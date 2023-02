Attack of the Weather Balloons! On Saturday, President Biden sent a USG fighter aircraft to shoot down… something over the Yukon in Canada. This is the third such alleged shootdown. The second one is said to have occurred on Friday over Alaska, according to the stenographic media.

Angriff der Wetterballons!

Von Kurt Nimmo



12. Februar 2023

Am Samstag schickte Präsident Biden ein Kampfflugzeug der US-Regierung, um… etwas über dem Yukon in Kanada abzuschießen.

Trudeau teilte in Tweets mit, dass kanadische und US-amerikanische Kampfflugzeuge eingesetzt worden seien und dass eine “US F-22 erfolgreich auf das Objekt” über dem Yukon geschossen habe und dass die kanadischen Streitkräfte die Trümmerteile bergen würden.

washingtonpost.comNeues nicht identifiziertes "zylindrisches" Objekt über Kanada abgeschossenNORAD- und Militärflugzeuge haben das jüngste nicht identifizierte Objekt in der Luft gesichtet und verfolgt, während die Suche nach einem am Freitag über Alaska abgeschossenen Objekt weitergeht

Dies ist der dritte angebliche Abschuss dieser Art. Der zweite soll sich am Freitag über Alaska ereignet haben, wie die stenografischen Medien berichten. Es wird “berichtet”, was die Regierung wissen will – und im Fall des Angriffs auf die Wetterballons will sie, dass man praktisch nichts weiß – außer, dass es sich um das unheimliche Verhalten dieser verdammten spionagebesessenen Kommunisten in China handelt.

Das “Objekt” über dem Yukon war “zylindrisch” und “kleiner als der mutmaßliche chinesische Ballon, der am vergangenen Wochenende abgeschossen wurde”, sagte die kanadische Verteidigungsministerin Anita Anand am Samstagabend, wie CNN von der Regierung erfuhr.

Das am Samstag abgeschossene Objekt ist das dritte Mal innerhalb einer Woche, dass US-Flugzeuge ein Objekt im nordamerikanischen Luftraum abgeschossen haben. Der Vorfall vom Samstag folgt auf den Abschuss eines anderen nicht identifizierten Objekts am Freitag über Alaska und den Abschuss eines mutmaßlichen chinesischen Überwachungsballons am 4. Februar durch einen US-Kampfjet vom Typ F-22.

Vergessen Sie das Adjektiv “mutmaßlich” vor “chinesischer Überwachungsballon”. Der Staat verlangt von Ihnen zu glauben, dass das “kommunistische” China Amerika und jetzt auch Kanada ausspioniert. Die Regierung hat keinerlei Beweise dafür vorgelegt, dass der ursprüngliche Ballon tatsächlich ein Überwachungsdingsbums war.

Natürlich wird von Ihnen erwartet, dass Sie alles, was der Staat Ihnen erzählt, für bare Münze nehmen. Fragen sind nicht erlaubt, woran die Konzernmedien gelegentlich erinnert werden müssen. Selbst NPR macht gelegentlich einen Fehler.

An Bord der Air Force One fragte die NPR-Korrespondentin für das Weiße Haus, Ayesha Rascoe, die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, nach Beweisen für die Behauptung der USA, Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi, ein ISIS-Führer, der zusammen mit zahlreichen Zivilisten (einschließlich Kindern) bei einer US-Razzia getötet wurde, habe eine Selbstmordbombe gezündet. Weit davon entfernt, Beweise zu liefern, zeigte sich Psaki überrascht, dass irgendjemand an den Behauptungen des US-Militärs zweifeln könnte, wenn es um zivile Opfer geht. Sie ging noch einen Schritt weiter und beschuldigte solche Leute, ISIS mehr zu glauben als dem US-Militär. (Hervorhebung hinzugefügt.)

Ned Price, der offizielle Geschichtenerzähler des Außenministeriums, tat es ihm gleich und beschuldigte Matt Lee von der AP im Wesentlichen, ein russischer Hochstapler zu sein.

“Wenn Sie an der Glaubwürdigkeit der US-Regierung, der britischen Regierung oder anderer Regierungen zweifeln und Trost in Informationen finden wollen, die die Russen verbreiten, dann ist das Ihre Sache”, schimpfte Price über den Stenografen, der aus der Reihe tanzte.

Bevor er den seltenen inhaltlichen Fragen auswich, arbeitete Price als CIA-“Analytiker”. Er wurde von den Besten an der John F. Kennedy School of Government in Harvard unterrichtet.

Seltsam, die Amnesie der Amerikaner. Möglicherweise erinnern sich jedoch einige wenige Amerikaner an die besonders tödliche Lüge, die Lyndon Baines Johnson über den “Zwischenfall” im Golf von Tonkin erzählte, bei dem verräterische Kommunisten aus Nordvietnam den “Aufklärungs”-Zerstörer Maddox angriffen und damit einen Krieg in Südostasien (Vietnam, Laos, Kambodscha) auslösten. Mehr als drei Millionen Menschen wurden getötet.

Oder, in jüngerer Zeit, die Lügen von George W. Bush und seinen perfiden Neocons. Immer wieder wurde behauptet, Saddam Hussein (ehemaliger CIA-Mitarbeiter) verfüge über Massenvernichtungswaffen, um unschuldige amerikanische Kinder anzugreifen, während sie schliefen. Später, als die Lügen aufgedeckt wurden, machte Bush daraus eine Comedy-Nummer. Hier gibt es keine Massenvernichtungswaffen… nur anderthalb Millionen Tote.

Vielleicht erinnern sich noch ein paar Leute daran, wie Bush triumphierend verkündete, die Todesmaschinerie der US-Regierung habe die Taliban (die früher auf der Gehaltsliste der CIA standen) ausgelöscht. Das war eine weitere unverfrorene Lüge, erzählt von einem pathologischen Lügner.

P.S.: Die Taliban haben gewonnen. Der Krieg wird uns – oder besser gesagt, unsere Nachkommen – 2,261 Billionen Dollar kosten. Forbes beziffert die Kosten auf 300 Millionen Dollar pro Tag für 20 Jahre.

Jetzt erzählen sie große Lügen über die Ukraine, eine Demokratie mit Neo-Nazis. Das ist ein Musterbeispiel für Orwellsches Doppeldenken.

Wie auch immer, zurück zur Invasion der Kommunisten-Ballons. Ich bin mir nicht sicher, ob der Staat jemals Beweise für die Herkunft und den Zweck dieser Ballons und des “zylindrischen” nicht identifizierten Objekts vorlegen wird, das angeblich über dem Yukon abgeschossen wurde, letzteres mit dem Segen des liberalen autoritären Führers von Kanada, Justin Trudeau.

Die Amerikaner werden wie immer am Haken hängen. Die AIM 9X Sidewinder-Rakete des USG F-22 Raptor, die angeblich auf das “Objekt” abgeschossen wurde, das die Größe eines “Kleinwagens” gehabt haben soll, kostete 472.000 Dollar.

Die Aktionäre von Raytheon profitieren in hohem Maße von diesen psychologischen Operationen.

In der Zwischenzeit werden wir, wie beabsichtigt, im Dunkeln gelassen und erhalten keinerlei Beweise dafür, dass dieses “Überwachungsobjekt” überhaupt existiert. Die Amerikaner, die gezwungen sind, für diesen Unsinn zu bezahlen, sind chinesische Bots, Doppelgänger und Desinformationszombies, wenn sie es wagen, nach mehr Details zu fragen.

Es geht um die Überwachung durch die KPCh. Wie können Sie es wagen, Fragen zu stellen.

Vielleicht bekommen wir diese Woche weitere UFO-Berichte, weitere Abschussaktionen im Wert von einer halben Million Dollar (abzüglich der Kosten für den Betrieb der F-22) und weitere Haufen konstruierter Paranoia, während der Staat seine Argumente für die Konfrontation mit seinen Hauptkonkurrenten, China und Russland, aufbaut. Übersetzt mit Deepl.com

