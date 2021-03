Ein wichtiger Tag, denn Wasser heißt Leben

Am Weltwassertag erinnert Al-Haq an die israelische Wasser-Apartheid inmitten einer globalen Pandemie



23. März 2020

Jedes Jahr am 22. März wird der Weltwassertag ausgerufen, um die Fortschritte der Welt bei der Versorgung aller Menschen mit sauberem, zugänglichem und erschwinglichem Wasser zu messen und uns an die Herausforderungen zu erinnern, mit denen Hunderte von Millionen Menschen auf der ganzen Welt konfrontiert sind, die keinen Zugang zu diesem grundlegenden Menschenrecht haben. In diesem Jahr jedoch stehen diejenigen, denen dieser Zugang verwehrt ist, vor einer einzigartigen und zusätzlichen Herausforderung in Form der Pandemie des neuartigen Coronavirus (COVID-19). Obwohl die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und Regierungen auf der ganzen Welt zu erhöhter Hygiene raten, insbesondere zu regelmäßigem und gründlichem Händewaschen, ist diese alltägliche Präventionsmaßnahme für viele bedauerlicherweise ein Ding der Unmöglichkeit[1].

Das Recht auf Wasser umfasst eine Reihe von Elementen, darunter Verfügbarkeit, Qualität und Zugänglichkeit, die sich sowohl auf die physische Zugänglichkeit als auch auf das Prinzip der Nicht-Diskriminierung bei der Verteilung von Wasser beziehen.[2] Obwohl das Recht auf Wasser heute wichtiger ist als je zuvor, beschränkt die Besatzungsmacht Israel weiterhin den Zugang zu sauberem und sicherem Wasser für Millionen von Palästinensern in den besetzten palästinensischen Gebieten (oPt), die das Westjordanland, einschließlich Ost-Jerusalem, und den Gazastreifen umfassen.

Während die oPt unter politisch verursachter Wasserknappheit leidet, ist die Vorstellung, dass die oPt aufgrund von Umweltfaktoren wasserarm ist, eine fiktive Erzählung, die von Israel konstruiert und auferlegt wurde, um seine diskriminierenden Wasserverteilungsmaßnahmen zu rechtfertigen. Tatsächlich fällt in der Stadt Ramallah im besetzten Westjordanland jährlich mehr Regen als in London.[3] Die natürliche Wasserversorgung der OPT stammt aus drei Hauptquellen: dem Jordantal, dem Berg-Aquifer, der sich vom Westjordanland über die Grüne Linie erstreckt, und dem Küsten-Aquifer, der um den Gazastreifen herum liegt. Dennoch stehen alle diese Quellen unter israelischer Militärkontrolle und sind Gegenstand umfangreicher Beschränkungen, die entweder von den israelischen Besatzungstruppen oder von Mekorot, der nationalen israelischen Wassergesellschaft,[4] in die das palästinensische Wassersystem integriert wurde, eingeführt wurden.[5]

Der direkte Zugang der Palästinenser zu Wasser im besetzten Westjordanland wird zugunsten des Zugangs zu den illegalen israelischen Siedlungen verweigert. So leben fast 50.000 Palästinenser im Gebiet C der Westbank ohne Zugang zu sauberem, sicherem und erschwinglichem Wasser,[6] und werden darüber hinaus durch strenge Baubeschränkungen der israelischen Zivilverwaltung daran gehindert, ihre eigene Wasserinfrastruktur zu bauen und zu renovieren, was es schwierig macht, genügend Wasser sowohl für den häuslichen Verbrauch als auch für die Aufrechterhaltung der Selbstversorgung und der Nahrungsmittelunabhängigkeit zu haben. 7] Vor diesem Hintergrund verbrauchten Palästinenser im besetzten Westjordanland im Jahr 2016 im Durchschnitt nur 73 Liter Wasser pro Tag, weit unter den von der WHO empfohlenen 100 Litern, während israelische Siedler etwa 369 Liter pro Tag verbrauchten, mehr als das Dreifache des empfohlenen Durchschnitts.[8] Heute wird geschätzt, dass israelische Siedler, die sich illegal im oPt aufhalten, drei- bis achtmal mehr Wasser verbrauchen als die gesamte palästinensische Bevölkerung im Westjordanland, ohne Ostjerusalem.[9]

Die Situation im Gazastreifen ist besonders besorgniserregend, da die seit 12 Jahren andauernde Abriegelung Israels einer ungesetzlichen kollektiven Bestrafung gleichkommt. Nach Angaben des Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen (UNICEF) hatte 2019 nur einer von zehn Haushalten im Gazastreifen direkten Zugang zu sauberem und sicherem Wasser.[10] Nur fünf Prozent der Wasserversorgung im Gazastreifen wird von der Besatzungsmacht Israel bereitgestellt, der Rest kommt entweder aus dem Küsten-Aquifer, der größtenteils verunreinigt ist, oder aus privaten Brunnen, die für die meisten Palästinenser nicht bezahlbar sind. Darüber hinaus sind weniger als vier Prozent des Süßwassers im Gazastreifen für den menschlichen Gebrauch und Verbrauch geeignet.[12] Dies, zusammen mit anderen Faktoren wie der Verweigerung des Rechts auf Gesundheit durch die Besatzungsmacht Israel, veranlasste die Vereinten Nationen im Jahr 2012 zu der Einschätzung, dass der Gazastreifen bis 2020 unbewohnbar werden würde.[13]

Israels anhaltende Abriegelung des Gazastreifens und die bereits bestehende Wasser- und Abwasserkrise untergraben die Fähigkeit der Palästinenser, die Auswirkungen des COVID-19-Ausbruchs adäquat zu verhindern und abzumildern, sollte sich die Pandemie im Gazastreifen ausbreiten. Da das Gesundheitssystem des Gazastreifens aufgrund der 12-jährigen Abriegelung bereits am Rande des Zusammenbruchs steht, hat Israel als Besatzungsmacht das Recht auf Gesundheit der Palästinenser im Gazastreifen, einschließlich des Rechts auf Zugang zur Gesundheitsversorgung, weiter untergraben. In Anbetracht dessen haben Israels Abriegelung und Blockade die Menschen im Gazastreifen zu den am meisten gefährdeten Menschen auf der Welt gemacht, was die globale COVID-19-Pandemie angeht.

Derzeit hat die Palästinensische Autonomiebehörde 59 COVID-19-Fälle in der gesamten oPt gemeldet, darunter 57 bestätigte Fälle im Westjordanland[14] und zwei Fälle im Gazastreifen.[15] Während das Virus eine weltweite Bedrohung darstellt, beeinträchtigen Israels anhaltende Restriktionen in der oPt die Fähigkeit der Palästinenser, wichtige Hygienevorschriften zu befolgen, die für die Verlangsamung der Ausbreitung des Virus entscheidend sind. Nach internationalem humanitärem Recht, insbesondere nach Artikel 56 der Vierten Genfer Konvention, muss Israel als Besatzungsmacht die Gesundheitsversorgung, die öffentliche Gesundheit und die Hygiene aufrechterhalten. Insbesondere muss Israel alle verfügbaren präventiven Mittel einsetzen, um die Ausbreitung ansteckender Krankheiten und Pandemien zu stoppen.[16] Nach internationalem Menschenrecht muss Israel das Recht der Palästinenser auf den höchsten erreichbaren Standard körperlicher und geistiger Gesundheit und das Recht auf einen angemessenen Lebensstandard für sich und seine Familie, einschließlich ausreichender Wasser- und Sanitärversorgung, respektieren, schützen und erfüllen.[17]

In diesem Zusammenhang stellt die israelische “Wasser-Apartheid”[18] einen systematischen Angriff auf das Recht des palästinensischen Volkes auf Wasser und sanitäre Einrichtungen sowie einen konzertierten Angriff auf das breitere Recht der Palästinenser auf den höchsten erreichbaren Gesundheitsstandard dar, und das in einer Zeit einer beispiellosen globalen Krise. Dementsprechend ruft Al-Haq Drittstaaten, die internationale Gemeinschaft und private Organisationen dazu auf, die israelische Politik und Praxis in Bezug auf den Zugang zu Wasser im Palästinensischen Gebiet als eine grobe und systematische Verweigerung des Rechts auf Gesundheit und auf Wasser und sanitäre Versorgung anzuerkennen, und als einen Faktor, der zum Aufbau und zur Aufrechterhaltung von Israels institutionalisiertem Regime der systematischen rassischen Vorherrschaft und Unterdrückung über das palästinensische Volk als Ganzes beiträgt, was dem Verbrechen der Apartheid gleichkommt. 19] In Übereinstimmung mit ihren Verpflichtungen erga omnes unter internationalem Recht, fordern wir alle Staaten auf, positive Maßnahmen zu ergreifen, um diese ungesetzliche Situation zu beenden. Übersetzt mit Deepl.com

