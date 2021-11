Jetzt wissen wir, dank dieser Reformrabbinerin endlich, warum gewisse Juden nicht gerade als Sympathieträger gesehen werden und das ist sicher verständlich.

https://mondoweiss.net/2021/11/anti-zionist-jews-are-jews-in-name-only-and-more-dangerous-than-external-antisemitic-threat-chicago-reform-rabbi/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=daily-email-mailpoet



Rabbi Wendi Geffen von der North Shore Congregation Israel bei ihrer Predigt am 28. Mai 2021. Screenshot von North Shore’s youtube.

Antizionistische Juden sind “Juden nur dem Namen nach” und “gefährlicher als antisemitische Bedrohung von außen” – Reformrabbiner von Chicago

Von Philip Weiss

26. November 2021





Ich versuche, mich über die offiziellen jüdischen Behauptungen über die Einheit von Judentum und Zionismus auf dem Laufenden zu halten, und hier ist eine wichtige Erklärung zu diesem Thema vom letzten Mai, die ich gerade gesehen habe.

Wenige Tage nachdem Israels Krieg gegen Gaza eine beispiellose Empörung im Westen ausgelöst hatte, hielt Rabbinerin Wendi Geffen vor ihrer Reformgemeinde in einem Vorort von Chicago eine Predigt über den “neuen Antisemitismus”, in der sie sagte, dass antizionistische Juden “nur dem Namen nach Juden” seien, die aus dem jüdischen “Zelt” herausgehalten werden müssten.

Für dieses Zelt gibt es Grenzen. Und die beginnen, wenn eine Person mit Worten oder Taten versucht, Israel oder das jüdische Volk zu zerstören. Oder Gewalt zur Unterstützung einer extremistischen Ideologie oder Theologie ermöglicht oder duldet. Für all das gibt es keinen Platz im großen Zelt.

Der Rabbiner erklärte weiter, dass “die große Mehrheit” der Juden Israel unterstützt und dass antizionistische Juden, die sagen, dass Zionismus und fortschrittliche Werte ein Widerspruch sind, für das jüdische Volk “gefährlicher” sind als die rechtsgerichteten Antisemiten, die auf Synagogen schießen.

Aber bei der großen Mehrheit in diesem Zelt müssen wir als Einzelne und als Gemeinschaft die Behauptung zurückweisen, dass man sich entweder um die Juden in Israel kümmert oder um andere in der Welt, und dass man nicht beides sein kann.

Dies ist eine falsche Dichotomie. Sie geht am Kern dessen vorbei, was es bedeutet, Jude zu sein. Ich bin Zionist und möchte, dass das Leiden der Palästinenser aufhört. Ich glaube an die Möglichkeit der Koexistenz. Ich bin ein Mensch, der seine Karriere und sein Leben auf der grundlegenden Annahme aufgebaut hat, dass eine Vielfalt von Standpunkten in einer Gemeinschaft vertreten und aufrechterhalten werden kann, und gleichzeitig kann ich Bündnisse und Freundschaften mit allen möglichen anderen unterschiedlichen Gruppen aufbauen. Das ist kein Verrat an beiden.

Und so etwas zu behaupten, ist nicht weniger und vielleicht sogar – wenn wir ehrlich sind – gefährlicher für das jüdische Volk als jede antisemitische Bedrohung von außen.

Während seiner 15-minütigen Predigt hatte der Rabbiner nichts zu einem Thema zu sagen, das unter Juden große Unzufriedenheit hervorgerufen hat: der einseitige Konflikt, der eine Woche zuvor zu Ende gegangen war, in dem israelische Raketen Bürogebäude dem Erdboden gleichgemacht und 256 Menschen im blockierten Gazastreifen getötet hatten, während militante Palästinenser 13 Menschen in Israel töteten.

Dieser Ansturm trug dazu bei, dass eine Umfrage im letzten Sommer ergab, dass 38 Prozent der jungen Juden glauben, dass Israel Apartheid praktiziert, und 20 Prozent meinen, Israel habe kein Recht, als jüdischer Staat zu existieren. Das sind Geffens “Juden nur dem Namen nach”. Aber hier ist ein neues Buch über solche Juden!

Geffen ist die leitende Rabbinerin einer Gemeinde, die Vielfalt schätzt. Sie eröffnete ihre Predigt vor der North Shore Congregation Israel mit einem Zitat des rechtsgerichteten israelischen Führers Natan Scharansky, der sagte, dass sich der klassische Antisemitismus gegen das jüdische Volk oder die jüdische Religion richte, der “neue Antisemitismus” jedoch gegen den jüdischen Staat. Und dieser Hass “wird im Namen von Werten vorgebracht, die die meisten von uns für unantastbar halten würden, wie etwa die Menschenrechte”.

Geffen sagte, dass der neue Antisemitismus zwar “anders gekleidet sein mag… darunter verbirgt sich jedoch derselbe heimtückische alte Hass.”

Er findet immer einen Weg, sich in unser Leben und in unsere Welt zu schleichen.

Rechte und linke Antisemiten kommen miteinander aus.

Trotz des Hasses, den jede Seite für die andere hegt, müssen wir uns daran erinnern, dass diese Extreme in ihrem gemeinsamen Hass auf die Juden übereinstimmen und übereinstimmen…. Beide drehen sich um die völlige Abwertung und Verneinung des Juden.

Geffen sagte, die Kritik an Israel sei lediglich der Deckmantel für den linken Judenhass.

Ein Wort zum Israel bezogenen Antisemitismus. Ob ein Jude Israel liebt oder hasst, macht für den Antisemiten keinen Unterschied. Fragen Sie nur unsere Studenten, die gefragt werden, ob sie jüdisch sind oder nicht, bevor sie an einer Aktivität für soziale Gerechtigkeit auf dem Campus teilnehmen können, und wenn sie dies bejahen, werden sie aufgefordert, einen Treueeid abzulegen, in dem sie den Zionismus in all seinen Formen ablehnen. Niemandem sonst wird diese Frage gestellt.

Geffen behauptete, dass linke antisemitische Meinungsmacher im Internet “Juden – nicht die israelische Regierung, nicht Israelis, sondern Juden – mit Hitler gleichsetzen”. Sie sagte, dass ihre eigene 12-jährige Tochter, die Mode und Kunsthandwerk auf Tiktok und Twitter verfolgt, sie Tage zuvor gefragt habe: “Warum hassen alle, denen sie folgt, die Juden und nennen uns Mörder?” (Ich bin sicher, dass viele Linke solche Behauptungen über Israel aufstellen, aber wenn Israel = Juden ist, kann man verstehen, warum Geffens Tochter zu diesem Schluss kam).

Geffen sagte mit Nachdruck, dass Antisemitismus die gleiche “alleinige und volle Aufmerksamkeit” verdiene wie andere Formen des Hasses.

Wenn ein Politiker oder Experte den Antisemitismus verleugnet und dann mit “und allen anderen Formen des Hasses” fortfährt, ist das dasselbe wie die Behauptung “All lives matter” gegenüber Afroamerikanern! Das ist nur eine weitere Möglichkeit, den Juden unsere volle Handlungsfähigkeit und unseren Anspruch abzusprechen.

Abschließend sagte die Rabbinerin, dass Juden neue Wege finden müssen, um über Antisemitismus zu diskutieren. Und hier ging sie auf die jüdische Identität ein und hob die Idee des jüdischen Partikularismus hervor.

Wir müssen uns daran erinnern, dass der beste Weg zur Bekämpfung des Antisemitismus darin besteht, stolze Juden und jüdische Familien zu sein. Keine Juden nur dem Namen nach! Keine Juden, die ihren Partikularismus im Namen der Universalität verleugnen. Sondern Juden, die sich ein besonderes jüdisches Denken zu eigen machen und es praktizieren – und zwar nicht nur innerhalb ihrer jüdischen Gemeinschaft, sondern auch außerhalb, in den Gemeinschaften, mit denen sie zu tun haben und mit denen sie zu tun haben. Jude im vollsten Sinne des Wortes zu sein, bedeutet, beides zu sein….

Ja, wir müssen auf uns selbst aufpassen. Man kümmert sich immer zuerst um sein eigenes Haus. Aber wir sind dazu aufgerufen, mehr zu tun. Und dazu gehört, dass wir unsere besondere jüdische Mission aufrechterhalten, wie Elie Wiesel lehrte: Nicht die Welt jüdischer, sondern diese Welt menschlicher zu machen.

Ich stimme Geffen zu, dass Menschen in Stämmen leben und dass partikulare ethnische/religiöse Gemeinschaften den Menschen Trost und Sinn geben. Wir sehen das überall. Aber viele antizionistische Juden, die ich kenne, lehnen den Partikularismus ab, weil sie es leid sind, zu sehen, wie er beschworen wird, um den Zionismus und Israel vor der Verantwortung für schwere Verbrechen zu bewahren, von der Apartheid bis zur Verfolgung, im Namen des “Nationalstaats” der Juden. Wenn diese Juden gezwungen sind, sich für eine Gemeinschaft zu entscheiden, die auf solchen Werten beruht, oder für die Exkommunikation, entscheiden sie sich bereitwillig für die Exkommunikation und suchen Schutz in anderen Gemeinschaften, die viele Juden umfassen. Übersetzt mit Deepl.com

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...