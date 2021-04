Dafür reichen die “christlich-jüdischen Werte” nicht, handelt es sich doch “nur” um palästinensische Kinder!

Bild:A Palestinian child waves with victory sign in front Israeli soldiers during a demonstration held by Palestinians, Israeli and foreign protesters near the Karmi Tsur Jewish settlement not far from the Palestinian village of Beit Omar in the Israeli-occupied West Bank on November 06, 2010.. [Najeh Hashlamoun/ApaImages]

On Palestine Children’s Day, 140 minors held in Israeli jails Marking Palestine Children’s Day, the Palestine Prisoners’ Club revealed that there are 140 Palestinian children in Israel jails, including two under administrative detention. According to the Defence for Children International-Palestine, every year between 500 and 700 Palestinian children are prosecuted by Israel in military courts.

Am Tag des palästinensischen Kindes werden 140 Minderjährige in israelischen Gefängnissen festgehalten

5.April 2021

Anlässlich des palästinensischen Kindertages enthüllte der Palestine Prisoners’ Club, dass sich 140 palästinensische Kinder in israelischen Gefängnissen befinden, darunter zwei in Verwaltungshaft.

Nach Angaben der Defence for Children International-Palestine werden jedes Jahr zwischen 500 und 700 palästinensische Kinder von Israel vor Militärgerichten angeklagt.

Bis Ende März 2021 haben Menschenrechtsgruppen 230 palästinensische Kinder gezählt, die von der israelischen Besatzung inhaftiert wurden, die meisten aus Jerusalem.

Die gezielte Verhaftung von palästinensischen Kindern ist eine konstante israelische Politik – Cartoon [Sabaaneh/MiddleEastMonitor]

Dylan Williams, ehemaliger Mitarbeiter des US-Senats und Senior-Vizepräsident der Advocacy-Gruppe J Street, tweetete letzten Monat: “Die Belästigung junger palästinensischer Kinder durch israelische Siedler und ihre häufige Verhaftung und Inhaftierung durch israelische Streitkräfte umfasst ein Muster von Völkerrechtsverletzungen – und kann auch eine wiederholte Verletzung von US-Recht darstellen, soweit militärische Ausrüstung aus den USA verwendet wird.” Übersetzt mit Deepl.com

Der Tag der palästinensischen Kinder wird jedes Jahr am 5. April begangen.

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...