Andere Stimmen Hören auf Menschen in Israel & Palästina AphorismA Verlag

Warum hört man nicht auf “Andere Stimmen”, auf Menschen in Israel und Palästina? Weil man genau weiß, dass gerade DIESE Stimmen die Wahrheit wissen und aussprechen. Aber nichts ist so grausam wie die Realität. Gerade in Israel/Palästina wird uns das seit Jahrzehnten vermittelt. Es ist so wohltuend dieses Buch zu lesen und faszinierend so viele Gleichgesinnte zu entdecken. Herausheben möchte ich nur, drei Namen, die für mich besonders prägnant sind. Abed Schokry, für mich eine der wichtigsten Stimmen aus Gaza, Roni Hammermann eine der wichtigsten Stimmen aus Israel und Fuad Hamdan, eine der wichtigsten Stimmen aus Deutschland. Schon das Vorwort von Ulrich Duchrow macht neugierig auf das Buch. Dem Herausgeber Jürgen Schulz ist es gelungen, eine authentische Mischung zu vereinen und alles in einem kleinen Buch.

Evelyn Hecht-Galinski

