 Amazon spendet 300.000 Dollar für die Versorgung Israels mit medizinischer Ausrüstung

Global ecommerce company Amazon has donated $300,000 to a non-profit US organisation which is supplying medical equipment to healthcare professionals and patients in Israel during the coronavirus pandemic. The donation by Amazon CEO Jeff Bezos will be made through the Israel Healthcare Foundation, an independent US-based non-profit that seeks to improve healthcare for Israeli citizens, reported the Times of Israel.