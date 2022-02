Apartheid Erfahrungen einer Betroffenen aus Australien

Amnestys “Apartheid”-Etikett für Israel ist die richtige Entscheidung

Von Noura Mansour

5.Februar 2022

Vor acht Jahren stand ich in der wunderschönen Küstenstadt Akka am Mittelmeer in meinem Hochzeitskleid, mit ausgefallenem Haar und Make-up, vor dem Spiegel und gab mir selbst eine aufmunternde Ansprache.

“Du schaffst das”, sagte ich zu mir selbst. “Lass uns versuchen, das Beste aus einer äußerst unangenehmen Situation zu machen”.

Ich holte tief Luft, setzte ein gezwungenes Lächeln auf, verließ die kleine Umkleidekabine im hinteren Teil des Saals und ging zu meiner Hochzeitsgesellschaft. Mein Mann war nicht da. Ich habe allein geheiratet.

Der Grund für diese absurde Situation ist, dass sowohl mein Mann als auch ich keine Juden sind. Ich bin palästinensische Bürgerin Israels, und obwohl sich mein Stammbaum bis ins Jahr 1266 zurückverfolgen lässt, behandelt mich Israel wie einen Bürger zweiter Klasse, weil meine bloße Existenz in meinem Heimatland als “demografische Bedrohung” angesehen wird. Und während jüdische Israelis problemlos ein Ehegattenvisum erhalten, ist dies für palästinensische Bürger Israels nicht der Fall.

Die Verweigerung des Rechts auf Familienzusammenführung ist eine der vielen Formen des Missbrauchs, die Israel dem palästinensischen Volk zufügt. Sie ist ein Beispiel dafür, wie Israel seine Kontrolle und Vorherrschaft durch unterdrückende und gewalttätige Machtstrukturen über 14 Millionen Palästinenser innerhalb und außerhalb Palästinas ausübt. In Israel gibt es mehr als 65 Gesetze, die palästinensische Bürger Israels diskriminieren, vom Landbesitz bis zum Recht auf Rückkehr. Diese Gesetze gipfelten im “Nationalstaatsgesetz”, einem Gesetz, das formalisierte, was Palästinenser seit Jahrzehnten über Israel sagen – dass es ein jüdisch-rassistischer Staat ist, der seit seiner Gründung 1948 Verbrechen gegen die Menschheit begeht. Der damalige Premierminister Benjamin Netanjahu ließ keinen Zweifel aufkommen, als er 2019 sagte, dass “Israel kein Staat für alle seine Bürger” sei, sondern “der Nationalstaat des jüdischen Volkes und nur dieses”.

Den Palästinensern in der Diaspora und in den Flüchtlingslagern wird das Recht verweigert, in ihre Heimat zurückzukehren und sich mit ihren Familien zu vereinigen, obwohl jüdische Menschen weltweit ein automatisches Recht auf Migration und sofortige Staatsbürgerschaft haben. In Israel sind Palästinenser diskriminierenden Gesetzen, Polizeigewalt und ständigen Versuchen des Landraubs ausgesetzt. Die Palästinenser im Westjordanland leben unter drakonischen Bewegungseinschränkungen, umgeben von Kontrollpunkten, Mauern und sich ständig ausbreitenden Siedlungen. In Gaza leben die Palästinenser unter einer illegalen und unmenschlichen Belagerung durch Israel. Die Lage in Gaza ist eine humanitäre Krise. Es ist unbestreitbar, dass zwischen dem Jordan und dem Mittelmeer zwei verschiedene Gesetze gelten, und es ist die ethnische Zugehörigkeit, nicht die Geografie, die bestimmt, unter welchem Gesetz man lebt. Unter diesen Gesetzen und Politiken wird die palästinensische Bevölkerung systematisch und strukturell diskriminiert.

Aus diesem Grund konnte Amnesty International in der vergangenen Woche kategorisch feststellen, dass Israel das Verbrechen der Apartheid praktiziert. Nicht nur im Westjordanland und im Gazastreifen, sondern in seiner gesamten Politik gegenüber allen Palästinensern. Eine Schlussfolgerung, die sich mit früheren Berichten palästinensischer Menschenrechtsorganisationen, israelischer Menschenrechtsorganisationen und Human Rights Watch deckt.

Was tun die Palästinenser, die unter diesen Systemen und Strukturen leben? Viele führen ein ersticktes Leben. Andere versuchen, so gut es geht zu leben – sie bauen Häuser oder heiraten ohne israelische Sanktionen, wohl wissend, dass Israel ihre Häuser abreißen oder ihren Ehepartner vertreiben könnte, wenn sie davon erfahren.

Mein Mann und ich sind nach Australien gezogen und leben jetzt auf dem Land von Wurundjeri – wohl wissend, dass auch sie nur zu gut wissen, wie sich Enteignung und Apartheidpolitik anfühlen. Ich bin so erleichtert, dass meine Kinder nicht als Bedrohung behandelt werden, nur weil sie als Palästinenser geboren wurden.

Israel begeht Apartheid gegen Palästinenser. Aber das ist für Palästinenser und ihre Verbündeten keine Neuigkeit. Vor fast 20 Jahren sagte Erzbischof Desmond Tutu, dass die Erfahrung der Palästinenser an die Apartheid in Südafrika erinnere. Auch wenn es für manche Menschen befremdlich sein mag, dieses Wort in Bezug auf Israel zu hören, kann ich Ihnen versichern, dass die Realität, unter diesen Bedingungen zu leben, zu studieren und eine Familie großzuziehen, noch viel befremdlicher und schädlicher ist.

Australien kann stolz auf die Rolle sein, die es bei der Beseitigung der Apartheid in Südafrika gespielt hat. Es ist an der Zeit, dass Australien wieder einen Schritt nach vorne macht. Ich weiß, dass dies einen Wandel erfordern würde, da Australien ein enger Verbündeter Israels ist. Wenn wir jedoch daran interessiert sind, einen gerechten und dauerhaften Frieden für alle Beteiligten zu erreichen, können wir nicht länger davor zurückschrecken, das israelische Regime als das zu bezeichnen, was es ist. Wir müssen uns Amnesty International anschließen und fordern, dass Israel sein Apartheidsystem und seine repressiven Strukturen unverzüglich auflöst.

Noura Mansour ist eine palästinensische Erzieherin und Organisatorin beim Australia Palestine Adocacy Network (APAN).

