet es, dass jede Anerkennung des Völkermords eine Anerkennung von Israels “Recht, als jüdischer Staat zu existieren” sei, während jeder Versuch, dieses Recht zu leugnen, bedeute, den Holocaust zu leugnen.

Diese Formel wurde 1948 in der Erklärung zur Gründung des Staates Israel verankert: “Der nationalsozialistische Holocaust, der Millionen von Juden in Europa verschlang, bewies erneut die Dringlichkeit der Wiedererrichtung des jüdischen Staates, der das Problem der jüdischen Heimatlosigkeit lösen würde, indem er das Tor für alle Juden öffnet und das jüdische Volk zur Gleichheit in der Familie der Nationen erhebt.”

In den 1960er und 1970er Jahren begann Israel, den Holocaust verstärkt zur Verteidigung der israelischen kolonialen Gewalt gegen die Palästinenser zu verwenden. Palästinenser und andere Araber wurden aufgefordert, die Verknüpfung zwischen dem Holocaust und Israels “Existenzrecht als jüdischer Staat” als Paket zu akzeptieren. Der ehemalige israelische Premierminister David Ben-Gurion erklärte unmissverständlich, dass “der jüdische Staat der Erbe der sechs Millionen [im Holocaust gestorbenen Juden] ist … der einzige Erbe”.

Massad stellt auch fest, dass die Palästinensische Befreiungsorganisation und palästinensische Intellektuelle aktiv versuchten, den Holocaust – den sie zu Recht verabscheuten – von der Gründung Israels zu trennen, die sie ebenfalls zu Recht verabscheuten, weil sie die Zerstörung Palästinas bedeutete.

“Diese Versuche wurden von Israel verurteilt, das auch die palästinensische Behauptung zurückweist, die Überlebenden des Holocaust hätten Europa als Flüchtlinge verlassen, seien aber als bewaffnete koloniale Siedler nach Palästina gekommen”, erklärt Massad.

Der Prozess der Verknüpfung der beiden Ereignisse hat sich jedoch in den letzten Jahren noch beschleunigt, da in Europa und im Westen im Allgemeinen das Gedenken an den Holocaust offiziell mit der Unterstützung Israels und dem Schweigen über Israels Verbrechen gleichgesetzt wird.

Dies zeigte sich bei der Begrüßung des israelischen Staatspräsidenten Isaac Herzog, eines überzeugten antipalästinensischen Rassisten, im Europäischen Parlament in Brüssel in dieser Woche im Rahmen der offiziellen Holocaust-Gedenkfeiern der EU.

Die Präsidentin des Parlaments, Roberta Metsola, empfing Herzog mit einer Erklärung: “Der alljährliche Holocaust-Gedenktag ist für alle Mitglieder unseres Parlaments immer ein trauriger Moment, und dieses Jahr ist er besonders bedeutsam, da wir auch den 75. Jahrestag der Erklärung der Gründung des Staates Israel begehen.”

Mit anderen Worten, das Gedenken an den Holocaust bedeutet, Israel zu feiern.

Metsola behauptete weiter, dass das Europäische Parlament das “zeitlose Versprechen des Niemals wieder” einhalte, indem es unter anderem “Russlands Aggression in der Ukraine” entgegentrete und “das Regime im Iran sanktioniert, das junge Menschen hinrichtet, die für Frauen, Leben und Freiheit eintreten.”

Wir Palästinenser haben immer verstanden, dass unser Feind nicht unser Feind ist und es auch nie war.

Doch als sie neben Herzog stand, schwieg Metsola völlig zu den Verbrechen Israels.

Stattdessen beteuerte sie, dass die “Europäische Union und Israel durch eine enge Freundschaft verbunden sind, die auf einer gemeinsamen Geschichte und gemeinsamen Werten wie Demokratie, einer offenen Gesellschaft und Rechtsstaatlichkeit beruht”.

Auch bemerkte Metsola nicht die schreckliche Ironie, dass die Unterstützung der EU für die Ukraine in der Praxis die Unterstützung und Bewaffnung von Gefolgsleuten Stepan Banderas bedeutet, des Hitler-Kollaborateurs in der von Deutschland besetzten Westukraine, der zusammen mit seinen Anhängern den Nazis half, Hunderttausende von Juden und Polen zu ermorden.

Jetzt sind wir an einem Punkt angelangt, an dem es bei der Erinnerung an den Holocaust nicht mehr darum geht, der Opfer des europäischen Völkermords zu gedenken, sondern darum, die Erinnerung an sie als Waffe einzusetzen, um die Enteignung und Verfolgung der Palästinenser zu rechtfertigen. Das ist die perverseste Situation, die man sich vorstellen kann.

Wir Palästinenser haben immer verstanden, dass unser Feind nicht die Juden als Juden sind und nie waren, sondern der Zionismus, eine politische, koloniale, ultranationalistische und rassistische Bewegung, die ihren Ursprung in Europa hat und die fälschlicherweise vorgibt, im Namen der Juden überall zu handeln.

Doch für Europäer, insbesondere für Deutsche, die ihr Gewissen reinwaschen wollen, wird die bloße Existenz der Palästinenser heute manchmal als antisemitisch angesehen.

Man bedenke, dass in Berlin am letzten Nakba-Tag die Polizei angewiesen wurde, jeden zu verhaften, der eine palästinensische Flagge zeigt oder gar eine Keffiyeh trägt.

Die europäische Formel ist einfach: “Wir Europäer zünden Kerzen an und halten fromme Reden, um uns als gute Menschen darzustellen, aber es sind die Palästinenser, die den Preis für die Verbrechen unserer Vorfahren mit ihrem Land und ihrem Leben bezahlen werden.”

Dies ist eine Formel, die das palästinensische Volk niemals akzeptieren kann und wird. Die Palästinenser werden nicht den Preis für die schrecklichen Untaten Europas zahlen.

Als Palästinenser, als Mensch, nutze ich diesen Moment, um das Andenken und das Leben aller Opfer und Überlebenden des europäischen Völkermords unter deutscher Führung zu ehren und mich mit den Juden und allen Menschen zu solidarisieren, die aufgrund ihrer Identität diskriminiert, gehasst und verfolgt werden.

Ihr Andenken wahrhaftig zu ehren bedeutet, sich zu verpflichten: “Nie wieder, für niemanden” und nie wieder, von niemandem, auch nicht von Israel.

Wir müssen sagen: Nie wieder werden Opfer rassistischer Unterdrückung die rassistische Unterdrückung anderer rechtfertigen, indem sie sich auf ihre eigene frühere Unterdrückung berufen, die ihnen eine Lizenz zur Unterdrückung gibt.

Ich danke Ihnen.

