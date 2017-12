Verleihung des Kölner Karlspreises, Berlin, Babylon, 14.12.2017

Allen Angriffen zum TrotzVerleihung des Kölner Karlspreises, Berlin, Babylon, 14.12.2017

Allen Angriffen zum Trotz Von Anneliese Fickentscher und Andreas Neumann

Ken Jebsen, das KenFM-Team und die KenFM-Community sind die Karlspreis-Träger der Neuen Rheinischen Zeitung 2017. Die Verleihung des Kölner Karlspreises für Engagierte Literatur und Publizistik hat am 14. Dezember 2017 im Berliner Babylon stattgefunden – gegen Widerstände aus immer wieder anderen Richtungen – die rechtswidrige Annullierung des Mietvertrags auf Druck der Berliner Senats, die per Einstweiliger Verfügung aus dem Weg geräumt werden konnte; Drohungen gegen das Babylon und seinen Betreiber sowie den Preisträger und seine Familie; die Attacken aus dem KenFM-Umfeld, die dem Preisträger Ken Jebsen zusätzlich schwer zu schaffen gemacht haben; und zuletzt die rechtswidrigen Schikanen des Babylon-Betreibers beim Einlass zur Veranstaltung mit Personenkontrollen, Kamera-Verbot und Hausverbot – insbesondere gegen den im Programm stehenden Jazz-Musiker Gilad Atzmon – Schikanen, die sich zum Glück nur begrenzt auswirkten. Der 500 Personen fassende Kinosaal war trotzdem fast bis auf den letzten Platz besetzt. Das Publikum erlebte ein zweieinhalbstündiges, gehaltvolles, abwechslungsreiches Festprogramm zu Ehren des Preisträgers. Auch die von der NRhZ angemeldete in Kooperation mit KenFM geplante Kundgebung „Demokratie und Meinungsfreiheit verteidigen“ auf dem Rosa-Luxemburg-Platz vor den Toren des Babylon – zwei Stunden vor Beginn der Festveranstaltung im Babylon – hat stattgefunden.

Festveranstaltung im Babylon – Vortrag der Laudatio (alle Fotos: arbeiterfotografie.com)

Wie war der Weg dahin? Auf Anregung von KenFM und unter Verweis auf die gute Zusammenarbeit wurde das Babylon am Berliner Rosa-Luxemburg-Platz als Ort für die Verleihung des Kölner Karlspreises für Engagierte Literatur und Publizistik in die engere Wahl gezogen. Das führte am 18. Oktober zum Abschluss eines Mietvertrags für den 14. Dezember 2017. In den Wochen darauf entwickelte sich in Abstimmung zwischen NRhZ und KenFM das Programm der Festveranstaltung zu Ehren von Ken Jebsen. Als Laudator stand bald Mathias Bröckers fest. Und weitere Redner sollten u.a. Dirk Pohlmann (KenFM-Team), Evelyn Hecht-Galinski (4. Karlspreisträgerin) und Klaus Hartmann (Vorsitzender des Deutschen Freidenker-Verbands) sein. Eine beachtliche Zahl von Unterstützern kam zusammen. Und das Kulturprogramm vervollständigte sich Schritt für Schritt. Eingeplant wurden der Auftritt von Prinz Chaos II., der Band DIE BANDBREITE und Ullrich Mies als „General von Plattnitz“.

Schließlich, am 9. November, wurde auf Anregung von Evelyn Hecht-Galinski mit freudiger Zustimmung der britische Jazzmusiker Gilad Atzmon ins Programm aufgenommen. Das war sehr gut nachvollziehbar, denn bei KenFM ist zu lesen: „Neben dem künstlerischen Ausdruck besticht der 1963 in Israel geborene und heute in London lebende Künstler durch seine politische Haltung. Gilad Atzmon ist ein Anti-Imperialist. Die Freiheit des Menschen geht ihm über alles und so setzt er sich seit Jahren für das Ende der Unterdrückung der Palästinenser ein. Damit macht man sich nicht nur Freunde… Als Atzmon dann auch noch in Buchform die Ideologie seiner Heimat, den Zionismus, als rassistisch brandmarkte, bekam er massive Probleme mit der Israel-Lobby. Atzmon wäre aber nicht Atzmon, wenn er hier nicht mit jüdischem Humor reagieren würde. Atzmon ist ein begnadeter Musiker, aber vor allem seine politische Haltung, sein nicht Wegducken, wenn es um Menschenrechte geht, machen ihn zu einer herausragenden Persönlichkeit.“

„Linker“ Kultursenator überträgt Druck von „Verbänden“ auf das Babylon

Am 12. November kommt die Zustimmung von Seiten des Babylon. „Alles OK“, ist der knappe Kommentar des Kinobetreibers. Doch bereits ca. 24 Stunden später folgt die rechtswidrige Absage: „Hiermit muss ich Ihnen die für den 14.12.2017 geplante Veranstaltung aus Sicherheitsbedenken absagen.“ Was war in diesen 24 Stunden geschehen? Die Kräfte des Imperiums mit ihren zionistischen Israel-Lobbyisten waren aktiv geworden. „KenFM hat ausreichend bewiesen, was für ein Kaliber er ist. Pfui!“ heißt bei Honestly Concerned. Und am 13.11.2017 wurde durch einen zionistischen Israel-Propagandisten ein Artikel mit dem Titel „Bei den Spinnern von Babylon“ veröffentlicht. Und Berlins „linker“ Kultursenator Klaus Lederer verkündet am 13.11.2017, dass er beim Babylon interveniert habe. Damit ergibt sich die vom Schweizer Friedensaktivisten Markus Heinzmann gestellte Frage: Ist die Linke die linke Hand des Imperialismus? Der Anwalt des Babylon gibt ganz eindeutig zu verstehen: „Aufgrund des ausgeübten Drucks des Berliner Senats musste meine Mandantin (Babylon) konsequenter weise Ihnen (NRhZ) gegenüber die Absage erklären… Hervorzuheben ist dabei, dass der Senat seinerseits auf starken Druck von Presse und anderen Verbänden reagierte und diesen Druck eben auf meine Mandantin (Babylon) übertrug.“ Auch von anonymen Drohungen gegen das Babylon als Institution wie auch gegen seinen Geschäftsführer als Person ist in der Absagebegründung die Rede.

Das konnten wir als Veranstalter nicht hinnehmen. Die Vertragslage war eindeutig. Wir stellten Antrag auf Einstweilige Verfügung. Am 30. November kam es zur Verhandlung vor dem Amtsgericht Berlin-Mitte. Und eine Woche später, am 7. Dezember, urteilte das Gericht in der Sache NRhZ ./. Babylon zugunsten des Antrags. Der Weg für die Festveranstaltung zu Ehren von Ken Jebsen war frei.

Störmanöver von außen und innen

Doch die Störmanöver gingen weiter. Der Schierlingsbecher ging um – erst Ken Jebsen, dann DIE BANDBREITE, dann der Künstler und Philosoph Gilad Atzmon. Aber auch die Neue Rheinische Zeitung und ihre Herausgeber und die mit veranstaltende, zwischen Oktoberrevolution und deutschem Faschismus vor 90 Jahren auf Initiative von Willi Münzenberg gegründete Arbeiterfotografie durften kosten. Denkverbote und Redeverbote sind die Hauptwaffe im Kampf gegen die Meinungsfreiheit innerhalb der verbliebenen Restdemokratien westlicher Bauart. Die Störmanöver kamen von außen (Springers WELT bis „junge Welt“) aber auch von „innen“ – aus dem Umfeld des Preisträgers. Dabei ging es insbesondere um den britischen, aus Israel stammenden Jazz-Musiker Gilad Atzmon. Wie auch weitere an der Preisverleihung Beteiligte bzw. Unterstützer – Daniele Ganser, Evelyn-Hecht-Galinski, DIE BANDBREITE, Muslim-Markt – und der Preisträger Ken Jebsen selbst, wurde und wird Gilad Atzmon von einer breiten (Quer-)Front von „rechts“ bis tief hinein in die „Linke“ angegriffen. Bereits bei der Gerichtsverhandlung um die Einstweilige Verfügung gegen die widerrechtliche Annullierung des Mietvertrags wurden extreme, unhaltbare Beschuldigungen gegen Gilad Atzmon vorgetragen: er sei einer von denen, die Menschen wie den von einem „amerikanischen Juden“ abstammenden Babylon-Betreiber auf den Scheiterhaufen bringen wollen. Nur wenige Tage vor der Preisverleihung kam aus dem KenFM-Umfeld die Forderung, Gilad Atzmon auszuladen – mit Begründungen, die sich stichprobenartig schnell widerlegen ließen. Prinz Chaos II. bezeichnete den Preis auf seiner Facebook-Seite als „vergiftetes Geschenk“. Das alles hatte dem Preisträger Ken Jebsen schwer zu schaffen gemacht, so dass er auch gesundheitlich angeschlagen war. So entwickelte sich sein Entschluss, an der Preisverleihung nicht persönlich teilzunehmen – ein Entschluss, von dem wir erst am Tag der Preisverleihung erfuhren.

Meinungsfreiheit „nur nicht unbedingt hier“ im Babylon

Und auch unmittelbar vor und während der Preisverleihung selbst ging die Auseinandersetzung weiter. Am Abend zuvor sprach der Kino-Betreiber rechtswidrig ein Kameraverbot aus und darüber hinaus ein Hausverbot gegen Gilad Atzmon. Neben dem von Seiten der NRhZ bestellten Sicherheitsdienst orderte der Kino-Betreiber einen ihm weisungsgebundenen weiteren Sicherheitsdienst. So sollte erreicht werden, dass niemand mit Kamera ins Kino kam – was allerdings nicht vollständig gelang – auch Dank der eingeschalteten Polizei. Und auch das Aussperren von Gilad Atzmon, der zuvorderst als Jazz-Musiker auftreten sollte, gelang nicht. Was allerdings gelang, war, dass der Kino-Betreiber zu Beginn der Veranstaltung vor das Publikum trat und den Preisträger wie auch Gilad Atzmon als Rassisten beschimpfte. Und er offenbarte, er habe nichts gegen Meinungsfreiheit – „nur nicht unbedingt hier“ im Babylon. Trotz all dieser Widrigkeiten konnte das Publikum – auch Dank des Mitwirkens von Kinopersonal, KenFM und Lichttechnik – ein zweieinhalbstündiges, gehaltvolles, abwechslungsreiches Festprogramm zu Ehren des Preisträgers erleben – bedauerlicherweise ohne die Hauptperson Ken Jebsen. So erfolgte die Verleihung des Kölner Karlspreises für Engagierte Literatur und Publizistik im Berliner Babylon am 14. Dezember 2017 an die KenFM-Community – KenFM und Ken Jebsen inbegriffen.

Presse als Organ der Demokratie

Ken Jebsen

Es bleibt dabei: Ken Jebsen und KenFM entlarven – für Vertreter der Machtelite völlig unerträglich – Widersprüche und stellen die Grundlage in Frage, warum die „westliche Wertegemeinschaft“ seit nunmehr 16 Jahren einen letztlich unbegründeten, verheerenden „Krieg gegen den Terror“ führt. Ken Jebsen spricht Klartext: „So sind illegale NATO-Angriffskriege heute ‚friedenssichernde Maßnahmen‘, bezahlte Killer werden uns als ‚moderate Rebellen‘ verkauft und ein US-Präsident, der während seiner gesamten Amtszeit Krieg geführt hat, darf auf dem Kirchentag in Berlin über seine humanistische Grundhaltung faseln und bekommt Applaus von Christen, die glauben kritisch zu sein.“ Ken Jebsen, der ehemalige erfolgreiche Moderator beim ARD-Sender rbb und heutige Betreiber des crowdfinanzierten Medienportals KenFM fordert eine Ost- und eine Westerweiterung der Friedensbewegung. Für seinen aufklärerischen, unabhängigen, facettenreichen, urdemokratischen (Art. 5 GG) Journalismus verdient der vom Radiomann zum Fernsehmacher mutierte mutige Macher und Medienunternehmer Ken Jebsen allemal den fünften „Kölner Karlspreis für Engagierte Literatur und Publizistik“ der Neuen Rheinischen Zeitung, deren historisches, von 1848 bis 1849 von Karl Marx herausgegebenes Vorbild sich als „Organ der Demokratie“ betitelte.

Bankrott-Erklärung des Systems Journalismus

Die Laudatio von Mathias Bröckers als Video – vorgetragen von Jean-Theo Jost

„Wo Meinungs- und Pressefreiheit herrschen, können die Überbringer von Nachrichten nicht mehr einfach umgebracht werden; was aber nicht heißt, dass Nachrichten, die den Mächtigen nicht passen, frei und ungehindert durchdringen können. Schon gar nicht können sie ohne weiteres in die Wiederholungsschleifen der großen Nachrichtenmedien gelangen und die Massen erreichen. Dorthin gelangen nur Nachrichten, die zuvor durch diverse Instanzen gereinigt und gefiltert sind – von Spin-Doktoren, Agenturen, Redakteuren.“ So sagt es Laudator Mathias Bröckers. Und er erkennt: das Verbrechen vom 11. September 2001, die Operation „9/11 ist bis heute der Lackmus-Test für echten Journalismus – wer die Legende von Osama und den 19 Teppichmessern nicht hinterfragt, hat in dieser Branche eigentlich nichts verloren.“ Doch Ken Jebsen hat das Thema beim rbb in der Sendereihe KenFM allen herrschenden Geboten zum Trotz kritisch durchleuchtet und tut es heute in seinem eigenen KenFM weiterhin. Es gilt, die Zeichen der Zeit zu erkennen. In den 1920er-Jahren war es der linke Medien-Unternehmer und Arbeiterfotografie-Gründer Willi Münzenberg, dem dies gelang. Heute sind es Ausnahme-Journalisten wie Ken Jebsen.

Die üblichen Trolle toben deshalb in ihren üblichen oder neu erfundenen Blogs. Es heißt Halali in Germany – die Menschenjagd ist (wieder) eröffnet. Die Drohungen und Verächtlichmachung richteten sich sukzessive zunächst gegen den nominierten Preisträger Ken Jebsen. Dann fiel das Augenmerk auf einzelne Teilnehmer und Künstler des Festprogramms. Der nach Karl Marx benannte Preis sollte als unbedeutend, die Preisauslobende Neue Rheinische Zeitung mit ihrem Gründer, dem Grimme-Preis dekorierten Peter Kleinert, sollte entweder als anmaßend, lächerlich, politisch inkorrekt oder unbedeutend hingestellt werden. Einfallslos reihten sich die Vokabeln „Verschwörungstheorie“, „Querfront“, „Antisemit“ usw. aneinander. Niemand aus den Herrschaftsmedien bat um ein Interview, Anfragen bezogen sich auf Sachinformationen, ob der Preis denn doch vergeben werden würde, oder ob gewisse Künstler denn doch im Programm erscheinen würden. Welch enorme Bedeutung muss der Preis haben, welch enorme Bedeutung sein nominierter Preisträger – wenn derart dagegen geschossen wird?

Evelyn Hecht-Galinski am 14.12.2017 im Berliner Babylon – auf der Leinwand Peter Kleinert, 2016 verstorbener Herausgeber der Neuen Rheinischen Zeitung und Preisstifter

Es gilt, die Zeichen der Zeit zu erkennen

Wenn jetzt immer noch jemand fragt, ob Ken Jebsen und KenFM den Preis tatsächlich verdient haben, dann ist zu sagen: Ja, selbstverständlich! Weil sie über die Nutzung der „neuen“ Medien bewiesen haben, dass es möglich ist, die Macht der Filterpresse des Establishments zu brechen. Weil Ken Jebsen und KenFM bewiesen haben, dass es möglich ist, der Filterpresse einiger weniger Magnaten wie BILD und Bertelsmann, aber auch den öffentlich-rechtlichen Sendern zum Trotz Hunderttausende „User“ der „Community“ zu gewinnen, die nicht bereit sind, sich allen „Urteilen“ von Politik und Mainstream-Medien zu beugen. Das wurde auch mit von der NRhZ angemeldeten, in Kooperation mit KenFM geplanten Kundgebung „Demokratie und Meinungsfreiheit verteidigen“ deutlich – auf dem Rosa-Luxemburg-Platz im Bermudadreieck von Babylon, ehemals renommierter Volksbühne und Parteizentrale der LINKEN. Ken Jebsen und KenFM stehen in würdiger Reihe mit der Preisträgerin und den Preisträgern der Vorjahre der vom Journalisten und Filmemacher Peter Kleinert (1937-2016) gegründeten Neuen Rheinischen Zeitung: Werner Rügemer (2008), Wolfgang Bittner (2010), Rolf Gössner (2012), Evelyn Hecht-Galinski (2014).

