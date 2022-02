Antifa Richard Rohrmoser Beck Verlag

Rezension

Von Evelyn Hecht-Galinski

Antifa

Richard Rohrmoser

Was ist nur aus der Antifa geworden? Dieses Buch von Richard Rohrmoser führt den Leser durch die Geschichte der Antifa von Entstehung bis in die 2000er Jahre. Erschreckende Veränderungen sehe ich natürlich in der Tatsache, dass die Antifa in ihrem „Kampf gegen Antisemitismus“, blind wüten und meinen indem sie für den „Jüdischen Staat“ eintreten, mit Davidsternflaggen demonstrieren und versuchen auch jüdische IsraelkritikerInnen zum Schweigen zu bringen und Muslime zu verunglimpfen, „Gutes zu tun“. Das ist nicht nur Dummheit und ein trauriger Ausrutscher der Geschichte, sondern auch pure Demagogie und verachtenswerter Zynismus. Und es ist natürlich auch massiv antisemitisch. Mit ihrem unsäglichen Philosemitismus machen sie sich schuldig und haben jeden Anspruch auf Unterstützung verloren. Ein interessantes Buch für jeden, der sich mit der Antifa näher befassen möchte.

Rohrmoser, Richard

Antifa

Portrait einer linksradikalen Bewegung

Die Antifa polarisiert. Für die einen leistet sie einen wichtigen Beitrag gegen Rechtsextremismus, für andere ist sie aufgrund ihrer Infragestellung des staatlichen Gewaltmonopols eine Gefährdung der Demokratie von links. Was sind die zentralen Kennzeichen dieser linksradikalen Bewegung? Richard Rohrmoser zeichnet in seinem Buch erstmals die historische Entwicklung der vielschichtigen antifaschistischen Bewegung seit ihren Anfängen nach und skizziert das Spannungsfeld zwischen zivilgesellschaftlichem Engagement und radikaler Gewaltbereitschaft, in dem sie sich heute befindet. weniger

Von Richard Rohrmoser.

Teilen

Bibliografie

978-3-406-76097-6

Erschienen am 26. Januar 2022

208 S.

Softcover

Bibliografische Reihen

C.H.Beck Paperback

Schlagwörter

Broschur 16,00 €

Einleitung

1. Der Entstehungskontext der ‹Antifaschistischen Aktion›

Der Erste Weltkrieg und die Novemberrevolution von 1918/19

Die Weimarer Republik und die Entstehung des Faschismus

Die Ausrufung der ‹Antifaschistischen Aktion› im Jahr 1932

Die NS-Diktatur und der Widerstand

2. Antifaschismus seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges

Staatliche antifaschistische Richtlinien nach 1945

Antifaschistische Organisationen und Parteien in der Bundesrepublik

3. Die ‹Autonome Antifa›

Entstehung in den frühen 1980er Jahren

Entwicklungen in den 1990er Jahren

Postautonomie: Die Spaltung der linksradikalen Bewegung in den 2000er Jahren

4. Die autonome Antifa zwischen zivilgesellschaftlichem Engagement und staatlichen Repressionen

5. Fazit

Rohrmoser, Richard

Antifa

Portrait einer linksradikalen Bewegung

Die Antifa polarisiert. Für die einen leistet sie einen wichtigen Beitrag gegen Rechtsextremismus, für andere ist sie aufgrund ihrer Infragestellung des staatlichen Gewaltmonopols eine Gefährdung der Demokratie von links. Was sind die zentralen Kennzeichen dieser linksradikalen Bewegung? Richard Rohrmoser zeichnet in seinem Buch erstmals die historische Entwicklung der vielschichtigen antifaschistischen Bewegung seit ihren Anfängen nach und skizziert das Spannungsfeld zwischen zivilgesellschaftlichem Engagement und radikaler Gewaltbereitschaft, in dem sie sich heute befindet. weniger

Von Richard Rohrmoser.

Teilen

Bibliografie

978-3-406-76097-6

Erschienen am 26. Januar 2022

208 S.

Softcover

Bibliografische Reihen

C.H.Beck Paperback

Schlagwörter

Broschur 16,00 €

Einleitung

1. Der Entstehungskontext der ‹Antifaschistischen Aktion›

Der Erste Weltkrieg und die Novemberrevolution von 1918/19

Die Weimarer Republik und die Entstehung des Faschismus

Die Ausrufung der ‹Antifaschistischen Aktion› im Jahr 1932

Die NS-Diktatur und der Widerstand

2. Antifaschismus seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges

Staatliche antifaschistische Richtlinien nach 1945

Antifaschistische Organisationen und Parteien in der Bundesrepublik

3. Die ‹Autonome Antifa›

Entstehung in den frühen 1980er Jahren

Entwicklungen in den 1990er Jahren

Postautonomie: Die Spaltung der linksradikalen Bewegung in den 2000er Jahren

4. Die autonome Antifa zwischen zivilgesellschaftlichem Engagement und staatlichen Repressionen

5. Fazit

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...