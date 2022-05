https://www.middleeasteye.net/news/cornel-west-media-complicit-murder-palestinians-shireen-abu-akleh



Cornel West: US-Medien sind mitschuldig an der Ermordung von Shireen Abu Akleh



Amerikanischer Philosoph erklärt gegenüber Middle East Eye, dass Israel ungestraft handelt, weil es immer noch von den Medien, der akademischen Welt und US-Abgeordneten unterstützt wird



Von Azad Essa

in New York City

27. Mai 2022

Die US-Medien sollten sich als Mitschuldige an der Ermordung der palästinensischen Journalistin Shireen Abu Akleh betrachten, sagte Cornel West.

In einer scharfen Kritik an der verzerrten Medienberichterstattung über die Ermordung von Abu Akleh erklärte West gegenüber Middle East Eye, dass es die Komplizenschaft des gesamten amerikanischen Establishments, einschließlich der akademischen Welt, der Medien und der gewählten Vertreter, sei, die es Israel erlaube, sich in dem Glauben zu verhalten, dass es mit so gut wie allem davonkommen könne.

“Die Propagandamaschine, die von Israel ausgeht, wenn es um die wertvolle Menschlichkeit der Palästinenser geht, ist einfach traurig. Aber es hat so viel mit Massenkomplizenschaft zu tun. Es hat damit zu tun, dass die New York Times und die Washington Post, CNN und MSNBC und andere nicht wahrheitsgemäß über sich selbst berichten wollen”, sagte West, der als einer der führenden amerikanischen Intellektuellen gilt.

“Die israelische Regierung geht von einer solchen Straffreiheit aus. Sie kann alles tun und ungestraft davonkommen und wird dabei von den Medien in den Vereinigten Staaten und im Westen unterstützt. Die Komplizenschaft amerikanischer Politiker, die Komplizenschaft zu vieler amerikanischer Intellektueller, die Komplizenschaft amerikanischer Mandatsträger.”

“Es ist ebenso die feige Komplizenschaft, die wir anprangern, wie die Verlogenheit und das Verbrechen der israelischen Besatzung”, fügte West hinzu.

Israelische PR nachplappern

Wests Äußerungen kommen zu einem Zeitpunkt, an dem die Forderung nach Gerechtigkeit und Verantwortlichkeit für den Mord an Abu Akleh in eine Sackgasse zu führen scheint.

Obwohl mehrere US-Abgeordenete das FBI aufgefordert haben, eine Untersuchung des Vorfalls durchzuführen, haben die Behörden wenig Interesse daran gezeigt.

Israel hat bereits angedeutet, dass es die Angelegenheit nicht weiterverfolgen wird.

Am Mittwoch, zwei Wochen nach der Ermordung von Abu Akleh, veröffentlichte CNN einen Bericht, in dem es zu dem Schluss kam, dass der Tod des Journalisten auf einen gezielten Angriff israelischer Truppen in Dschenin zurückzuführen sei.

Kostenlose Propaganda für ein Apartheid-Regime”: Wie westliche Medien Shireen Abu Akleh im Stich ließen

Mehr lesen ”

Während mehrere palästinensische Journalisten zum Zeitpunkt der Schießerei erklärten, dass der langjährige Al-Dschasira-Journalist von israelischen Streitkräften erschossen wurde, wiederholten Medien wie die New York Times, Associated Press, The Guardian und die BBC die von der israelischen Regierung verbreiteten Desinformationen, die die Verantwortung vom israelischen Militär ablenkten.

Nach einer Aufstellung von Middle East Eye wurden allein im Jahr 2022 61 Palästinenser, darunter vier palästinensische Bürger Israels, getötet.

Seit 2018 wurden mindestens 144 palästinensische Journalisten von israelischen Streitkräften in den besetzten Gebieten verwundet. Drei Journalisten, darunter Abu Akleh, wurden im selben Zeitraum getötet.

“Wenn es um Fragen der palästinensischen Würde [und] Rechte geht, bekommen wir Schichten von Lügen, die Verbrechen verbergen. Wir bekommen Schichten von Verlogenheit, die Kriminalität verbergen”, sagte West.

West sagte, dass die Öffentlichkeit immer noch bestimmte Erwartungen an Mainstream-Sender wie MSNBC oder CNN habe, die behaupten, progressiv und objektiv zu sein.

“Sie können sehen, dass das ein Mythos ist. Man kann sehen, wie das zerbricht, wenn es um die Not der Palästinenser und ihre Lage im Nahen Osten geht.”

“Und wenn man behauptet, man sei besorgt, dann ist das eine Pose, ein Getue, ein Auftreten, als sei man besorgt”, sagte der in New York lebende Philosoph und Wissenschaftler.

West stimmte auch in den Chor der Verurteilung der Doppelmoral des amerikanischen Establishments ein, wenn es um die negative Darstellung des palästinensischen Widerstands im Vergleich zu seiner Aufwertung des ukrainischen Widerstands angesichts der laufenden russischen Invasion geht.

Während mehrere US-Bundesstaaten palästinensische Boykottaufrufe und Sanktionen gegen Israel kriminalisiert haben, stehen die USA an vorderster Front bei den Bemühungen, Russland zu isolieren. Und während Tech-Giganten weiterhin die Bemühungen um Sanktionen gegen Russland unterstützen, werden Palästinenser suspendiert oder zensiert, wenn sie sich in den sozialen Medien gegen israelische Gräueltaten aussprechen.

“Wir haben Tag für Tag über das Heldentum der Ukrainer im Angesicht einer sehr hässlichen russischen imperialen Invasion und Besetzung berichtet. Doch wenn es um den heldenhaften Widerstand der Palästinenser gegen die bösartige israelische Besatzung und Herrschaft geht, ist es das genaue Gegenteil”, sagte West.

Die alte Garde in den USA scheint in ihrer Haltung zu Israel und Palästina träge zu sein, obwohl sich die Einstellung der jungen Amerikaner deutlich geändert hat”, fügte er hinzu.

“Man kann die Tiefe und den Umfang und den Atem der Lügen sehen, die die Verbrechen und die Verlogenheit verbergen, die die Kriminalität hinter der israelischen Besatzung verbergen. Es ist ein Zeichen von Verzweiflung, wenn man so weit gehen muss, dass man tatsächlich einen sehr prominenten, hochangesehenen, hochgelobten palästinensischen Journalisten ermorden und hinrichten kann und damit davonkommt.

“Die Straffreiheit ist seit langem auf Steroiden, denn die israelische Regierung hat das Gefühl, dass sie alles sagen kann und damit durchkommt, und dass sie alles tun kann und damit durchkommt. Aber genau so verhalten sich unberechenbare Eliten.”

West sagte, dass die Israelis ein Maß an Gefühllosigkeit und Gleichgültigkeit gegenüber dem Leiden der Palästinenser an den Tag legten, was er als “an sich kriminell” bezeichnete.

Die amerikanischen Medien wurden regelmäßig für ihre schlechte Berichterstattung über den Nahen Osten kritisiert, sei es die israelische Besatzung oder die Kriege in Jemen und Syrien.

In einer Grundsatzrede im Jahr 2018 bezeichnete der amerikanische Wissenschaftler Marc Lamont Hill die Berichterstattung als grundlegend rassistisch. “Der Nahe Osten wird weiterhin auf eine Art und Weise konstruiert, die ihn als das moralische, ethische und intellektuelle Gegenteil des Westens definiert”, sagte Hill, Professor für Medienwissenschaft an der Temple University in Philadelphia.

Im Jahr 2021 machte West die Entscheidung von Harvard, ihm die Lehrbefugnis zu verweigern, für seinen pro-palästinensischen Aktivismus verantwortlich, ein Vorwurf, den die Universität bestreitet.

“Das Problem ist, dass [das Reden über die israelische Besatzung Palästinas] in bestimmten Kreisen in hohen Positionen ein Tabuthema ist. Es ist schwer, ein solides, respektvolles Gespräch über die israelische Besatzung zu führen, weil man sofort als Judenhasser oder mit antijüdischen Vorurteilen in Verbindung gebracht wird”, sagte West zu der Zeit. Übersetzt mit Deepl.com

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...