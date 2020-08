Annexion wurde bereits vor dem Abkommen mit den VAE eingefroren

Die Annexion von Teilen des besetzten Westjordanlands war bereits vor der Ankündigung eines Abkommens zur Normalisierung der Beziehungen zu den Vereinigten Arabischen Emiraten eingefroren

Israeli Finance Minister Yisrael Katz said Sunday that the annexation of parts of the occupied West Bank was already suspended before the announcement of a deal to normalise relations with the United Arab Emirates (UAE). The UAE insisted that stopping Israeli annexation of the West Bank was a major factor in the deal.