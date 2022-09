Antikriegskritik und kollektive Meinungsbildung Von FinnAndreen Mises Wire

Antiwar Criticism and the Formation of Collective Opinion – Global Research All Global Research articles can be read in 51 languages by activating the “Translate Website” drop down menu on the top banner of our home page (Desktop version). To receive Global Research’s Daily Newsletter (selected articles), click here. Follow us on Instagram and Twitter and subscribe to our Telegram Channel.

Antikriegskritik und kollektive Meinungsbildung

Global Research 9. September 2022

Es gibt im Westen Themen, die man nur schwer hinterfragen kann, ohne Gefahr zu laufen, scharfe Kritik zu bekommen. Zu folgenden Themen gibt es beispielsweise eine nach westlicher Kollektivmeinung „richtige“ Position: „Sozialstaat“, „Klimapolitik“, „Multikulturelle Gesellschaft“ oder „Covid-19-Impfung“. Es wird vorausgesetzt, dass die „akzeptable“ Position zu jedem dieser Themen ohne vorherige kritische Analyse auf individueller Ebene eingenommen werden kann und sollte.

Die Liste dieser Themen ist nicht statisch; neue gewinnen an Bedeutung in der Gesellschaft, während andere im Laufe der Zeit an Bedeutung verlieren. In den letzten Jahren sind zwei neue Themen aufgetaucht: „autoritäres Russland“ und „kommunistisches China“, was nicht überrascht, wenn man bedenkt, dass Washington und damit im weiteren Sinne. der Westen, hat beschlossen, diese beiden Nationen als strategische Feinde zu behandeln. Eine aktuelle Studie zeigt beispielsweise, dass der Anteil der Amerikaner mit einer negativen Einstellung zu China innerhalb kürzester Zeit von 46 Prozent auf 67 Prozent dramatisch gestiegen ist. Das ist kein Zufall, sondern das Ergebnis einer medialen Kommunikationsstrategie.

Die Kritik der Antikriegsposition

Für Russland ist die „richtige“ Haltung im Westen, insbesondere seit Beginn des Ukraine-Konflikts am 24. Februar 2022, nicht weniger als eine absolute Verurteilung dieses Landes. Die Unterstützung für die Ukraine muss umfassend sein und kann durch eine kleine blau-gelbe Flagge auf Facebook gesellschaftlich bestätigt werden. Die bedingungslose Unterstützung des von den westlichen Führern gegen Russland geführten Wirtschaftskriegs ist auch für die Europäer gesellschaftlich erforderlich, auch wenn sie die ersten sein werden, die darunter leiden werden.

Aus diesem Grund wurde der Bericht von Amnesty International vom 4. August 2022, der bestätigte , dass „ukrainische Streitkräfte, die Zivilisten gefährden und gegen das Kriegsrecht verstoßen, wenn sie in besiedelten Gebieten operieren“, zu einer Bombe der Medien , nicht nur in der Ukraine , sondern auch im Westen . Dieser Bericht beunruhigt viele Menschen, weil er nicht mit dem Schwarz-Weiß-Bild von Russland als kriminellem Aggressor und der Ukraine als unschuldigem Opfer übereinstimmt.

Denjenigen, die zum Konflikt in der Ukraine nicht die „richtige“ Haltung einnehmen, wird oft vorgeworfen, „pro-russisch“ zu sein, auch wenn diese Haltung lediglich darin besteht, objektiv zu sein; durch die Betrachtung der jüngeren Geschichte und des Verhaltens der verschiedenen Protagonisten. Sie gelten als „pro-russisch“, weil sie keine bedingungslose Unterstützung für die Ukraine zum Ausdruck bringen, sondern häufiger Bedingungen für den Frieden vorschlagen. Tatsächlich ist die Position der meisten dieser Kritiker überhaupt nicht „pro-russisch“, sondern „pro-friedensorientiert“, indem sie aktive westliche Bemühungen um einen Waffenstillstand unterstützen und so so viele ukrainische Leben wie möglich verschonen.

Westliche Medien reagierten nicht, als die ukrainische Regierung am 14. Juli 2022 eine schwarze Liste westlicher Politiker, Akademiker und Aktivisten veröffentlichte , die laut Kiew „russische Propaganda fördern“. Diese Liste umfasst führende westliche Intellektuelle und Politiker, wie den republikanischen Senator Rand Paul , die ehemalige demokratische Kongressabgeordnete Tulsi Gabbard , den militärischen und geopolitischen Analysten Edward N. Luttwak, den politischen Realisten John Mearsheimer und den preisgekrönten freiberuflichen Journalisten Glenn Greenwald .

Obwohl diese ukrainische schwarze Liste im Westen offensichtlich hätte verurteilt werden müssen, hat sie kaum Reaktionen hervorgerufen, denn die westlichen Medien stimmen bereits mit ihrer Schlussfolgerung überein: Die Menschen auf der Liste werden bereits in ihren eigenen Ländern kritisiert, weil sie das Pro- Ukrainische Stellung. Hätte die ukrainische Regierung es außerdem gewagt, eine solche Liste zu veröffentlichen, wenn sie nicht die vorherige Zustimmung Washingtons gehabt hätte?

Die Bildung der kollektiven Meinung

Was im Fall der Haltung gegenüber Russland passiert, wie auch in den anderen oben genannten Themen, ist weder überraschend noch neu. In seinem berühmten Werk On Liberty (1859) ist John Stuart Mill heute vielleicht am bekanntesten für seine vorausschauende Frühwarnung vor den Gefahren der „kollektiven Meinung“; die „Tyrannei der Mehrheit“ in Form „der vorherrschenden Meinungen und Gefühle, die die Gesellschaft versucht, einer Minderheit aufzuzwingen“.

Die Mehrheit der Gesellschaft ist natürlich intolerant gegenüber Nonkonformismus, weil das Denken wie alle anderen psychologischen Trost spendet und soziale Bindungen stärkt. Doch obwohl die Gesellschaft für ihren sozialen Zusammenhalt von der kollektiven Meinung abhängt, hängt ihr Wohlergehen paradoxerweise auch von Ansichten ab, die dieser Mehrheitsmeinung zuwiderlaufen. So wie die Naturwissenschaft nur durch den manchmal mühseligen, aber meist respektvollen Prozess des Peer Review vorankommt, braucht auch die Gesellschaft Minderheitenmeinungen und abweichende Stimmen, um die permanente Konsenssuche der Mehrheit einzudämmen.

Aber die Meinungen von Minderheiten werden ersticken, wenn es kein tieferes Verständnis von Mills Idee gibt. Glücklicherweise existiert dieses Verständnis heute. Zu Mills „kollektiver Meinung“ kamen grundlegende soziologische Konzepte hinzu, wie „ Massenpsychologie “ (Gustave Le Bon, 1895), die „ politische Formel “ (Gaetano Mosca, 1923), „Propaganda“ (Edward Bernays, 1928), die „ Rolle der Intellektuellen “ (FA Hayek, 1949), die „ Banalität des Bösen “ (H. Arendt, 1963), die „ Fabrikation von Zustimmung “ (Chomsky und Herman, 1988) und neuerdings das Konzept der „ Massenbildungspsychose “ (Matthias Demet).

Dieses gesammelte Wissen in der obigen Referenz lässt keinen Zweifel am Willen und der Fähigkeit westlicher politischer und finanzieller Eliten, durch die Kontrolle, die sie explizit und implizit auf die Redaktionen traditioneller Medien und auf Social-Media-Plattformen ausüben, eine kollektive Meinung zu bilden und zu lenken. Die Entwicklung der Meinungen westlicher Mehrheiten zu den eingangs erwähnten Themen ist weitgehend das Ergebnis des Einflusses dieser Eliten auf die westliche öffentliche Meinung. Die kollektive Meinung in Bezug auf den Klimawandel ist heute wahrscheinlich das krasseste Beispiel für diesen Einfluss, wenn man bedenkt, welche erheblichen wirtschaftlichen Folgen dies für die westliche Gesellschaft haben wird.

Libertarismus ist die einzige Lösung

Die politische Globalisierung, ein seit mehreren Jahrzehnten andauernder antiliberaler Prozess, bewirkt eine Angleichung nationaler politischer Zentren und damit eine Verringerung der Pluralität. Allmählich fließt westliche politische Macht in Richtung supranationaler Institutionen (wie der UNO, der EU, dem Weltwirtschaftsforum). Diese Zentralisierung der politischen Macht und die daraus resultierende wirtschaftliche Konzentration von Unternehmen, einschließlich der damit verbundenen Konzentration von Mediengruppen , ermöglicht und erleichtert die öffentliche Meinungsbildung durch die westlichen Eliten.

Die politische Philosophie, die theoretisch am besten geeignet ist, dieses Dilemma der modernen Gesellschaft zu lösen, ist der Libertarismus, weil er eindeutig für eine signifikante und endgültige Reduzierung der politischen Macht plädiert, sowohl national als auch international.

Eine der Stärken des Libertarismus ist gerade die Bedeutung, die er der kulturellen und intellektuellen Pluralität einer freien Gesellschaft beimisst. Dies ist der berühmte „Marktplatz der Ideen“, der wie der freie Markt für Waren und Dienstleistungen nur teilweise mit dem allgegenwärtigen Vetternkapitalismus und den massiven staatlichen Eingriffen existieren kann, denen die meisten westlichen Gesellschaften heute ausgesetzt sind. In einer freien Gesellschaft, also einer stark dezentralisierten Gesellschaft mit einem schwachen Staat, der höchstens eine Nachtwächterrolle hat, wird die öffentliche Meinungsbildung durch politische Eliten dann unmöglich.

Der gegenwärtige Moment in der Geschichte stellt eine besondere Bedrohung für die Freiheit dar, weil die herrschenden globalistischen Eliten jetzt eine beispiellose Gelegenheit haben, die Einstellungen und Meinungen ihrer Gesellschaften in ihren eigenen, oft verdrehten Interessen zu formen. Gleichzeitig kann der neue und einfache Zugang der Öffentlichkeit zu alternativen Analysen und unabhängigen Informationen diesem unheilvollen Trend entgegenwirken. Unter diesen sozialen Bedingungen müssen westliche Stimmen der Freiheit weiterhin den Libertarismus präsentieren, nicht nur wegen seiner wirtschaftlichen Vorteile, sondern auch als Mittel zur Befreiung der westlichen Völker von den Ketten der gelenkten kollektiven Meinung.

