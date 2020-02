Wieder einmal ist dem Westendverlag einen Coup der Sonderklasse zu publizieren. Larry Beinharts Roman „American Hero“ entlarvt schonungslos mit beißendem Zynismus, feinster Satire und intelligenten Witz, Krieg und Propaganda in Zeiten von Fake News. Als dieser Kultroman unter dem Titel „Wag the Dog“ verfilmt wurde, war das einer der besten US-Filme aller Zeiten. Umso wichtiger, dass „American Hero“ jetzt zum ersten mal mit einem neuen Schlusskapitel auf Deutsch erschien. Unbedingt lesenswert, ein Genuss von der ersten bis zur letzten Seite.

Evelyn Hecht-Galinski

Über das Buch

Erschreckend, faszinierend, hochaktuell und historisch

Der internationale Bestseller liegt jetzt endlich zum ersten Mal mit einem weiteren Vorwort und allen Ergänzungen des Autors in deutscher Fassung vor.

Eine beinhart erzählte Realsatire aus der Küche des „großen Satans“: Es ist die Zeit von George Bush senior, der um jeden Preis wiedergewählt werden will. Sein Berater Lee Atwater, exzellenter Stratege und Machtmensch, entwickelt noch auf dem Sterbebett einen Notfallplan, der die Wiederwahl garantieren soll: die Inszenierung eines Kriegs auf Hollywood-Niveau, ein Krieg als Medienereignis, ein Medienrauschen, das wie ein zäher Brei alle Wahrheiten erstickt. Der Thriller erschien 1993 in USA unter dem Titel American Hero und wurde ein internationaler Riesenerfolg. Unter dem Titel Wag the Dog, kongenial mit Dustin Hoffmann, Robert de Niro und Woody Harrelson verfilmt, kam eine stark veränderte Fassung 1997 ins Kino und wurde ebenfalls ein Welterfolg.

Larry Beinhart, geboren 1947, wuchs im New Yorker Stadtteil Brooklyn auf und lebt heute in Woodstock. Er arbeitet derzeit als Journalist für den englisch-sprachigen Ableger von Al Jazeera und hat 2015 einen neuen Roman geschrieben: Zombiepharm, eine ausgesprochen witzige und kluge Satire auf das öffentliche und private Erziehungs(un)wesen nicht nur in den USA. Manipulation, PR, Propaganda in Wirtschaft und Politik sind als Themen all seiner Bücher stets im Hintergrund präsent.