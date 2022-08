https://www.lillianrosengarten.com/



Apartheid und Hass

von Lillian Rosengarten

22. August 2022



Ich wurde in Frankfurt am Main geboren, in einer Zeit, in der der Nationalsozialismus zunahm, und nun, 80 Jahre später, versuche ich, die tiefen psychologischen Auswirkungen des israelisch-zionistischen Hasses auf die Palästinenser und die völlig seltsame Verbindung zu Aspekten des Nationalsozialismus zu erläutern. Die zionistische psychologische Verbindung ist extrem mächtig, aber so tief im Unterbewusstsein der Täter, dass sie nicht in der Lage sind, über ihre eigene gewalttätige und manipulative Hysterie nachzudenken, die ganz klar Apartheid und Hass ist.

In den letzten Jahren habe ich in Deutschland Vorträge gehalten: “Ein deutscher Jude, der kein Zionist ist” Die Säle waren gefüllt mit Palästinensern und linken Deutschen, wundervollen Menschen, die mich sehr unterstützt haben. Aber es gab keine Juden. Ich wurde in zwei Zeitungen interviewt. Es war aufregend, aber sehr schwierig. Ich wurde von der mächtigen jüdischen Gemeinde als antisemitisch bezeichnet, und in der Jerusalem Post wurde ein Artikel geschrieben, der meinen Namen verleumdete. Einige Kommentare bestanden darauf, dass ich in den Krematorien der Nazis hätte verbrannt werden sollen. Damals konnte ich die Verbindung zwischen dem zionistischen Israel und der Nazi-Propagandamaschine noch nicht herstellen, und die Geschichte meiner selbst als Flüchtling ist eine andere. Es ist eine von so vielen Geschichten, die tiefe Spuren hinterlassen haben.

Was gibt es an dem “einzigartigen” deutschen Holocaust-Trauma zu verstehen, das eine pauschale Unterstützung Israels und des Zionismus erfordert? Der Vorwurf des Antisemitismus hat zu einer regelrechten Hexenjagd geführt. In Deutschland wütet eine Hexenjagd gegen Kritiker Israels und Unterstützer von BDS. Nehmen Sie sich einen Moment Zeit und fragen Sie sich, wie und warum die Zionisten Palästina in ein Land für Juden verwandeln, indem sie die Palästinenser vernichten und eliminieren. So wie die Juden von Nazideutschland gehasst und als minderwertig angesehen wurden, so werden die Palästinenser vom Zionismus als minderwertig angesehen.

Während Künstler verboten werden, Publikationen zensiert werden, Bankkonten gesperrt werden, Prämien gestrichen werden, mehr Einladungen widerrufen werden, mehr Museumsdirektoren zum Rücktritt gezwungen werden, ist es unmöglich, nicht den Widerhall eines anderen Deutschlands in einer anderen Zeit zu hören.

Indem Deutschland auf dieser niederträchtigen Verquickung von Menschenrechten und Antisemitismus besteht, versucht es, den Anschein zu erwecken, dass es für seine Nazi-Vergangenheit und die Gräuel, die den europäischen Juden zugefügt wurden, büßen will. In Wirklichkeit hat es nichts aus dieser grausamen Vergangenheit gelernt und unterstützt die Beibehaltung dieser Politik.

Die Anti-BDS-Gesetze sind nicht auf Antisemitismus fixiert. Sie schützen die zionistische Agenda und die rassistische Politik Israels vor Kritik. Die einzige Möglichkeit, die zionistische Agenda und die rassistische Politik zu schützen, besteht darin, den Antisemitismus als Waffe im Einklang mit der zionistischen Verteidigung einzusetzen. Es ist eine klare “nukleare Option” der “Antisemitismus”-Verleumdung, weil diejenigen, die diese Waffe einsetzen, keine klaren Gegenargumente haben, um die rassistische Agenda und Politik zu rechtfertigen, so dass ihre Antwort darin besteht, jede Kritik an der rassistischen Entität zu ersticken.

Werden genug Menschen in Deutschland gegen diese Zensur aufwachen? Selbst wenn sie es tun, wird die Mehrheit es nicht wagen, ein Wort zu sagen, weil die kollektiven Schuldgefühle in der deutschen Gesellschaft immer noch so allgegenwärtig sind. Im Großen und Ganzen gibt es vielleicht einen Kern, um die abscheulichen Mechanismen des Zionismus und die Versuche, einen totalen jüdischen Staat zu schaffen, durch diese groteske Verbindung zu den Schrecken des Nationalsozialismus zu verstehen. Übersetzt mit Deepl.com

As-Salaamu Alaykum

Lillian

