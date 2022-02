Amnesty International verteidigt Bericht über israelische Apartheid und weist Kritik aus den USA und Israel zurück

03.02.2022

Democracy Now!

Amnesty International ist die dritte große Menschenrechtsorganisation, die Israel in einem neuen Bericht, der am Dienstag veröffentlicht wurde, beschuldigt, das Verbrechen der Apartheid gegen Palästinenser zu begehen. Amnesty stellt fest, dass Israels Apartheidsystem auf die Gründung des Landes im Jahr 1948 zurückgeht und sich in Missbräuchen wie massiven Beschlagnahmungen von palästinensischem Land und Eigentum, ungesetzlichen Tötungen, Zwangsumsiedlungen, drastischen Bewegungseinschränkungen und der Verweigerung der Staatsbürgerschaft für Palästinenser niederschlägt – all dies stellt nach internationalem Recht Apartheid dar. Wir sprechen mit dem Exekutivdirektor von Amnesty International USA, Paul O’Brien, der die Vereinigten Staaten auffordert, “Druck auf die israelische Regierung auszuüben, damit sie dieses Apartheidsystem abschafft”, obwohl sowohl die Regierung Biden als auch die israelische Regierung die Ergebnisse des Berichts zurückweisen. Übersetzt mit Deepl.com

offizielle Begleitvideo von Amnesty International zu seinem Bericht über israelische Apartheid, dazu ein Interview mit dem Leiter von Amnesty USA.



https://www.youtube.com/watch?v=qa2PjtGM8y4Es ist beschämend, dass die Bundesregierung den Amnesty-Bericht zurückweist, obwohl die darin berichteten Fakten absolut nicht zu leugnen sind.

Bitte dieses Video weit verbreiten und es an Eure Wahlkreisabgeordnete, Organisationen und “Funktionsträger mit der Bitte, Stellung zu beziehen verschicken. Die üblichen Ausreden mit Verweis auf die besondere historische Verantwortung sind schon lange unglaubhaft und durch nichts zu rechtfertigen. Der Staat Israel wurde im selben Jahr gegründet, in dem auch die Universale Erklärung der Menschenrechte beschlossen wurde, die aber vollkommen negiert wird. Für alle, die Englisch verstehen, ist es ein MUSS, dieses Video zu hören und zu sehen. Es enthält das, dazu ein Interview mit dem Leiter vonEs istobwohl die darin berichteten Fakten absolut nicht zu leugnen sind.Bitte dieses Video weit verbreiten und es an Eure Wahlkreisabgeordnete, Organisationen und “Funktionsträger mit der Bitte, Stellung zu beziehen verschicken. Die üblichen Ausreden mit Verweis auf die besondere historische Verantwortung sind schon lange unglaubhaft und durch nichts zu rechtfertigen. Der Staat Israel wurde im selben Jahr gegründet, in dem auch diebeschlossen wurde, die aber vollkommen negiert wird. Die Menschenrechte sind universal und unteilbar. Dass sich Amnesty Deutschland bisher weigerte, zu diesem Bericht Stellung zu nehmen, ist ein Armutszeugnis und ein Zeichen von Feigheit. . Amnesty Deutschland jede Glaubwürdigkeit verspielt.

