Annexion, Iran-Sanktionen, Waffen? Was Israel von Trump verlangen kann, wenn er geht

Von Raphael Ahren

9.11.2020

Obama ließ eine Resolution des UN-Sicherheitsrates, die Siedlungen zuschlägt, passieren, als er eine lahme Ente war; im Gegensatz dazu hofft Jerusalem auf Abschiedsgeschenke des scheidenden Präsidenten

In 72 Tagen kann eine Menge getan werden. Und Premierminister Benjamin Netanjahu hat zweifellos begonnen, darüber nachzudenken, was er vom scheidenden US-Präsidenten Donald Trump verlangen möchte, bevor Joe Biden am 20. Januar 2021 ins Weiße Haus einzieht.

Für die israelische Regierung war die Trump-Administration das Geschenk, das sie immer wieder machte: In nur vier Jahren zog sie sich aus dem Atomdeal 2015 zurück, erkannte Jerusalem als israelische Hauptstadt an und verlegte die US-Botschaft in die Stadt, kürzte die Hilfe für die Palästinenser drastisch, erkannte die israelische Souveränität über den Golan an, bestätigte die Rechtmäßigkeit der Siedlungen im Westjordanland und billigte im Prinzip deren Annexion an Israel.

Was konnte Netanjahu nun also noch von einer Regierung verlangen, die seiner Regierung bereits so ziemlich alles gab, was sie wollte?

Eine ganze Menge sogar. Nach Ansicht israelischer und amerikanischer Analysten könnte Jerusalems potenzielle Wunschliste die ausdrückliche Unterstützung für die Annexion von Teilen des Westjordanlandes, eine verbesserte Verteidigungshilfe, einschließlich fortgeschrittener Waffen, härtere Sanktionen gegen den Iran und einen verstärkten Druck auf arabische Staaten zur Normalisierung der Beziehungen zu Israel enthalten.

Netanjahu könnte die verbleibenden zehn Wochen der Regierung auch dazu nutzen, das Tempo des Aufbaus des Westjordanlandes zu beschleunigen (bevor eine Biden-Regierung ihn wahrscheinlich bitten würde, den Siedlungsausbau einzufrieren oder zumindest zu verlangsamen) und/oder die militärischen Angriffe auf iranische Ziele in Syrien und im Libanon zu intensivieren.

Arbeiten bis zur letzten Minute

Es wird allgemein davon ausgegangen, dass Israel ohne Trumps Segen keine drastischen Maßnahmen wie die einseitige Anwendung der Souveränität über Teile des Westjordanlandes ergreifen würde, aber seine Helfer könnten daran interessiert sein, ihre Nahost-Agenda vor dem Ausscheiden aus dem Amt voranzubringen – und ihre politischen Ziele überschneiden sich oft mit denen Netanjahus.

“Wir wurden für vier Jahre gewählt – wir kamen, um zu arbeiten, und wir beabsichtigen, die Zeit bis zur letzten Minute zu nutzen”, sagte ein Beamter der US-Regierung am Montag im Kan-Sender. “Wir haben eine ganze Reihe von Dingen mit Israel und für Israel zu tun – und wir werden die Arbeit fortsetzen”.

Es ist unklar, inwieweit Trump seine verbleibende Zeit im Amt nutzen wird, um wichtige Schritte einzuleiten oder zu genehmigen, die den Positionen des neuen Präsidenten widersprechen würden (Biden ist gegen eine Annexion und will angeblich zum Iran-Deal zurückkehren).

Aber alles ist möglich, sagte Eytan Gilboa, ein Experte für amerikanische Politik und die Beziehungen zwischen den USA und Israel an der Bar-Ilan-Universität. “Es ist eine amerikanische Tradition, dass lahmärschige Präsidenten in Übergangsperioden gewöhnlich keine mutigen neuen Initiativen ergreifen”, sagte er am Sonntag gegenüber der Times of Israel.

“Allerdings brach [der ehemalige US-Präsident Barack] Obama diese Regel im Dezember 2016, als er die Resolution 2334 des UN-Sicherheitsrates initiierte, die die Siedlungen für illegal erklärte. Trump wurde zum Präsidenten gewählt, und Obama und [sein Vizepräsident] Biden wussten, dass Trump gegen die Resolution war. Biden kann also jetzt nicht argumentieren, dass Trump keine Schritte einleiten sollte, die er ablehnt. Trump hat alle Autorität, als Präsident zu tun, was er will. Und Trump, der so unberechenbar ist wie er, kann vielleicht mehr tun, als normalerweise akzeptabel ist”.

US-Botschafterin Samantha Power signalisiert die Stimmenthaltung ihres Landes bei der Abstimmung des Sicherheitsrates über die Resolution 2334 am 23. Dezember 2016 (UNO-Foto/Evan Schneider)

Eine Nicht-Rückkehr zum Iran-Deal

Laut Axios plant die Trump-Administration einen massiven Ansturm neuer Sanktionen gegen den Iran wegen seines ballistischen Raketenprogramms, der Unterstützung von Terrorgruppen und Menschenrechtsverletzungen.

“Das Ziel ist es, bis zum 20. Januar so viele Sanktionen wie möglich gegen den Iran zu verhängen”, teilte eine israelische Quelle, die über den Plan informiert wurde, der Website mit.

MK Uzi Dayan, ein General der IDF im Ruhestand, sagte, Netanjahus erste Priorität sollte es sein, einen Weg zu finden, den Ausstieg der USA aus dem Iran-Geschäft dauerhaft zu machen.

“Wir müssen die Nicht-Rückkehr Amerikas zum früheren Iran-Abkommen so weit wie möglich verankern”, sagte er der Times of Israel. Er konnte nicht genau sagen, wie das zu tun sei, schlug aber eine Art Erklärung des Präsidenten vor, die es der Biden-Administration erschweren würde, das fuchtelnde Abkommen wiederzubeleben.

Mark Dubowitz, der CEO der Washingtoner Stiftung zur Verteidigung der Demokratien (Foundation for Defense of Democracies), sagte, das Wichtigste, was Netanjahu von der scheidenden Regierung verlangen könne, sei die weitere Sanktionierung großer Teile der iranischen Wirtschaft, die den Terrorismus und das Korps der iranischen Revolutionsgarden unterstützen.

“Dies wird nicht nur die Hebelwirkung für Biden erhöhen, wenn er ins Amt kommt, sondern auch die Sanktionsmauer der marktwirtschaftlichen und politischen Abschreckung stärken. Diese Sanktionsmauer wird es für Biden schwieriger machen, einfach wieder in den JCPOA einzutreten”, sagte er und benutzte dabei den offiziellen Namen des Iran-Geschäfts.

US-Präsident Donald Trump unterzeichnet mit US-Vizepräsident Mike Pence(R) und US-Finanzminister Steven Mnuchin am 24. Juni 2019 im Weißen Haus “harte Sanktionen” gegen den obersten Führer des Iran. (MANDEL NGAN / AFP)

Breitere Normalisierung

Verschiedene rechte Politiker sagten, sie hoffen, dass das Trump Weiße Haus Israel grünes Licht für die Annexion von Teilen des Westjordanlandes, wie z.B. des Jordantals, geben wird.

Doch die meisten Analysten lehnen solche Ideen als Wunschdenken ab. Eine der größten außenpolitischen Errungenschaften der Regierung war die Vermittlung des so genannten Abraham-Abkommens, das dadurch möglich wurde, dass Jerusalem und Washington sich darauf einigten, Netanjahus Annexionsplan auszusetzen.

“Eine Annexion findet nicht statt”, sagte Dubowitz, der derzeit Israel besucht.

Was ein interessantes Abschiedsgeschenk von Trump sein könnte, ist eine “aufgeschobene Zahlungsplanoption”, die Israel den Zugang zu der jetzt für die Zukunft vorgesehenen Militärhilfe ermöglichen würde, sagte er.

“Dies könnte es Israel erlauben, neue Verträge für fortgeschrittene Waffenplattformen zu unterzeichnen, die es sich gegenwärtig nicht leisten kann”, erklärte Dubowitz. “Eine andere Idee ist es, vorpositionierte amerikanische [Verteidigungs-] Systeme und Munition in Israel zu erhöhen. Israel könnte dann im Notfall auf diese zugreifen. Das wäre Munition, aber auch Iron Dome oder David’s Sling oder vielleicht Tamir- und Stunner-Abfangjäger.

Abfangtests des David’s Sling-Luftverteidigungssystems am 19. März 2019. (Verteidigungsministerium)

Gilboa, der Experte der Bar-Ilan-Universität, sagte, Netanjahus wichtigste Bitte der scheidenden Regierung sei es, weitere arabische Staaten unter Druck zu setzen, den Abraham-Abkommen beizutreten. Er glaubt, dass Biden, da er versuchen werde, wieder mit dem Iran in Kontakt zu treten, “wahrscheinlich die arabisch-israelische strategische Loyalität stoppen” werde, da die USA den Iran nicht umwerben und gleichzeitig die regionalen Gegner Teherans weiter stärken könnten.

“Israel sollte auf neue Mitglieder der anti-iranischen Allianz drängen, bevor es zu spät ist”, sagte er.

Andere sind der Meinung, dass Trump in den letzten Wochen seiner Amtszeit keine größeren außenpolitischen Initiativen ergreifen wird.

“Eine lahme Ente kann mehr Schaden anrichten als Gutes tun”, warnte Danny Ayalon, ein ehemaliger israelischer Botschafter in den USA. Israel sollte daher seine Erwartungen zurückschrauben, schlug er vor.

“Was Netanjahu vielleicht verlangt, sind praktische Dinge. Vielleicht mehr militärische Hilfe, ein paar zusätzliche Verteidigungssysteme oder spezifische Ausrüstung, wie bunkerbrechende Bomben. Aber nichts im Sinne einer langfristigen Politik oder eines strategischen Paradigmenwechsels. Übersetzt mit Deepl.com

