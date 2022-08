Wäre Rahaf ein kleines ukrainische Mädchen, würden ihre Leiden in deutschen Medien das Theam, aber aus Gaza….

Evelyn Hecht- Galinski



“Rahafs Schmerzensschreie zu hören, ist unvergesslich. Ein Video, das sie in Todesangst schreien zeigt, ging in den sozialen Medien viral. Rafah klagt über Schmerzen in den Augen, den Beinen, den Armen, dem Rücken und dem Nacken. Jedes einzelne Organ von Rafahs Körper wurde von

den Schrapnellen der brutalen israelischen Rakete getroffen.”

Palästinenser nehmen an einem Treffen anlässlich des 34. Jahrestages der Gründung der Hamas im Flüchtlingslager Jabalia in Gaza-Stadt, Gaza, am 10. Dezember 2021 teil [ Ali Jadallah – Anadolu Agency ]

Amputiertes Mädchen aus Rafah reist zur Behandlung von Gaza nach Ankara



Von Dr. Ali Abo Rezeg

27. August 2022

Rahaf Abu Suleiman, ein 11-jähriges Mädchen, ist soeben in der türkischen Hauptstadt Ankara eingetroffen, um ihre Behandlung fortzusetzen, nachdem sie die türkischen Behörden angesichts der schlechten Gesundheitsbedingungen im bereits blockierten Gazastreifen um dringende Hilfe gebeten hatte.

Am 6. August spielte Rahaf mit ihren Cousins in der Nähe ihres Hauses im Flüchtlingslager Jabalia im Norden des Gazastreifens. Plötzlich schlug eine israelische Rakete in der Gegend ein, die fünf Kinder tötete und einige andere verletzte, darunter Rahaf und ihren 13-jährigen Bruder Mohammed.

Durch eine von einer F16 abgefeuerte Rakete verlor Rahaf drei Gliedmaßen. Sie verlor beide Beine und einen Arm, da Schrapnelle an verschiedenen Stellen ihres Körpers einschlugen und auch ihr Sehvermögen beeinträchtigten.

Stunden nach ihrer Ankunft in der türkischen Hauptstadt wurde Rahaf einer Reihe von medizinischen Eingriffen unterzogen, da die türkischen Ärzte darauf bestanden, in den ersten Stunden so viel wie möglich einzugreifen.

Schicken Sie mich nicht zurück

Der häufigste Satz, den Rahaf sagt, während sie in ihrem Bett im 10. Stock des Sehir-Krankenhauses in Ankara liegt, lautet: “Schickt mich nicht zurück. Ich möchte bleiben und mein ganzes Leben hier in Ankara fortsetzen.” Rafah wacht immer wieder auf und weint in der Nacht wegen ihrer schrecklichen Albträume.

Für Rahaf ist der Gazastreifen zu einer Quelle des Schreckens geworden, da die israelischen Kampfflugzeuge keinen Unterschied zwischen einem Kind, einem älteren Menschen, einem Mann oder einer Frau machen. Bei den jüngsten israelischen Angriffen auf den blockierten Gazastreifen wurde jeder lebende Palästinenser zur Zielscheibe, wobei Frauen und Kinder den höchsten Preis zahlen mussten. Laut einer offiziellen palästinensischen Studie hat Israel zwischen 2009 und 2022 eintausend palästinensische Kinder ermordet.

Israels Eifer, Palästinenser aller Altersgruppen ins Visier zu nehmen, spiegelt die fehlende Moral des ehemaligen israelischen Premierministers Ariel Scharon wider, der einmal erklärte: “Ein guter Palästinenser ist ein toter Palästinenser.”

Wo habt ihr meine Gliedmaßen hingelegt?

Rafah beklagt sich ständig und stellt ihrer Mutter herzzerreißende Fragen, wie zum Beispiel: “Wo sind meine amputierten Gliedmaßen jetzt? Sind sie in einem Grab begraben? Haben sie meinen Namen auf das Grab geschrieben? Habt ihr sie mit den Leichen der Märtyrer vermischt? Werdet ihr mich in demselben Grab begraben, wenn ich sterbe?”

Es wird Monate oder sogar Jahre dauern, bis sich Rahaf von diesen Albträumen erholt hat, aber ihre Familie sagt, dass es ein Licht am Ende des Tunnels geben könnte, wenn ihre Tochter die notwendige Behandlung erhält (intelligente Gliedmaßen).

Aber ich wollte Krankenschwester werden”.

Rahaf ist eine leistungsstarke Schülerin, die auf eine erfolgreiche Zukunft hofft und davon träumt, Krankenschwester zu werden. Sie wollte “Barmherzigkeitsengel” werden, ein Begriff, den die Palästinenser für Krankenschwestern verwenden, aber jetzt ist sie täglich von Engeln der Barmherzigkeit umgeben, die ihr helfen, ihren Kummer zu überwinden.

Rahafs Schmerzensschreie zu hören, ist unvergesslich. Ein Video, das sie in Todesangst schreien zeigt, ging in den sozialen Medien viral. Rafah klagt über Schmerzen in den Augen, den Beinen, den Armen, dem Rücken und dem Nacken. Jedes einzelne Organ von Rafahs Körper wurde von den Schrapnellen der brutalen israelischen Rakete getroffen.

Wir hoffen und beten, dass dieses kleine Mädchen das letzte ist, das von israelischen Kriegsverbrechen betroffen ist.

Die schmerzliche Wahrheit ist jedoch, dass Kinder wie Rahaf weiter leiden werden, solange der Apartheidstaat seine illegale Besetzung fortsetzt und die internationale Gemeinschaft die Augen vor den israelischen Gräueltaten verschließt. Übersetzt mit Deepl.com

