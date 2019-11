Antisemitismusansprüche haben ein Ziel: Jeremy Corbyn daran zu hindern, Macht zu gewinnen. Von Jonathan Cook

Antisemitism claims have one goal: To stop Jeremy Corbyn winning power A supposed antisemitism crisis in Britain’s Labour party since Jeremy Corbyn became leader has erupted back into the headlines. This time barely any effort has been made to conceal the fact that the accusations relate to the „danger“ that Corbyn could soon win power, with Britain gearing up for a general election in less than a month.

Antisemitismusansprüche haben ein Ziel: Jeremy Corbyn daran zu hindern, Macht zu gewinnen.

Jonathan Cook

26 November 2019

Die Entfremdung der jüdischen Gemeinschaft von der Arbeit ist seit Jahren im Entstehen begriffen – aber es sind Johnsons Konservative, die die Feindseligkeit gegenüber Minderheiten angenommen haben.

Eine vermeintliche Antisemitismuskrise in der britischen Labour-Partei seit Jeremy Corbyn den Vorsitz übernommen hat, ist wieder in die Schlagzeilen geraten.

Diesmal wurden kaum Anstrengungen unternommen, um die Tatsache zu verbergen, dass sich die Anschuldigungen auf die „Gefahr“ beziehen, dass Corbyn bald die Macht gewinnen könnte, da Großbritannien sich auf eine Parlamentswahl in weniger als einem Monat vorbereitet.

Diese Woche fügte der britische Oberrabbiner Ephraim Mirvis seine Stimme hinzu, um in der Times zu argumentieren, dass der Oppositionsführer „ungeeignet für ein hohes Amt“ sei – das erste Mal, dass ein Oberrabbiner jemals versucht habe, sich in das Ergebnis einer Parlamentswahl einzumischen. Er nannte Corbyn „verlogen“ und warnte davor, dass das Wahlergebnis als Maßstab für Großbritanniens „moralischen Kompass“ dienen würde, und forderte die Öffentlichkeit auf, „mit ihrem Gewissen zu wählen“.

Seine Intervention folgte einem Brief an den Wächter, der von einer Handvoll Persönlichkeiten – viele von ihnen sind keine Juden – unterzeichnet wurde, darunter John Le Carre, Fay Weldon, Simon Callow und Joanna Lumley, und drängte die Wähler, Labour am 12. Dezember abzulehnen. Sie schrieben: „Die bevorstehenden Wahlen sind für jeden Wähler bedeutsam, aber für die britischen Juden enthält sie eine besondere Qual: die Aussicht auf einen Premierminister, der mit dem Antisemitismus verbunden ist.“

Die Linke ist nicht nur sehr resistent gegen Antisemitismus, sondern erkennt auch die von Israel begangenen Verbrechen an, ohne die Juden zur Verantwortung zu ziehen.

Sie forderten die Wähler auf, auf die Anliegen der jüdischen Gemeinschaft zu hören und sie über die Wahrscheinlichkeit zu stellen, dass sie den Konservativen die Möglichkeit geben würde, ihre Sparpolitik fortzusetzen und ein hartes Brexit voranzutreiben, und fügten hinzu: „Welche Sorgen der anderen Gemeinschaften sind auf diese Weise verfügbar? Wer wäre der Nächste?“

Ihre Bemerkungen spiegelten die von Jonathan Romain wider, einem älteren Rabbiner in Maidenhead, dem Wahlkreis der kürzlich verstorbenen Konservativenführerin Theresa May. Auf den Seiten der Daily Mail in diesem Monat bat Romain die jüdischen Wähler, einen beliebigen Kandidaten außer dem von Labour zu wählen, weil Corbyn „eine solche Bedrohung für die britischen Juden darstellt“.

Wie viele andere, die diese Anschuldigung erhoben, überließ Romain es seinen Lesern, daraus abzuleiten, woraus genau die vermeintliche „Bedrohung“ bestand. Aber um ihnen zu helfen, erwähnte er immer wieder den Kampf gegen Hitler und die Nazis sowie den Kindertransport, der viele tausend jüdische Kinder aus Vernichtungslagern rettete, indem er sie nach Großbritannien brachte.

Unterdessen benutzte der Herausgeber der Jewish Chronicle, Stephen Pollard, der den größten Teil seiner Karriere damit verbracht hat, für rechte Boulevardzeitungen zu arbeiten, die Titelseite seiner Zeitung, um die Leser – wieder einmal – vor der Bedrohung durch Corbyn zu warnen. Er zitierte eine Umfrage letzten Monat, die ergab, dass 87 Prozent der britischen Juden glaubten, Corbyn sei ein Antisemit. Rund 47 Prozent gaben an, sie würden eine Auswanderung „ernsthaft in Betracht ziehen“, wenn er zum Premierminister gewählt würde.

Beweise werden ausgeblendet

Die Umfrage wurde weithin als weiterer, unwiderlegbarer Beweis dafür angeführt, dass Labour unter Corbyn’s Aufsicht „institutionell antisemitisch“ geworden ist. Alle Beweise zeigen etwas anderes, aber die Fakten haben in einer Debatte, die hauptsächlich von Emotionen und Unterstellungen getrieben wird, nicht viel Einfluss genommen.

Tatsachen haben in einer Debatte, die hauptsächlich von Emotionen und Unterstellungen getrieben wird, nicht viel Einfluss genommen.

Letzten Monat veröffentlichte das Economist Magazine, kein Freund von Corbyn oder der Labour Party, eine Umfrage über die britische Einstellung zu Israel und Juden, aufgeschlüsselt nach ideologischen Gruppen.

Es stellte fest, dass „sehr linke“ Wähler – die Menschen, die Corbyns Politik teilen – zu den am wenigsten antisemitischen Ansichten gehörten, obwohl sie auch die bei weitem kritischsten Ansichten über Israel hatten. Im Gegensatz dazu waren die Anhänger der Rechten dreieinhalb Mal häufiger bereit, antisemitische Meinungen zu äußern. Das Zentrum, das die Liberaldemokraten und den blairitischen Flügel der Labour-Partei vertritt, äußerte wenig Antisemitismus, kritisierte Israel aber auch.

Die Ergebnisse waren eindeutig: Die Linke ist nicht nur sehr resistent gegen Antisemitismus, sondern erkennt auch die von Israel begangenen Verbrechen an, ohne Juden zur Verantwortung zu ziehen. Die Economist Umfrage bestätigte die Aufzeichnungen der Labour Party, die zeigten, dass Antisemitismus unter ihren 500.000 Mitgliedern selten war – bei nur 0,08 Prozent der Mitglieder.

Einfluss der Medien

Die Beweise wurden jedoch von der neuen Umfrage überschattet, die darauf hindeutet, dass ein Großteil der jüdischen Gemeinde die Labour-Partei von Corbyn als von Antisemitismus geplagt ansieht. Wer will den britischen Juden schließlich sagen, dass sie einen Antisemiten nicht kennen, wenn sie ihn sehen?

Die Realität ist, dass der Haupteindruck, den die meisten britischen Juden von Corbyn gebildet haben, ihnen von feindlichen Medien präsentiert wurde.

Aber wie bei einem Gemälde eines alten Meisters haben sich Schichten von Schmutz und Staub angesammelt, die entfernt werden müssen, bevor wir das wahre Bild sehen können.

Die Realität ist, dass der Haupteindruck, den die meisten britischen Juden von Corbyn hinterlassen haben, ihnen von den Medien präsentiert wurde – ein Medium, das kaum leidenschaftslos gegenüber den Perspektiven von Labour ist. Sie befindet sich im Besitz und unter der Kontrolle großer Konzerne, die von jahrzehntelangem marktwirtschaftlichem Fundamentalismus profitiert haben Arbeit droht nun zu kippen.

Jeder, der an der Fähigkeit der Medien zweifelt, die breite öffentliche Meinung zu beeinflussen, sollte sich an ihre Rolle in einem seltsamen Wahlphänomen erinnern, das seit langem von Psephologen beobachtet wird. Viele Wähler der Arbeiterklasse bevorzugen eine konservative Regierung, auch wenn klar sein sollte, dass ihre Interessen dadurch geschädigt werden.

Es gibt schließlich einen Grund, warum Unternehmen so bereit sind, ihr Geld in die Unterstützung verlustbringender Zeitungen zu investieren – und das nicht aus Sorge um das allgemeine soziale Wohl. Es geht darum, ein Meinungsklima zu erhalten, in dem ihr Recht, Geld zu verdienen, ungehindert ist.

Andere jüdische Stimmen

Im Gegensatz zum hergestellten Medienkonsens über Corbyn war ein Interview in diesem Monat mit John Bercow, dem ehemaligen Sprecher des Unterhauses, eine Erinnerung daran, dass es innerhalb der jüdischen Gemeinde gegensätzliche Stimmen gibt. Nach 22 Jahren im Parlament neben Corbyn beobachtete Bercow den Labour-Chef: „Ich habe noch nie einen Hauch von Antisemitismus von ihm entdeckt.“ Auch nicht von der Arbeitspartei.

Es gibt gute Gründe, warum mehr Juden zögern könnten, sich in Corbyn’s Namen zu äußern.

Im vergangenen April wurde die jüdische Schauspielerin Miriam Margolyes des Antisemitismus beschuldigt, nachdem sie argumentiert hatte, dass die Antisemitismusbeschwerden gegen Labour übertrieben wurden, um Corbyn davon abzuhalten, Premierminister zu werden. In einem aufschlussreichen Zeichen dafür, wie das Klima gegen Corbyn von den Medien hergestellt wird, könnte ein Brief von prominenten Juden und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens zur Unterstützung von Corbyn, darunter Mark Ruffalo, Steve Coogan und Mike Leigh, nur im New Musical Express ein Zuhause finden.

Home Office unterstützte Counter-Extremismus-Gruppe führt Twitter-Kampagne gegen Corbyn durch.

Mehr erfahren “

Corbyn ist seit Jahrzehnten einer der freimütigsten und sichtbarsten Anti-Rassismus-Kämpfer im Parlament. Tatsächlich ist es seine langjährige vokale Unterstützung für unterdrückte ethnische und nationale Minderheiten, die die Wurzel der aktuellen Antisemitismus-Krise in seiner eigenen Partei ist.

Der Labour-Führer war ein führender Verfechter der palästinensischen Sache und forderte, dass Israel mehr als ein halbes Jahrhundert lang die kriegerische Besetzung beendet, die die Palästinenser unterdrückt hat und eindeutig gegen das Völkerrecht verstößt.

Sein Aktivismus hat ihn bei vielen Abgeordneten seiner Partei, Juden und Nichtjuden gleichermaßen, die Mitglieder der Lobby der Labour Friends of Israel (LFI) sind, längst unbeliebt gemacht. Sie haben ihre Unterstützung voll hinter Israel gestellt. LFI ist eine der vielen Organisationen, die die Labour Party mit Israel verbindet. Alle sind anachronistisch – Überreste einer Zeit, als die britische Linke Israel als nichts anderes behandelte als ein Zufluchtsort für Juden, die vor einer langen Geschichte der Verfolgung in Europa fliehen.

Aber diese Labour-Lobbygruppen spiegelten auch einen anhaltenden europäischen Rassismus wider, der nur allzu bereit war, das Erbe der israelischen Schöpfung zu übersehen – das Massenleiden der Palästinenser, das von einer unverantwortlichen, brutalen israelischen Armee beherrscht wird.

Es waren die Palästinenser, nicht die Europäer, die dafür geschaffen wurden, den Rassismus Europas gegenüber dem jüdischen Volk zu sühnen. Corbyn erkennt diese historische Tatsache an. Die meisten seiner Parlamentskollegen weigern sich, dies zu tun. Einige mögen es ihm sogar unbewusst übel nehmen, weil er ihre eigene Heuchelei und ihren unbedachten Rassismus gegenüber Palästinensern hervorgehoben hat.

Unpopulärer Miliband

Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass die Antipathie gegen die Labour Party von vielen in der britisch-jüdischen Gemeinschaft nichts Neues ist – und lange vor Corbyns Führung liegt. Am aufschlussreichsten in dieser Hinsicht war vielleicht die düstere Umfrage unter Juden über Corbyn’s Vorgänger Ed Miliband, der selbst Jude ist.

Eine Umfrage der Jewish Chronicle Anfang 2015 ergab, dass nur 22 Prozent der Juden beabsichtigten, unter Milibands Führung für Labour zu stimmen, verglichen mit 69 Prozent, die die konservative Partei unterstützten.

Außerdem dachten fünfmal mehr britische Juden, dass Tory-Führer David Cameron gut für ihre Gemeinde sei als Miliband. Die Argumentation vieler wurde durch die Antwort auf eine weitere Frage angezeigt: 73 Prozent gaben an, dass die Haltung der Parteien gegenüber Israel und dem Nahen Osten „sehr“ oder „ziemlich“ wichtig wäre, um ihr Stimmverhalten zu beeinflussen.

Der Labour-Abgeordnete für Doncaster North, Ed Miliband (2L), spricht am 8. November 2019 mit Anwohnern in einer überfluteten Straße in Doncaster, Nordengland,

Der Labour-Abgeordnete für Doncaster North, Ed Miliband, spricht am 8. November mit Anwohnern in einer überfluteten Straße in Doncaster, Nordengland (AFP).

Eine Umfrage vor einigen Wochen hatte ergeben, dass die überwältigende Mehrheit der Briten es für irrelevant hielt, dass Miliband bei der Entscheidung, wie sie wählen würden, jüdisch war. Paradoxerweise waren es die britischen Juden, die Miliband in Bezug auf sein Judentum weitgehend negativ sahen.

Keine Leidenschaft“ für Israel

Miliband wurde nicht des Antisemitismus beschuldigt – das mag ein wenig zu unwahrscheinlich geklungen haben -, aber er wurde von einer bedeutenden Zahl von Juden schuldig befunden, weil er kein starker Anwalt für Israel war. So hat er beispielsweise viele mit seiner Kritik an Israel bekämpft, als es 2014 einen Angriff auf einen blockierten Gazastreifen startete, bei dem mehr als 2.200 Palästinenser, darunter etwa 550 Kinder, getötet wurden.

Miliband wurde von einer bedeutenden Anzahl von Menschen in der jüdischen Gemeinde für schuldig befunden, weil sie es versäumt hatten, ein starker Anwalt für Israel zu sein.

Die Jewish Chronicle bemerkte auch, wie sein Ruf bei vielen britischen Juden durch seine Unterstützung im selben Jahr für eine unverbindliche Gesetzgebung geschädigt wurde, die das Vereinigte Königreich auffordert, die palästinensische Staatlichkeit anzuerkennen.

Wie die israelische Haaretz-Zeitung bemerkte: „Für britische Juden gibt es daher eine beunruhigende Frage. Ist Miliband jüdisch genug? Hat er Loyalität zum Stamm? …. Die Tatsache, dass britische Juden so wenig Vertrauen in ihn haben, ist hauptsächlich auf seine mangelnde Leidenschaft für Israel zurückzuführen.“ Dies wurde bei einem Fundraising-Dinner des Community Security Trust, einer führenden jüdischen Organisation, im März 2015 deutlich. Das Publikum buhte lautstark ein Video mit Miliband.

Die Stimmung unter vielen britischen Juden wurde von einer weiteren beliebten jüdischen Schauspielerin, Maureen Lipman, artikuliert. Von Miliband entsetzt, verzichtete sie auf fünf Jahrzehnte Unterstützung für die Labour Party und sagte, er habe gezeigt, dass es „ein Gesetz für die Israelis, ein anderes Gesetz für den Rest der Welt“ gebe.

Im Vorfeld der Wahlen 2015 forderte Lipman andere Juden auf, für eine andere Partei als Labour zu stimmen, um Miliband davon abzuhalten, der erste britische jüdische Premierminister seit mehr als 130 Jahren zu werden. Möglicherweise hoffend, dass britische Wähler unter kollektiver Amnesie litten, zog Lipman den gleichen Stunt letztes Jahr wieder, was darauf hindeutet, dass es diesmal Corbyn war, der sie zu einer Tory gemacht hatte.

Diesen Monat veröffentlichte sie eine Scheinwerbung für Beattie, einen Charakter, der seit den 1980er Jahren mit ihr verbunden ist, und forderte die Wähler auf, Corbyn oder Labour nicht zu unterstützen. Das Video wurde von den Zeitungen Mail und Sun stark beworben, letztere nannten es einen „Blasenangriff“.

Bundesweite Echokammer

Corbyn’s demokratischer Sozialismus ist der erste ernsthafte Versuch von Labour seit den Thatcher-Jahren, die enormen und unerbittlichen wirtschaftlichen Gewinne der britischen herrschenden Klasse der Unternehmen umzukehren. Und Corbyn’s viel offenere Position zur Unterstützung der palästinensischen Rechte – nicht anders als seine Unterstützung für schwarze Südafrikaner unter der Apartheidherrschaft – ist für einen Führer einer großen britischen Partei beispiellos.

Die Insider-Geschichte der Antisemitismus-Saga der Labour Party

Das hat ihn besonders anfällig für Angriffe gemacht, sowohl von milliardenschweren Medien, die um seine Wirtschaftspolitik besorgt sind, als auch von israelischen Lobbyisten, die sich darum sorgen, wohin er die britische Außenpolitik gegenüber Israel führen könnte.

Beide haben den Antisemitismus als eine wirksame Waffe gefunden, um Corbyn zu schädigen – sowohl wegen der Schwere der Straftat als auch, weil es schwierig war, solche Behauptungen zu widerlegen, da die Bedeutung des Antisemitismus seit seiner Wahl zur Labour-Chefin absichtlich verschwommen ist.

Die wichtigsten israelischen Lobbygruppen in der Labour Party, von der LFI bis zur jüdischen Arbeiterbewegung, haben sich intensiv dafür eingesetzt, dass die Labour Party ihr Regelwerk zum Antisemitismus ändert. Im vergangenen Jahr war die Partei gezwungen, eine sehr umstrittene Definition der International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) zu übernehmen, die den Fokus vom Judenhass auf die Kritik an Israel verlagert.

Len McCluskey, Generalsekretär der Unite Union, erhält stehende Ovationen, nachdem er eine Rede auf dem Labour-Parteitag in Brighton (AFP) gehalten hat.

Mit einem medienweiten Konsens über Corbyn’s Antisemitismusproblem war es unvermeidlich, dass ein großer Teil der britischen Juden akzeptieren würde, dass Labour tatsächlich antisemitisch ist. Sie leben seit fast vier Jahren in einer landesweiten Echokammer.

Eine erweiterte Definition

Im Gegensatz zu Miliband hat Corbyn natürlich keine ethnische Karte, um zu seiner eigenen Verteidigung zu spielen. Das hat ihn einzigartig exponiert. Nachdem der Antisemitismus durch die Verabschiedung des IHRA-Kodex durch Labour neu definiert wurde, wurde Corbyns jahrzehntelange Kampagne für Gerechtigkeit für Palästinenser leicht mit dem Antisemitismus zusammengeführt. Es hat seinen Kritikern ermöglicht, seine jahrzehntelange Arbeit an seinem Anti-Rassismus-Aktivismus als Beweis für seinen Rassismus neu zu gestalten.

Nachdem der Antisemitismus durch die Verabschiedung des IHRA-Kodex durch Labour neu definiert wurde, wurde Corbyns jahrzehntelange Kampagne für Gerechtigkeit für Palästinenser mit dem Antisemitismus zusammengeführt.

Darüber hinaus wurde Corbyns Aufzeichnung der vokalen Kritik an Israel für diejenigen britischen Juden, die Israel als zentral für ihre Identität betrachten, als Angriff auf das, was sie sind, wahrgenommen. Viele waren nur zu bereit, Behauptungen aufzugreifen, dass seine Unterstützung für die Gerechtigkeit für die Palästinenser nicht im Prinzip, sondern im Antisemitismus begründet ist.

Die lächerlichen Längen, in denen seine Gegner – ob in der proisraelischen Lobby oder in den Medien – bereit waren, in böswilliger Weise die Bedeutung des Antisemitismus zum Schaden zu erweitern, zeigt die Reaktion auf seine Wirtschaftsplattform.

Die Geschichte der Arbeiterbewegung wurzelt im Sozialismus, in Umverteilungspraktiken, Arbeitnehmerrechten und schränkt die Profitgier der Kapitalistenklasse auf Kosten der Öffentlichkeit ein. Aber jetzt wird Corbyn’s Kritik an denen, die Arbeiter ausbeuten, riesigen Reichtum anhäufen oder ihn vor der Küste verstecken, wo er nicht besteuert werden kann, auch als antisemitisch angeprangert.

Aufdecken von Vorurteilen

Die Annahme seiner Kritiker – die ihre Vorurteile und nicht seine offenbaren – ist, dass Corbyn sich auf „Juden“ bezieht, wenn er von Bankern, Kapitalisten, einer Unternehmenselite oder dem Establishment spricht. Dieser Prozess wurde vorläufig von Pollard, dem Herausgeber der Jewish Chronicle, eingeleitet, ist aber seither alltäglich geworden.

Den 10. Jahrestag des Finanzcrashs letztes Jahr kennzeichnend, warnte Corbyn, dass er gegen diejenigen vorgehen würde, die für die fast Zerstörung der westlichen Wirtschaften verantwortlich sind, indem er ein riesiges Ponzi-System schuf, das die Schulden neu verpackte. Er hat getwittert: „Die Leute, die es verursacht haben, nennen mich jetzt eine Bedrohung. Sie haben Recht.“

Pollard antwortete: „Das ist Stups, Stups, du weißt, von wem ich rede, oder? Und ja, das tue ich. Es ist schrecklich.“ Wie der Schriftsteller David Rosenberg bemerkte: „Stephen Pollard und Jeremy Corbyn. Einer von ihnen scheint zu denken, dass alle Bankiers Juden sind. Hinweis: Es ist nicht Jeremy Corbyn.“

Die Tatsache, dass so viele Juden jetzt glauben, dass Corbyn und seine Partei antisemitisch sind, beweist nicht, dass ihre Überzeugungen wahr sind – ebenso wenig wie die Tatsache, dass Teile der Arbeiterklasse Tory wählen, bedeutet, dass die Partei für ihre Interessen sorgen wird.

Stark aufgeblähte Zahlen

Juden sind genauso anfällig wie alle anderen für Medienpropaganda und haben „moralische Panik“ erzeugt. Und angesichts ihrer berechtigten Befürchtungen vor einer Wiederbelebung des Antisemitismus werden sie wahrscheinlich noch offener für Manipulationen durch ein Medium sein, das entschlossen ist, Corbyns Weg zur Macht zu blockieren.

Wie effektiv diese Kampagne außerhalb der jüdischen Gemeinde war, wird in einem neuen Buch, Bad News for Labour, hervorgehoben.

Die Menschen erreichen und verlassen die BBC-Zentrale (Reuters).

Wissenschaftler haben die erstaunliche Macht der wild überhöhten Forderungen der Medien gegen Labour festgestellt, die britische Öffentlichkeit zu täuschen (Reuters).

Die Akademiker Greg Philo und Mike Berry haben die erstaunliche Macht der wild überhöhten Forderungen der Medien gegen Labour zur Kenntnis genommen, um die britische Öffentlichkeit zu täuschen. Dies gilt gleichermaßen für die Mitglieder der Labour Party, auch wenn die Behauptungen der Medien im Widerspruch zu ihrer eigenen direkten Erfahrung stehen.

Eine Umfrage, die sie für das Buch durchgeführt haben, zeigt, dass die Befragten im Durchschnitt schätzten, dass 34 Prozent der Labour-Mitglieder des Antisemitismus beschuldigt wurden.

Das war mehr als 300 mal größer als die wahre Zahl.

Auf die Frage, wie sie zu einer so großen Zahl gekommen seien, nannten viele das Ausmaß der Medienberichterstattung. Wie Philo in einem Interview bemerkte: „Ein wiederkehrendes Thema ihrer Antworten war das Gefühl, dass es einfach auf einer riesigen Skala sein muss, wenn man bedenkt, wie viel Publicity es um sie herum gibt – die schiere Menge an Aufregung und Berichterstattung in den Medien, wie sie sie gesehen haben, und der Geldbetrag, der in die Untersuchung des Problems gesteckt wird.“

Einseitiges Programm

Die Befragten seien beeinflusst worden, betonte Philo, durch Schlagzeilen wie „Corbyn’s antisemitische Armee“ oder Beschreibungen von Labour als „mit Antisemiten gespickt“. Er verwies auch auf die Rolle der BBC, der weithin vertraut wird, bei der Stärkung der irreführenden Berichterstattung.

„Antizionismus ist nicht dasselbe wie Antisemitismus.“ Hier ist, warum die Zusammenführung der beiden problematisch sein könnte.

Das jüngste Panorama-Programm „Is Labour Anti-Semitic?“ präsentierte 17 ehemalige Labour-Mitarbeiter, die die von Corbyn geführte Partei angriffen. Aber die Programmgestalter konnten nicht feststellen, wer diese Kritiker waren. Viele waren tatsächlich israelische Lobbyisten – einer war sogar ein ehemaliger Mitarbeiter der israelischen Regierung.

Während die Show eine Person beinhaltete, die auf die Beschwerden antwortete, schloss sie die vielen jüdischen Stimmen in Labour, die Corbyn verteidigten, völlig aus. Philo beobachtete, dass sowohl die BBC als auch der Guardian, zwei Medienorganisationen, die oft als Gegengewicht zur rechten Presse angesehen werden, wiederholt versäumt hatten, die Beweise dafür anzusprechen, ob Labour tatsächlich ein Antisemitismusproblem hatte.

„Das ist eine wichtige Quelle ihrer Macht – sie können Schweigen aufzwingen und sich einfach weigern, ihre eigene Rolle zu diskutieren“, schloss er. Kein Wunder, dass das Bad News-Buch selbst angesichts des aktuellen Klimas unter Beschuss geriet, weil es antisemitisch war und die Antisemitismus-Narrative der Medien in Frage stellte. Eine Buchpräsentation in Brighton musste nach einer Flut von Missbrauch durch Corbyn-Gegner abgesagt werden.

Aufstieg des Judenhasses auf der rechten Seite

Die vielleicht größte Ironie der aktuellen Aufrufe jüdischer Führer und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, gegen Labour zu stimmen, besteht darin, dass der einzig mögliche Nutznießer die Konservative Partei unter der Führung von Boris Johnson sein wird, die für ihren Hundepfeifenrassismus bekannt ist.

Die Tories haben sich in den letzten Jahren unerbittlich nach rechts bewegt und betonen nun eine Politik der „feindlichen Umwelt“ gegenüber Einwanderern und ethnischen Minderheiten.

Ein Demonstrant nimmt an Protesten außerhalb einer Sitzung der National Executive of Britain’s Labour Party September 2018 (Reuters) teil.

Ein Demonstrant nimmt an Protesten außerhalb einer Sitzung der National Executive of Britain’s Labour Party September 2018 (Reuters) teil.

Nach vielen Jahren der medialen Gleichgültigkeit gibt es endlich die ersten Anzeichen dafür, dass die Konservativen für eine Islamophobie, die seit langem in den Reihen der Partei wütet, unter eine begrenzte Kontrolle geraten könnten. Dennoch wird der antimuslimische Rassismus unter den Tories immer noch marginal behandelt, verglichen mit der Berichterstattung über das angebliche Antisemitismusproblem der Labour Party. Das ist doppelt irreführend.

Erstens scheint die Islamophobie unter den Konservativen weitaus stärker verankert und verbreitet zu sein als der Antisemitismus in der Arbeitswelt. Aber ebenso wichtig, und fast völlig ignoriert, ist auch der Antisemitismus ein bedeutenderes Problem auf der rechten als auf der linken Seite, wie die Economist Umfrage deutlich hervorhebt.

Jeremy Corbyn kann die britische Wirtschaft vor den Gefahren eines Brexit ohne Handel retten.

Mehr erfahren „

Denken Sie daran, dass die Befragten auf der rechten Seite dreieinhalb Mal so gerne den Hass auf Juden zum Ausdruck bringen als auf der linken Seite.

Das spiegelt sich in dem gegenwärtigen Aufstieg westlicher Gesellschaften weißer nationalistischer Bewegungen wider, die Juden entweder verleumden oder mit physischer Gewalt ins Visier nehmen.

Britische Juden wurden davon überzeugt, dass sie von einer Labour-Regierung etwas zu befürchten haben, weil Corbyn ein langjähriger Kritiker Israels ist. Aber alle Beweise deuten darauf hin, dass sie weitaus mehr Angst vor dem Wiedererwachen einer traditionellen rechtsgerichteten Bigotterie gegenüber Juden haben sollten.

Die Medien- und Israel-Lobby mag weitgehend erfolgreich gewesen sein, britische Juden und viele andere für ihre egoistische Kampagne zu gewinnen, um Corbyn davon abzuhalten, Premierminister zu werden. Aber letztendlich riskiert die jüdische Gemeinde, von Großbritanniens expandierender „feindseliger Umgebung“ erfasst zu werden, wenn es den Konservativen erlaubt ist, an der Macht zu bleiben und ihren Drift nach rechts ungehindert fortzusetzen. Übersetzt mit Deepl.com

Jonathan Cook, ein britischer Journalist, der seit 2001 in Nazareth lebt, ist Autor von drei Büchern über den israelisch-palästinensischen Konflikt. Er ist ehemaliger Gewinner des Martha-Gellhorn-Sonderpreises für Journalismus. Seine Website und sein Blog finden Sie unter: www.jonathan-cook.net

