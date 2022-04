“Amerika spielt Monopoly, Russland spielt Schach”

Von Mathias Bröckers

31.03.2022

https://www.broeckers.com/2022/03/31/notizen-vom-ende-der-unipolaren-welt-10/



Amerika spielt Monopoly, Russland spielt Schach”…. diese alte Wahrheit bestätigt sich jetzt einmal mehr: die “Sanktionen aus der Hölle”, mit denen NATOstan die russische Ökonomie und – mit dem “Einfrieren” genannten Diebstahl der Dollarreserven – den Rubel in die Knie zwingen wollte, sind schon nach einem Monat gescheitert – der Rubel ist gegenüber Dollar und Euro nach starkem Absturz mittlerweile mehr wert als vor vier Wochen. Dumm gelaufen, kann man da nur sagen, was sich der selbsternannte Wirtschaftsexperte Olaf Scholz mit seinen “lange vorbereiteten” Sanktionsmaßnahmen da ausgedacht hat, die laut seiner Außenministerin “Russland ruinieren” werden. Mit einem einzigen Schachzug – Rohstoffe an feindliche Länder nur noch gegen Rubel – hat Russland die transatlantischen Monopolisten ausgebremst. Ab morgen heißt es: entweder Rubel oder kein Gas mehr. Da es keine großen Reserven mehr gibt und 40% des Energiebedarfs fehlen, könnte die Ruinierung bald einsetzen: nicht in Russland, sondern in Deutschland und Europa.

Soeben wird aus Moskau gemeldet, dass Deutschland weiter in Euro zahlen kann, aber auf ein Konto der Gazprom-Bank in Moskau, die es dann in Rubel konvertiert. “Energieminister” Habeck muss also bei der Russischen Zentralbank keinen Bückling mehr machen, damit sie ihm die Rubel fürs Gas verkaufen. Das Gefasel vom “Vertragsbruch” der Russen – mit denen man sämtliche Verträge einseitig gebrochen hat – wird dann sicher auch bald aufhören. Wir sind gespannt. Denn wenn kein Gas mehr kommt sind die Tage der rot-grünen Regierung genauso gezählt wie die ihrer Kollegen in den anderen europäischen Ländern. Ein bißchen Kaltduschen und “Frieren gegen Putin”, wie es einige Schwachköpfe empfehlen, kann den Niedergang ihrer Industrien und der gesamten Ökonomie nicht aufhalten. Wie wir hier schon gesagt hatten: “The Return Of The Yellow Vests” wird für die europäischen Regierenden ein Horrorfilm. Die Lieferungen via Yamal-Europe-Pipeline gingen am Dienstag schon auf Null , wenn Nordstream 1 und die Ukraine-Pipeline auch leer laufen wirds Zappenduster. Schon hat die BASF in Ludwigshafen – der größte Chemiestandort der Welt – einen Produktionsstopp angekündigt: Falls kein Gas mehr komme, drohe „ein katastrophaler Zusammenbruch unserer Produktionsnetzwerke“ . Willkommen beim Ex-Exportweltmeister, der de-industrialisierten US-Kolonie Deutschland, deren Gouverneure nicht einsehen wollten, dass 2022 die unipolare, von Washington und London kontrollierte Finanzwelt an ihr Ende gekommen ist. Weiterlesen bei Mathias Broeckers. com

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...