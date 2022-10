Ich bin entsetzt. Eine Schande für Deutschland, dass ist die Saat, die jetzt nach monatelanger Medienhetze aufgeht. Würde es eine Synagoge betreffen, wäre die Aufregung und Reaktion groß. Was ist an einer Moschee anders, als an einem Gotteshaus? Wehret den Anfängen. Evelyn Hecht-Galinski

https://www.youtube.com/watch?v=foiT8t0RhIw&feature=youtu.be

Anschlag auf das Islamische Zentrum Hamburg (IZH) und die

Gemeinde der Imam-Ali-Moschee (a)

22.10.2022

In den letzten Monaten gab es mehrere Angriffe auf die schiitische Gemeinde in Hamburg. Im September 2022 wurde vor der Moschee der Koran verbrannt und Gemeindemitglieder bedroht. Die Welle der Gewalt gegen unsere Gemeinde in Hamburg kulminierte nur ein Monat später in einem perfiden Farbanschlag, bei der eine unbekannte Person in die Moschee eindrang und mit Farbe die Wände, Bücher und Gemälde von Gelehrten bespritzte. Leider wurde dabei auch ein 71jähriger Angestellten der Moschee schwer verletzt, der sich nun im Krankenhaus befindet. “Solche Anschläge sind nicht dazu geeignet, eine sachliche Auseinandersetzung zu führen. Gewalt darf nie Mittel der Auseinandersetzung sein. Wir weisen diese Art von Gewalt gegen unsere Gemeinde aufs Schärfste zurück und sind um die Sicherheit der Gemeindemitglieder sehr besorgt. Unsere Mitgliedsgemeinde in Hamburg ist eine rein religiöse Gemeinschaft”, so Ale Hosseini – Vorsitzender der schiitischen Gemeinden Deutschlands (IGS). Islamische Gemeinschaft der schiitischen Gemeinden Deutschlands (IGS) e.V. http://www.igs-deutschland.org