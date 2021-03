Alliances malhonnêtes Evelyn Hecht-Galinski Commentaire du Hochblauen Traduction : Christiane Reynaud

Commentaire du Hochblauen

Alliances malhonnêtes

Evelyn Hecht-Galinski

10 mars 2021

Texte original :http://sicht-vom-hochblauen.de/schmutzige-allianzen-zu-kurz-gedacht-von-evelyn-hecht-galinski/

Traduction : Christiane Reynaud

Les fonctionnaires politiques comme les chanceliers ou les premiers ministres ne s’embarrassent pas d’une interdiction de voyager ni d’un confinement quand il s’agit de faire valoir leur pouvoir (ou leur impuissance)! Début mars, quand le chancelier autrichien Sebastian Kurz et la dirigeante danoise Mette Frederiksen se sont rendus dans « l’État juif », ils ont passé outre tout ce qu’on nomme décence politique et « valeurs européennes » si souvent invoquées. Ils ont fait preuve, avec cette visite, d’un manque de scrupules qui équivaut à une gifle pour les Palestiniens sous occupation et à un cadeau pour « le roi de la vaccination » autoproclamé et le candidat aux élections sans scrupules, Netanyahou, juste avant son procès pour corruption.

Un trio « bien particulier »

Ce trio « bien particulier » a, en effet, beaucoup de points communs. Netanyahou, bien connu pour son manque de scrupules, ne connait aucune limite quand il s’agit de se maintenir au pouvoir. Il a réuni autour de lui un front d’extrême-droite sans égal. Ils se regroupent, entre autres, au sein de la “Liste sioniste religieuse” d’ultra-droite, avec un membre dirigeant tristement célèbre et ayant des antécédents judiciaires (!), Itamar Ben-Gvir, ancien militant du parti Kach, une organisation maintenant interdite. Ce groupement d’extrême-droite est uni avant tout par la haine envers les Palestiniens, les gays, les lesbiennes et les sympathisants de gauche. En ce qui concerne la gauche du Danemark, les sociaux-démocrates sous Frederiksen mènent une politique d’immigration stricte qui n’hésite pas à expulser des demandeurs d’asile vers des camps africains, sous la supervision de l’ONU, avec des scénarios qui ressemblent à la politique de l’AfD en Allemagne. Les sociaux-démocrates sous Frederiksen ont également utilisé avec succès cette politique d’extrême droite et ont l’ont élue premier ministre : « ils ont vendu leur âme pour arriver au pouvoir ». Les Musulmans ne se sentent plus à l’aise au Danemark et souffrent de ce climat de haine envers l’islam mené par le parti d’extrême droite Stram Kurs (Ligne dure) qui considère l’islam et les Musulmans comme des ennemis. Le chancelier autrichien Kurz a aussi l’expérience de coalitions avec des partis d’extrême droite comme le FPÖ. Aux élections de 2019, il avait voulu une nouvelle coalition avec le FPÖ mais elle a échoué à cause de « l’affaire d’Ibiza » qui a rendu de nouvelles élections nécessaires. On peut donc voir que ces trois politiciens avides de pouvoir ont plus en commun que l’on pourrait penser.

Voyageurs éhontés

Ces deux voyageurs éhontés confirment par cette alliance malhonnête sur les vaccins qu’ils ne prennent pas en compte le fait que les environ 6,5 millions de Palestiniens dans les territoires occupés par Israël sont privés de vaccins par « l’État juif d’apartheid », en violation du droit international car l’article 56 de la Convention de Genève obligent les occupants à assurer la santé des occupés. La référence aux accords d’Oslo montre que le régime essaie de se justifier par de fausses affirmations alors que les accords prouvent que le « régime d’apartheid juif » est vraiment responsable de la lutte contre les pandémies et les maladies contagieuses.

Campagne de vaccination « seulement pour les Juifs »

Le mécontentement plus que justifié au sujet de la stratégie de vaccination de l’UE n’autorise nullement Kurz et Frederiksen à ignorer toutes les règles et à conclure des alliances malhonnêtes avec un régime occupant d’apartheid, avec un État qui débuta la campagne de vaccination comme propagande électorale de Netanyahou « seulement pour les Juifs » avec un « cadeau immoral » et a fait de Netanyahou le « roi de la vaccination comme exemple à suivre » avec l’aide de BioNTech/Pfizer et du PGD de Pfizer Bourlá, un sioniste juif avéré. Mais tout cela au mépris de toute protection des données et sans égards pour les Palestiniens et les opposants.

https://www.timesofisrael.com/pfizer-ceo-postpones-israel-visit-amid-criticism-of-proximity-to-election/

http://sicht-vom-hochblauen.de/ein-unmoralisches-geschenk-von-evelyn-hecht-galinski/

Mais que fait « l’Union européenne, la lauréate du prix Nobel, de la Paix » ? Un porte-parole de la Commission a soutenu cette initiative dont on pouvait attendre « un nouvel élan » et même une « leçon ». Laquelle ? Comment on tolère les crimes contre le droit international et les droits de l’homme quand c’est dans son propre intérêt ? C’était, comme d’habitude, un comportement typique envers le régime d’apartheid sioniste avec lequel on ne veut pas entrer en conflit, et une soumission lâche au lobby pro-israélien. Il semble que l’UE se soit totalement ralliée à l’attitude allemande consistant à entretenir une relation « particulière » avec « l’État juif d’apartheid ».

Cependant une opposition s’est formée au Danemark à la suite du voyage de la Première ministre en Israël, a critiqué son comportement, lui a rappelé la situation lamentable des Palestiniens dans les territoires occupés et que les Danois ne devaient pas « enlever de vaccins aux Palestiniens ».

https://www.arabnews.com/node/1819341/world

Rendre cet “État d’occupation juif” kasher

Le fait que précisément deux chefs de gouvernement européens aient fait de cet « État d’occupation juif » et de son apartheid pour la vaccination une affaire kasher mériterait une réponse européenne tranchante mais on l’attend en vain. En seulement 14 heures, au cours de ce bref voyage, ces « voyageurs » ont rendu un mauvais service à l’UE. Avec cette mauvaise alliance tripartite, ils ont divisé l’UE, tout à fait dans l’esprit de Netanyahou qui ne cesse de scinder et de mener l’UE à la baguette avec ses accusations et ses initiatives isolées.

Provocation répugnante

Son « cadeau » de vaccins à la Tchéquie, au Honduras et au Guatemala a déjà été un chantage mal déguisé du genre « livraison de vaccins contre déménagement de l’ambassade à Jérusalem ». Vient ensuite la provocation répugnante à la suite de l’annonce des enquêtes de la Cour internationale de justice sur les crimes de guerre de son régime à cause des massacres à Gaza en 2014 : il réagit par une accusation d’antisémitisme. Cette enquête est d’ailleurs plus qu’insatisfaisante car elle n’inclut pas le génocide de Gaza en 2007.

https://www.fr.de/politik/purer-antisemitismus-90195055.html

https://mondoweiss.net/2021/02/the-icc-israel-and-antisemitism/

https://www.lebenshaus-alb.de/magazin/004181.html

https://www.euractiv.com/section/global-europe/news/israeli-critics-warn-eu-against-legitimising-palestinian-vaccination-apartheid/

L’avertissement pressant d’un groupe d’Israéliens éminents dans une lettre ouverte du 4 mars, publiée dans un journal danois avant la visite, au sujet de la coopération en matière de vaccination n’a abouti à rien non plus. Eux aussi ont qualifié les vaccinations partiales « d’apartheid » contre les Palestiniens. Ces signataires connus, d’anciens juges israéliens et un ancien ambassadeur en France, ont voulu rappeler qu’Israël ne prouve son efficacité que pour la vaccination de la population juive, alors que des millions de Palestiniens sous occupation juive ne reçoivent pas de vaccins et que les colons juifs dans les colonies juives sur des terres palestiniennes volées sont vaccinés.

Quand il s’agit de la Russie ou de la Turquie, on n’y va pas de main morte

Si ce n’est pas de l’apartheid ! Pourquoi les deux visiteurs européens sans scrupules n’ont-ils rien dit à ce sujet alors qu’ils parlent constamment des « principes des droits de l’homme » pour lesquels ils se sont soi-disant aussi engagés ? Si cela était le cas, ils auraient dû subordonner l’alliance à la participation des Palestiniens. À titre de rappel : quand il s’agit de la Russie ou de la Turquie, ces deux États n’y vont pas de main morte. L’UE, tout comme Kurz ou Frederiksen, n’a en outre rien dit quand le régime de Netanyahou s’est activement employé à empêcher les Palestiniens à se procurer des vaccins d’autres pays ! Lorsque l’Autorité palestinienne a voulu envoyer le vaccin russe Spoutnik V à Gaza pour, au moins, y approvisionner le personnel médical, le blocus y a également fait barrage.

https://www.middleeasteye.net/news/covid-19-israel-gives-vaccines-countries-jerusalem-embassy

« L’idéologie d’hégémonie juive »

À l’adresse de toute l’UE : toute la communauté a le devoir de mettre fin au « régime d’hégémonie juive », ce système de contrôle absolu unilatéral sur les Palestiniens, ce régime d’apartheid. Ce n’est que de cette manière qu’elle pourrait retrouver un dernier reflet de crédibilité et donc de donner un sens à son prix Nobel de la Paix. Cette « idéologie d’hégémonie juive » est devenue une obsession obscène de la judaïsation. Tout cela est soutenu par l’armée, la police ou le personnel de sécurité qui laissent main libre aux colons alors que les Palestiniens sans défense sont traités comme des terroristes.

Il est inconcevable et inacceptable que des « soldats juifs de la défense » empêchent les ambulances palestiniennes de prodiguer les premiers soins aux Palestiniens blessés ou de transporter les blessés graves vers un hôpital. Mais que peut-on espérer de ces soldats de l’IDF devenus « champions » dans l’art d’assassiner les Palestiniens ? Il n’est donc pas étonnant que le régime sioniste ait tout fait pour consolider, avec un projet de loi de 2020, l’impunité des soldats qui ont blessé ou tué des Palestiniens pendant leur service militaire et « empêcher qu’ils n’aient à en répondre ».

Augmentation massive et explosive de la violence contre les Palestiniens

Des groupements israéliens et palestiniens de défense des droits de l’homme font remarquer que cela ne consolide pas seulement la culture existante d’impunité mais encourage même les « troupes de défense juives » à utiliser la violence, contrairement au droit international, sans avoir à rendre des comptes. Le résultat évident est actuellement une augmentation explosive des actes de violence massive des soldats de l’IDF envers les Palestiniens.

Forme monstrueuse de punition collective

La dernière perversité en date de l’occupation coloniale et nouvelle intensification de l’oppression et de la répression est le projet de loi qui criminalise le droit de résister contre l’occupation coloniale (droit légal) et propose de légaliser l’expulsion de familles de Palestiniens qui « mènent des opérations contre les autorités d’occupation israéliennes en dehors de la Palestine ». Il s’agit d’une forme scandaleuse de punition collective imposée par les autorités d’occupation israéliennes aux familles de ceux dont les proches exercent leur droit, garanti par le droit international, de résister à l’occupation.

« Loi antiterroriste » contre les droits des Palestiniens

Cela coïncide avec une série de nouveaux projets de loi qui, non seulement visent à réprimer la liberté d’expression, mais aussi à compléter la « loi antiterroriste » déjà existante et prévoit une peine de cinq ans de prison à toute personne qui publie sur les médias sociaux des messages « soutenant les droits des Palestiniens et la lutte pour l’indépendance » ! Si ce projet de loi devient réalité, ce régime d’apartheid aura perdu son dernier semblant de démocratie. Comment les propagandistes sionistes et le lobby pro-israélien vont-ils pouvoir expliquer et « embellir » ces faits ? Comment vont-ils légitimer cette idéologie sioniste fasciste qui maintient cet État en vie depuis sa création ?

Il faut mettre fin à cette société coloniale raciste « élue », unique au monde, et non pas la mettre en valeur et la soutenir avec la coopération de l’Occident !

Le silence du soi-disant « Occident des valeurs »

Le silence du soi-disant « Occident des valeurs » sur les décennies d’injustice est pratiquement une incitation, car, rien qu’en 2020, la violence des colons envers les Palestiniens et leurs familles a explosé : violences physiques, jets de pierres, violence contre leurs maisons et leurs biens, vandalisme de la pire espèce, destruction de récoltes et de milliers d’arbres. Il est vraiment cynique de constater que des politiciens allemands plantent des arbres dans « l’État juif », mais ne s’intéressent pas le moins du monde aux récoltes et aux arbres détruits, qui sont la base de la vie des Palestiniens !

Tout simplement odieux !

Il est tout simplement odieux, et cela n’a certainement rien à voir avec la « responsabilité » résultant de l’histoire, que ce racisme israélien pur et exacerbé soit toléré à cause de l’Holocauste et que les violations du droit international et des droits de l’homme de l’État d’apartheid juif soient récompensées par des alliances malhonnêtes! Ça suffit, l’excuse n’est pas valable !

