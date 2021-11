Angesichts dieses jüdischen islamophoben Kriegstreibers und seiner Holocaust Unwahrheiten kann man nur feststellen,dassDer neue Holocaust doch wohl eher von seinen zionistischen Freunden kommt, die mit der ethnischen Säuberung und den vielen Angriffen und Drohungen gegen Iran doch daraufhin arbeiten.

Bild; Bernard-Henri Levy spricht in der Park Avenue Synagoge mit Rabbiner Elliot Cosgrove am Jahrestag der Kristallnacht, 9. November 2021. Screenshot vom Livestream.

Antizionismus könnte zu einem neuen Holocaust führen, sagt Bernard-Henri Levy in der New Yorker Synagoge



Von Philip Weiss

11. November 2021

Der französische Schriftsteller Bernard-Henri Levy stellte am Jahrestag der Kristallnacht in dieser Woche eine absurde Behauptung auf: So wie die Juden 1938 die Warnzeichen ignorierten, so ignorieren sie heute die Anzeichen eines kommenden “Sturms”, der vom Antizionismus ausgeht.

“Antizionismus und Hass auf Israel” gehören zu den “schwarzen Sternen über unseren Köpfen, die im Moment noch unter Kontrolle sind, die aber das Vorspiel zum Schlimmsten sein könnten”, sagte er vor einer New Yorker Synagogengemeinde.

Levy ist ein häufiger Gast in New Yorker Synagogen, und am Dienstagabend wurde er von Rabbiner Elliott Cosgrove in der Park Avenue Synagoge während einer Gedenkveranstaltung zum Pogrom 1938 in Deutschland interviewt.

Levy sagte, die Warnzeichen seien schon vor der Kristallnacht da gewesen, aber die Welt habe ein Auge zugedrückt und selbst die Juden seien “überrascht worden”. Und er sieht heute die gleichen Anzeichen:

Diese fehlende Vorbereitung der Juden [auf die Kristallnacht] ist für mich ein großes Geheimnis, eine große Quelle der Trauer und eine große Quelle der Besorgnis und der Mobilisierung heute. Denn heute sehen wir in Europa, im Rest der Welt, auch in Amerika, Zeichen, die sich zu einem Sturm verdichten. An einem Tag sehen wir sie, an einem anderen Tag entscheiden wir uns, sie nicht zu sehen…

Wir müssen die Zeichen sehen, ohne Panik, ohne zu viel Angst, aber auch ohne die Augen vor dem zu verschließen, was geschieht. Was meine ich damit? Die Leugnung des Holocaust, der Antizionismus und der Hass auf Israel, dumme und gefährliche Verschwörungen und Theorien, dumme Theorien über den Wettbewerb zwischen den Opfern und zwischen Leiden und Erinnerungen. All das – die Idee, dass Juden Kriegstreiber, Plutokraten sind. Sie haben eine Anhäufung von schwarzen Sternen über unseren Köpfen, die im Moment noch unter Kontrolle sind, die aber der Auftakt zum Schlimmsten sein könnten. Das müssen wir wissen. Mit Ruhe, mit Stolz, mit moralischer Stärke, aber ohne politische Schwäche.

Rabbi Cosgrove hat diese lächerliche Behauptung in keiner Weise widerlegt. Aber das ist die neue Agenda der Israel-Lobby, die behauptet, linke Kritik an Israel sei verkappter Judenhass, der uns wie der Klimawandel überkomme (wie die ADL sagt).

Apropos Kriegstreiberei: Levy nahm sich auch die Zeit, zu argumentieren, dass die Vereinigten Staaten in Afghanistan hätten bleiben sollen.

Ich war sehr überrascht, als ich die Debatte in Amerika über die Idee eines endlosen Krieges sah. Es gab… einen überparteilichen Konsens, der besagte, dass Amerika den endlosen Krieg loswerden muss. Nur war Afghanistan kein endloser Krieg. Es war ein Militäreinsatz, was etwas ganz anderes ist. Seit 18 Monaten gab es absolut keine Verluste. Seit 6 oder 7 Jahren waren die amerikanischen Soldaten in einem Nicht-Kampfeinsatz. Es geht also nicht um Krieg oder Frieden – und diese Art, die Öffentlichkeit, das Publikum mit dieser falschen Dichotomie des Armageddon zu füttern, ist schlechte Arbeit. Die Realität in Afghanistan ist, dass wir eine Art politisch-symbolische, moralische Präsenz eines großen Landes, Amerika, mit einem großen Glaubensbekenntnis, der Demokratie, hatten, und das reichte aus, um die Taliban auf freiem Fuß zu halten und sie daran zu hindern, zu töten, die Frauen zu steinigen und sie in Burkas zu stecken.

Auch hier gibt es keine Stellungnahme des Rabbiners zu dieser neokonservativen Vision, Demokratie mit Waffengewalt zu exportieren, oder schlimmer noch, zu Levys Behauptung von “null Opfern”. Das ist eine hässliche Behauptung, wenn man bedenkt, dass allein im Juni, Juli und August mehr als 1600 Afghanen starben. Reporterin Jane Ferguson sagt, das einzig Gute an der humanitären Krise in Afghanistan sei, dass der Krieg vorbei ist. “Ich denke, wir dürfen nicht vergessen, dass der einzige Lichtblick im Moment das Fehlen von Kämpfen, das Fehlen von Gewalt auf der Ebene des Krieges ist. Ich weiß nicht, wie lange das andauern wird, aber ich spüre, dass die Menschen in einigen ländlichen Gebieten aufatmen.” Übersetzt mit Deepl.com

