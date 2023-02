Amerikanische Anwaltskammer streicht IHRA-Definition aus Antisemitismus-Resolution Von Michael Arria

Und jetzt mal eine gute Nachricht: Amerikanische Anwaltskammer streicht IHRA-Definition aus Antisemitismus-Resolution

In der alten Resolution war die IHRA-Definition noch enthalten. Mehr als 40 Organisationen (darunter die ACLU/American Civil Liberty Union, das Center for Constitutional Rights und Palestine Legal) schickten ein Schreiben an die Mitunterzeichner der Resolution, in dem sie ihre Bedenken gegen die Definition darlegten.

Im vergangenen Jahr gaben 128 Wissenschaftler eine Erklärung ab, in der sie die Vereinten Nationen aufforderten, die Resolution nicht zu verabschieden. “Wir begrüßen von ganzem Herzen die Verpflichtung der UNO, Antisemitismus zu bekämpfen, und loben die UNO für ihre wichtigen Bemühungen in dieser Hinsicht”, heißt es darin. Wir lehnen es jedoch ab und warnen nachdrücklich davor, dass die UNO diesen wichtigen Kampf gefährdet und ihren universellen Auftrag zur Förderung der Menschenrechte beeinträchtigt, indem sie eine politisierte Definition billigt, die dazu dient, die freie Meinungsäußerung zu verhindern und die israelische Regierung vor der Rechenschaftspflicht für ihre Handlungen zu schützen.

Aber: Dreißig US-Bundesstaaten haben die IHRA-Definition durch Gesetzgebung oder Exekutivmaßnahmen übernommen, und die Gesetzgeber treiben sie derzeit in einer Reihe der übrigen Staaten voran. Auch deutsche Parlamentarier sollten endlich diesen nicht-bindenden Unsinn streichen! Dann hat hoffentlich endlich die Instrumentalisierung des Missbrauchs von Antisemitismus ein Ende! Evelyn Hecht-Galinski

Die American Bar Association (ABA) in Washington, D.C., am 1. Juni 2014. Bild: Tony Webster



Die Amerikanische Anwaltskammer hat eine Resolution zur Verurteilung von Antisemitismus verabschiedet, aber einen Verweis auf die umstrittene IHRA-Definition aus dem Text entfernt.

Von Michael Arria



14. Februar 2023

Diese Woche verabschiedete die American Bar Association (ABA) eine Resolution zur Verurteilung von Antisemitismus, nachdem sie einen Verweis auf die umstrittene Arbeitsdefinition der International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) entfernt hatte. Kritiker der Definition warnen seit langem, dass sie als Instrument zur Unterdrückung palästinensischer Aktivitäten und Äußerungen eingesetzt werden kann.

Die ursprüngliche Fassung der Resolution 514, die vom ABA-Delegiertenhaus auf seiner Halbjahrestagung in New Orleans angenommen wurde, forderte die US-Regierung auf, “Antisemitismus auf der Grundlage der IHRA-Definition zu verurteilen”, aber das Gremium sah sich wegen der Aufnahme dieser Definition dem Druck von Menschenrechtsgruppen ausgesetzt.

Mehr als 40 Organisationen (darunter die ACLU, das Center for Constitutional Rights und Palestine Legal) schickten einen Brief an die Mitunterzeichner der Resolution, in dem sie ihre Bedenken bezüglich der Definition darlegten.

“So wie wir glauben, dass die ABA an der Bekämpfung des Antisemitismus beteiligt sein sollte, glauben wir, dass die ABA – in Übereinstimmung mit ihrer Verpflichtung zur Rechtsstaatlichkeit, zum Rechtsprozess, zur Rechenschaftspflicht von Regierungen nach dem Gesetz, zu den Menschenrechten und zur Gerechtigkeit – eine wichtige Rolle bei der Vermittlung von Bedenken über Israel und seine Politik spielen muss”, heißt es darin. “Vor diesem Hintergrund sind wir besorgt, dass der Verweis auf die IHRA-Definition in der ABA-Resolution die Fähigkeit der ABA selbst untergraben würde, sich in Schlüsselfragen der palästinensischen Rechte zu engagieren, einschließlich der Unterstützung von Menschenrechtsverteidigern, die zunehmend angegriffen werden.”

Das Center for Constitutional Rights und Palestine Legal schickten ebenfalls ein ergänzendes Schreiben, das mehrere Beispiele dafür liefert, wie die Definition zur Zensur von Palästina-Befürwortern verwendet wird.

Die IHRA-Arbeitsdefinition wurde 2016 entwickelt. Sie definiert Antisemitismus als “eine bestimmte Wahrnehmung von Juden, die sich als Hass gegen Juden äußern kann. Rhetorische und physische Manifestationen von Antisemitismus richten sich gegen jüdische oder nichtjüdische Personen und/oder deren Eigentum, gegen jüdische Gemeinschaftseinrichtungen und religiöse Einrichtungen.” Viele haben den vagen Charakter dieser Definition kritisiert und sich besorgt über die “zeitgenössischen Beispiele” für Antisemitismus geäußert, die der Definition beigefügt sind. Einige dieser Beispiele betrachten bestimmte Kritiken an Israel als antisemitisch.

Im Jahr 2020 veröffentlichte eine Gruppe von mehr als 100 arabischen Akademikern und Intellektuellen einen offenen Brief, in dem sie ihre Bedenken gegen die Definition darlegten, und im vergangenen Jahr forderten 128 Wissenschaftler in einer Erklärung die Vereinten Nationen auf, die Definition nicht zu übernehmen. “Wir begrüßen von ganzem Herzen die Verpflichtung der UNO, Antisemitismus zu bekämpfen, und loben die UNO für ihre wichtigen Bemühungen in dieser Hinsicht”, heißt es darin. Wir lehnen es jedoch ab und warnen nachdrücklich davor, dass die UNO diesen wichtigen Kampf gefährdet und ihren universellen Auftrag zur Förderung der Menschenrechte beeinträchtigt, indem sie eine politisch motivierte Definition billigt, die dazu dient, die freie Meinungsäußerung zu verhindern und die israelische Regierung vor der Rechenschaftspflicht für ihre Handlungen zu schützen.

Selbst Kenneth Stern, der federführende Verfasser der Definition, hat die Idee, dass sie von Schulen übernommen werden sollte, in Frage gestellt und sich gegen ihre Instrumentalisierung ausgesprochen. “Die Definition war für Datensammler gedacht, die Berichte über Antisemitismus in Europa schreiben”, schrieb er 2016 in einem Kommentar in der New York Times. “Sie war nie dazu gedacht, die Redefreiheit auf dem Campus einzuschränken.”

Nachdem der frühere Präsident Donald Trump eine Durchführungsverordnung unterzeichnet hatte, die die Definition als Kodex für Hassreden auf dem Campus einführte, schrieb Stern: “Wenn Sie glauben, dass es hier nicht um die Unterdrückung politischer Äußerungen geht, sollten Sie sich eine Parallele vor Augen führen. Es gibt keine Definition von antischwarzem Rassismus, die bei der Beurteilung eines Title-VI-Falls Gesetzeskraft hat. Wenn Sie eine solche Definition ausarbeiten würden, würden Sie dann den Widerstand gegen positive Maßnahmen einbeziehen? Gegen die Entfernung von Statuen der Konföderierten?”

Dreißig US-Bundesstaaten haben die Definition durch Gesetzgebung oder Exekutivmaßnahmen übernommen, und die Gesetzgeber setzen sich derzeit in einer Reihe der verbleibenden Staaten dafür ein. Anfang dieser Woche haben Palästina-Solidaritätsorganisationen in New Jersey eine Petition veröffentlicht, in der sie eine solche IHRA-Maßnahme ablehnen, die in der Legislative des Staates anhängig ist.

“Der Kampf gegen den wiederauflebenden rechten Antisemitismus muss Teil des Kampfes gegen ALLE Formen von Rassismus und Unterdrückung sein und darf nicht über Resolutionen, Gesetzesentwürfe oder politische Maßnahmen jeglicher Art geführt werden, die Antisemitismus als Vorwand benutzen, um den Ruf nach Gerechtigkeit im gesamten historischen Palästina mundtot zu machen”, heißt es darin. Übersetzt mit Deepl.com

Michael Arria ist der US-Korrespondent von Mondoweiss. Seine Arbeiten sind in In These Times, The Appeal und Truthout erschienen. Er ist der Autor von Medium Blue: Die Politik von MSNBC. Folgen Sie ihm auf Twitter unter @michaelarria.

