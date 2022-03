“Bemerkenswert ist, dass keine Vertreter Jordaniens oder der Palästinensischen Autonomiebehörde an der Konferenz teilnahmen”.



https://electronicintifada.net/blogs/tamara-nassar/americas-israeli-arab-client-regimes-gather-negev-summit

Bild: Israels Außenminister Yair Lapid empfängt seinen marokkanischen Amtskollegen Nasser Bourita im Kibbuz Sde Boker in der Region Naqab (Negev), am 27. März 2022. Ilan Assayag JINI / Xinhua Nachrichtenagentur

Amerikas israelische und arabische Klientelregime treffen sich zum “Negev-Gipfel”

Von Tamara Nassar

28. März 2022

Israels Außenminister Yair Lapid empfängt seinen marokkanischen Amtskollegen Nasser Bourita im Kibbuz Sde Boker in der Region Naqab (Negev), am 27. März 2022. Ilan Assayag JINI / Xinhua Nachrichtenagentur

Vier arabische Außenminister haben am Sonntag und Montag an einem Normalisierungsgipfel im Süden Israels teilgenommen.

Es handelte sich um Abdullah bin Zayed Al Nahyan aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, Nasser Bourita aus Marokko, Abdullatif bin Rashid Alzayani aus Bahrain und ihren ägyptischen Amtskollegen Sameh Shoukry.

Sie schlossen sich dem israelischen Außenminister Yair Lapid und dem US-Außenminister Antony Blinken an, der vor der Konferenz mit dem Führer der Palästinensischen Autonomiebehörde Mahmoud Abbas zusammentraf.

Der Negev-Gipfel fand im Kibbuz Sde Boker in der Region Naqab (Negev) statt, wo Israels erster Premierminister David Ben-Gurion lebte und begraben ist.

Der im heutigen Polen geborene David Grun ging in den frühen 1900er Jahren als Kolonialsiedler nach Palästina und führte als Führer der zionistischen Bewegung die Nakba von 1948 an, die ethnische Säuberung von 800 000 Palästinensern durch jüdische Milizen.

Während der Konferenz wurde den Teilnehmern sogar Lammfleisch von den besetzten syrischen Golanhöhen serviert. Es symbolisierte vielleicht ungewollt die Opfer des israelischen Siedlerkolonialismus und ihre unfreiwilligen Opfer für diese neue israelisch-arabische Ehe.

Ziel der Konferenz war es, die militärische Zusammenarbeit zwischen den teilnehmenden Staaten zu fördern, die eine gemeinsame Feindschaft mit dem Iran verbindet. Sie sollte jedoch als eine Versammlung amerikanischer Klienten in der Region gesehen werden, von denen Israel, zusammen mit anderen undemokratischen Regimen, nur einer von vielen ist.

Zum Abschluss der Konferenz am Montag sagte Lapid, dass die Länder am Aufbau einer neuen regionalen Architektur” arbeiten, die eine Zusammenarbeit in den Bereichen Sicherheit und Geheimdienste” beinhaltet.

“Diese neue Architektur, die gemeinsamen Fähigkeiten, die wir aufbauen, schüchtert unsere gemeinsamen Feinde ein und schreckt sie ab, allen voran den Iran und seine Stellvertreter”, fügte er hinzu.

“Sie haben sicherlich etwas zu befürchten”, drohte Lapid und fügte hinzu, dass die Konferenz zu einem “ständigen Forum” werden werde.

Anti-Iran-Allianz

Die Bedeutung einer Anti-Iran-Allianz wurde von Blinken, Lapid und dem Außenminister Bahrains hervorgehoben.

Der bahrainische Außenminister Abdullatif bin Rashid Alzayani nannte unter anderem die Houthi-Rebellen im Jemen und die libanesische Widerstandsgruppe Hizballah als “Stellvertretergruppen”, die eine Zusammenarbeit noch “dringlicher” machten, sagte er.

Er sprach auch von der Notwendigkeit, das iranische Nukleardossier zu lösen”.

Im Jahr 2020 haben die Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrain und Marokko ihre Beziehungen zu Israel im Rahmen des so genannten Abraham-Abkommens formalisiert, wodurch die jahrzehntelangen verdeckten Beziehungen zu Israel offengelegt wurden.

Auch der Sudan erklärte sich in diesem Jahr bereit, seine Beziehungen zu normalisieren, unterzeichnete die Abkommen aber erst im Januar 2021.

Das Militärbündnis gegen den Iran war die Grundlage des Abraham-Abkommens.

Das Gipfeltreffen findet inmitten von Signalen statt, die darauf hindeuten, dass die Regierung Biden dem Atomabkommen von 2015 – bekannt als JCPOA – wieder beitreten könnte, das Israel unermüdlich zu sabotieren versuchte.

Ausschluss von Jordanien und der PA

Bemerkenswert ist, dass keine Vertreter Jordaniens oder der Palästinensischen Autonomiebehörde an der Konferenz teilnahmen.

Der Sudan und Jordanien waren die einzigen arabischen Staaten mit offiziellen diplomatischen Beziehungen zu Israel, die von dem Forum ausgeschlossen waren.

Der jordanische König Abdullah und sein Sohn Kronprinz Hussein trafen am Montag in Ramallah, dem Sitz der Palästinensischen Autonomiebehörde im besetzten Westjordanland, zu Gesprächen mit Führern der Autonomiebehörde ein.

Morde im Norden

Alle sechs Teilnehmer des Negev-Gipfels verurteilten die Ermordung von zwei israelischen Grenzpolizisten in Hadera, einer Stadt im Norden Israels, am Sonntag.

Ibrahim und Ayman Ighbariya, beide Verwandte aus der Stadt Umm al-Fahm, verwundeten einen Grenzpolizisten an einem Busbahnhof in Hadera tödlich. Mit der Waffe des toten Beamten eröffneten sie das Feuer auf andere und töteten einen weiteren Grenzpolizisten.

Eine der Getöteten, Shirel Aboukarat, 19, war 2006 mit ihrer Familie aus Frankreich als Kolonialsiedlerin nach Israel gekommen. Verwandte und ihr Schuldirektor sagten den Medien, dass es ihr “Traum” gewesen sei, der Grenzpolizei beizutreten, einer Einheit, die im besetzten Westjordanland regelmäßig Palästinenser ungestraft terrorisiert und tötet.

Bei dem anderen getöteten Israeli handelt es sich um den 19-jährigen Yazan Falah, ein Mitglied der drusischen Gemeinschaft, einer einheimischen religiösen Minderheit in Palästina, die zum israelischen Militär eingezogen wird.

Nach Angaben der Tel Aviver Tageszeitung Haaretz wurden mehrere weitere Personen verletzt, zwei davon schwer.

Israelische Undercover-Agenten erschossen die Ighbariya-Männer. Übersetzt mit Deepl.com

Ali Abunimah trug zur Berichterstattung bei.

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...