On International Women’s Day, Palestinian women are on the front lines of liberation struggle “To our colleagues, to Palestinian students and those around the world, from the heart of the Zionist prisons. On the occasion of 8th of March, we long for freedom, justice and equality for all women of the world, including students, inside and outside the prison cells.

Am Internationalen Frauentag: Palästinensische Frauen stehen an der Front des Befreiungskampfes

Samidoun



8. März 2021

“An unsere Kolleginnen und Kollegen, an die palästinensischen Studentinnen und Studenten und die Menschen auf der ganzen Welt, aus dem Herzen der zionistischen Gefängnisse. Anlässlich des 8. März sehnen wir uns nach Freiheit, Gerechtigkeit und Gleichheit für alle Frauen der Welt, einschließlich der Studentinnen, innerhalb und außerhalb der Gefängniszellen. Unser Kampf ist vereint, da wir alle gegen die Unterdrückung aufgrund des Geschlechts kämpfen, gegen die Klassenausbeutung und den faschistischen Kolonialismus und vor allem gegen die Besatzung auf unserem Land. An unsere Kolleginnen an der Universität, die an der vordersten Front des Kampfes für Veränderung stehen, unsere Zuversicht ist in eurem Kampf und Widerstand, der den Himmel unseres Heimatlandes erhellt und den Weg zur Freiheit beleuchtet. Für alle palästinensischen Frauen glauben wir, dass unser sozialer Kampf ein inhärenter Teil des Kampfes unseres Volkes ist, und für die Befreiung von Land und Volk opfern, kämpfen und bringen wir Kämpfer hervor.” – Studentische Gefangene der Bir Zeit Universität, Layan Kayed, Elia Abu Hijleh, Ruba Assi, Shatha Tawil, Damon Gefängnis, Berg Karmel, 8. März 2021

“An diesem 8. März ist die Menschheit den Verheerungen der Corona-Pandemie auf der einen Seite und dem Regime der Tyrannei, des Rassismus und des Kolonialismus auf der anderen Seite ausgesetzt. Tausend Grüße an jede Stimme, die sich gegen Ungerechtigkeit und Unterdrückung wehrt. Mögen die Frauen an der Spitze dieses Widerstands bleiben und der 8. März als Symbol der Befreiung stehen!” – Khalida Jarrar, inhaftierte palästinensische Führungspersönlichkeit, Feministin und Verfechterin der Rechte, Damon-Gefängnis, Berg Karmel 7. März 2021

Während wir an diesem 8. März weltweit den Internationalen Tag der arbeitenden Frauen begehen, befinden sich 35 palästinensische Frauen in israelischen Gefängnissen, die alle Facetten der palästinensischen Gesellschaft repräsentieren: Studentinnen, Aktivistinnen, Organisatorinnen, Parlamentarierinnen, Journalistinnen, Gesundheitsarbeiterinnen, Mütter, Schwestern, Töchter, Tanten, Kämpferinnen, Freiheitskämpferinnen. Palästinensische Frauen standen immer im Zentrum der Befreiungsbewegung in allen Aspekten des Kampfes und waren führend in der Gefangenenbewegung, organisierten Hungerstreiks und standen an der vordersten Front des Kampfes auch hinter Gittern. Am Internationalen Tag der arbeitenden Frauen würdigt das Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network die führende Rolle der palästinensischen Frauen im Kampf und fordert die sofortige Freilassung aller palästinensischen weiblichen Gefangenen in israelischen Besatzungsgefängnissen.

Internationaler Frauentag 2021 in Toulouse. Foto: Collectif Palestine Vaincra

Unter den palästinensischen weiblichen Gefangenen befinden sich 11 Mütter, sechs verletzte Frauen und drei, die ohne Anklage oder Prozess in Verwaltungshaft sitzen. Dazu gehören Khalida Jarrar, palästinensische Parlamentarierin, Feministin, Linke und Anwältin für palästinensische politische Gefangene, die nur wenige Tage vor dem Internationalen Frauentag wegen ihrer öffentlichen politischen Aktivitäten zu zwei Jahren israelischer Haft verurteilt wurde; Khitam Saafin, Präsidentin der Union der palästinensischen Frauenkomitees, die ohne Anklage oder Prozess inhaftiert ist und deren Verwaltungshaft um weitere vier Monate verlängert wurde; Bushra al-Tawil, palästinensische Journalistin und Aktivistin, deren Haft ohne Anklage oder Prozess am 7. März 2021 ebenfalls um weitere vier Monate verlängert wurde.

Dazu gehören auch palästinensische Studenten, wie Layan Kayed, Elia Abu Hijleh, Ruba Assi und Shata Tawil von der Bir Zeit Universität. Hunderte von palästinensischen Studenten werden routinemäßig von der israelischen Besatzung inhaftiert, insbesondere diejenigen, die Teil von Studentenorganisationen sind, die sich am politischen Leben auf dem Campus beteiligen. Allein an der Bir Zeit Universität wurden im akademischen Jahr 2019-2020 etwa 74 Studenten von Besatzungssoldaten inhaftiert.

Internationaler Frauentag 2021 in Paris. Bild: CAPJPO- EuroPalestine

Palästinensische weibliche Gefangene gehören zu den insgesamt 5.000 politischen Gefangenen, aber auch palästinensische Frauen sind in hohem Maße von der Masseninhaftierung palästinensischer Männer betroffen. Palästinensische Frauen sind die Mütter, Ehefrauen, Töchter, Schwestern, Geliebten und Freunde der palästinensischen männlichen Gefangenen. Sie schaffen ein Zuhause für sich und ihre Kinder, denen der Zugang zu ihren Ehemännern und Vätern verwehrt wird. Sie führen die Bewegung außerhalb der Gefängnisse an, um die Namen, Gesichter, Stimmen und Geschichten aller palästinensischen Gefangenen, die für ihre Befreiung kämpfen, hervorzuheben.

Seit 1948 und davor, seit den frühesten Tagen der palästinensischen nationalen Befreiungsbewegung, wurden palästinensische Frauen aus ihren Häusern vertrieben und zur Zielscheibe von Repressionen auf vielen Ebenen, da ihre Fähigkeit, sich fortzupflanzen und ihre Kinder großzuziehen, als inakzeptable Bedrohung für das rassistische, siedler-koloniale Projekt des Zionismus abgestempelt wurde. Allein seit 1967 wurden etwa 10.000 palästinensische Frauen von der israelischen Besatzung wegen ihrer politischen Aktivitäten und ihrer Beteiligung am palästinensischen Widerstand inhaftiert, darunter palästinensische Frauen in Jerusalem, im Westjordanland, im Gazastreifen und palästinensische Frauen mit israelischer Staatsbürgerschaft im besetzten Palästina’48. Palästinensischen Frauen im Exil und in der Diaspora wird wird ihr Recht auf Rückkehr nach Palästina seit über 72 Jahren verweigert, doch sie kämpfen weiter und sind politischer Repression, Kriminalisierung, Abschiebung und Inhaftierung ausgesetzt.

Samidoun Espana in Madrid bei einem feministischen Protest für die Schließung von Migrantengefängnissen, 6. März 2021

Palästinensische weibliche Gefangene werden routinemäßig von den israelischen Besatzungstruppen gefoltert und misshandelt, von dem Moment an, in dem sie festgenommen werden – oft bei gewalttätigen nächtlichen Razzien – und während des gesamten Verhörs, einschließlich Schlägen, Beleidigungen, Drohungen, aggressiver Körperdurchsuchungen und sexueller Belästigung. Innerhalb der israelischen Gefängnisse zielt die offizielle staatliche Politik der “Verschlechterung der Bedingungen” für palästinensische Gefangene besonders auf palästinensische Frauen ab, denen Familienbesuche oder sogar Telefonanrufe verweigert werden, die intensiver Überwachung unterworfen werden, die ihre Privatsphäre verletzt, denen Bildung verweigert wird und die unter gefährlichen und ungesunden Bedingungen festgehalten werden. Sie werden in der “Bosta” transportiert, einem Metallfahrzeug, in dem Frauen auf einer langen, zirkulären Fahrt, die Stunden länger dauert als ein direkter Weg, gefesselt sind und oft keinen Zugang zu sanitären Einrichtungen haben.

Das Damon-Gefängnis, selbst ein ehemaliger Stall für Tiere, befindet sich im besetzten Palästina’48 – ein Verstoß gegen die Vierte Genfer Konvention, der es den Familienangehörigen der palästinensischen Frauen noch schwerer macht, sie zu besuchen. Alle Besuche unterliegen einer willkürlichen Genehmigungsregelung, die vom israelischen Besatzungsregime oft behindert wird.

Internationaler Frauentag 2021 in Toulouse. Foto: Collectif Palestine Vaincra

Die palästinensischen Frauen hinter Gittern leisten jedoch weiterhin Widerstand und sind führend. Im April 1970 starteten palästinensische weibliche Gefangene im Gefängnis Neve Tirza einen der ersten kollektiven Hungerstreiks der palästinensischen Gefangenenbewegung, als sie neun Tage lang das Essen verweigerten. Sie forderten Zugang zu Hygieneartikeln für Frauen sowie ein Ende der Schläge und der Isolationshaft. Palästinensische Frauen haben sich immer wieder an allgemeinen Hungerstreiks und Protestaktionen beteiligt, darunter Streiks, die von weiblichen Gefangenen in den Jahren 1985, 2004 und 2019 angeführt wurden und die weltweite Frauensolidarität inspirierten. Trotz der Verweigerung formaler Bildung durch das israelische Kolonialregime haben palästinensische Gefangene Frauen eine revolutionäre Bildung für alle Gefangenen entwickelt, die ihr Wissen und ihr Engagement im Kampf erweitert.

Palästinensische weibliche Gefangene sind nicht allein; sie kämpfen zusammen mit anderen weiblichen politischen Gefangenen auf den Philippinen, in der Türkei, in Indien, Ägypten und auf der ganzen Welt. Und ihre Inhaftierung ist auch international: sie wird finanziert, unterstützt und gefördert durch die diplomatische, militärische, wirtschaftliche und politische Rückendeckung, die Israel von den imperialistischen Mächten, einschließlich der Vereinigten Staaten, Großbritannien, Kanada, Australien und den Staaten der Europäischen Union, erhält. Palästinensische Frauen konfrontieren auch die Rolle des Regimes der “Sicherheitskooperation” der Palästinensischen Autonomiebehörde unter Oslo und die Normalisierungspolitik und repressiven Angriffe der reaktionären arabischen Regime.

Samidoun Espana in Madrid bei einer feministischen Demonstration zur Schließung von Migrantengefängnissen, 6. März 2021

Trotz aller Versuche des zionistischen Regimes, sie durch Inhaftierung und Repression von der globalen Bewegung für die Befreiung der Frauen und der Menschheit zu isolieren, organisieren und kämpfen palästinensische Frauen weiterhin hinter Gittern, auf den Straßen und Feldern des besetzten Palästinas und überall im Exil in der Diaspora für ihre Rückkehr und Befreiung. Am Internationalen Frauentag 2021 grüßt das Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network die Bewegung der palästinensischen Frauen und ihre Führungsrolle im andauernden und täglichen Kampf für nationale und soziale Befreiung.

Wir fordern Frauenorganisationen, Studentenorganisationen und Menschen mit Gewissen überall auf, ihre Stimmen zu erheben und in Solidarität mit palästinensischen Frauen und palästinensischen weiblichen Gefangenen zu handeln, die von der israelischen Besatzung angegriffen werden – auch durch den Aufbau der Bewegung für den Boykott Israels, seiner Institutionen und mitschuldiger Unternehmen wie HP, Puma, Teva Pharmaceuticals und G4S. Die israelische Besatzung will ihre Kolonisierung Palästinas unkontrolliert fortsetzen, indem sie die Führer der Bewegung des palästinensischen Volkes isoliert und inhaftiert. Jetzt ist es an der Zeit, zu handeln und auf ihre sofortige Freilassung und die Befreiung aller palästinensischen Gefangenen und Palästinas vom Fluss bis zum Meer zu drängen.

Neapel, Italien, Internationaler Frauentag 8. März 2021

Handeln Sie!

1. Schließen Sie sich der Kampagne zur Befreiung der palästinensischen Studenten an! Über 325 Organisationen haben sich bereits der Kampagne angeschlossen, um sich für die Freilassung inhaftierter palästinensischer Studenten einzusetzen. Beteiligen Sie sich auf freepalestinianstudents.org.

2. Organisieren Sie Proteste, Demonstrationen und kreative Aktionen. Anzeigenschaltungen, Plakatierungen und andere Aktionen im Freien – besonders in der Nähe einer israelischen Botschaft oder eines Konsulats – können in dieser kritischen Zeit viel Aufmerksamkeit auf die palästinensischen Gefangenen und die palästinensische Sache lenken.

3. Bauen Sie den Boykott von Israel auf! Schließen Sie sich der Bewegung für Boykott, Divestment und Sanktionen gegen Israel an. Weisen Sie auf die Komplizenschaft von Konzernen wie Hewlett-Packard und die anhaltende Beteiligung von G4S an israelischer Polizeiarbeit und Gefängnissen hin. Bauen Sie eine Kampagne zum Boykott israelischer Waren auf, verhängen Sie ein militärisches Embargo gegen Israel oder organisieren Sie sich für den akademischen und kulturellen Boykott Israels. Übersetzt mit deepl.com

Ressourcen über palästinensische weibliche Gefangene

Wir empfehlen die folgenden Quellen für weitere Informationen über palästinensische weibliche Gefangene:

Khalida Jarrar spricht über den Kampf der weiblichen Gefangenen bei einer Demonstration in Ramallah, die ihre Befreiung fordert, November 2020

Der berühmte Musiker Roger Waters schließt sich der Kampagne für #FreeKhitamSaafin mit einem einzigartigen musikalischen Beitrag an, November 2020

Standhaftigkeit und Widerstand: Palästinensische Gefangene Frauen stellen sich der Repression, Charlotte Kates, März 2020

Internationaler Frauentag … 43 palästinensische Frauen in Haft, März 2020, Addameer

Khalida Jarrar: Neues Video und Ressourcen, April 2020, Samidoun

Nahla Abdo, Von der gefangenen Revolution zum großen Gaza-Gefängnis: https://plutopress.wordpress.com/2014/08/21/from-captive-revolution-to-grand-gaza-prison/

Nahla Abdos Buch, Gefangene Revolution: https://www.plutobooks.com/display.asp?K=9780745334936&%3C/)

“Aus Liebe zu Palästina”: Neue Broschüre hebt Geschichten palästinensischer weiblicher Gefangener hervor – November 2016, Prison, Labor and Academic Delegation to Palestine

Sahar Francis, Gendered Violence in Israeli Detention, Journal of Palestine Studies, Sommer 2017

In Erinnerung an Therese Halasa, Palästinensische Revolutionärin: Die Gefängnisgeschichte von Rima Tannous, Samidoun, März 2020. Mit Nachdruck des historischen Berichts der freigelassenen palästinensischen Gefangenen Rima Tannous

Soraya Antonius, Gefangene für Palästina: Eine Liste der weiblichen politischen Gefangenen – Journal of Palestine Studies, 1980

Addameer, Occupied Lives: Die Inhaftierung von palästinensischen Frauen und Mädchen: http://www.addameer.org/publications/occupied-lives-imprisonment-palestinian-women-and-girls

Leena Jawabreh, Facing in prisoning in Israeli Jails: A Palestinian Woman’s Testimony: http://samidoun.net/2013/09/facing-imprisonment-in-israeli-jails-a-palestinian-womans-testimony-by-leena-jawabreh/

Film, Women in Struggle, Regie: Buthaina Canaan Khoury, 2004: https://www.youtube.com/watch?v=v0Va7-cNxf8

Film, Erzähl deine Geschichte, kleiner Vogel, Dir: Arab Loutfi, 2007: https://www.youtube.com/watch?v=wdkoxBjKM1Q

The Struggle of Palestinian Women (PLO, 1975): http://www.palestinianconference.org/wp-content/uploads/2013/02/PLO-PalestinianWomen.pdf

Internationaler Frauentag und die Allgemeine Union der palästinensischen Frauen, PFLP Bulletin, April 1982: http://www.palestinianconference.org/wp-content/uploads/2013/03/WomensDay-PFLPBulletin-April1982.pdf

Palestinian Women Develop Their Struggle through Democratic Revolutionary Resolutions, September 1974, PFLP Bulletin: http://www.palestinianconference.org/wp-content/uploads/2013/03/WomensDay-PFLPBulletin-13-SepOct74.pdf

Der Kampf der Frauen im besetzten Palästina, Demokratisches Palästina, Mai 1984: http://www.palestinianconference.org/wp-content/uploads/2013/03/WomensStruggle-DemocraticPal-Mar1984.pdf

--

