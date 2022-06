Eine interessante Analyse von Farhang Jahanpour, allerdings nur in Englisch

Listen: “The Iranian threat” – real or imagined? Dr Farhang Jahanpour, an Iranian academic and journalist living in the UK, sheds light on the reasons for the chequered relations between Iran and the West, primarily the United States, and highlights the main drivers behind Iran’s regional policy.

Anhören: “Die iranische Bedrohung” – real oder eingebildet?



von Farhang Jahanpour



Mohamed El-Doufani* schreibt

12. Juni 2022

Dr. Farhang Jahanpour, ein in Großbritannien lebender iranischer Akademiker und Journalist, beleuchtet die Gründe für die angespannten Beziehungen zwischen dem Iran und dem Westen, vor allem den Vereinigten Staaten, und zeigt die wichtigsten Faktoren der iranischen Regionalpolitik auf.

Historisch gesehen ist der Iran kein Aggressor. Worauf stützt sich also diese Behauptung, die häufig von den Saudis und ihren Verbündeten am Golf und anderswo in der arabischen Welt erhoben wird?

Ist die Islamische Republik von dem Wunsch beseelt, die schiitische Strömung des Islam zu fördern? Oder sind die wahren Triebkräfte der iranischen Außenpolitik eine Mischung aus iranischem Nationalismus und Religion?

Worauf beruhen die Beziehungen Teherans zur libanesischen Hisbollah und zu den jemenitischen Houthis?

Hat die iranische Intervention in Syrien mit Israel zu tun, mit der Angst vor Instabilität oder mit der Verwandtschaft mit den Alawiten, die einem Ableger der schiitischen Strömung des Islam angehören, der die herrschende Familie Asad und wichtige Mitglieder des syrischen Regimes angehören? Und wie steht der Iran zu sunnitischen muslimischen Bewegungen wie der Muslimbruderschaft?

*Dr. Mohamed El-Doufani ist Redakteur, Autor, Analyst und Kommentator mit den Schwerpunkten Naher Osten und Nordafrika sowie die Außenpolitik Russlands und der USA.

