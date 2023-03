Amerika zieht in den Krieg von Philip Giraldi

America Goes to War At last week’s Rage Against the War Machine peace rally in Washington there was no shortage of speakers who denounced the Biden Administration’s hypocritical foreign policy, which essentially judges any violent action undertaken by the United States and its friends as good by definition while anything done by rivals or competitors, sometimes conveniently referred to as “enemies,” as “evil.”

Amerika zieht in den Krieg



Ständig ohne Rücksicht auf ein wirkliches nationales Interesse



von Philip Giraldi



28. Februar 2023



Auf der Friedenskundgebung “Rage Against the War Machine” letzte Woche in Washington fehlte es nicht an Rednern, die die heuchlerische Außenpolitik der Biden-Administration anprangerten, die im Wesentlichen jede gewaltsame Aktion der Vereinigten Staaten und ihrer Freunde per Definition als gut bewertet, während alles, was von Rivalen oder Konkurrenten, manchmal bequemerweise als “Feinde” bezeichnet, als “böse” gilt. Im aktuellen Kontext des Konflikts zwischen der Ukraine und Russland, in dem die USA einen Stellvertreterkrieg führen, konnten die Redner die beeindruckende Liste der weltweiten bewaffneten Interventionen der USA seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs anführen und vergleichen. Weder Russland noch irgendeine andere Nation kommt an die Vereinigten Staaten heran, was die ständige Kriegslust angeht, und die Konflikte spiegeln kaum je ein echtes vitales nationales Interesse oder eine unmittelbare Bedrohung durch das Ausland wider. Wenn man dann noch die mehr als 800 US-Militärstützpunkte in der ganzen Welt und einen wachsenden Verteidigungshaushalt hinzurechnet, der größer ist als der der nächsten neun Nationen zusammen, einschließlich China und Russland, bekommt der Leser eine Vorstellung von dem wirklichen Problem: Die Vereinigten Staaten sind zu einer Nation geworden, die am besten als Kriegsführungsstaat beschrieben werden kann. Dorthin fließen unverhältnismäßig viele Steuergelder, und die damit einhergehende Korruption führt dazu, dass die verwöhnte, geschützte und gut bezahlte politische Klasse bereit ist, “noch einen weiteren Krieg” zu führen, was wiederum das Gemetzel mit überwältigender Mehrheit unterstützt.

Mehrere Redner haben in der vergangenen Woche auch die Medien als das eigentliche Problem genannt, die früher einmal versucht haben, Lügen und Täuschungen der Regierung aufzudecken, jetzt aber zu einem Partner des Weißen Hauses bei der Gestaltung und Förderung einer bevorzugten Darstellung geworden sind. Es sollte auch darauf hingewiesen werden, dass diese Medien in Bezug auf ihren Besitz und ihre Sympathien mehrheitlich demokratisch sind, so sehr, dass sie an den Bemühungen mitwirkten, Donald Trump und seine Mitarbeiter als “russische Agenten” zu bezeichnen.

Manchmal lässt sich diese Förderung eines bestimmten Standpunkts am besten durch Schweigen erreichen, d. h. indem man eine Geschichte nicht teilt oder weiterverfolgt. Über die Friedenskundgebung von letzter Woche wurde praktisch nicht berichtet, obwohl unter den Rednern eine Reihe bekannter Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens waren, darunter drei ehemalige Kongressabgeordnete. Auch die sorgfältig recherchierte und dokumentierte Untersuchung von Seymour Hersh über die Zerstörung der Nord-Stream-Pipelines durch die USA, die sich hinter der plausiblen Leugnung einer verdeckten Operation im September letzten Jahres verbirgt, wurde in den Mainstream-Medien, abgesehen von einer kurzen Erwähnung in der Washington Post, praktisch nicht weiter verfolgt.

Ein Großteil der Presse ignorierte am ersten Tag, als die Pipeline explodierte, die klare investigative Linie, dass das Weiße Haus zuvor gewarnt hatte, es würde “etwas tun”, um Nord Stream zu stoppen, und dass es sowohl die Mittel als auch das Motiv hatte, seine Drohung wahr zu machen. Nachdem die Hersh-Geschichte bekannt wurde und Russland eine Anhörung mit Professor Jeffrey Sachs und dem ehemaligen CIA-Offizier Ray McGovern als Zeugen vor dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen angestrebt und erreicht hatte, um eine Untersuchung der Angelegenheit einzuleiten, ignorierten die US-Medien die Geschichte in den Abendnachrichten und griffen sie weder am nächsten Tag noch danach auf.

Eine wichtige Geschichte, bei der es um Kriegsverbrechen ging, die sowohl gegen den Gegner Russland als auch gegen den NATO-Verbündeten Deutschland begangen wurden und die das Potenzial für einen nuklearen Konflikt hatte, wurde so zum Verschwinden gebracht, aber die USA und ihre Propagandamaschine waren noch nicht fertig. Das Weiße Haus leugnete vorhersehbar jede Rolle bei der Zerstörung der Pipeline, und Vizepräsidentin Kamala Harris versuchte, den Spieß umzudrehen, indem sie auf der Münchner Sicherheitskonferenz erklärte, dass es Russland sei, das sich der “Verbrechen gegen die Menschlichkeit” schuldig mache. Sie behauptete: “Erstens haben wir von den ersten Tagen dieses unprovozierten Krieges an miterlebt, wie die russischen Streitkräfte entsetzliche Gräueltaten und Kriegsverbrechen begangen haben. [Sie haben einen weit verbreiteten und systematischen Angriff gegen die Zivilbevölkerung durchgeführt – grausame Akte von Mord, Folter, Vergewaltigung und Deportation. Hinrichtungsähnliche Tötungen, Schläge und Elektroschocks. Die russischen Behörden haben Hunderttausende von Menschen aus der Ukraine gewaltsam nach Russland abgeschoben, darunter auch Kinder. Sie haben Kinder auf grausame Weise von ihren Familien getrennt.

Harris schloss damit, dass “wir” die Ukraine weiterhin “nachdrücklich unterstützen müssen … so lange wie nötig!” Man könnte anmerken, dass Harris seit mehr als zwei Jahren nicht in der Lage ist, die tatsächlichen Grenzen der USA zu sichern, so dass “so lange es dauert” ihrer Meinung nach durchaus bis in die 2050er Jahre reichen könnte. Außerdem ist sie nicht gerade für ihre Fähigkeit bekannt, zu unterscheiden, was wahr ist und was nicht. Vielleicht hat sie ihre Geschichte noch etwas aufgepeppt, indem sie scherzte, dass Wladimir Putin und sein Kabinett bis spät in die Nacht über neue Grausamkeiten nachdenken müssen, die sie begehen können.

Joe Biden verdoppelte die Harris-Bemerkungen einige Tage später in einer Rede in Warschau, die er nach seiner Rückkehr von dem Fototermin in Kiew mit dem Mann, den er über alles liebt, Wolodymyr Selenskij, hielt, wo er dem kleinen Komiker eine weitere halbe Milliarde Dollar an US-Steuergeldern gab und versprach, dass die USA niemals aufgeben werden, bis Russland besiegt ist. Etwas überspitzt kommentierte er gegenüber Selenskyj, dass nach einem Jahr der Kämpfe “…die Ukraine steht. Die Demokratie steht. Die Amerikaner stehen zu Ihnen, und die Welt steht zu Ihnen.”

Kurz vor dem 24. Februar, dem Jahrestag des Konflikts in der Ukraine, sagte Biden zu den Polen, es handele sich um einen gerechten Krieg zwischen “Demokratie” und “Totalitarismus”. Die “feige Gier des russischen Präsidenten Wladimir Putin nach Land und Macht” habe nur dazu gedient, die Demokratien auf der ganzen Welt zu vereinen. “Es war nicht nur die Ukraine, die getestet wurde. Die ganze Welt stand vor einem Test für die Ewigkeit …. Und die Fragen, vor denen wir stehen, sind so einfach wie tiefgründig: Würden wir reagieren, oder würden wir wegschauen? Ein Jahr später kennen wir die Antwort. Wir haben reagiert. Wir würden stark sein, wir würden vereint sein, und die Welt würde nicht wegschauen.

Als Beweis dafür, dass Wahnvorstellungen überparteilich sind, wiederholte eine Gruppe republikanischer Kongressabgeordneter den Biden-Besuch in Kiew und reiste am folgenden Tag in die Ukraine, um Selenskyj in seinem Präsidentenpalast zu hofieren. Man fragt sich, ob es noch jemanden gibt, der “zu Hause” versucht, den riesigen Giftteppich, der Ohio zu verschlingen droht, zu lindern? Man könnte sich durchaus fragen, woher die US-Bundesregierung diese Idioten nimmt? Das Herumtanzen nach der Melodie eines Konflikts, der hätte wegverhandelt werden können, und das Heranführen an den Rand eines Atomkriegs, der aller Wahrscheinlichkeit nach den Planeten zerstören würde, ist “ein Test für die Ewigkeit”? Und wer bezahlt diese nutzlosen Reisen des Kongresses? Das Schlimme ist, dass dies nicht nur in Osteuropa der Fall ist. Die USA kooperieren derzeit mit Frankreich bei etwas, das wie eine weitere militärische Intervention in einem immer noch instabilen Haiti aussieht, und natürlich ist auch China im Fadenkreuz.

Und dann ist da noch der Nahe Osten, wo Israel von den “eisernen” Verpflichtungen und der Rhetorik der “unverbrüchlichen Bande” aus Washington profitiert. Wenn Israel “Spring!” befiehlt, fragt das Biden-Regime nur “Wie hoch?”. Da die Medien jede provokative Berichterstattung über den jüdischen Staat vermeiden, wie viele Amerikaner wissen, dass der Botschafter des selbsternannten Zionisten Joe Biden in Israel, Tom Nides, Premierminister Benjamin Netanjahu gerade grünes Licht für einen Angriff auf den Iran gegeben hat, wobei die USA jede Aktion unterstützen? Nides sagte am vergangenen Sonntag auf der Konferenz der Präsidenten der wichtigsten amerikanisch-jüdischen Organisationen in Jerusalem, dass “Israel alles tun kann und sollte, was es [in Bezug auf den Iran] tun muss, und wir stehen hinter ihm”.

Es gibt bereits einen Präzedenzfall, denn Israel hat das benachbarte Syrien wiederholt angegriffen, ohne dass Washington dazu einen Kommentar abgegeben hätte, da in diesem Land Truppen stationiert sind, die syrisches Öl stehlen. Ebenso wenig hat Washington Einwände erhoben, als die israelische Armee im vergangenen Monat zwei palästinensische Lager überfiel und dabei 10 bzw. 11 Zivilisten tötete und mehr als 100 weitere verwundete. Nachdem Israel am 29. Januar eine Verteidigungsanlage im Iran angegriffen hatte, deutete die Regierung Biden gegenüber Reportern an, dass der israelische Angriff Teil einer neuen “gemeinsamen Anstrengung” Washingtons und Jerusalems sei, um die nuklearen und militärischen Ambitionen Teherans einzudämmen, und schuf damit die Grundlage für das, was als Nächstes kommt. Außenminister Tony Blinken erläuterte diesen Wandel am nächsten Tag, äußerte aber keine Kritik oder Besorgnis über das destabilisierende Potenzial der Angriffe, geschweige denn eine Verurteilung. Stattdessen verteidigte er den israelischen Angriff mit den Worten: “Es ist sehr wichtig, dass wir uns weiterhin mit den verschiedenen Aktionen des Irans in der gesamten Region und darüber hinaus, die den Frieden und die Sicherheit bedrohen, befassen und gegebenenfalls dagegen vorgehen.”

Nides’ Kommentar zeigt, dass er nicht weiß, wer im Nahen Osten für Unruhe sorgt. Er bestätigt auch, dass das Weiße Haus die Israelis selbst dann unterstützen wird, wenn es zu einer von Israel initiierten Militäraktion kommt, die den Interessen der USA schweren Schaden zufügt. Das sollte niemanden überraschen, denn die drei höchsten Beamten im Außenministerium sind Juden, ebenso wie die beiden höchsten Beamten im Nationalen Sicherheitsstab, der Leiter der Heimatschutzbehörde, der Direktor des Nationalen Geheimdienstes, der stellvertretende Direktor der CIA und der Stabschef des Präsidenten. Dieser Politikwechsel gibt Israel auch grünes Licht, ungestraft iranische Ziele anzugreifen. Nides erklärte auch, dass die Vereinigten Staaten sich verpflichtet haben, dem Iran Atomwaffen zu verweigern, was bedeutet, dass sie, wenn sie glauben, dass eine solche Entwicklung unmittelbar bevorsteht, die Einrichtungen zerstören würden, die zur Herstellung oder Lagerung der Waffen verwendet werden. Er erwähnte auch, dass die USA sich nicht auf mögliche Verhandlungen mit dem Iran einlassen werden, solange dieser Waffen an Russland verkauft. Obwohl Nides kein Problem mit der freien Tötung palästinensischer Kinder hat, ist er etwas unflexibler, wenn die Perser irgendwie involviert sind: “Die Iraner liefern Drohnen an Russland und diese Drohnen töten unschuldige Ukrainer. Wir haben heute keine Chance mehr, an den Verhandlungstisch zurückzukehren”.

Was haben wir also? Erinnert sich noch jemand an das berühmte Zitat, das dem britischen Staatsmann Lord Palmerston zugeschrieben wird: “Nationen haben keine ständigen Freunde oder Verbündeten. Sie haben nur dauerhafte Interessen.” Die Vereinigten Staaten scheinen nicht einmal Interessen zu haben, abgesehen davon, dass sie den verschiedenen Wählern und Gruppen, die sich die Kontrolle über das politische System und die Medien erkauft oder heimlich angeeignet haben, nachgeben. So wird die amerikanische Öffentlichkeit, die heute weniger sicher und wohlhabend ist als jemals zuvor seit dem Zweiten Weltkrieg, über die wichtigen Dinge im Unklaren gelassen und über fast alles belogen. Deshalb stehen wir in der Ukraine am Rande der Zerstörung und sind Sklaven der Machtmakler, die Russland hassen und Israel vor allen anderen Nationen bevorzugen. Gegen die Kriegsmaschinerie zu wettern wird wenig nützen, wenn wir nicht in der Lage sind, zuerst herauszufinden, wer uns verarscht, und dann den Mut zu entwickeln, dem ein Ende zu setzen. Ein guter Anfang wäre es, die derzeitigen Verbindungen zur Ukraine und zu Israel zu kappen und anschließend die Truppen von fast überall nach Hause zu holen. Noch besser wäre es, die Beamten der Biden-Administration, die mit der Zerstörung von Nord Stream einen illegalen Krieg begonnen haben, vor Gericht zu stellen und sie alle ins Gefängnis zu bringen. Ja, jeder Einzelne von ihnen ins Gefängnis ohne Bewährung, angefangen mit dem nuschelnden Joe selbst. Übersetzt mit Deepl.com

Philip M. Giraldi, Ph.D., ist Exekutivdirektor des Council for the National Interest, einer 501(c)3 steuerlich absetzbaren Bildungsstiftung (Federal ID Number #52-1739023), die sich für eine stärker interessenbasierte US-Außenpolitik im Nahen Osten einsetzt. Die Website lautet councilforthenationalinterest.org, die Adresse lautet P.O. Box 2157, Purcellville VA 20134 und die E-Mail-Adresse lautet inform@cnionline.org.

