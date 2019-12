Anti-Zionism Is Not Antisemitism Just days after he was warmly applauded by a Zionist group for delivering a stunningly antisemitic speech, Donald Trump issued a cynical „antisemitism“ decree meant to stamp out campus criticism of Israel. It’s just the latest episode in Zionism’s long history of allying with antisemites.

Antizionismus ist kein Antisemitismus.



Von Hadas Thier



Nur wenige Tage nachdem er von einer zionistischen Gruppe für seine atemberaubend antisemitische Rede herzlich gelobt wurde, erließ Donald Trump ein zynisches „Antisemitismus“-Dekret, das die Campus-kritik an Israel ausrotten sollte. Es ist nur die neueste Episode in der langen Geschichte des Zionismus, sich mit Antisemiten zu verbünden.

US-Präsident Donald Trump unterzeichnete am 11. Dezember 2019 im East Room des Weißen Hauses in Washington, DC, einen Beschluss zur Bekämpfung des Antisemitismus. Mark Wilson / Getty

Nur wenige Menschen würden Donald Trump zutrauen, um die Juden vor einem Anstieg des Antisemitismus zu schützen. Allein in den Vereinigten Staaten gab es mehr als hundert Fälle von körperlichen Angriffen, Brandstiftung, Vandalismus und Bedrohungen im Jahr 2018, darunter der Angriff vom vergangenen Oktober in Pittsburgh, bei dem elf Juden in der Synagoge Tree of Life getötet wurden. Die Schießerei am Dienstag auf einem koscheren Markt in Jersey City scheint der neueste antijüdische Angriff zu sein.

Trump nannte sich selbst einmal „den am wenigsten antisemitischen Menschen, den du je in deinem ganzen Leben gesehen hast“. Aber seine Anordnung vom 11. Dezember, die behauptet, Antisemitismus auf dem Campus zu bekämpfen, verwendet ironischerweise eine antisemitische Trope. Indem sie das Judentum als Nationalität definieren, sind Juden, die Logik, von Natur aus fremd. Dies sollte keine Überraschung sein, wenn man bedenkt, dass der weiße Nationalismus und Antisemitismus im Weißen Haus von Trump ein Zuhause gefunden haben.

Das ist kein Neuland für Trump, der sich nach der Kundgebung „Unite the Right“ 2017 in Charlottesville, Virginia, bekanntlich weigerte, antisemitische weiße Vorherrschaft zu fordern. Vor kurzem sagte er einem Raum voller Juden beim Israelischen Amerikanischen Rat:

Ihr seid brutale Killer, überhaupt keine netten Leute. Aber ihr müsst für mich stimmen – ihr habt keine Wahl. Du wirst nicht für Pocahontas stimmen, das kann ich dir sagen. Du wirst nicht für die Vermögenssteuer stimmen. Ja, lassen Sie uns 100 Prozent Ihres Vermögens wegnehmen! Einige von euch mögen mich nicht. Einige von euch mag ich eigentlich überhaupt nicht. Und ihr werdet meine größten Unterstützer sein, denn in etwa fünfzehn Minuten seid ihr aus dem Geschäft, wenn sie es bekommen. (…)

Aber die Absicht der Exekutivanordnung ist eindeutig nicht der Schutz der Juden, sondern das Schweigen der Bewegung für Palästina. Wie Peter Beinart es ausdrückte: „Es ist eine verwirrende und beunruhigende Zeit, Jude zu sein, sowohl weil der Antisemitismus zunimmt als auch weil so viele Politiker darauf reagieren, nicht indem sie Juden schützen, sondern indem sie Palästinenser zum Opfer machen.“

Die Exekutivanordnung übernimmt die Definition des Antisemitismus durch die International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA), die den Begriff so weit definiert, dass er unter anderem folgende Punkte umfasst: „Dem jüdischen Volk sein Recht auf Selbstbestimmung verweigern, z.B. indem sie behaupten, die Existenz eines Staates Israel sei ein rassistisches Unterfangen.“ Und indem sie das Judentum als Nationalität definiert, hat die Ordnung die Macht, föderales Geld von Bildungseinrichtungen zurückzuhalten, die diese breit und zynisch definierten Affronts nicht angemessen bekämpfen.

Trump versucht hier nicht wirklich, den Antisemitismus zu bekämpfen. Er versucht zynisch, die Kritik an Israels barbarischer Politik abzuschalten – die jüngste Episode in der langen Geschichte des Zionismus, sich mit Antisemiten zu verbünden.

„Eine Debatte, von der sie wissen, dass sie nicht gewinnen können.“

Trumps Befehl ist nur die jüngste Provokation in einer jahrelangen Kampagne zur Neudefinition des Antisemitismus mit dem Ziel, die Kritik an Israel abzuschaffen.

Wie Yousef Munayyer, der Exekutivdirektor der US Campaign for Palestinian Rights, der New York Times sagte: „Die israelische Apartheid ist ein sehr schwer zu verkaufendes Produkt in Amerika, besonders in fortschrittlichen Räumen. Und das erkennend, versuchen viele israelische Apartheid-Apologeten, einschließlich Trump, eine Debatte zum Schweigen zu bringen, von der sie wissen, dass sie nicht gewinnen können.“

Auf der anderen Seite des Ozeans hat das französische Parlament kürzlich eine Resolution verabschiedet, die Antizionismus mit Antisemitismus gleichsetzt. Und in Großbritannien sind die heutigen Wahlen, bei denen ein Sieg der Labour-Partei von Jeremy Corbyn den Zustand der britischen Politik dramatisch verändern würde, bereits durch ununterbrochene Verleumdungen beeinträchtigt worden, die einen endemischen Antisemitismus innerhalb der Labour-Partei vermuten lassen. Diese Angriffe spiegeln die Versuche wider, Ilhan Omar, einen unverblümten Kritiker der israelischen Aggression, zum Schweigen zu bringen.

Unterstützer Israels führen eine koordinierte, gut ausgestattete Gegenoffensive durch, um die palästinensische Bewegung zu diskreditieren. Die Anklage des Antisemitismus war ihre bevorzugte Waffe, und die Campusse waren ihr Nullpunkt.

Wie der Guardian kürzlich berichtete, war diese Strategie ziemlich explizit, und sie wurde von einer Vielzahl von rechten Kräften getragen. Auf einer Konferenz in diesem Sommer des American Legislative Exchange Council, einem konservativen Netzwerk, das die rechte Politik fördert, trafen sich die Republikaner mit Pro-Israel-Lobbyisten.

Ihr Ziel war es, Gesetze zu entwerfen, die nach den Worten von Randy Fine, einem republikanischen Vertreter aus Florida, bedeuten würden, dass „Antisemitismus[wird] genauso behandelt wird wie Rassismus. Studenten für Gerechtigkeit in Palästina werden jetzt genauso behandelt wie der Ku Klux Klan – wie sie es sein sollten.“

Joseph Sabag vom Israeli American Council – die gleiche Gruppe, die Donald Trump empfangen und seine offen antisemitische Rede begrüßt hat – stimmte zu:

[Students for Justice in Palestine] ist eine der prominentesten anti-israelischen Propagandagruppen Amerikas und hat materielle Verbindungen zu Organisationen, die vom US-Justizministerium als Mitverschwörer des Terrorismus bezeichnet werden. Im Zuge der Förderung von BDS oder der Diskriminierung Israels durch nationale Herkunft verwenden SJP-Mitglieder typischerweise klassische antisemitische Themen und Blutverleumdungen.

Tatsächlich haben US-Lobbygruppen eine lange Tradition in der Zusammenarbeit mit dem Ministerium für strategische Angelegenheiten der israelischen Regierung und ihren hasbara-(Propaganda-)Bemühungen, den palästinensischen Aktivismus auf dem Campus zu sabotieren. Insbesondere haben sie die Fortschritte der Boykott-, Desinvestitions- und Sanktionskampagnen (BDS) zur Beschlussfassung über die Veräußerung ihrer Universitäten von Unternehmen, die die israelische Besatzung unterstützen, im Auge behalten.



Eine untergeordnete Antwort auf Antisemitismus unter vielen – Glücklicherweise macht ein wachsender Stimmenchor deutlich, dass Kritik an Israel nicht mit Antisemitismus gleichgesetzt werden kann – einschließlich einer bedeutenden und ständig wachsenden Zahl von Juden und jüdischen Organisationen.

Einige Progressive unterscheiden zwischen der Kritik an der unhaltbarsten Politik Israels und tieferen Einwänden gegen das zionistische Projekt als Ganzes. Aber das ist ein irrtümliches Zugeständnis an ein Projekt, das, unabhängig von seinen Ansprüchen, immer eher eine Kolonisierung als eine jüdische Emanzipation war. Israel spricht nicht nur nicht für die Juden der Welt, sondern es gibt auch keinen Zusammenhang zwischen der Unterstützung des Zionismus oder Israels einerseits und der Bekämpfung des Antisemitismus andererseits.

Bis zum Aufkommen des Faschismus in Europa war der Zionismus eine Randbewegung unter den Juden. Die meisten hatten kein Interesse daran, nach Palästina zu ziehen, geschweige denn die einheimische Bevölkerung zu vertreiben. Zwischen 1880 und 1929 wanderten fast 4 Millionen Juden aus Russland und osteuropäischen Ländern aus. Aber nur 120.000 Menschen zogen nach Palästina, während mehr als 3 Millionen in die Vereinigten Staaten und Kanada zogen.

Im Jahr 1914 gab es nur 12.000 Mitglieder zionistischer Organisationen in den gesamten Vereinigten Staaten. Die Sozialistische Partei hatte allein in der Lower East Side von New York so viele jüdische Mitglieder.

Der moderne Antisemitismus entstand aus der turbulenten Zeit der osteuropäischen und russischen Geschichte, als der Feudalismus der kapitalistischen Entwicklung Platz machte. In Russland wurde antisemitischer Sündenbock, der bewusst vom Zaren organisiert und provoziert wurde, als Mittel zur Spaltung und Schwächung der Arbeiterkämpfe eingesetzt. Eine Welle von Pogromen – antijüdische Unruhen – explodierte ab 1881 durch Russland und breitete sich auf Polen und andere osteuropäische Länder aus. Ein weiterer Ausbruch antijüdischer Gewalt erreichte 1903 noch barbarischere Ausmaße. Nicht zufällig kam es sowohl 1882 als auch 1904 zu Einwanderungswellen nach Palästina und anderen Ländern.

Von Anfang an war der Zionismus eher eine weltliche als eine religiöse Bewegung und in diesem Sinne nie eine „jüdische“ Idee. Religiöse Juden lehnten im Großen und Ganzen das Wachstum des Zionismus zu dieser Zeit ab, und einige orthodoxe Gruppen tun es noch heute auf der Grundlage des jüdischen Religionsgesetzes.

Jüdische Liturgie bezieht sich auf eine geistliche Rückkehr ins Heilige Land, und einige jüdische Pilger waren in der Vergangenheit nach Palästina ausgewandert, um Religionsgemeinschaften zu bilden – aber nicht, um einen Staat zu gründen. Der politische Zionismus – der die Bildung eines exklusiven jüdischen Staates anstrebte – war ein neues Phänomen, das in Osteuropa als Reaktion auf das Wachstum des modernen Antisemitismus entstand.

Aber der Zionismus war nur eine (Minderheiten)-Antwort auf den Antisemitismus, unter vielen. Viele weitere Juden strömten in sozialistische und kommunistische Bewegungen, die im Kampf gegen den Faschismus kritisch waren. Die Antwort des Zionismus hingegen war eine Resignation gegen den Antisemitismus und manchmal sogar eine Zusammenarbeit mit ihm.

Der grundlegende ideologische Ausgangspunkt des Zionismus war die Idee, dass Antisemitismus nie besiegt werden kann. Die Vorstellung, dass Juden und Nichtjuden nicht zusammenleben könnten, wurde von den Zionisten zu einem wissenschaftlichen Prinzip erhoben. Leon Pinsker, ein früher zionistischer Führer, behauptete, dass Antisemitismus „ein psychisches Leiden sei, er ist erblich und da eine Krankheit seit 2000 Jahren unheilbar ist“. Theodor Herzl, allgemein als „Vater des Zionismus“ bezeichnet, schrieb darüber, wie seine Erfahrung mit Antisemitismus während der berüchtigten Dreyfus-Affäre in Frankreich es ihm ermöglichte, „eine freiere Haltung gegenüber dem Antisemitismus zu erreichen, die ich nun historisch zu verstehen und zu begnadigen begann. Vor allem erkannte ich die Leere und Sinnlosigkeit des Versuchs, den Antisemitismus zu bekämpfen.“

Wie ein Mitglied der (inzwischen nicht mehr existierenden) israelischen Sozialistischen Organisation es ausdrückte, akzeptiert der Zionismus „zumindest stillschweigend die Grundannahmen des Rassismus“. Das heißt, es gibt etwas, das entweder Juden oder Nichtjuden innewohnt und das unbedingt eine Trennung rechtfertigt.

Eine Reihe von führenden Zionisten stimmte mit populären rassistischen Ideen überein, die sich an Juden selbst richteten. Herzl akzeptierte die Idee, dass Juden eine wirtschaftliche Belastung für Nichtjuden seien, und brachte auf diese Weise Antisemitismus auf sich selbst, wohin sie auch gingen. So gab es immer eine beunruhigende Symmetrie zwischen Zionismus und Antisemitismus.

Der Zionismus hat sich zumindest mit dem Antisemitismus abgefunden. Einige wichtige Stränge innerhalb der Bewegung artikulierten bewusst ein gemeinsames Interesse zwischen dem Zionismus auf der einen Seite und Antisemiten – sogar Faschisten. Ein besonders entsetzliches Beispiel für diese Haltung war Joachim Prinz, ein zionistischer Führer in Deutschland in den 1930er Jahren. Er kommentierte Hitler, der sich für eine völlige Trennung zwischen Juden und Nichtjuden einsetzte, insbesondere für ein Verbot von Mischehen, und schrieb:

Die Theorie der Assimilation ist zusammengebrochen. Wir haben keine Zuflucht mehr. Wir wollen, dass die Assimilation durch die bewusste Anerkennung der jüdischen Nation und der jüdischen Rasse ersetzt wird. Nur Juden, die ihre eigene Besonderheit erkennen, können einen Staat respektieren, der auf dem Prinzip der Reinheit von Nation und Rasse beruht….. Aus jedem letzten Versteck der Taufe und Mischehen werden die Juden herausgezogen. Das macht uns nicht unglücklich. In diesem Zwang, die eigene Gemeinschaft anzuerkennen und klar zu unterstützen, sehen wir gleichzeitig die Erfüllung unserer Träume.

Praktisch gesehen war der überwiegende Grund, warum so viele Zionisten antisemitische Regime in einem günstigen Licht sehen konnten, nicht unbedingt, dass sie aktiv Antisemiten bevorzugten (obwohl sie es manchmal taten), sondern dass das zionistische Projekt auf die Unterstützung der imperialen Mächte angewiesen war und bleibt – zuerst das Osmanische Reich, dann die Briten, dann die Vereinigten Staaten.

Eine Minderheitensiedlergemeinschaft könnte eine mehrheitlich einheimische Bevölkerung ohne die militärische Unterstützung einer oder mehrerer Großmächte einfach nicht kolonisieren. Zionisten, auch im Mainstream-Lager „Labor“, diskriminierten nicht, woher diese Unterstützung kam, auch wenn sie durch eine Verachtung gegenüber Juden motiviert war.

So stimmte beispielsweise die britische herrschende Klasse mit den Zionisten überein, dass es für beide Seiten vorteilhaft wäre, einen jüdischen Staat in Palästina zu unterstützen, denn ein zionistischer Staat könnte als wichtiges Gegengewicht zum wachsenden arabischen Nationalismus sowie zur Tendenz vieler Juden in Großbritannien, sich radikalen und revolutionären Bewegungen anzuschließen, dienen.

Winston Churchill argumentierte in einem Artikel mit dem Titel „Zionismus versus Bolschewismus“, in dem er argumentierte, dass es wichtig sei, „jede stark markierte jüdische Bewegung“ wie den Zionismus zu entwickeln und zu fördern, die „direkt von“ der „weltweiten Verschwörung“ der „Internationalen Juden“ (und hier erwähnt er Karl Marx, Leon Trotzki, Emma Goldman und Rosa Luxemburg) „für den Sturz der Zivilisation“ wegführen könnte.

1917 gab Großbritannien die Balfour-Erklärung heraus und erklärte offiziell seine Unterstützung für die Schaffung eines jüdischen Heimatlandes in Palästina. Lord Balfour, der die Erklärung schrieb, war ein bekannter Antisemit, der die Gesetzgebung gegen die jüdische Einwanderung nach Großbritannien unterstützt hatte.

Britische Beamte begannen, den aufkeimenden zionistischen Proto-staat in Palästina wirtschaftlich und politisch zu unterstützen. So wurden beispielsweise 90 Prozent der wirtschaftlichen Konzessionen an Juden vergeben, obwohl sie einen Bruchteil der Bevölkerung ausmachten. Als die Siedler die Palästinenser von ihrem Land und ihren Arbeitsplätzen vertrieben, wuchs der arabische Nationalismus als Reaktion auf eine sich abzeichnende Katastrophe.

Mit dem Aufstieg des Faschismus in Europa erlebte die jüdische Bevölkerung in Palästina ihr größtes Wachstum. Aber auch in dieser Zeit zeigte der Zionismus sein hässlichstes Gesicht gegenüber den europäischen Juden. Innerhalb weniger Monate nach Hitlers Amtsantritt schickte ihm die führende deutsche zionistische Organisation ein Memo, das Zusammenarbeit anbot. Während die Nazis sozialistische und jüdische Widerstandsorganisationen zerschlugen, erlaubten sie den Zionisten, weiterzuarbeiten. Die führenden zionistischen Organisationen ihrerseits arbeiteten daran, einen weltweiten antideutschen Boykott zu untergraben.

Zionistische Führer glaubten, dass die Bekämpfung des Antisemitismus in Europa eine Ablenkung vom Gewinn eines jüdischen Staates in Palästina sei. Immer wieder entschieden sie sich, über mehr Einwanderung von Juden nach Palästina zu verhandeln, anstatt sich antisemitischen Regimen zu stellen. Dabei entschieden sie, welche Einwanderer wünschenswert waren. Zum Beispiel erklärte Chaim Weizmann:

Aus der Tiefe dieser Tragödie möchte ich junge Menschen retten. Die alten werden vorbeigehen. Sie werden ihr Schicksal tragen oder nicht. Sie sind Staub, wirtschaftlicher und moralischer Staub in einer grausamen Welt….. Nur der Zweig der Jungen wird überleben.

Ebenso weigerte sich die Jewish Agency, die zentrale zionistische Organisation in Palästina, Mittel für die Rettung der europäischen Juden bereitzustellen. Sie beschloss, das Geld für den Erwerb von Land in Palästina auszugeben.

Und David Ben-Gurion, der Israels erster Premierminister werden sollte, lehnte einen Plan ab, deutsch-jüdische Kinder nach Großbritannien auswandern zu lassen. Seine Erklärung:

Wenn ich wüsste, dass es möglich wäre, alle Kinder in Deutschland zu retten, indem man sie nach England und nur die Hälfte von ihnen nach Israel bringt, dann würde ich mich für die zweite Alternative entscheiden. Denn wir müssen nicht nur das Leben dieser Kinder, sondern auch die Geschichte des Volkes Israel abwägen.

Bis 1947 – am Vorabend der Gründung Israels – machten die Juden noch weniger als ein Drittel der palästinensischen Bevölkerung aus. Eine Siedlung allein kann keinen jüdischen Staat schaffen. Der andere Arm der Strategie musste der „Transfer“ der arabischen Bevölkerung sein (ein antiseptischer Euphemismus für ethnische Säuberungen).

Diese Idee wurde von der Mehrheit der zionistischen Führer, von Herzl bis Ben-Gurion, angenommen. Wie Yosef Weitz, der Leiter der Kolonisationsabteilung der Jewish Agency, sagte: Unter uns gesagt, muss klar sein, dass es in diesem Land keinen Platz für beide Völker zusammen gibt. Wir werden unser Ziel nicht erreichen, wenn sich die Araber in diesem kleinen Land befinden. Es gibt keinen anderen Weg, als die Araber von hier in die Nachbarländer zu transferieren – alle. Kein einziges Dorf, kein einziger Stamm sollte übrig bleiben.

Die UNO teilte Palästina 1947 auf, reservierte 55 Prozent des Landes für einen jüdischen Staat und ließ der arabischen Mehrheit nur 45 Prozent ihres eigenen Landes. Die zionistische Führung akzeptierte die Teilung öffentlich, entwarf aber privat Pläne, um den Rest des Landes zu erobern und die arabische Bevölkerung zu vertreiben. In den Monaten zwischen der Teilung und dem Rückzug der britischen Armee nutzten zionistische Milizen die Gelegenheit, die arabische Bevölkerung zu terrorisieren. Zu dieser Zeit kam es zu Gräueltaten wie dem berüchtigten Massaker Deir Yassin – bei dem jeder Mann, jede Frau und jedes Kind im Dorf, insgesamt 254, getötet wurden.

Die letzte Ironie des Zionismus besteht darin, dass er die unterdrückten Minderheitsjuden Europas zu einer Unterdrücker Mehrheit in Palästina gemacht hat. Anstatt die Herrschaft in Frage zu stellen, akzeptierten die Zionisten Diskriminierung und Trennung als natürliche Prinzipien der Menschheit. Der Aufstieg des europäischen Faschismus schuf nicht nur einen massiven Impuls für die Einwanderung nach Palästina, sondern legitimierte in den Augen vieler Zionisten auch die ethnische Säuberung der Araber. Die rechten Stränge des Zionismus umfassten Vorstellungen von rassischer Reinheit als ihre eigenen.

Letztendlich muss der Kampf gegen Antisemitismus mit dem umfassenderen Kampf gegen Unterdrückung verknüpft werden. Aus diesem Grund hat der Kampf gegen die palästinensische Unterdrückung viel mehr mit dem Kampf gegen den Antisemitismus zu tun als der Zionismus. Dieser Kampf muss es vermeiden, Kompromisse mit den Verleumdungen gegen ihn einzugehen – egal ob sie von Leuten wie Donald Trump oder israelischen Hasbara kommen.

Eine Bewegung, die jüdische Stimme für den Frieden und Bernie Sanders ebenso wie Ilhan Omar und Jeremy Corbyn einschließt, kann uns einer Welt einen Schritt näher bringen, in der die Brutalität von Pogromen und Besetzungen in den Papierkorb der Geschichte gerät. Übersetzt mit Deepl.com

