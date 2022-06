Almog, einst wegen Kriegsverbrechen gesucht, wird Chef der Jewish Agency von Richard Silverstein

Kriegsverbrecher haben die besten Chancen für Führungsposten im jüdischen Apartheidstaat.

Evelyn Hecht-Galinski

https://www.richardsilverstein.com/2022/06/17/almog-once-sought-for-war-crimes-named-jewish-agency-head/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=tikun-olam-new-posts-daily-digest_1



Almog, einst wegen Kriegsverbrechen gesucht, wird Chef der Jewish Agency IDF-General Doron Almog entkam der Verhaftung in Großbritannien, nachdem die Regierungsbehörden ihn vor einem Haftbefehl gewarnt hatten

von Richard Silverstein

17. Juni 2022



Generalmajor Doron Almog, ehemaliger Leiter des IDF-Kommandos Süd

Nach einem Jahr des Patt zwischen den israelischen politischen Parteien, die sich um die Besetzung des Chefpostens der Jewish Agency (JA) streiten, haben sich die Parteibosse auf den ehemaligen Generalmajor Doron Almog geeinigt.

Almog war von 2000-2002 Chef des Südkommandos der IDF, zu dem auch der Gazastreifen gehört. Ihm wurden Kriegsverbrechen vorgeworfen, darunter die Entvölkerung der “Pufferzone” im Gazastreifen:

Am bemerkenswertesten war die systematische Zerstörung von mehr als 1.100 palästinensischen Häusern im Gazastreifen und die weit verbreitete Zerstörung von landwirtschaftlichen Flächen, wodurch Wohnviertel und Felder in trostlose Mondlandschaften verwandelt wurden. Über zehntausend Menschen verloren ihr Zuhause, viele von ihnen waren Flüchtlinge, die zum zweiten oder dritten Mal in ihrem Leben vertrieben wurden.

Fahndungsplakat: Almog (r.)

Er machte Tausende von Menschen obdachlos, um ein Niemandsland zu schaffen, das militanten Palästinensern keine “Deckung” für Angriffe auf israelische Streitkräfte bieten sollte. Dies war die Antwort Israels auf die zweite Intifada und die zahlreichen Terroranschläge der Palästinenser, die im Jahr 2000 endete.

Doron änderte Israels relativ offene frühere Politik der Erteilung von Arbeitserlaubnissen an Zehntausende von Palästinensern aus dem Gazastreifen, die innerhalb Israels niedere Arbeiten (meist im Baugewerbe) anboten. Die neue Politik der Trennung war ein Vorläufer der Belagerungs- und Blockadepolitik, die nach dem Sieg der Hamas bei den palästinensischen Wahlen 2006 eingeführt wurde.

Auf eine seltsame, makabre Art und Weise könnte man ihn also als einen Pionier der israelischen Militärstrategie bezeichnen. Ein Innovator bei der Verarmung und Erstickung des Gazastreifens. Seine Strategie der Entvölkerung als Reaktion auf palästinensische Widerstandshandlungen (auch bekannt als “Terrorismus”) ist eine Form der kollektiven Bestrafung und ein Eckpfeiler der israelischen Politik. Sie ist auch ein Kriegsverbrechen.

Almog stellte seine Strategie vor einem Publikum des Washington Institute for Near East Peace als großen Erfolg dar. Das WINEP ist die Denkfabrik der Aipac. Israelische Geheimdienst- und Militäroffiziere verbringen dort oft Sabbaticals. Für einige, die auf eine Beförderung gehofft hatten und enttäuscht wurden, ist dies ein Abschiedsgeschenk für geleistete Dienste. Almog wurde später bei der Beförderung übergangen und schied aus der Armee aus:

“Almog, der als Spitzenkandidat für den Posten des stellvertretenden Generalstabschefs der Armee gilt, betonte, wie wichtig die Schaffung einer Pufferzone auf der palästinensischen Seite des Zauns sei. Auf der palästinensischen Seite des Gaza-Zauns hat Israel einen Streifen von einer dreiviertel Meile Breite geschaffen, der mit Bulldozern geräumt und zur Sperrzone für Palästinenser erklärt wurde. Diejenigen, die ihn betreten, werden verhaftet oder erschossen, oft mit tödlichem Ausgang.

Vertuschung: Die Ermordung von Rachel Corrie

Ein weiteres Verbrechen, das Almogs Fingerabdrücke trägt, ist der Mord an Rachel Corrie, der amerikanischen ISM-Freiwilligen, die von einem IDF-Bulldozer in Gaza getötet wurde. Sie legte ihren Körper zwischen das Fahrzeug und die Häuser in Gaza, die die Armee zerstören wollte (gemäß Almogs Ausrottungspolitik). Trotz des festen Versprechens des damaligen Premierministers Ariel Sharon gegenüber dem damaligen US-Präsidenten George Bush, dass Israel eine gründliche Untersuchung durchführen würde, sorgte Almog dafür, dass dies nie geschah. Ein Ermittler der Militärjuristen, der die Aussage eines Soldaten aufnahm, der neben dem Fahrer des Bulldozers gesessen hatte, wurde von einem von Almog entsandten Oberst unterbrochen:

…Laut dem Bericht eines militärpolizeilichen Ermittlers …sagte der “Kommandant” des D-9 Bulldozers aus, als ein von Generalmajor Almog entsandter Oberst die Verhandlung unterbrach und seine Aussage abbrach. Der Ermittler der Militärpolizei schrieb: “Um 18:12 Uhr betrat der Reserveoberst Baruch Kirhatu den Raum und teilte dem Zeugen mit, dass er nichts übermitteln und nichts schreiben dürfe, und zwar auf Befehl des Generals des Kommandos Süd.”

…Ein weiteres Armeedokument deutet stark darauf hin, dass Generalmajor Almog gegen die Ermittlungen der Militärpolizei war. Am 18. März 2003 beantragte ein Ermittler der Militärpolizei bei einem Richter die Erlaubnis zur Autopsie der Leiche von Frau Corrie und erklärte: “Wir sind erst heute gekommen, weil es einen Streit zwischen dem General des Südkommandos [Almog] und dem Generalstaatsanwalt darüber gab, ob und unter welchen Umständen eine Untersuchung eingeleitet werden sollte.” Der Richter gab dem Antrag unter der Bedingung statt, dass die Autopsie in Anwesenheit eines US-Diplomaten durchgeführt wird, wie von der Familie Corrie gefordert. Die Untersuchung wurde jedoch vom israelischen Chefpathologen in Abwesenheit eines US-Beamten durchgeführt, was offensichtlich gegen die Entscheidung des Richters verstieß.

So werden die Dinge in Israel gehandhabt. Wenn der General Ihnen sagt, dass Sie etwas tun sollen, dann tun Sie es, unabhängig davon, ob es legal, moralisch oder sonst wie ist. Er schützt die Armee. Er schützt seinen Job, seinen Rang und Sie (den Bulldozer-Kommandanten) davor, für Ihre Verbrechen, die er angeordnet hat, zur Rechenschaft gezogen zu werden. Und wenn Sie ein Verbrechen begangen haben, dann war er es auch. Und bei Gott, das wird nie passieren. Aber jetzt hier können wir sagen, dass er es getan hat.

Almogs Antwort auf den Bericht des Independent ist eine klassische mürrische, aufgeblasene, selbstgefällige militärische Angeberei:

Generalmajor Almog leugnete, die Aussage von Herrn Valermov gestoppt zu haben. “Ich habe nie einen solchen Befehl gegeben, ich kenne kein solches Dokument. Ich habe meine eigene Untersuchung durchgeführt, ich erinnere mich nicht, was ich gefunden habe. Es gab 12.000 terroristische Vorfälle, als ich als General für das Kommando Süd zuständig war. Ich habe vor sieben Jahren aufgehört, wenn sie mich [als Zeuge] einladen wollen, kennen sie die Adresse. Ich habe sicherlich keine Ermittlungen gestört, das ist Unsinn. In meiner gesamten Dienstzeit habe ich nie jemandem gesagt, er solle nicht aussagen.”

Auf die Frage, ob er den Befehl gegeben habe, ausländischen Aktivisten zu schaden, die sich in die Arbeit der Armee einmischen, antwortete Generalmajor Almog: “Wovon reden Sie? Sie wissen nicht, was ein befehlshabender General ist. Der befehlshabende General hat 100.000 Soldaten. Wovon reden Sie da?”

Beachten Sie, dass er auf die direkte Frage, ob er seinen Soldaten befohlen habe, Corrie zu überfahren, dies nicht bestreitet. Er lenkt lediglich ab, indem er sagt, er sei nicht für einen IDF-Bulldozer verantwortlich, der einen ausländischen Friedensaktivisten ermordet. Das ist fast ein Eingeständnis, dass Almog für ihren Mord verantwortlich war. Natürlich wurde er als Kommandeur nie zur Rechenschaft gezogen.

Sein neuer Job macht diese Verletzung noch schlimmer. Nachdem er Kriegsverbrechen begangen hat, gibt man ihm einen der höchsten Posten in Israel. Das ist die israelische Art.

Übrigens können wir nicht wissen, ob er die Zahl der Terroranschläge erfunden hat oder nicht. Und er weiß, dass wir es nicht wissen. Also wird er sie wie Rauch in Ihr Gesicht blasen, um das Thema zu verwirren. Meine Vermutung ist, dass er die tatsächliche Zahl um das Zehnfache oder mehr aufgebläht hat.

Das ist die Art des Generals in Israel. Wenn er “Sonne” sagt, sagt man “Sonne”. Auch wenn es der Mond ist. Wenn er sagt, etwas sei nie geschehen, dann ist es auch nie geschehen – selbst wenn es geschehen ist. Und wenn Sie dieser verdrehten Logik folgen können, dann sind Sie ein Meister im Verstehen der Struktur von Israels Garnisonsstaatsmentalität.

Almog ist kein besonders ungewöhnliches Beispiel für die Spezies des homo IDF horribilis. Er ist nicht schlechter als der durchschnittliche IDF-General und sicherlich nicht besser. Sie haben eine Aufgabe zu erfüllen, nämlich die Palästinenser mit allen Mitteln zu kontrollieren. Sie behandeln sie, wie General Raful Eltan einmal sagte, wie betäubte Kakerlaken in einer Flasche. Wenn sich eine Amerikanerin bei der Erfüllung dieser Aufgabe in den Weg stellt, wird sie ohne zu zögern niedergemäht. Sollen sich doch die Premierminister um die politischen Folgen kümmern, während die Militärs ihre schmutzige Arbeit tun, damit jeder andere Israeli nachts schlafen kann.

Almog und jeder israelische General spielt die Rolle des Jack Nicolson in A Few Good Men. Ändern Sie ein paar Worte und Sie haben Almog und den ganzen Rest:

Oberst Jessup: Mein Sohn, wir leben in einer Welt, die Mauern hat, und diese Mauern müssen von Männern mit Gewehren bewacht werden. Wer wird es tun? Sie? Ich habe eine größere Verantwortung, als du dir vorstellen kannst. Sie weinen um Rachel Corrie, und Sie verfluchen die IDF. Diesen Luxus haben Sie. Sie haben den Luxus, nicht zu wissen, was ich weiß – dass Corries Tod, so tragisch er auch sein mag, wahrscheinlich Leben gerettet hat; und dass meine Existenz, so grotesk und unverständlich sie auch ist, Leben rettet.

Sie wollen die Wahrheit nicht wissen, denn tief in Ihrem Inneren, über das Sie auf Partys nicht sprechen, wollen Sie mich an dieser Wand – Sie brauchen mich an dieser Wand.

Ich habe weder die Zeit noch die Lust, mich einem Mann zu erklären, der unter der Decke der Freiheit, die ich biete, aufsteht und schläft und dann die Art und Weise, wie ich sie biete, in Frage stellt.

Ich habe weder die Zeit noch die Lust, mich einem Mann zu erklären, der unter der Decke der Freiheit, die ich biete, aufsteht und schläft und dann die Art und Weise in Frage stellt, wie ich sie biete.

… Es ist mir völlig egal, was Sie denken!

Der einzige Unterschied zwischen Jessups US-Armee und der israelischen ist, dass es in Israels System keine Rechenschaftspflicht gibt. Es gibt keinen Militärstaatsanwalt, der ihn zur Rechenschaft zieht. Denn es liegt in der Verantwortung der Militärjustiz, ihn nicht zur Rechenschaft zu ziehen. Natürlich gibt es israelische Jessup’s. Aber sie erhalten Medaillen und werden befördert, weil sie die Nation vor “Terroristen” verteidigt haben.

Almogs Beinahe-Verhaftung wegen Kriegsverbrechen

2005 wurde Almog von einer britischen NRO eingeladen, um über den Status der “arabischen Bürger Israels” zu sprechen. Wenn das nicht eine bittere Ironie ist, dann weiß ich nicht, was es ist. Der Mann, der für die Massenverwüstung in Gaza verantwortlich ist, wird Großbritannien erzählen, wie gut Israel seine “Araber” behandelt.

Als sein Flugzeug auf dem Weg nach Heathrow war, reichten Menschenrechtsanwälte bei einem englischen Gericht eine Petition ein und erwirkten einen Haftbefehl gegen ihn wegen Kriegsverbrechen. Diplomaten (entweder das Auswärtige Amt oder die israelische Botschaft) alarmierten Almog jedoch, und obwohl sich die britische Polizei weigerte, das Flugzeug zu betreten, um den Haftbefehl zuzustellen, tankte das Flugzeug auf, drehte um und flog zurück in die Sicherheit und Straffreiheit Israels.

Almog in seiner Rolle als Verfechter der israelischen Behinderten

Dies ist der Mann, von dem die Times of Israel behauptet, er habe einen “tadellosen Leumund”. Damit bezieht sie sich zwar zum Teil auf seinen Militärdienst, aber wohl eher auf seine wohltätige Arbeit seit seinem Ausscheiden aus der Armee. Er hatte einen schwer autistischen Sohn, Eran, der im Jahr 2007 starb. In der Folge baute er ein Rehabilitationszentrum für Kinder mit körperlichen und geistigen Behinderungen auf. Vielleicht, um seine Schuldgefühle wegen der Verbrechen, die er als General begangen hat, zu lindern. Aber damit würde man ihm zu viel Ehre erweisen.

Sein Gewissen ist zweifellos ungetrübt von dem, was er getan hat. Er ist wie der frühere IDF-Stabschef Dan Halutz, der gefragt wurde, ob er Gewissensbisse hatte, als er eine Bombe abwarf, die Zivilisten töten sollte:

… Wenn Sie … wissen wollen, was ich fühle, wenn ich eine Bombe abwerfe, werde ich es Ihnen sagen: Ich spüre eine leichte Erschütterung des Flugzeugs als Folge des Abwurfs der Bombe. Eine Sekunde später ist sie weg, und das ist alles. Das ist es, was ich spüre.” -Dan Halutz, Interview mit Ha’aretz, 21. August 2002

Kein Wort darüber, ob Almog den Tausenden von Amputierten, Kindern und Männern, die während des Marsches der Rückkehr von Scharfschützen der IDF behindert wurden, ähnlich viel (oder überhaupt) Aufmerksamkeit widmet.

Dies ist der Mann, dem der Staat Israel und das Weltjudentum die Leitung der Jewish Agency anvertraut hat. Sie glauben, dass sie einen gerechten Kämpfer mit dem Herzen eines Heiligen ernennen. Aber sie ernennen einen Mörder ohne Gewissen, der, nachdem er mit dem Töten aufgehört hatte, beschloss, eine Art Wiedergutmachung zu leisten, indem er sich um die Bedürfnisse der Behinderten kümmerte. Macht das seine früheren Taten ungeschehen? Nicht, wenn Sie mich fragen.

Jahrelanger Stillstand in der Führung bestätigt die Irrelevanz und Dysfunktion der Jewish Agency

Nach einem Jahr Stillstand, in dem die Clique der israelischen politischen Parteien versuchte, eine Sackgasse zu überwinden, die dazu führte, dass ein Posten, der im Grunde genommen ein Klientelposten ist, unbesetzt blieb, einigten sie sich schließlich auf Almog. Für seine Wohltätigkeitsarbeit hatte ihm die rechtsextreme israelische Regierung zuvor den Israelischen Preis, die höchste Auszeichnung des Landes, verliehen. Das wiederum half ihm, den JA-Job zu bekommen.

Der Spitzenjob bei der Jewish Agency bringt ein großzügiges Gehalt mit sich, das höher ist als das des Premierministers. Im Jahr 2015 verdiente der Leiter des Fundraising der Gruppe sogar noch mehr, nämlich 750.000 Dollar, dreimal so viel wie der damalige Vorsitzende Natan Sharansky. Seine Aufgabe (und die aller JA-Führer) ist es, die 365 Millionen Dollar (seit 2009 ein Rückgang um über 100 Millionen Dollar), die jährlich von den jüdischen Gemeinden in der Diaspora für israelische Projekte bereitgestellt werden, zu verteilen und die Zuwendungen an politische Verbündete zu verteilen.

Viele fragen sich, warum ein Land mit einer florierenden Wirtschaft und einer massiven Technologie- und Waffenindustrie solche Zuwendungen braucht oder erhält. Warum kann ein solches Land seine eigenen Bedürfnisse nicht ohne die Wohltätigkeit anderer befriedigen? Die JA ist also ein Relikt aus einer vergangenen Ära, als Israel diese Hilfe wirklich brauchte und eine engere und gleichberechtigtere Beziehung zur Diaspora hatte. Mit dem Rückgang der Zusammenarbeit und der Mittelbeschaffung hat die Agentur an Bedeutung und Einfluss verloren. Dieser vernichtende Leitartikel in Haaretz bringt diese Perspektive auf den Punkt:

Es gibt keinen Bedarf für einen parallelen Mechanismus [Regierungsministerien], der, wie die anderen “nationalen Institutionen” wie der Jüdische Nationalfonds und der Keren Hayesod-United Israel Appeal, hauptsächlich als Schmiergelder für die Durchführung politischer Aufgaben weit weg von den Augen des staatlichen Rechnungsprüfers verwendet werden. Israel hat keinen Bedarf an diesen Organisationen und die Juden in der Diaspora haben kein Interesse an ihnen. Sie sind vor allem Brutstätten von Korruption und Vetternwirtschaft…

Man kann nur hoffen, dass Almog…sich weigern wird, weiterhin von den Juden der Welt zu schnorren, um eine Organisation zu finanzieren, die ihre Daseinsberechtigung verloren hat……Seine Aufgabe muss es jetzt sein, die Jewish Agency ein für alle Mal zu schließen.

Ein Beispiel für die Ohnmacht der JA ist der langjährige Kampf um die Gleichberechtigung der Geschlechter an der Kotel (Synagoge). Frauen der Reformbewegung haben jahrzehntelang dafür gekämpft, gleichberechtigt mit Männern beten zu dürfen. Sie forderten auch das Recht, egalitäre Gebetsgottesdienste zu veranstalten, einschließlich des Lesens aus der Thora. Anstatt wie Aussätzige an den Rand gedrängt zu werden, wollten sie vollen Zugang an einem Ort, der genauso sichtbar ist wie der der Männer. Für die ultraorthodoxen Graubärte, die den Ort kontrollierten, war dies eine Entweihung der heiligen Ordnung. Die männlichen Demonstranten bespuckten die Frauen, rissen ihnen die Gebetsbücher aus der Hand und zerrissen sie.

Als Leiter einer Agentur, die zwischen den Interessen der Diaspora und Israels vermitteln sollte, sprang Sharansky in den Kampf. Er arbeitete einen für die Frauenbewegung annehmbaren Kompromiss aus. Die Regierung Netanjahu akzeptierte den Vorschlag zunächst. Doch die Haredi-Führung setzte sich dagegen ein, und der Premierminister gab schließlich nach. Sharansky war gescheitert und hatte nur seine eigene Bedeutungslosigkeit und die der Jewish Agency bewiesen.

Sharansky hatte sich das Spitzenamt ursprünglich verdient, weil er ein Held der russischen Verweigerer-Bewegung und später ein fester Bestandteil der Likud-Politik gewesen war. Issac Herzog, der jüngste Vorsitzende, war eine prominente Figur in der Arbeitspartei, dessen Vater Oberrabbiner Israels gewesen war. Der Sohn nutzte den Posten bei der JA als Sprungbrett zum israelischen Staatspräsidenten. Die JA bietet einen bequemen Job, eine Belohnung für den Dienst an der zionistischen Bewegung, eine Bestätigung des eigenen Status als politischer Mandarin und einen Sitzplatz, von dem aus man die Vorteile politischer Patronage ausschütten kann.

Amerikanische Juden, die an jüdische Verbände spenden, sollten wissen, dass nicht nur ein beträchtlicher Teil ihrer Spenden an die Jewish Agency geht, die sie nach eigenem Gutdünken ausgeben kann, sondern dass die JA auch israelische Siedlungen jenseits der Grünen Linie unterstützt. Dies widerlegt die Behauptung, dass amerikanische Juden und unsere Führung eine Zweistaatenlösung unterstützen. Man kann nicht zwei Staaten unterstützen und gleichzeitig palästinensisches Land stehlen, wie es die Siedlungen tun. Der Slogan “Juden sind Juden, wo immer sie leben” ist unaufrichtig. Ein Jude, der jüdische Werte verrät, indem er ein anderes Volk unterdrückt und am Jerusalem-Tag rassistische, völkermörderische Parolen ruft, verdient keine Unterstützung, schon gar nicht von Diaspora-Juden.

Es ist kein Wunder, dass die Spenden der Verbände für Israel (und die JA) in den letzten zehn Jahren stark zurückgegangen sind. Viele Spender wissen, dass sie mit ihren Geldern eine rassistische, rechtsgerichtete Ideologie unterstützen, die ihrer eigenen diametral entgegengesetzt ist. Sie sollten ihr Geld anderswo investieren und haben dies auch getan. Leider sind einige dieser Spender vielleicht so enttäuscht, dass sie nie wieder an eine jüdische Wohltätigkeitsorganisation spenden und stattdessen an lokale Kultur- und Bildungseinrichtungen.

Israel ist wahrscheinlich das einzige Land der Welt, in dem die Diaspora-Gemeinde über Jahrzehnte hinweg Milliarden von Dollar aufbringt, die dann in einem Verfahren an die Gemeinden verteilt werden, das der Klientel Politik ähnelt. Jüdische Führer aus der Diaspora profitieren von dem Status, den sie als Macher in Israels politischer Elite genießen. Und die israelischen Führer sind stolz darauf, diese Gelder an ihre politischen Verbündeten in den verschiedenen israelischen Gemeinden zu verteilen. Für beide Seiten ist das eine Win-Win-Situation. Aber ein Verlust für die Spender.

In gewisser Weise bestätigt Almogs neuer Job nur den militaristischen Charakter der israelischen Gesellschaft. Generäle werden nicht nur für ihren Dienst an der Nation belohnt, sondern auch für ihren Erfolg bei der Unterdrückung des palästinensischen Widerstands und der nationalen Rechte. Als Gegenleistung für das Mähen des Rasens erhält man die Schlüssel zum Königreich – dem gesamten (zionistischen) Anwesen. Übersetzt mit Deepl.com

Richard Silverstein veröffentlicht seit 2003 die Zeitschrift Tikun Olam, die die Geheimnisse des israelischen Staates der nationalen Sicherheit aufdeckt. Er lebt in Seattle, aber sein Herz ist im Osten. Er veröffentlicht regelmäßig bei Middle East Eye, The New Arab und Jacobin Magazine. Seine Arbeiten sind auch in Al Jazeera English, The Nation, Truthout und anderen Medien erschienen.

