Antizionismus ist nicht Antisemitismus Von Grant F. Smith

Umfrage: Ist Antizionismus Antisemitismus? Pluralität der Amerikaner stimmt nicht mit der Pence-AIPAC-Proklamation überein





Von Grant F. Smith

IRmep-Umfrage: „VP Mike Pence verkündete: ‚Antizionismus ist Antisemitismus‘. Der Zionismus ist eine politische Bewegung, die einen jüdischen Staat unterstützt, während der Antisemitismus eine Form von Bigotterie gegen Juden ist. Ist der Antisemitismus Antisemitismus oder nicht?“

Etwa die Hälfte der Amerikaner glaubt, dass der Antizionismus keine Form von Bigotterie ist.

Nur 30 Prozent stimmen mit der Politik der Trump-Administration überein, dass „Antizionismus Antisemitismus ist“.

Die meisten Amerikaner identifizieren sich nicht selbst als Zionisten (70,3 Prozent).

Die Mehrheit der Amerikaner lehnt die US-Hilfe für Israel, das harte Vorgehen der Regierung gegen Menschenrechtsproteste von Studenten (58,8 Prozent) und das Verbot des Boykotts gegen Israel (74,9 Prozent) konsequent ab, während 68,8 Prozent die Bedingungen des Trump Middle East „Deal of the Century“ persönlich nicht akzeptieren würden.

In einer Rede auf der politischen Konferenz des American Israel Public Affairs Committee (AIPAC) am 2. März verkündete Vizepräsident Mike Pence stolz: „Es ist die Position der Regierung der Vereinigten Staaten, dass Antizionismus Antisemitismus ist. Die Linie erhielt tosenden Applaus.

Eine Vielzahl von Amerikanern ist anderer Meinung. 47,7 Prozent setzen Antizionismus nicht mit Antisemitismus gleich, während 30 Prozent dies tun. Die schriftlichen Antworten (22,3 Prozent) auf die Umfrage lauteten meist „Ich weiß nicht“ (6,4 Prozent) oder gleichwertig (2,2 Prozent), da die Befragten sich mit anderen Antworten auseinander setzten und auf die Frage antworteten.

Die Redner des AIPAC in der vergangenen Woche behaupteten, dass 18.000 Teilnehmer anwesend waren, aber die jährliche Versammlung fand unter einer Atmosphäre der Kontroverse statt. Das AIPAC musste sich für seine Facebook-Werbekampagne entschuldigen, in der behauptet wurde, US-Gesetzgeber, die die palästinensischen Menschenrechte unterstützen, seien „schlimmer als ISIS“. Am 12. Februar veröffentlichte die Abgeordnete Betty McCollum (D-MN) eine Erklärung, dass „Hassreden AIPAC zu einer Hassgruppe machen“. McCollum schlug zurück auf den Widerstand der AIPAC gegen ihre Gesetzgebung, die palästinensische Kinder davor schützen soll, „in israelischen Militärgefängnissen verhört, misshandelt und sogar gefoltert zu werden“. Kurz vor der AIPAC-Konferenz twitterte McCollum: „@AIPAC’s agenda: Palästinensisches Land besetzen und annektieren, Palästinenser entmenschlichen, palästinensische Kinder einsperren. Islamophobie fördern“. Sie hat nicht vor dem AIPAC gesprochen.

AIPAC steht vor neuen Herausforderungen für seine langjährige Behauptung, dass die bedingungslose Unterstützung der USA für Israel überparteilich ist. Die demokratischen Präsidentschaftskandidaten Bernie Sanders und Elizabeth Warren boykottierten die Versammlung des AIPAC. Mike Bloomberg war anwesend und lobte die Gruppe, während Joe Biden und Amy Klobuchar per Video auftraten.

Einige israelische Lobbyisten führen eine Kampagne mit falschen Anschuldigungen wegen Antisemitismus durch, um prominente Personen auszuschalten, die berechtigte Kritik an Israels Menschenrechtsbilanz und der anhaltenden militärischen Besetzung von Ländern äußern, in die Israel eingedrungen ist oder die es durch Krieg annektiert hat. Die Ausweitung der Definition von Antisemitismus auf diejenigen, die nicht Anhänger des Zionismus sind, hat neue Dringlichkeit erlangt. Die Israel-Lobby kämpft gegen das wachsende öffentliche Bewusstsein für die israelischen Praktiken und gegen die bedingungslose Unterstützung ihrer eigenen Politiker für Israel. Israel-Lobbyisten kämpfen für eine Politik der US-Regierung, die darauf abzielt, sowohl jüdische als auch nichtjüdische Stimmen derjenigen zu unterdrücken, die sich entweder stark als Antizionisten identifizieren oder einfach nur nicht zionistisch sind.

Der Zionismus ist eine politische Bewegung, die sich Ende der 1800er Jahre unter der Förderung des Journalisten Theodore Herzl, der eine jüdische Nation schaffen wollte, durchsetzte. Nach der Gründung des modernen Staates Israel im Jahr 1948 bedeutete der Zionismus Unterstützung für Israel.

Laut dem American Council for Judaism war der Antizionismus während des größten Teils der amerikanischen Geschichte die Standardposition der organisierten jüdischen Gemeinde. Bei der Einweihung der ersten Reformsynagoge in Charleston, SC im Jahre 1841 erklärte Rabbi Gustov Poznanski: „Dieses glückliche Land ist unser Palästina, diese Stadt ist unser Jerusalem“. 1885 erklärten die in Pittsburgh versammelten Reformrabbiner: „Wir betrachten uns nicht mehr als Nation, sondern als eine religiöse Gemeinschaft und erwarten daher weder eine Rückkehr nach Palästina noch einen Opfergottesdienst oder die Gesetze bezüglich eines jüdischen Staates“. Die breite Unterstützung für einen jüdischen Staat in Palästina begann erst mit dem Anstieg des Antisemitismus in Russland und Osteuropa zu Beginn des 20. Jahrhunderts zu wachsen. Die meisten amerikanisch-jüdischen Organisationen des Establishments wurden erst mit dem Aufkommen des Nazismus und in der Folge des Holocaust zionistisch.

In der allgemeinen Bevölkerung der Amerikaner im Wahlalter ist die Selbstidentifikation mit dem Zionismus schwach ausgeprägt. Eine Umfrage des IRmep von 2017 definierte einen Zionisten als „eine Person, die an die Entwicklung und den Schutz einer jüdischen Nation im heutigen Israel glaubt“. 70,3 Prozent der Amerikaner antworteten: „Ich halte mich nicht für einen Zionisten“. Die Mehrheit der Amerikaner widersetzt sich auch konsequent der von AIPAC unterschriebenen Lobbying-Forderung: massive und bedingungslose US-Auslandshilfe für Israel. Diese Hilfe, inflationsbereinigt, übersteigt seit 1948 250 Milliarden Dollar.

Während er sich an das AIPAC wandte, kündigte Pence eine Reihe kontroverser und rechtlich zweifelhafter völkerrechtlicher Aktionen an, die von dem, wie er es nannte, „pro-israelischen Präsidenten der Geschichte“ durchgeführt wurden. Einige der von der amerikanischen Öffentlichkeit angefochtenen Politiken waren die Verlegung der US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem (56,5 Prozent Ablehnung) und die Bedingungen des einseitigen Nahost-Friedensplans „Deal of the Century“ (68 Prozent Ablehnung). Die Amerikaner sind gegen ein Verbot ihres Rechts auf freie Meinungsäußerung, Israel zu boykottieren (75 Prozent dagegen). Sie sind ambivalent gegenüber der kürzlich angekündigten Politik der USA, dass das Völkerrecht nicht auf Israels militärische Besetzung und Kolonisierung der Golanhöhen, des Westjordanlandes und Ostjerusalems anwendbar ist. ( 53,6 Prozent stimmen weder zu noch widersprechen sie „). Übersetzt mit Deepl.com

