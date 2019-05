An die Mitglieder des Bundestages: Bin ich antisemitisch? Von Ilana Hammerman Haaretz

Bundestag members, am I anti-Semitic? | Opinion I want nothing from you, whether bad or good, Germany! That’s what I have to say, as a Jewish Israeli woman, to Germany, whose politicians have determined – under cover of opposition to the boycott, divestment and sanctions movement – that I and my colleagues in the battle against Israeli policy deserve to be called anti-Semites.

Ich will nicht von dir wissen, ob Deutschland schlecht oder gut ist! Das muss ich als jüdische Israelin Deutschland sagen, dessen Politiker – unter dem Deckmantel der Opposition gegen die Boykott-, Desinvestitions- und Sanktionsbewegung – festgestellt haben, dass ich und meine Kollegen im Kampf gegen die israelische Politik es verdienen, Antisemiten genannt zu werden.

Die Tatsache, dass du die Familie meiner Mutter und Millionen anderer Mitglieder meines Volkes ermordet hast, gibt dir nicht das Recht zu bestimmen, wer in Deutschland antisemitisch ist. Doch Sie haben dieses Recht in der scheinheiligen Entscheidung des Bundestages vom 17. Mai 2019 geltend gemacht.

Es war nicht die Frage des BDS (dessen Ablehnung nicht einmal richtig erklärt wurde), die im Mittelpunkt der Resolution stand, überhaupt nicht. Der überwiegende Teil des Langtextes definiert Antisemitismus. Auf diese Weise hat der deutsche Gesetzgeber einen gewundenen, verstümmelten und verwirrten Text hervorgebracht, dessen wahrer Kern die Gleichsetzung von Antisemitismus und Kritik an der Politik Israels ist.

Die Resolution enthält nicht einmal einen Hinweis auf die Prozesse, die Israel und die israelische Gesellschaft in den letzten Jahren durchlaufen haben. Doch diese Prozesse haben Israel an den Rand seines eigenen Ruins und des aller seiner Bewohner, jüdischer und nicht-jüdischer Herkunft – so weit gebracht, dass Israel für Juden, zum gefährlichsten Ort der Welt geworden ist, und nicht wenige Menschen fliehen.

Die verabscheuungswürdige Resolution des Deutschen Bundestages enthält keine Erwähnung, dass Israels Parlament und Kabinett Männer und Frauen umfasst, die sich für faschistische Ideologien einsetzen – eine nationale jüdische Diktatur und die Unterdrückung anderer Völker, vor allem des palästinensischen Volkes, in allen Gebieten, die Israel kontrolliert, vom Mittelmeer bis zum Jordan. Es wird nicht erwähnt, dass diese Ideologien seit Jahren neue Gesetze mit einem Gradualismus und einer Täuschung inszenieren, die an die Prozesse erinnern, die Deutschland selbst in den Jahren vor dem Zweiten Weltkrieg durchlaufen hat.

Ein radikaler Kampf gegen die israelische Politik – an dem sich aufgeklärte Juden in Israel und weltweit beteiligen – ist nach der Entscheidung des Bundestages wie die Verweigerungder Anerkennung des Existenzrechts Israels als „jüdischer und demokratischer Staat“. Als ob das heutige Israel – dessen Gesetzgeber mit erschreckender Effizienz daran arbeiten, die Macht der Justiz, die Handlungsfreiheit der Zivilgesellschaftlichen Organisationen und das Recht der nicht-jüdischen Bürger, in Gleichheit zu leben – noch ein demokratisches Land wäre.

Seit mehr als 50 Jahren regiert dieses Land Millionen von Menschen, denen jegliche Rechte vorenthalten werden, stiehlt ihr Land, zerstört ihre Häuser, verweigert ihnen die Bewegungsfreiheit und die Möglichkeit, ihren Lebensunterhalt zu verdienen, und gewährt unter der Schirmherrschaft seiner enormen militärischen Macht alle Rechte eines würdigen Lebens nur den Juden, die sich auf dem Land dieser Millionen Menschen niedergelassen haben. Als ob ein solcher Apartheidstaat immer noch als ein demokratisches Land angesehen werden könnte.

Israels Kriege

Es ist wahr, dass die israelische Knesset (Parlament) und die Regierungen bei demokratischen Wahlen gewählt werden (bei denen die Palästinenser in den besetzten Gebieten keine Rolle spielen, obwohl diese Wahlen ihr Schicksal bestimmen). Aber wer sollte das besser wissen als ihr Deutschen, dass dies nicht das richtige Kriterium für die Definition der Demokratie ist, da eine Mehrheit eures Volkes, ob direkt oder indirekt, die Nazi-Partei an die Macht gebracht hat?

Antisemitismus leugnet Israel das Recht, „seine Sicherheit zu verteidigen“, sagen Sie. Aber in Ihrer Entschließung wird nicht erwähnt, dass die israelischen Kriege – die seit vier Jahrzehnten das Leben von Hunderttausenden von Menschen, vom Libanon bis zum Gazastreifen, mit Bomben und Granaten aus Land-, See- und Luftfahrzeugen zerstören – lange Zeit nicht darauf abzielen, die Sicherheit der Israelis zu schützen.

Die militärische Macht, sagen unsere Staatsmänner und Gesetzgeber, wird immer die geografische, politische und moralische Karte Israels bestimmen – die militärische Macht, nicht die von der internationalen Gemeinschaft unterzeichneten Konventionen, von denen die meisten als Reaktion auf den Tod und die Zerstörung, die von Ihrem Land gesät wurden, geboren wurden. Es wird immer militärische Macht sein, nicht die UN-Resolutionen, die Israel verachtet, geleugnet und verletzt hat, ohne es zu erlauben oder zu behindern.

Alles ist bereits geschrieben und gesagt worden über diese Kriege durch die Stifte und Münder von Fachleuten und Menschen mit Moral, die meisten von ihnen Juden. Doch gerade in diesem dunklen Moment in der Geschichte unseres Landes sah der Bundestag die dringende Notwendigkeit, Deutschland politisch, wirtschaftlich und militärisch als Kampf gegen den Antisemitismus auf die Seite Israels zu stellen.

In Ihrer Entschließung geht keine einzige Klausel auf den Kampf ein, den wir führen – wir, die wir mehr als ein wenig wegen Ihnen vor einer dauerhaften Niederlage stehen -, um unseren Wunsch zu verwirklichen, hier als Menschen zu leben, anstatt im blutigen Konflikt zu sterben. Dies ist ein Konflikt, den die israelischen Regierungen in den letzten Generationen aufrechterhalten haben, und heute machen sie sich nicht mehr die Mühe, ihren Glauben zu verbergen, dass wir hier immer mit dem Schwert leben werden.

Nein, Sie erwähnen nichts davon, Sie da drüben im Deutschen Bundestag. Anstatt deine wahre und gewichtige Verantwortung für unser Schicksal hier anzuerkennen, hast du dich entschieden, dich mit poetischer Bequemlichkeit an deine Schuldgefühle zu klammern. Das ist die Natur Ihrer Auflösung, und das ist die Bedeutung, die durch ihre Absätze und Klauseln verkörpert wird.

Graduelle Sanktionen

Auf all das habe ich eine Antwort für Sie, ich, der ich zu den jüdischen Israelis gehöre, die noch immer an ihrer Liebe zu diesem Ort festhalten, mit all ihrer schwindenden Kraft und unseren moralischen Charakter, unsere körperliche Sicherheit verteidigen wollen, für die es keine langfristige Garantie außer einer friedlichen Lösung gibt.

Und das ist meine Antwort: Ja zu schrittweisen Sanktionen gegen Israel, sowohl in wirtschaftlicher als auch in kultureller Hinsicht. Ja zu einem totalen Boykott von allem, was in den Siedlungen produziert wurde – jenem verrückten Unternehmen, das seine Tentakel in das Westjordanland geschickt hat, unter der Schirmherrschaft Ihrer Politik und mit Ihrer Unterstützung.

Sie haben nicht das Recht, mich als antisemitisch zu bezeichnen, weil ich glaube, dass Sanktionen und Boykotte unter den gegenwärtigen Umständen das einzige wirksame, gewaltfreie Instrument sind, das noch übrig ist, um Israel zu zwingen, die besetzten Gebiete und ihre zivile Kontrolle über sie loszulassen. Ein solcher politischer Boykott hat absolut nichts mit dem brutalen, rassistischen Boykott zu tun, den die Nazis in Ihrem Land im April 1933 den jüdischen Unternehmen auferlegt haben.

Sie haben nicht das Recht, mich als antisemitisch zu bezeichnen, denn in dieser Zeitung fordere ich meine Kollegen, israelische Intellektuelle und kreative Künstler, immer wieder auf, unseren eigenen Aufruf zu veröffentlichen, der mit den folgenden Worten beginnen wird: „Wir, kreative Künstler, Intellektuelle und Akademiker, Bürger und Einwohner Israels, fordern die internationale Gemeinschaft auf, Israel bis hin zu diplomatischen, wirtschaftlichen und politischen Sanktionen zu drängen, damit es seine Bürger aus den 1967 besetzten Gebieten entfernen muss. Wir haben diesen schmerzhaften Schritt gewählt, uns aus Liebe zu unserem Land und einer wachsenden Angst nicht nur um seinen demokratischen Charakter, sondern auch um seine Zukunft und sogar um seine Existenz – und unsere Existenz – an Außenstehende zu wenden.

„Lassen Sie uns die Zivilgesellschaft im Westen informieren. Stoppt diese selbstgerechte Umarmung eurer Schuldgefühle. Sühne stattdessen die schreckliche Schuld deiner Eltern und deiner Länder, indem du in diesem Moment das einzig Richtige tust – gegen die Politik der israelischen Regierung.“

Von Jerusalem, meiner Stadt, die durch Mauern aus Stein, Stahl und Hass geteilt ist, habe ich diese Worte, die ich am 1. Februar in Haaretz‘ hebräischer Ausgabe geschrieben habe, auch benutzt, um die Bewegung der Jüdischen Stimme in Deutschland zu unterstützen, die bereits ernsthafte Schikanen erfährt. Der Beschluss des Bundestages unterstützt auch die gegen ihn ergriffenen Maßnahmen deutlich.

“ Hut ab!“ Ich habe dieser Gruppe geschrieben. „Diejenigen, die dich antisemitisch nennen, sind irregeführt und vor allem irreführend. Die Verzerrung dieses Begriffs ist die neueste Gefahr, noch trügerischer als ihre Vorgänger. Sie muss von ihren Wurzeln hochgezogen werden, die in diesem Moment noch tiefer eingraben. Dies sollte sensibel und klug, aber auch entschlossen geschehen, denn die Zeit ist nicht auf unserer Seite.“

