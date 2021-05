Dank an Ali Abunimah, unbedingt anschauen und hören

https://electronicintifada.net/blogs/ali-abunimah/watch-german-tv-regrets-airing-interview-about-gaza

Anschauen: Deutsches TV “bedauert” die Ausstrahlung dieses Interviews über Gaza



Ali Abunimah

13. Mai 2021

Die Deutsche Welle hat sich dafür entschuldigt, dass sie am Dienstag ein Interview mit mir über die deutsche Komplizenschaft bei Israels anhaltendem Massaker an den Palästinensern in Gaza ausgestrahlt hat.

Das Vorgehen des staatlichen Senders spiegelt die vorherrschende Feigheit und Unterdrückung unter Deutschlands Eliten wider, wenn es um Kritik an Israel geht.

“Ich denke, es ist an der Zeit, dass das deutsche Volk und die deutschen Eliten aufhören, palästinensische Kinder im Gazastreifen für die Verbrechen des deutschen Volkes an den europäischen Juden bezahlen zu lassen”, sagte ich in dem Interview.

“Die Palästinenser sind es leid, den Preis für ein schlechtes deutsches Gewissen zu zahlen.”

Ein Artikel in der deutschen Ausgabe der Nachrichten bestätigt, dass der Sender sein Bedauern ausdrückte, nachdem “ein Aktivist am Dienstag in einer Nachrichtensendung antisemitische Bemerkungen machte und Terrorakte rechtfertigen wollte.”

“Auch wenn es nicht immer möglich ist, Aussagen von Interviewgästen in einer Live-Situation komplett zu verhindern, hätte dieser Fehler nicht passieren dürfen”, heißt es in dem Bericht weiter.

“Wir bedauern das”, wird eine Sprecherin der Deutschen Welle zitiert.

Obwohl Die Nachrichten meinen Namen nicht nennen, scheint es eine verleumderische Anspielung auf mein Interview zu sein, da sie sich auf die gleiche Sendung bezieht, die mich am Dienstag interviewt hat – Der Tag.

Ein Artikel in der deutschen Boulevardzeitung Bild bezieht sich ebenfalls auf mein Interview und verleumdet mich als “Antisemit”.

In den letzten Jahren haben die deutschen politischen Eliten ihre Diffamierungskampagnen und Repressionen gegen Unterstützer der palästinensischen Rechte verstärkt und sie als antijüdische Fanatiker verleumdet.

Dies alles entspringt dem Irrglauben, dass die praktisch bedingungslose Unterstützung des israelischen Besatzungsregimes, der Apartheid und des Siedlerkolonialismus Deutschland irgendwie für seine Ausrottung von Millionen europäischer Juden entschädigt.

Die Entschuldigung der von der deutschen Regierung kontrollierten Medien, eine Abweichung von den offiziellen Pro-Israel-Narrativen zuzulassen, unterstreicht, dass in Europa “freie Rede” ein Mythos ist, besonders wenn es um die Rechte und die Menschlichkeit des palästinensischen Volkes geht. Übersetzt mit Deepl.com

