Apartheid in der Zeit von  Corona Von Yoav Haifawi Mondoweiss

Ich muss Dr. Azmi Bishara nicht zustimmen. In dem Versuch, die katastrophal späte Reaktion westlicher kapitalistischer Staaten auf die Pandemie zu verteidigen, behauptete er in Arab 48 , dass Regierungen nicht anhand ihres Verhaltens in Notfällen beurteilt werden sollten. Ich finde genau das Gegenteil der Fall. Wir haben in vielen Fällen gesehen, dass ein Land in normalen Zeiten fast ohne eine funktionierende Regierung auskommen kann. Aber eine große Krise enthüllt plötzlich viele Dinge über die Natur jedes Regimes, genau zu dem Zeitpunkt, an dem wir dringend eine gute Regierung brauchen, um uns zu schützen, und jeder nimmt dies zur Kenntnis.

„The Economist“ berichtet, dass in den USA lebensrettende PSA (persönliche Schutzausrüstung), die von der Regierung (über die FEMA) importiert werden, privaten Händlern zur Verfügung gestellt werden, um auf Kosten des Lebens des medizinischen Personals an vorderster Front Geld zu verdienen. Wir haben gesehen, dass alle reichen Länder den Export wichtiger medizinischer Güter eingestellt und alle anderen überboten haben, alles zu bekommen, was auf dem Markt ist. Als Italien am schlimmsten in der Krise war, verbot Deutschland den Export von medizinischer Versorgung, aber als China benötigte lebensrettende Ausrüstung schickte, warnten die EU-Führer, dass China dies „zu Propagandazwecken“ tue.

Das Lesen der lokalen Corona-Nachrichten in Israel ist eine ganz andere Geschichte. Das israelische Apartheid-Regime zeigt sich selbst in den ungewöhnlichsten Zeiten als absurd abnormal. Hier sind einige herzzerreißende Beispiele dafür, wie die Apartheid zur Zeit von Corona aussieht.

Bereit zu sterben wie Samson

Es gibt viele Geschichten darüber, wie jeder Staat und jede medizinische Einrichtung heute nach einer Möglichkeit sucht, PSA zu kaufen. Die Türkei ist einer der größten Produzenten weltweit und einer der wenigen, die trotz einer sich verschärfenden Epidemie an ihrer Heimatfront noch verkaufsbereit sind. Bloomberg berichtete, dass die Türkei Israel mit persönlicher Schutzausrüstung versorgte, darunter OP-Masken, Overalls und sterile Handschuhe.

Am Donnerstag, dem 9. April, mussten 3 israelische Flugzeuge medizinische Versorgung von einem türkischen Militärflughafen abholen. Aber dann wurde berichtet, dass die Türkei Israel aufforderte, sich zu revanchieren, indem sie die Weitergabe eines ähnlichen Betrags türkischer Anti-Korona-Hilfe an die Palästinenser erlaubte.

Laut “ Times of Israel “ und “ Arab 48 “ hat sich Israel am Freitag, dem 10. April, offenbar geweigert, sich dem türkischen „Terror“ zu ergeben, und die Ausrüstung wurde nicht geliefert. Wie der Held „Samson“ sagte: „Lass mich mit den Palästinensern sterben“ …

Dann, gestern, am 12. April, berichtete Haaretz über neue Verhandlungen zwischen Israel und der Hamas über Schritte zum Austausch von Gefangenen. Die Hamas signalisierte, dass sie bereit ist, Kompromisse in Bezug auf ihre früheren Bedingungen einzugehen, um alte und kranke palästinensische Gefangene vor der Gefahr zu schützen, im Gefängnis der Korona zu erliegen. Was für unser Thema von Bedeutung ist, ist, dass die Palästinenser laut Haaretz implizierten, dass ein Teil des Abkommens darin besteht, dass Israel dem belagerten Gazastreifen eine nicht spezifizierte Anzahl von Beatmungsgeräten zur Behandlung von Koronapatienten liefert. Noch wichtiger ist, dass israelische Quellen laut demselben Bericht (von allen gemeldeten Details über den geplanten Deal) bestritten haben, dass Beatmungsgeräte in den Gazastreifen dürfen!

Stiehlt der Mossad PSA?

Yeshayahu Leibowitz warnte vor langer Zeit, dass Israel „ein Shabak-Staat“ werden würde – bezogen auf Israels allmächtigen „allgemeinen Sicherheitsdienst“ (GSS, Shabak). Ein Artikel in Maariv vom 27. Juli 2019 schätzt, dass der Shabak und der Mossad (sein Zwilling, der für Operationen außerhalb der Staatsgrenzen verantwortlich ist) jeweils etwa 7.000 Menschen beschäftigen und ein Budget von mehr als einer Milliarde Dollar haben. Während Israels Gesundheitsinvestitionen im Vergleich zu anderen OECD-Ländern gering sind, hat es diese beiden Monster und es hat beschlossen, sie zur Bekämpfung der Pandemie einzusetzen.

Beginnen Sie mit Mossad. Es wurde mit der Anschaffung medizinischer Geräte beauftragt. Laut “ the Marker “ wurde ein Budget von 7 Milliarden Schekel beantragt, aber zunächst 2,5 Milliarden (ungefähr 700 Millionen US-Dollar). Es verfügte jedoch über keine Fachkenntnisse im medizinischen Bereich, keine besonderen Erfahrungen oder die Infrastruktur, um umfangreiche Einkäufe und Importvorgänge durchzuführen.

Der Mossad prahlte bald damit , 100.000 Virentests aus einer nicht näher bezeichneten Quelle eingeführt zu haben, die dann von einem Beamten des Gesundheitsministeriums zurechtgewiesen wurden, der erklärte, dies seien nicht die erforderlichen Tests. Nachdem die Bemerkung veröffentlicht worden war, beeilte sich der Beamte, sich zu entschuldigen, und der Mossad versprach, erneut zu prüfen, was benötigt wird, und die Jagd fortzusetzen.

Am 6. April berichtete Haaretz , dass Israels „Verteidigungsminister“ Naftali Bennett nicht bestritt und tatsächlich implizierte, dass der Mossad medizinische Geräte aus anderen Ländern gestohlen habe. Auf die Frage während eines Interviews im Armeeradio, ob der Mossad medizinische Geräte im Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie gestohlen habe, antwortete Bennett: „Ich werde diese Frage nicht beantworten. Wir alle handeln aggressiv und klug. “ (Es wurde auf Englisch in Middle East Eye berichtet .)

Es ist nicht verwunderlich, dass der Mossad, der sich auf Attentate, Spionage und alle Arten von verdeckten Aktivitäten spezialisiert hat, in seiner neuen Rolle auf illegale Mittel zurückgreifen wird. Aber Sie könnten von Mr. Bennett, der ein angesehener Geschäftsmann sein soll, erwarten, dass er zumindest klug genug ist, dies zu leugnen. Er könnte jedoch einen guten Grund haben, sein israelisches Publikum glauben zu lassen, dass der Mossad für sie stiehlt. Einige Kommentatoren in der israelischen Presse erwähnten, dass die Abgabe von Milliarden Schekel an eine geheime Organisation wie den Mossad bedeutet, dass keine Überwachung darüber besteht, wie das Geld ausgegeben wird. Wenn nun Fragen gestellt würden, könnte Bennet „Shhh…“ flüstern und zwinkern: „Sie würden die Geheimnisse des Staates nicht preisgeben wollen“.

Außerdem ist Israel es gewohnt, bei all seinen Kriegsverbrechen über dem Völkerrecht zu stehen. Warum sollte es also befürchten, medizinische Geräte aus der ganzen Welt zu stehlen?

Am empfangenden Ende von Shabak

An der Heimatfront wurde Shabak beauftragt, die Routen der mit dem Corona-Virus infizierten Personen zu identifizieren und diejenigen, die sich in ihrer Nähe befanden, anzuweisen, sich selbst zu isolieren. Zum ersten Mal wurde öffentlich bekannt, dass Shabak den Aufenthaltsort jeder Person verfolgen kann (jetzt offiziell), zumindest solange sich Menschen mit ihren Smartphones bewegen.

Für die Palästinenser sowohl im Westjordanland als auch innerhalb der grünen Linie ist eine ständige Inspektion durch Shabak nichts Neues. Selbst in Haifa, dem friedlichsten Ort unter der israelischen Apartheid, kann jeder palästinensische Jugendliche ohne Grund zu aufdringlichen „Gesprächen“ mit Shabak-Offizieren eingeladen werden. Für politische Aktivisten kann der Militärgouverneur (ja, es gibt Militärgouverneure auf beiden Seiten der grünen Linie) einen Verwaltungshaftbefehl erlassen, der auf geheimen „Beweisen“ von Shabak basiert, so dass der Häftling oder sein Anwalt nicht einmal wissen dürfen, was er wird beschuldigt. Shabak-Offiziere erscheinen vor Gerichten unter falschen Namen und die Verteidigung darf nicht einmal ihre Gesichter sehen. Ihre Worte vor Gericht gelten als unbestritten.

Sobald Shabak anfing, jüdische Israelis anzugreifen und sie zugegebenermaßen nicht ins Gefängnis zu schicken, sondern nur zur Selbstisolierung, war die Presse plötzlich voller Berichte über ihre Fehler.

Eine Frau sorgte dafür, dass ihr Mann nach seiner Ankunft aus dem Ausland in ihrem Haus in Selbstisolation war, und blieb bei ihren Eltern, damit sie weiter arbeiten konnte. Aber nachdem sie auf der Straße in der Nähe ihres Hauses vorbeigegangen war, um ihrem Ehemann, der in sicherer Entfernung auf dem Balkon blieb, Hallo zu winken, wurde sie ebenfalls zur Selbstisolierung geschickt. Eine andere Frau bereitete einen Kuchen für einen Nachbarn unter Isolation vor und ließ ihn in der Nähe einer geschlossenen Tür für ihn zurück. Sie fiel auch ins Shabak-Netz. Andere beschwerten sich, dass sie nicht verstehen könnten, warum sie angewiesen wurden, sich zu isolieren, da ihnen nicht gesagt wurde, mit wem sie sich angeblich wann getroffen hätten.

Menschen, deren Leben plötzlich ohne Grund gestört wurde, riefen das Gesundheitsministerium an und es wurde ihnen geantwortet, dass sie nichts darüber wissen, es ist Shabaks Arbeit. Ihnen wurde gesagt, dass „Shabak niemals Fehler macht“.

Einige versuchten, den Shabak direkt anzurufen und stellten fest, dass es keine Möglichkeit gibt, die Geheimorganisation zu erreichen und gegen ihre Dekrete Berufung einzulegen.

Ein Fall, über den ausführlich berichtet wurde, ist der eines Arztes, der einige Symptome hatte und auf Korona getestet wurde. Der Test ergab negative Ergebnisse (kein Virus), aber anscheinend war das in das System eingegebene Ergebnis falsch. Bald wurden seine Verwandten, Nachbarn und Sanitäter, die mit ihm zusammenarbeiteten, per SMS angewiesen, sich zu isolieren. Selbst er, der Verbindungen zur medizinischen Einrichtung und die Bescheinigung über den in seinem Besitz befindlichen Negativtest hatte, fand es schwierig, die Behörden zu einer erneuten Überprüfung zu bewegen. Erst nachdem die Medien die Absurdität der Situation aufgedeckt hatten, gab der MOH den Fehler zu.

Wird es einen israelischen Richter zweimal überlegen lassen, bevor er sich auf geheime Shabak-Beweise stützt, während er Palästinenser ins Gefängnis schickt? Unwahrscheinlich.

Die Polizei greift palästinensische Einwohner in Yaffa an

Für die reguläre israelische Polizei war die Erklärung der landesweiten Sperrung eine weitere Gelegenheit, Palästinenser zu missbrauchen. Ich kann hier nicht auf Missbrauch aller Art im Westjordanland eingehen, wo hier bereits am 6. April weit verbreitete Angriffe von Siedlern und Soldaten auf Palästinenser gemeldet wurden. Weniger bekannt ist der schwere Angriff auf Palästinenser in Yaffa, einer arabischen Stadt von Tel Aviv annektiert und steht nun unter starkem Druck für die „Judaisierung / Gentrifizierung“, die am 1. und 2. April stattfand.

Yaffas arabische Bevölkerung ist größtenteils arm und marginalisiert, und die Beziehungen zur Polizei waren schon vor der Pandemie angespannt. Als die Sperrung erklärt wurde, fand die Polizei von Tel Aviv eine Gelegenheit, in Yaffa Gewalt zu zeigen, wie es in keinem anderen Viertel üblich war. Es provozierte zwei Tage lang weit verbreitete Zusammenstöße, die bis spät in die Nacht andauerten.

Ich konnte nicht nach Yaffa gehen, aber ich telefonierte mit einem lokalen Aktivisten und hörte einen Bericht aus erster Hand darüber, wie sich alles entwickelte. Am ersten Tag, als die Sperrung durchgesetzt werden sollte, begann die Polizei, lokale Jugendliche zu verhaften. Nach allem, was ich hörte, war das, was die Bewohner am meisten provozierte, die Tatsache, dass die Polizei selbst nicht die Absicht zeigte, den Anweisungen zur Infektionsbekämpfung zu folgen. Sie bewegten sich in dichten Gruppen ohne Masken und schlugen Menschen mit bloßen Händen. Eine Frau, die versuchte, ihren Sohn zu beschützen, wurde zu Boden geworfen, ihr Kopf traf den Bürgersteig und sie begann zu bluten. Menschen in der ganzen Nachbarschaft brachen in Wut aus und waren nicht mehr bereit, es zu ertragen.

Am zweiten Abend leiteten Aktivisten eine stille Mahnwache gegen Polizeigewalt ein, um die sozialen Distanzierungsstandards aufrechtzuerhalten und getrennt zu bleiben. Obwohl die Sperrverfügung ausdrücklich Demonstrationen erlaubt, forderte die Polizei von den Demonstranten, sich zu zerstreuen, und griff sie bald an. Dann wurde die Straße gesperrt und die Zusammenstöße wieder aufgenommen.

Am 3. Tag war es die lokale palästinensische Führung selbst, die hart daran arbeitete, die Aktivisten und die Bevölkerung insgesamt davon zu überzeugen, zu Hause zu bleiben. Die Infektionsgefahr war zu groß; und Polizeigewalt und der Protest dagegen würden wahrscheinlich noch lange nach der Pandemie bei uns sein. Übersetzt mit Deepl.com



* * *

Die Apartheid hat unser Leben so viele Jahre lang vergiftet. In diesen schweren Zeiten ist es noch gefährlicher.Yoav Haifawi